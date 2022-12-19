Ростех заявил о превосходстве России над Украиной по разведывательным дронам

Ростех: Россия превзошла Украину на фронте по тактическим разведывательным дронам

Россия нарастила производство беспилотников тактической разведки, в этом аспекте она уже превзошла вооруженные силы Украины, сообщил первый замглавы Ростеха Владимир Артяков.

Артяков рассказал в интервью каналу «Россия 24», что недавно посетил парк «Патриот», где были продемонстрированы российские беспилотные летательные аппараты, в первую очередь разведаппараты для тактической разведки, а также аппараты, несущие малую нагрузку, но с поражающим элементом для решения локальных задач.

Замглавы Ростеха отметил, что прежде у России не было такого количества БПЛА, им не придавалось особого значения, однако после начала специальной военной операции потребность в них выросла значительным образом. Одним из лидеров, который выпускает линейку этих аппаратов, является концерн «Калашников», сообщил Артяков.

По его словам, сегодня можно смело сказать, что на линии соприкосновения Россия превзошла противника с точки зрения применения таких беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

Артяков также сообщил, что Ростех в разы нарастил производство пусковых установок и боеприпасов к оперативно-тактическому ракетному комплексу «Искандер», который достаточно эффективен и работает очень слаженно, надежно и точно.

Также, по его словам, Ростех в разы увеличил выпуск бронетехники и средств поражения. Спросом пользуется вся линейка танковой техники, в том числе Т-90 и Т-80, БМП-3. «Артиллерия – это основной элемент взаимодействия министерства обороны с Ростехом», – сказал первый замгендиректора, добавив, что в связи со спецоперацией растет потребление боеприпасов, реактивных систем залпового огня.

Ранее сообщалось, что перечень российских коммерческих и государственных разработчиков беспилотных воздушных судов (БВС) к концу 2022 года расширился до порядка 100 различных устройств.