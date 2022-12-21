Путин заявил о желании России после распада СССР стать частью «цивилизованного мира»

Путин заявил о желании России после развала СССР стать частью «цивилизованного мира», но там ее не ждали

Россия после распада СССР хотела стать частью «цивилизованного мира», но там ее не ждали, несмотря на ее усилия, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Всегда вынашивалась идея, строились планы, надежды на то, что так или иначе удастся это сделать. А мы со своей стороны почти всегда придерживались совершенно другого подхода, других установок», – передает его слова РИА «Новости».

Путин отметил, что Россия всегда хотела быть частью так называемого цивилизованного мира. И после распада СССР России казалось, что со дня на день она станет частью этого мира, однако выяснилось, что ее там не ждали.

Президент пояснил, что имеет в виду и свою деятельность, так как тоже предпринимал попытки сблизиться.