Путин назвал героем каждого находящегося в зоне СВО Путин на неформальной встрече с награжденными вспомнил шутку про Советский Союз Путин на неформальной встрече в Кремле с награжденными вспомнил шутку про Советский Союз 20 декабря 2022, 17:14

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин за бокалом шампанского на неформальной встрече с награжденными в Кремле вспомнил шутку про Советский Союз. После торжественной церемонии вручения госнаград, которая прошла во вторник, президент на неформальной встрече с гостями хотел чокнуться бокалом с композитором Игорем Матвиенко, которому присвоили звание «Народный артист Российской Федерации», передает ТАСС. Композитор протянул Путину свернутые в трубочку бумаги. «Не хватило», – объяснил он. «Обнесли», – пошутил президент и попросил принести еще шампанского. В это время врио главы ДНР Денис Пушилин передал свой бокал Матвиенко. Путин в связи со сложившейся ситуацией вспомнил шутку про Советский Союз. «Все есть, только не всем хватает. В Советском Союзе так говорили: «В Советском Союзе все есть, только не всем хватает», – пошутил Путин. Ранее Путин вручил государственные награды в Кремле. Россия будет готовить белорусские экипажи для применения ядерного оружия Путин сообщил о решении России продолжить подготовку экипажей для самолетов ВВС Белоруссии с ядерными боеприпасами 19 декабря 2022, 22:17 Текст: Антон Антонов

Россия продолжит подготовку экипажей для самолетов ВВС Белоруссии, переоборудованных для применения боеприпасов с ядерной боевой частью, сообщил глава российского государства Владимир Путин. Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским президентом заявил о продолжении реализации предложения Александра Лукашенко о подготовке экипажей самолетов, которые «переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью». Российский лидер указал, что подобная форма взаимодействия уже используется другими странами, к примеру, США и их союзниками по НАТО. Путин полагает, что такие действия очень важны «в связи с напряженной обстановкой на внешних границах Союзного государства», передает ТАСС. Лукашенко подтвердил, что самолеты в Белоруссии подготовлены: «Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть, мы тестировали их в Российской Федерации». Сейчас «готовят экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы». Лукашенко призвал не считать это «угрозой кому-то». Он указал на «опасения» Белоруссии относительно ситуации по периметру Союзного государства, прежде всего на западе. Как заявил Лукашенко, необходимо гарантировать безопасность Белоруссии. «Вы сделали очень решительный и важный шаг в поддержке Беларуси», – сказал он Путину. Напомним, Путин заявил, что переговоры с Белоруссией были результативными. В частности, Москва и Минск договорились продолжать практику совместных военных учений. Путин: Бойцы в ходе СВО показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования 20 декабря 2022, 14:21 Текст: Елизавета Шишкова

Российские военные демонстрируют исключительные примеры храбрости и самопожертвования в ходе спецоперации, такие люди особенно важны в «непростое, но значимое время», заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле. Он подчеркнул, что Россия неоднократно сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет, сейчас стране вновь брошен такой вызов, передает ТАСС. Между тем на передовой спецоперации солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования, заявил президент. Путин, обращаясь к присутствующим на церемонии, заявил, что такие люди внесли вклад в развитие страны и проявили себя в непростое время. Церемония вручения госнаград проходит Кремле, всего в ходе церемонии президент вручит 28 наград. Новости СМИ2 Путин опроверг планы «поглощения» Россией Белоруссии 19 декабря 2022, 21:28

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет планов «поглощения» Россией Белоруссии. «У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом», – заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает ТАСС. Ранее Путин заявил, что белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными. Путин: Своими делами и решимостью мы сделаем мир более справедливым 18 декабря 2022, 18:47 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин обратился к участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи. Он рассказал, что надеется на перемены к лучшему в мире, и отметил, что они идут не только в России. Путин напомнил, что движение возникло по инициативе самих детей. По мнению главы государства, оно должно строиться вокруг того, что нужно и интересно самим участникам. Кроме того, новое объединение должно быть современным пространством, доступным на всей территории страны, слова Путина приводятся на сайте Кремля. «Здесь, в Москве, собрались яркие, творческие, активные ребята со всей страны, в том числе – отмечу это особо – из наших новых регионов. И сейчас вы сами все вместе решаете, каким должно быть ваше движение, что нужно сделать для того, чтобы оно стало по-настоящему интересным, притягательным для ваших сверстников, определяете его название, программу», – сказал он. Путин пожелал участникам съезда и «дальше мечтать, творить, предлагать собственные проекты, никому не подражать, а придумывать и создавать свое, если нужно – смело отстаивать свою правоту, но при этом уметь прислушиваться к возражениям, ценить конструктивную критику и советы». «Вас объединяет стремление уже сейчас, в очень молодом, юном возрасте, внести свой вклад в развитие страны, делать то, что приносит пользу нашему государству и людям. Такой искренний, деятельный патриотизм также отличает и, полагаю, будет отличать всех участников Российского движения детей и молодежи», – сказал президент. Путин отметил, что «большие перемены сегодня происходят не только в России, меняется весь мир. Верю, что это перемены в лучшую сторону. И надеюсь, что своими делами, поступками, своей решимостью и при этом открытостью наших намерений, планов, принципов мы сможем сделать мир более справедливым – таким, где все народы по-настоящему равны, где каждый имеет право на уважение, на то, чтобы следовать своим традициям, говорить на своем родном языке, чтить своих предков, и где у всех есть возможность для максимальной самореализации вне зависимости от того, в каких условиях человек вырос, из какой семьи он происходит». Новости СМИ2 Путин поздравил президента Аргентины с победой сборной на ЧМ по футболу Путин позвонил президенту Аргентины Фернандесу и поздравил его с победой сборной на ЧМ по футболу 18 декабря 2022, 23:27 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой аргентинских футболистов на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков сообщил, что Путин «тепло поздравил» Фернандеса, передает РИА «Новости». Кроме того, Аргентину поздравил посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. Он заявил, что в России «все болели за Аргентину», так как «за друзей надо переживать, радоваться их успехам» и помогать «в трудный час». «Мы вместе справились с коронавирусом, преодолеем и другие вызовы», – заявил он, отметив, что Россия знает, что такое победа – «в спорте, в жизни, в исторической перспективе». Напомним, сборная Аргентины победила команду Франции на чемпионате мира. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» и заявил, что не собирается завершать выступления за сборную. Путин сообщил о согласовании параметров по ценам на российские энергоресурсы для Минска Путин рассказал о согласовании параметров по ценам на российские энергоресурсы для Минска 19 декабря 2022, 22:02

