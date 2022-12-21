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Песков разъяснил опасность продолжения поставок оружия Украине
В Кремле прокомментировали продолжающиеся поставки боевого вооружения Киеву
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Продолжающиеся поставки оружия Киеву усугубляют конфликт и не сулят ничего хорошего самой Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, таким образом расширяется номенклатура поставляемого вооружения, что в свою очередь ведет к усугублению конфликта, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден во время визита Зеленского в Вашингтон собирается объявить о новом пакете военной помощи Украине примерно на 2 млрд долларов.
Беспилотник ВСУ атаковал объект энергосетей в Брянской области
Районные электрические сети Трубчевского района Брянской области подверглись атаке беспилотного летательного аппарата, сообщил глава региона Александр Богомаз.
В результате атаки повреждения получило административное здание и автомобиль, никто не пострадал, сообщил Богомаз в своем Telegram-канале.
На месте происшествия работают спецслужбы. Трубчевский район расположен у границы с Сумской областью Украины.
Ранее в понедельник Богомаз сообщал, что ВСУ обстреляли Суземский район области, никто не пострадал.
Украинские СМИ сообщили о посещении Зеленским Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Артемовске (Бахмуте), находящемся на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщили украинские СМИ.
Как сообщил украинский телеканал «Дом», поездка не была анонсирована и является второй поездкой Заленского на подконтрольную Киеву часть ДНР, ранее в декабре он побывал в Славянске, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров подтвердил факт поездки, а также отметил, что президент уже находится не в городе.
Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал об ужасном положении ВСУ в «артемовской мясорубке».
Глава «Нафтогаза» назвал способ существования Украины без поставок газа
Глава «Нафтогаза» Чернышов назвал способ существования Украины без поставок газа
На Украине получится обойтись без поставок газа из-за границы в случае, если добыча в стране дойдет до 18,5 млрд кубометров, а к отопительному сезону в хранилищах накопится не менее 15 млрд кубометров газа, заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов.
Компания видит своей целью к 15 октября следующего года накопить эти 15 млрд кубометров газа, заявил Чернышов в интервью «Forbes Украина», передает ТАСС.
Если ко всему этому общую добычу удастся довести до более 18,5 млрд кубометров, то страна сможет обойтись без импорта или с минимальным импортом. В 2023 году «Нафтогаз» намерен нарастить добычу до 13,5 млрд кубометров, указал он.
Напомним, в конце ноября Чернышов просил у Соединенных Штатов потратить 1,6 млрд долларов за закупку газа.
Российские войска за сутки уничтожили более 250 украинских военных на четырех направлениях
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В результате ударов армейской авиации по подразделениям ВСУ на Купянском направлении в районе Кисловки Харьковской области ликвидированы до 30 военнослужащих и три автомобиля, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огневое поражение нанесено скоплениям живой силы противника на Краснолиманском направлении в районе Невского Луганской народной республики (ЛНР). Возле населенных пунктов Стельмаховка и Червоная Диброва ЛНР уничтожены три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Потери противника на этом направлении за последние сутки составили до 50 военнослужащих, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Российские войска продолжили наступательные действия на Донецком направлении. У населенных пунктов Бахмутское, Ивано-Дарьевка и Орловка Донецкой народной республики (ДНР) в результате комплексного поражения позиций ВСУ ликвидированы более 100 военнослужащих, четыре машины пехоты, отчитались в Минобороны.
Рядом с населенными пунктами Золотая Нива и Константиновка ДНР на Южно-Донецком направлении огнем артиллерии уничтожены пункты дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ. Также рядом с Новодонецким ДНР уничтожена ДРГ ВСУ. За минувшие сутки потери противника на этом направлении составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины.
Авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС поражен склад боеприпасов ВСУ возле Невского ЛНР, 64 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 143 районах, сообщил Конашенков.
Недалеко от населенного пункта Украинка ДНР уничтожены две переброшенные из центральных районов Украины РЛС украинских зенитных ракетных комплексов С-300. В районе населенного пункта Константиновка ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, подытожили в оборонном ведомстве.
AP: США поставят Украине системы ПРО Patriot
Associated Press: США поставят Украине системы противоракетной обороны Patriot
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Соединенные Штаты поставят Украине системы противоракетной обороны Patriot, сообщило Associated Press.
