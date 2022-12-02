В офисе Зеленского назвали «ошибкой» слова главы ЕК о потерях ВСУ

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2 декабря, пятница | Последнее обновление — 02:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Швеции описали вероятный способ подрыва «Северных потоков»
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Инициатива США и Евросоюза установить предельную цену на российскую нефть, поступающую на мировой рынок, является продуктом их неспособности решить стоящие перед Западом задачи с использованием рыночных механизмов.
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В свое время на фондовом рынке была шутка: супруга оказывает вам интимные услуги, а значит, если оценить их по тарифу тружениц сексуального фронта, то их можно включить в ВВП. Оказалось, что это не совсем шутка.
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Таблоидам мало кто верит, но вот совсем недавно солидная The Washington Post опубликовала обширную статью под названием «Король и его муж: гей-история британских королевских особ».
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При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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В офисе Зеленского назвали «ошибкой» слова главы ЕК о потерях ВСУ
Советник главы офиса президента Украины Подоляк назвал ошибкой слова главы ЕК фон дер Ляйен о гибели 100 тыс. солдат ВСУ
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с утверждением, что сообщение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о гибели 100 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации России якобы является ошибкой.
Подоляк заявил в эфире единого телемарафона, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен якобы допустила ошибку, когда сообщила о 100 тысячах погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, согласно данным Генштаба Украины, которые озвучивал президент Украины Владимир Зеленский, общие потери ВСУ якобы составляют от 10 до 12,5-13 тыс. человек, передает РИА «Новости».
Накануне мэр Снигиревки Юрий Барбашов заявил, что Украина за полтора месяца боев под Херсоном потеряла на отрезке длиной 20 километров от Снигиревки до Днепра не менее 10 тыс. военнослужащих.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц.
Мэр Снигиревки раскрыл потери ВСУ под Херсоном за полтора месяца боев
Мэр Снигиревки Барбашов: Вооруженные силы Украины за полтора месяца боев потеряли под Херсоном не менее 10 тыс. солдат
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До начала отвода Вооруженных сил России Украина за полтора месяца боев потеряла на отрезке длиной 20 километров от Снигиревки до Днепра не менее 10 тыс. военнослужащих, сообщил глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
Как отметил Барбашов, за полтора месяца боев Украина потеряла на отрезке длиной 20 километров от Снигиревки до Днепра не менее 10 тыс. военнослужащих. Он выразил уверенность, что люди, которые так относятся к личному составу своих вооруженных сил, преследуют цель не освобождения территорий, а освобождения территорий от населения, которое называют своим, передает РИА «Новости».
В качестве примера Барбашов рассказал случай, когда украинское командование отправило на штурм Снигиревки отряд из 20 бронемашин по местности, которая полностью простреливалась российской артиллерией, причем командование ВСУ знало об этом.
В заключение глава Снигиревского района выразил мнение, что еще несколько месяцев такой войны – и на Украине мужского населения не останется. При этом он подчеркнул, что киевский режим возможность истребления мужчин на Украине не волнует.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц.
Экс-глава ЦРУ рассекретил план Запада по украинскому конфликту
Бывший глава ЦРУ Петреус заявил, что конфликт на Украине может завершиться только переговорами
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Экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил немецкой газете Tagesspiegel, что Соединенные Штаты и европейские союзники планируют устроить переговоры с российской стороной для регулирования конфликта на Украине.
По его словам, ни российский лидер Владимир Путин, ни президент Украины Владимир Зеленский не готовы в данный момент к конструктивному диалогу. Поэтому лидеры США, ЕС, Британии вступят в переговоры и начнут работу с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения, когда придет время, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel.
При этом Петреус заверил, что Запад и дальше будет снабжать киевский режим как в военном, так и в финансовом отношении. А России, напротив, пригрозил еще большим экономическим давлением.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что украинская сторона не может и не хочет начинать переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.
Опубликованы кадры штурма позиций ВСУ под Угледаром
Российская разведка продемонстрировала штурм позиции ВСУ с помощью беспилотников на Угледарском направлении
Российские военнослужащие произвели штурм украинских войск с использованием беспилотников на Угледарском направлении, видеокадры опубликованы в Сети.
На видеозаписи видно, как с беспилотника сбрасываются гранаты РГД-5 в окопы на позиции украинских военнослужащих, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны опубликовало видеокадры парной работы боевых штурмовиков Су-25 российских военных с небольших высот на территории проведения спецоперации на Украине.
Российские войска взяли под контроль все дороги на Артемовском направлении
Союзные силы существенно продвинулись на Артемовском направлении, достигнут огневой контроль всех основных дорог, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, на этом направлении ВС России полностью контролируют главные дороги, и противнику фактически приходится передвигаться по полям, передает ТАСС.