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Россия согласовала основные параметры по ценам на российские энергоресурсы для Белоруссии, сообщил по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко российский президент Владимир Путин. «Мы обсуждали ценовые параметры в сфере энергетики. Я думаю, что сейчас, когда мы с Александром Григорьевичем вдвоем, с глазу на глаз, беседовали, будем считать, что все основные параметры, в том числе и параметры чувствительные, по ценообразованию в сфере энергетики согласованы», – приводит его слова ТАСС. Ранее Путин заявил, что Россия готова и далее помогать Минску развивать атомную энергетику, при этом она могла бы зарабатывать, поставляя дополнительный газ. Новости СМИ2 Лукашенко признал неспособность Белоруссии сохранить суверенитет без России Лукашенко указал на неспособность Белоруссии защитить независимость и суверенитет без помощи России 19 декабря 2022, 23:55

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Россия без Белоруссии обойдется, а Белоруссия без России не сможет защитить свои независимость и суверенитет, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. По итогам переговоров с Путиным он признал, что Белоруссии «не обойтись» без России, которая пришла на помощь «в трудную минуту». Как заявил Лукашенко, стороны договорились, что будут «действовать на равных», передает РИА «Новости». «Сегодня взвоют: «Путин приехал, тут кого-то пугает». А пошел же навстречу, как родной, как близкий Белоруссии человек», – приводит слова Лукашенко ТАСС. Лукашенко заявил, что спекуляции на тему «поглощения» Белоруссии Россией ведут по указу внешних сил беглые политики. Он указал, что Белоруссия не производит газ, а получает его «от братской России», как и «25 млн тонн нефти, чтобы обеспечить нефтеперерабатывающие заводы». «К кому обратились? К Российской Федерации. И не просто обратились – ладно, объемы не проблема. А еще же надо и выгодные цены», – сказал он. Лукашенко отметил, что России и Белоруссии важно совместно проводить промышленную политику, избегая создания параллельных производств в обеих странах. «Кооперация, чтобы никто нас больше никуда не наклонял, чтобы не пришел, а потом бросил и ушел, как это было сделано», – сказал он. Напомним, Путин заявил, что у Москвы нет планов «поглощения» Россией Белоруссии. По его словам, белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными. В частности, Россия согласовала основные параметры по ценам на российские энергоресурсы для Белоруссии. Лукашенко назвал укрепление связей с Россией естественным ответом на ситуацию в мире. Путин высоко оценил переговоры в Минске 19 декабря 2022, 21:04 Текст: Ольга Иванова

Белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными, поделился их итогами российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции. «Мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной», – цитирует его РИА «Новости». В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все вопросы на переговорах с Путиным в расширенном составе рассмотрены, теперь люди должны оценить принятые решения. «Все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию», – приводит его слова ТАСС. Лукашенко также рассказал, что в ходе встречи был подведен итог совместной работы стран в этом году. Ранее Лукашенко заявил, что укрепление отношений между Россией и Белоруссией является естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире. Новости СМИ2 В Кремле отвергли слухи о принуждении Минска к участию в СВО 19 декабря 2022, 15:15

