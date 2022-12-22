Львова-Белова подвела итоги работы федерального детского общественного совета за год

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова провела итоговое заседание с участниками федерального детского общественного совета, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Львова-Белова поблагодарила участников за продуктивную работу, а также наметила совместные ориентиры на будущее, говорится в публикации на сайте омбудсмена.

По словам Львовой-Беловой, без детских общественных советов (ДОС) уже невозможно представить современный институт уполномоченных. Сейчас такие объединения при детских омбудсменах действуют почти во всех субъектах России, они охватывают порядка 2,5 тыс. ребят в возрасте от 14 до 20 лет. Федеральный детский общественный совет (ФДОС) при уполномоченном по правам ребенка был создан в начале этого года, в него вошли председатели региональных советов.

За прошедший период ребята активно участвовали в жизни института уполномоченных: присоединялись к совещаниям, форумам, круглым столам, всероссийским съездам и другим деловым мероприятиям. Выступали на них в качестве спикеров и экспертов.

Детский омбудсмен особенно отметила работу членов ДОС в реализации стратегической программы «Подростки России», которая в том числе касалась создания подростковых пространств, проведения межрегиональных и федерального форумов «Подростки 360», одноименного исследования.

«Вы активно помогали нам в нашем большом опросе, рассказывали, что вас волнует, к чему вы стремитесь, чего ждете от будущего. И для нас, взрослых, это, конечно, сигнал, на что нам стоит обратить особое внимание, потому что результаты опроса – это ваше мнение, мнение 136 тыс. респондентов из числа подростков», – указала она.

Уполномоченный также напомнила о том, как продуктивно прошла профильная смена во всероссийском детском центре «Океан», на которой ребята с помощью экспертов доводили свои идеи до стадии проектов.

Львова-Белова рассказала, что в следующем году в продолжение этого направления будет запущен Акселератор социальных проектов Федерального детского общественного совета. В числе его проектных тематик то, что больше всего волнует подростков: безопасность, помощь детям с нарушениями здоровья, трудоустройство и буллинг.

«Для нашего института важно, чтобы вы не только умели придумывать идеи проектов, но и могли их реализовать», – подчеркнула омбудсмен. Поэтому в рамках Акселератора с детьми будут работать наставники, которые помогут правильно оформить идею и довести ее до реализации, а наиболее успешные задумки – масштабировать и распространить. Кроме того, планируется создать общую базу проектов, чтобы все участники детских общественных советов могли пользоваться лучшими наработками.

Свои доклады о проделанной работе представили и сами активисты общественных советов. Так, Дмитрий Юшманов, председатель ДОС при уполномоченном по правам ребенка в Бурятии, рассказал, что совет особое внимание уделял вопросам профилактики травли в школьных коллективах: ребята принимали участие в форуме «Мы против буллинга», который проходил в Туле, проводили опросы на тему осведомленности об этой проблеме в регионе, самостоятельно инициировали проекты, направленные на привлечение внимания к этой теме. Например, по собственному сценарию сняли короткометражный фильм.