Кимаковский добавил, что на этом направлении фиксируется отвод тяжелой техники украинских войск.
Ранее СМИ писали, что командиры ВСУ жалуются на отсутствующую связь у подразделений возле Артемовска. Также командиры сообщают о нехватках младших офицеров.
Мэр Киева Кличко призвал жителей покинуть город
Мэр Киева Кличко порекомендовал жителям города найти временное жилье за пределами столицы Украины
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Мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал жителей временно покинуть город – температура в квартирах киевлян скоро сравняется с уличной.
Кличко обратился в своем Telegram-канале к жителям Киева с просьбой запастись технической и питьевой водой, теплыми вещами на случай блэкаута, а также рассмотреть возможность временного выезда за пределы города, поскольку температура в квартирах может не сильно отличаться от внешней температуры.
По его словам, впереди горожан ждет три самых тяжелых месяца.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы быть готовыми к тому, что отключения света продолжатся до весны, а также не исключил частичную эвакуацию.
До этого Кличко заявил, что в Киеве работает более 430 пунктов обогрева и есть готовность при необходимости развернуть еще 100.
Напомним, в Киеве жители одного из районов перекрыли трамвайные пути в знак протеста в связи с отсутствием электроэнергии в их домах.
В Совфеде ответили на планы Парижа создать трибунал по Украине
Сенатор Климов назвал заявление Парижа о создании трибунала по Украине полным лицемерием
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Парижу для начала следует привлечь к ответственности представителей Франции, по чьей вине сегодня гибнут люди в Донбассе и на Украине. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов. Ранее МИД Франции объявил о начале работы по созданию трибунала по Украине.
«Своими заявлениями о создании трибунала французы демонстрируют полное лицемерие. Давайте вспомним, сколько преступлений на всех континентах за последние несколько веков совершили представители Франции, сколько войн они развязали и сколько в этих конфликтах погибло людей. Это ведь касается и новейшей истории», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«А сейчас, в те дни, когда власти Франции делают такие заявления, французским оружием убивают и калечат людей в Донбассе. Поэтому для начала им следует осудить самих себя», – отметил парламентарий.
«Кроме того, все мы помним, что в 2014 году Париж фактически стал соучастником госпереворота в Киеве и способствовал разжиганию гражданской войны на Украине. Очевидно, что после этих событий у французских властей руки по локоть в крови», – напомнил сенатор.
«Вместе с тем заявления Парижа – это не что иное, как попытка понравиться Белому дому на фоне визита Эммануэля Макрона к Джо Байдену», – акцентировал Климов. «Но с правовой точки зрения их действия неправомерны. Если они все-таки создадут какой-то нелегитимный «трибунал», то в теории мы можем обжаловать этот шаг в международных организациях и все свести к юридической рутине», – подытожил собеседник.
Накануне во внешнеполитическом ведомстве Франции сообщили, что Париж начал работу по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Кроме того, представитель МИД Франции сообщил, что Париж поддерживает расследования Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге «для привлечения к ответственности виновных».
Позже постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал предложение Еврокомиссии о создании некоего трибунала по Украине под эгидой ООН попыткой скрыть беззаконие Запада и придать ему легитимность.
Напомним, Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных 300 млрд евро активов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине. Для легализации экспроприации российских средств ЕК предлагает создать международный антироссийский суд и заручиться в этом вопросе поддержкой ООН. Тем самым, как считают эксперты, Европа придумала новый способ украсть активы России.
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Стало известно о работе на ЗАЭС корректировщиков ВСУ
Карчаа: Среди сотрудников ЗАЭС, у кого заблокированы пропуска, были корректировщики ВСУ
Корректировщики ВСУ были среди тех немногих сотрудников Запорожской АЭС, у кого были заблокированы пропуска, сообщил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
По его словам, пропуска заблокировали небольшому числу сотрудников, среди них находились и корректировщики ВСУ, передает ТАСС.
Ранее Карчаа рассказал, что у сотрудников Запорожской АЭС, которые не собираются подписывать новый контракт и работать с АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», заблокированы пропуска.
Минобороны заявило о полном освобождении Андреевки в ДНР
Российская армия на Донецком направлении освободила населенный пункт Андреевка, сообщили в Министерстве обороны России.
В результате наступления ВС России поселок Андреевка в ДНР полностью освобожден, ликвидированы более 40 военных, два танка и пять бронемашин, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В среду в ходе наступления российских войск на Донецком направлении полностью освободили поселки Белогоровка и Перше Травня в ДНР.