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Публикации о том, что российский президент Владимир Путин якобы едет в Минск принуждать Белоруссию к участию в спецоперации на Украине, глупые и безосновательные, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Песков отметил, что Путин не был в Минске несколько лет, но это не привело к паузе в отношениях, передает РИА «Новости». Представитель Кремля рассказал, что сегодня на переговорах Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко будет возможность обсудить военные вопросы. Кроме того, лидеры затронут газовый вопрос, в том числе с учетом критики белорусского президента. Песков подчеркнул, что по газу контакты продолжаются, уже сейчас у Белоруссии абсолютно льготные условия. Ранее Песков заявил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем. Анонсировано участие Путина в коллегии Минобороны Путин примет участие в коллегии Минобороны на следующей неделе 18 декабря 2022, 14:03 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны, сообщил журналист Павел Зарубин. Зарубин в своем Telegram-канале написал, что Путин приедет на коллегию министерства обороны. Помимо этого, в графике главы государства поездка в Минск, вручение госнаград и заседание Госсовета о реализации молодежной политики в современных условиях, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Минске 19 декабря. Новости СМИ2 Путин: России вновь брошен вызов Путин проводит церемонию вручения государственных наград в Кремле 20 декабря 2022, 13:58 Текст: Елизавета Шишкова

В России наступило «непростое, но значимое время», стране снова брошен вызов, заявил президент Владимир Путин в Кремле в ходе церемонии вручения государственных наград. Путин подчеркнул, что Россия гордится каждым из награждаемых, а также восхищается стойкостью и отвагой людей, которые в сложный для страны момент выполняют долг в зоне боевых действий и налаживают жизнь в новых регионах. Всего в ходе церемонии президент вручит 28 наград. В частности, врио глав Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени, передает ТАСС. Также орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени награжден почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев, митрополит Ювеналий (Поярков). Орден второй степени получил академик РАН Геннадий Сухих, врио губернатора Запорожской области Евгению Балицкому и врио губернатора Херсонской области Владимиру Сальдо – орден третьей степени. Звезды Героев России удостоены старший лейтенант Степан Белов и майор Константин Широков, ордена Мужества – сержант войск национальной гвардии Лев Макеев. Орден Мужества будет вручен военкору Семену Пегову. Награды получат также три женщины, удостоенные звания «Мать-героиня»: Ольга Дехтяренко из ЯНАО, Татьяна Салтыкова из Московской области и Ирина Скрипко из Санкт-Петербурга. Комплексы С-400 и «Искандер» встали на боевое дежурство в Белоруссии Лукашенко сообщил о вставших на боевое дежурство в Белоруссии комплексах С-400 и «Искандер» 19 декабря 2022, 22:28 Текст: Антон Антонов

Белоруссия поставила на боевое дежурство полученные от России ракетные комплексы С-400 и «Искандер», сообщил белорусский президент Александр Лукашенко. По итогам переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным Лукашенко сообщил, что Россия выполнила обещание передать Белоруссии соответствующие вооружения, передает ТАСС. Напомним, в Минске прошли белорусско-российские переговоры в расширенном составе. В частности, стороны договорились продолжать проводить совместные военные учения. Кроме того, Москва дала согласие на продолжение подготовки экипажей самолетов ВВС Белоруссии, переоборудованных для применения боеприпасов с ядерной боевой частью. Новости СМИ2 Путин рассказал, что смотрел финал ЧМ по футболу 19 декабря 2022, 21:57 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин рассказал, что смотрел финальную игру чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции со счета 2:2. «Что касается футбольного матча, я смотрел вторую половину с того момента, когда счет уже был 2:2. Дополнительное время смотрел. Потом, конечно, не мог удержаться от того, чтобы не позвонить президенту [Аргентины], поздравить его», – цитирует его ТАСС. Ранее Путин поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой аргентинских футболистов на чемпионате мира по футболу в Катаре. Путин заявил о готовности России развивать с Белоруссией сотрудничество в атомной сфере 19 декабря 2022, 18:11 Текст: Ольга Иванова

Россия готова и далее помогать Минску развивать атомную энергетику, при этом она могла бы зарабатывать, поставляя дополнительный газ, заявил российский лидер Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко. «Мы активно работаем практически по всем направлениям. В сфере энергетики – как мы отмечали с [президентом Белоруссии] Александром Григорьевичем [Лукашенко], Россия в ущерб себе, тем не менее, продолжает атомный проект – атомную электростанцию строим. Первый блок работает», – цитирует Путина ТАСС. Путин пояснил, что Россия могла бы поставлять в республику дополнительный газ, но вместо этого работает АЭС, и объем вырабатываемой на ней энергии соответствует примерно 4,5 млрд кубометров газа. Ранее Лукашенко заявил, что сроки формирования объединенного рынка газа в рамках Союзного государства России и Белоруссии сорваны. Новости СМИ2 Путин заявил о новом рекорде в товарообороте России и Белоруссии Путин заявил об ожидании нового рекорда в товарообороте России и Белоруссии 19 декабря 2022, 17:46 Текст: Елизавета Шишкова

Товарооборот между Россией и Белоруссией в 2022 году может составить 40 млрд долларов, заявил президент Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Всего за 10 месяцев 2022 года товарооборот между Минском и Москвой вырос на 10%. Кроме того, российский лидер назвал экономическое сотрудничество приоритетным направлением в отношениях двух государств, это же отметил и Александр Лукашенко, передает ТАСС. Напомним, переговоры Путина и Лукашенко проходят в Минске, запланировано общение президентов один на один и в составе делегаций.