NYT в первый день Хануки опубликовала похожий на свастику кроссворд

Американская газета The New York Times оказалась в центре скандала после того, как в первый день Хануки, начавшейся с заходом солнца 18 декабря, опубликовала кроссворд, на котором просматривается свастика.

Внимание на это обратил сын 45-го президента США Дональд Трамп-младший. На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ)он назвал кроссворд в NYT отвратительным, отметив, что только эта газета могла бы сделать такое в Хануку. Он задался вопросом о том, что бы они сделали с теми, кто придерживается отличной от них точки зрения и не был идеологически солидарен с ними.

Также публикацию прокомментировали российские блогеры.

«Символ нацизма, восемь букв»: New York Times вызвала скандал, опубликовав в первый день Хануки кроссворд, на котором просматривается свастика», – пишет Telegram-канал российского журналиста Дмитрия Смирнова.

Telegram-канал «Милитарист» также пишет, что New York Times «удачно подобрала кроссворд в первый день празднования Хануки».

Telegram-канал «Sputnik Беларусь» со ссылкой на Jerusalem Post отмечает, что NY Times рисует такие узоры регулярно: как минимум в 2014-м и в 2017 году. В 2017-м газета даже вынуждена была оправдываться и говорить, что это – не свастика.

Израильтяне в воскресенье вечером начали отмечать Хануку – праздник свечей и света. Он начинается на 25-й день месяца кислев по иудейскому календарю, отсчитывающему сутки от заката до заката, и длится восемь дней. В 2022 году это этот праздник приходятся на 19–26 декабря.