Как утверждается в материале, поставки систем противоракетной обороны Patriot будут объявлены в рамках нового пакета военной помощи Украине, однако сроки передачи комплексов Patriot Киеву пока неясны, так как американским военным еще предстоит обучить ВСУ пользоваться этой системой. Обучение украинских военных использованию американских противоракетных комплексов, предположительно, будет проходить на военной базе США в Германии и займет несколько недель. Кроме того, Вашингтон намерен передать Киеву управляемые авиационные бомбы JDAM (Joint Direct Attack Munition), передает ТАСС.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Зеленский совершит визит в Вашингтон, где встретится с Байденом. В прошлый четверг посольство РФ в Вашингтоне предупреждало, что возможная передача Украине ЗРК Patriot станет провокацией с непредсказуемыми последствиями, которая лишь укрепит чувство безнаказанности режима Зеленского.
Минск ограничил передвижение на границе Гомельской области с Украиной
Белоруссия временно ограничила въезд в пограничную полосу трех районов Гомельской области на границе с Украиной
Правительство Белоруссии временно ограничило въезд, вход, передвижение и временное пребывание в пограничной полосе на территории трех районов Гомельской области, граничащих с Украиной, следует из постановления за подписью премьер-министра республики Романа Головченко.
В постановлении, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале Белоруссии, Головченко распорядился временно ограничить въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области, передает ТАСС.
В документе уточняется, что временные ограничения не распространяются на физических лиц, следующих в пограничную полосу для выполнения служебных обязанностей, к месту жительства и обратно (месту пребывания), к месту жительства (месту пребывания) близких родственников и обратно, а также в исключительных случаях с разрешения председателя Государственного пограничного комитета Белоруссии или уполномоченного им должностного лица. Постановление вступило в силу после его официального опубликования. В документе не обозначены сроки его действия.
Накануне Белый дом обвинил Белоруссию в создании условий для начала СВО на Украине.
Си Цзиньпин заявил, что затягивание кризиса на Украине никому не нужно
Си Цзиньпин заявил, что затягивание кризиса на Украине не соответствует интересам всех сторон
Затягивание и усложнение украинского кризиса не соответствует ничьим интересам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Главы государств обменялись мнениями по вопросу Украины. Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин твердо привержен позиции содействия мирным переговорам, передает ТАСС.
Пекин на фоне конфликта на Украине занял взвешенную позицию. Китай не выступил с осуждением России, несмотря на призывы ряда западных стран. При этом МИД КНР отмечал, что Пекин выступает за уважение территориальной целостности и суверенитета всех стран.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что урегулирование украинского конфликта политическими способами больше всего отвечает интересам Европы.
Суд в Гааге признал незаконными преимущества украинских беженцев над остальными
Суд в Гааге признал незаконными привилегии украинских беженцев над остальными
Нидерландское правительство незаконно дало привилегии украинским беженцам над соискателями убежища из других стран, постановил Апелляционный суд Гааги.
Каждая группа бежит от войны и насилия, потому не должно быть разницы в их приеме, государство должно относиться одинаково ко всем, говорится в решении суда, передает ТАСС со ссылкой на Dutchnews.
После начала спецоперации на Украине нидерландское руководство дало разрешение беженцам с Украины не проходить процедуру прошения о предоставлении убежища и работать сразу же по прибытии в страну.
Суд также указал, что власти страны нарушили международные стандарты по размещению соискателей убежища.
В октябре Окружной суд Гааги указывал, что разместить всех людей в должных условиях невозможно, проблема упирается в том числе в нехватку жилья на рынке.
В Белом доме заявили, что подали «сигнал Путину» о поддержке Украины визитом Зеленского в США
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Белый дом охарактеризовал предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон как «сигнал» российскому лидеру Владимиру Путину, указывающий на то, что США и дальше продолжат поддерживать Украину, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
По словам источника, сигнал предназначен Путину и всему миру. Поездка Зеленского указывает на то, что США будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», передает РИА «Новости».
Также источник отметил, что визит украинского президента должен показать Путину, что он «ошибся в том, что украинцы уступят, а НАТО будет разобщена».
Уточняется, что президент США Джо Байден обсудит с Зеленским стратегическую ситуацию на поле боя, а также помощь Киеву со стороны стран Запада. Также планируется затронуть тему разработки очередного пакета санкций и мер экспортного контроля против России.
В Белом доме подтвердили, что Зеленский посетит США по приглашению Байдена. На встрече будут присутствовать ключевые члены команды президента США по нацбезопасности, американская пресса.