Минобороны: Полностью освобожден населенный пункт Курдюмовка в ДНР
Минобороны заявило о полном освобождении Курдюмовки в ДНР
Населенный пункт Курдюмовка в Донецкой народной республике полностью освобожден от ВСУ российскими военными, заявили в Минобороны.
Поселок освобожден в результате наступательных действий российских войск, заявили в министерстве, передает ТАСС.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что взятие Андреевки, Курдюмовки и Перше Травня закроет пути снабжения для украинских военных на Артемовском направлении.
МИД Франции объявил о начале работы по созданию трибунала по Украине
МИД Франции объявил начале работы по созданию трибунала для расследования действий России на Украине
Париж начал работу по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине, сообщили во внешнеполитическом ведомстве Франции.
По словам представителя МИД Франции, создаваемый специальный трибунал займется «преступлениями России на Украине». Он также сообщил, что Франция поддерживает расследования Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге для привлечения к ответственности виновных, передает РИА «Новости».
Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал предложение Еврокомиссии о создании некоего трибунала по Украине под эгидой всемирной организации попыткой придать беззаконию в отношении России легитимность.
Украинский пленный рассказал о вранье ВСУ о «зверствах» россиян
Украинский пленный Лазаренко: Командование ВСУ пугает солдат «пытками» со стороны россиян
Украинское военное командование врет об отношении россиян к взятым в плен солдатам и пугает их якобы неизбежными пытками, рассказал Александр Лазаренко, пленный боец 113-й отдельной бригады территориальной обороны (ТРО).
Украинских военных, в частности, запугивали тем, что в плену им якобы отрежут пальцы, а потом убьют, но вместо этого российские военнослужащие накормили их, передает РИА «Новости».
По призенанию Лазаренко, после рассказов своего командования он, едва попав в плен, стал просить российских военных «расстрелять его при попытке к бегству», испугавшись возможных пыток.
Ранее украинский военнопленный Сергей Ульянов рассказал о чрезвычайно низком уровне подготовки в ВСУ.
Столтенберг назвал главную задачу НАТО на Украине
Столтенберг объяснил главную задачу НАТО на Украине
Североатлантический альянс видит своей задачей на Украине предотвращение выхода конфликта за границы этой территории, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
НАТО должно оказывать киевским властям поддержку и предотвратить войну за пределами Украины, заявил Столтенберг, передает ТАСС.
Для этого альянс передает Москве сигналы о том, что НАТО готово защищать каждого союзника. Столтенберг отметил, что альянс не является стороной конфликта и не будет вовлекаться в него.
«Мы стоим на стороне Украины и помогаем ей в ее праве защищать себя», – заключил генсек.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что НАТО навязывает киевским властям войну и тем самым осложняет ситуацию.
Минобороны: Освобождены 50 российских военнопленных
Минобороны сообщило о 50 освобожденных российских военнопленных
В ходе переговоров с украинскими властями возвращено 50 российских военнопленных, им угрожала смертельная опасность в плену, сообщило Минобороны России.
С подконтрольной киевским властям территории в результате переговоров 1 декабря возвращены 50 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
Их доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях министерства.
На прошлой неделе на Родину вернулись девять освобожденных из украинского плена российских военных.
Пушилин: Подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки
Врио главы ДНР Пушилин заявил о сжатии кольца вокруг Авдеевки
Подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки, союзные силы также развивают успех и на других направлениях, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин в своем видеобращении в Telegram-канале рассказал, что союзные силы достигли успеха на стратегических Марьинском и Артемовском направлениях, также подразделениям ДНР удалось добиться окружения Авдеевки – важного населенного пункта.
Ранее в Минобороны сообщили, что населенный пункт Курдюмовка в Донецкой народной республике полностью освобожден от ВСУ российскими военными.
Блинкен пообещал Украине помощь НАТО с производством советского оружия
Госсекретарь США Блинкен: НАТО изучает возможность помощи Украине с организацией производства оружия советского образца
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НАТО изучает возможность оказания помощи Украине с поставкой и организацией производства боевых систем советского образца и соответствующих боеприпасов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Отвечая на вопрос о том, изучает ли НАТО возможность инвестиций в заводы на территории Чехии, Словакии и Болгарии для возобновления производства вооружений советского образца, Блинкен в интервью CNN заявил, что альянс изучает все варианты, чтобы убедиться, что Украина получает то, что ей нужно, и то, что будет эффективным, передает РИА «Новости».
Как отметил госсекретарь США, сказанное частично относится и к системам советских времен, которые хранились на складах десятилетиями, а также к соответствующими боеприпасам. Он подтвердил, что в некоторых случаях может потребоваться производить то, что уже не производилось «какое-то время».
Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что вооруженные силы Украины начали использовать в боях гаубицы времен Второй мировой.
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