Кроме того, в Белом доме выразили надежду, что Зеленский позднее повторит свой визит.
Газета ВЗГЛЯД рассказала, что ночью по московскому времени мировые СМИ взорвались сообщениями о визите президента Украины в США, который стал полным сюрпризом практически для всех. Предполагается, что у Байдена есть собственная заинтересованность в госте.
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Эксперт: США создают риски для ВКС России в небе над Украиной
Военный эксперт Бижев: Передача ЗРК Patriot Украине создаст риски для ВКС России
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Передача Украине одной батареи ЗРК Patriot не позволит защитить все небо над страной, однако может создать определенные трудности для ВКС России, рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее западные СМИ сообщили о поставках Украине систем Patriot в рамках нового пакета военной помощи.
«Одной батареи Patriot и французских систем Crotale недостаточно для создания эшелонированной системы обороны. Для этого необходимо много других компонентов. Имеющихся у Украины систем ПВО, с учетом тех, которые вот-вот должны поставить страны Запада, хватит чтобы прикрыть максимум один город», – рассказал генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ Айтеч Бижев.
«Для глубокоэшелонированной системы ПВО нужно сплошное радиолокационное поле над всей территорией Украины. Помимо этого, американские, французские, старые советские и другие комплексы, имеющиеся у ВСУ, должны быть интегрированы в единую систему и управляться из единого центра», – отметил собеседник.
«Теоретически это возможно, но это требует больших материальных затрат и большого количества сопрягающей аппаратуры», – полагает эксперт.
«Одна батарея Patriot – это четыре-восемь пусковых установок с четырьмя ракетами в каждой. Передача такого количества ЗРК, конечно, создаст нам проблемы локального характера. Они могут перемещаться на театры активных действий наших ВКС, но закрыть все небо Украины невозможно», – подчеркнул Бижев.
В свою очередь военный эксперт Илья Крамник допускает, что в распоряжение ВСУ будет передана батарея Patriot в модификации, предназначенной для работы по аэродинамическим целям.
«Какую именно модификацию Patriot отгрузят Украине, пока не уточняется. Я лично предположу, что с учетом основной угрозы от аэродинамических целей (крылатые ракеты, дроны, самолеты), это будет PAC-2, возможно GEM/GEM+, но не PAC-3, в большей степени заточенный под баллистические цели. Впрочем, нельзя исключить и комбинацию установок обеих типов, система позволяет», – добавил эксперт, прогнозируя дальнейшее расширение военных поставок на Украину.
При этом ранее военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал риски создания на Украине эшелонированной ПВО. «Не стоит забывать, что на сегодняшний день Украине уже поставлено восемь переносных ЗРК NASAMS и примерно такое же количество ЗРК среднего радиуса действия IRIS-T, а также комплексы Crotale и другие», – рассказал Сивков.
«Получив к этим комплексам еще и Patriot, у Украины появляется возможность создать эшелонированную систему противовоздушной обороны. Она включит в себя три уровня ЗРК: Patriot большой дальности, NASAMS и IRIS-Т средней, а также Crotale и ряд других комплексов малой дальности западного производства», – полагает собеседник.
«Накопив порядка 100–150 ЗРК разного типа, ВСУ смогут полностью закрыть небо над своей территорией. Сейчас, по моим оценкам, у них есть около 20 различных комплексов. Все это требует от нас активной работы по превентивному подавлению комплексов ПВО, имеющихся в распоряжении противника», – заключил Сивков.
Ранее западные СМИ сообщили, что США передадут Киеву системы противоракетной обороны Patriot в рамках нового пакета военной помощи. Как отмечает Associated Press, речь идет о передаче одной батареи ЗРК, а сроки передачи комплексов пока неясны, так как американским военным еще предстоит обучить ВСУ пользоваться этой системой.
Накануне телеканал CNN сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский совершит визит в Вашингтон, где встретится с лидером США Джо Байденом.
В свою очередь французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 сообщил, что Франция передала Киеву новые ЗРК Crotale, а также другое оружие, помимо того, что было поставлено ранее.
В прошлый четверг посольство РФ в Вашингтоне предупреждало, что возможная передача Украине ЗРК Patriot станет провокацией с непредсказуемыми последствиями, которая лишь укрепит чувство безнаказанности режима Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как скажется на ходе СВО передача Вашингтоном новых ЗРК Киеву и что ВКС России могут противопоставить этому.
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Названы способы защиты Донецка от артобстрелов ВСУ
Военный эксперт Козюлин: России необходимо усилить воздушную разведку для контрбатарейной борьбы в ДНР
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Необходимо не только наращивать системы ПВО и контрбатарейной борьбы, но и постоянно следить за позициями противника с помощью воздушной разведки, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин попросил президента Владимира Путина о выделении дополнительных систем ПВО и контрбатарейной борьбы для предотвращения обстрелов Донецка.
«Основная проблема в том, что Донецк находится в зоне досягаемости артиллерии противника. И самый надежный способ решения проблемы обстрелов – отодвинуть линию фронта на безопасное расстояние. На это, естественно, понадобится время», – сказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД.
«Вместе с тем меры по защите населения надо принимать прямо сейчас. ПВО и контрбатарейная борьба могут в этом помочь. Однако стоит понимать, что противовоздушная оборона, например, малоэффективна против «Градов», – замечает военный эксперт. – Дело в том, что в момент залпа противник запускает сразу серию боеприпасов. Это дешевое и, как правило, старое вооружение, которое хаотично бьет по относительно небольшим целям и площадям. Использование ПВО в данном случае неэффективно», – объясняет собеседник.
«Чтобы коэффициент эффективности стал выше, необходимо усиливать средства воздушной разведки и превентивного поражения артиллерии противника, когда она выдвигается на позиции для обстрелов», – предлагает он.
«В частности, было бы правильно держать противника под постоянным наблюдением с воздуха. Например, за счет использования малых БПЛА. Конечно, учитывая протяженность фронта, оснащение обойдется нам недешево, но в случае с Донецком это необходимо сделать», – добавляет эксперт.
«ВСУ также хорошо усвоили правила ведения контрбатарейной борьбы. Именно поэтому они быстро выезжают на позиции, делают залп и, не дожидаясь прилета, покидают локацию. Идет постоянная игра в кошки-мышки. Беспрерывный мониторинг помог бы упростить нам эту задачу», – заключил Козюлин.
Ранее президент Владимир Путин провел встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. В частности, руководитель республики попросил главу государства об усилении систем ПВО и контрбатарейной борьбы в регионе.
Пушилин также привел данные, согласно которым в период со 2 по 18 декабря в Донецке в результате обстрелов со стороны ВСУ было повреждено 460 домостроений. Накануне Путин в ходе рабочей встречи с врио главы ДНР обратил внимание на то, что удары вооруженных сил Украины приходятся по мирным жителям и жилым кварталам Донецка.
В последнее время ВСУ действительно усилили атаки города. Так, в минувшее воскресенье украинские войска обстреляли городскую больницу имени Калинина. Под удар попали три корпуса медицинского учреждения. Один из пациентов погиб, есть тяжелораненые.
На прошлой неделе Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный собор. В ДНР произошедшее назвали терактом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто стоит за этим ударом.
Ранее Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей.
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Песков рассказал об ожиданиях Кремля от поездки Зеленского в Вашингтон
Песков: У Кремля нет позитивных ожиданий от поездки Зеленского в Вашингтон
Кремль не ожидает позитивных изменений после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос о том, ожидает ли Кремль позитивного изменения риторики сторон после предстоящего визита, Песков ответил отрицательно, передает ТАСС.
Напомним, о визите Зеленского в Вашингтон стало известно 21 декабря, поездка готовилась в тайне в течение нескольких недель и, по данным СМИ, стала неожиданностью для конгрессменов и чиновников. Предполагается, что Зеленский выступит перед обеими палатами Конгресса.
В России указали на взаимосвязь визитов Зеленского в Артемовск и Вашингтон
Политолог Дудаков: Визиты Зеленского в Артемовск и Вашингтон преследуют экономические цели
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Цели визита Владимира Зеленского исключительно экономические. В декабре проходит согласование бюджета США на следующий год, поэтому Киев опасается, что ему могут «недоплатить», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков, комментируя сообщения о визите президента Украины в Вашингтон.
«Недавние поездки Зеленского по прифронтовым городам перед визитом в США – это попытка демонстрации тяжелого положения: в Капитолии Зеленский расскажет о том, что лично видел «Верден» под Артемовском. Соответственно, будет запрашиваться экономическая и военная помощь», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
«Будет сделан упор на то, что если США потеряют решительность в плане финансирования ВСУ, то проигрыш Украины будет неминуемым, а Россия займет новые территории, что сделает их потерянными навсегда. «Взгляд очевидца» – очень удобная карта для розыгрыша в деле запроса экономической помощи», – подчеркивает эксперт.
«Таким образом, цели визита исключительно экономические. В Вашингтоне согласовывается новый бюджет страны на следующий год. В нем же будет содержаться и транш на поддержку Украины. Точные цифры пока остаются непонятными: возможно, остановятся на 38 млрд долларов, как запрашивал Белый дом, а может, и демократам удастся протащить свои 45 млрд», – акцентирует собеседник.
«Однако транш может оказаться меньше тех сумм, которые озвучиваются сейчас. Украина очень опасается подобного исхода. Именно поэтому Киев использует все возможные лоббистские рычаги, в том числе и отправку президента в Вашингтон. Цель его личного выступления перед Конгрессом – лишнее напоминание Штатам о том, что Украина нуждается в помощи Америки», – объясняет эксперт.
«При этом начало новой сессии Конгресса в январе здесь играет малую роль. Безусловно, позиции республиканцев и демократов по Украине несколько расходятся, но определяющий фактор здесь – именно составление бюджета, которое проходит в декабре», – резюмирует Дудаков.
Ранее издание CNN сообщило, что президенты США и Украины планируют встретиться в среду в рамках визита Зеленского в Вашингтон. Президент Украины также выступит на заседании Конгресса. Уточняется, что это будет первая поездка за пределы Украины для Зеленского с момента начала СВО 24 февраля.
В Белом доме охарактеризовали предстоящий визит Зеленского в Вашингтон как «сигнал» российскому лидеру Владимиру Путину, указывающий на то, что США и дальше продолжат поддерживать Украину.
Визит Зеленского нигде не анонсировался. Сообщается, что президент Украины затребует у США 45 млрд долларов в качестве финансирования в рамках ведения военных действий с Россией.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему визит Зеленского к Джо Байдену нужен им обоим.
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Авиация ВКС России сбила два самолета МиГ-29 и один вертолет Ми-8 ВВС Украины
Российские Воздушно-космические силы сбили в ДНР два самолета МиГ-29 украинских ВВС в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России.
Самолеты сбили над населенными пунктами Степановка и Белозерское в ДНР, над населенным пунктом Тимофеевка в ДНР был сбит украинский вертолет Ми-8, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Российские ПВО у Угледара сбили самолет Су-25 украинских ВВС, у поселка Северное в ДНР сбит Ми-8. Также за сутки уничтожены пять беспилотников у поселков Рудово (ЛНР), Волноваха, Новоандреевка (ДНР) и Великие Копани (Херсонская область).
С начала СВО уничтожены 347 самолетов, 186 вертолетов, 2689 беспилотников, 398 ЗРК, 7168 танков и других бронированных машин, 931 машина РСЗО, 3693 орудия полевой артиллерии и миномета, 7674 единицы специальной военной техники.
Также ВС России за последние сутки уничтожили свыше 250 украинских военных на четырех направлениях.
Российская армия заняла новые господствующие высоты на Донецком направлении
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В ходе наступательных действий на Донецком направлении российские войска заняли новые рубежи и господствующие высоты. За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 80 военнослужащих, танк, три машины пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии на Южно-Донецком направлении поражена живая сила и техника подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ у пункта Новомихайловка и 108-й бригады теробороны рядом с Пречистовкой Донецкой нродной республики (ДНР). Потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ракетными войсками и артиллерией ВС России за минувшие сутки поражены 63 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 87 районах.
Возле Белозерки Херсонской области вскрыты позиции и уничтожены самоходная огневая установка украинского PNHR «Бук-М1» и РЛС целеуказания П-18.
Возле Андреевки ДНР уничтожена РЛС украинского ЗРК С-300, сообщил Конашенков.
Недалеко от Зеленовки Херсонской области и Трудового ДНР взорваны три американские артиллерийские системы М-777. В районах Артемовска ДНР и Темировки Запорожской области уничтожены два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства, отчитались в Минобороны.
Истребительной авиацией ВКС у Красногоровки ДНР сбит Су-25 ВСУ. Кроме того, в районе Артемовска ДНР уничтожен украинский вертолет Ми-8.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты два украинских беспилотника возле населенных пунктов Князе-Григоровка Херсонской области и Николаевка ДНР. Перехвачены два реактивных снаряда РСЗО HIMARS в районе Новокраснянки Луганской народной республики, подытожили в оборонном ведомстве.
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