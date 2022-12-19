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Франция озвучила новое предложение о потолке цен на газ в ЕС
Французский министр Панье-Рюнаше: Новое предложение о потолке цен на газ в ЕС предполагает ограничение в 188 евро
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Новое предложение от чешского председательства в Совете ЕС предполагает установление лимита цен на газ на уровне 188 евро за МВт/ч, сообщила министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше.
Об этом она сообщила перед встречей министров энергетики ЕС, где будет обсуждаться механизм потолка цен на газ, передает РИА «Новости».
Обсуждение уровня цен началось с отметки в 275 евро за МВт/ч, предложенной Европейской комиссией. При этом уже дважды министры обсуждали данный механизм и не сходились по уровню лимита.
О том, что председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила снизить потолок цен на газ до 188 евро за МВт/ч, ранее сообщало агентство Bloomberg. По его же подсчетам, отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов.
Маск оценил шутку про «вину» России за поражение Франции на ЧМ по футболу
Маск в соцсетях оценил шутку о нехватке у французских футболистов энергии из-за России
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Американский предприниматель Илон Маск в соцсетях оценил шутку о том, что на матче против Аргентины футболистам Франции не хватало энергии из-за России.
Маск присутствовал на финальном матче в Катаре. В соцсетях публикуют видео, как он пожимает руки болельщикам на трибуне. После того как Аргентина забила два мяча в ворота Франции, Маск поставил смайл под опубликованной одним из пользователей Twitter (соцсеть заблокирована в России) шуткой о том, что у «Франции нет энергии».
«Должно быть, в этом виновата Россия», – пошутил пользователь. Когда сборная Франции стала сравнивать счет, Маск заявил, что игра идет на равных, передает РИА «Новости».
Кроме того, Маск во время матча поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также при разговоре присутствовала экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, передает ТАСС.
Маск сообщил в Twitter, что «после гола Франции» было зафиксировано 24,4 тыс. твитов в секунду – это рекорный показатель для чемпионатов мира по футболу. При этом он не уточнил, о каком по счету голе французской сборной идет речь.
Напомним, на 23-й минуте гол в ворота сборной Франции забил Лионель Месси, а на 36-й – Анхель Ди Мария. Команда Аргентины лидировала на протяжении почти всего основного времени матча, пока на 80-й и 81-й минутах Килиан Мбаппе не сравнял счет. В дополнительное время команды обменялись забитыми мячами. В серии пенальти победила сборная Аргентины – 4:2.
Во Франции среди населения растет тревога в связи с угрозой отключения электричества из-за энергетического кризиса.
При этом европейские страны пытаются переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы.
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МИД раскрыл, как санкции ЕС увеличивают международную поддержку России
Постпредство РФ при ЕС: Расширение нелегитимных санкций Евросоюза увеличивает число сторонников России в мире
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Непрерывное расширение нелегитимных санкций Евросоюза, нарушающих базовые международные нормы, ведет лишь к увеличению числа стран, готовых прислушиваться к позиции России, говорится в комментарии постпредства РФ при ЕС.
Как отмечает постпредство РФ при Евросоюзе в своем Telegram-канале, односторонние рестриктивные меры в отношении третьих стран давно превратились в излюбленный инструмент внешней политики Брюсселя, при этом санкционная машина ЕС не сбавляет обороты.
Российские дипломаты констатировали всеобщую очевидность того факта, что преследуемая Евросоюзом цель – оказание давления на суверенные государства, и средства ее достижения нелегитимны. В российской дипмиссии указали, что введение ограничительных мер противоречит системе международных финансовых и торговых отношений, идет вразрез с основополагающими принципами ВТО.
Как отметили российские дипломаты, не так давно Брюссель утверждал, что применение экстерриториальных санкций незаконно, а сегодня он сам активно их использует. Более того, Евросоюз уже изобрел механизм наказания как граждан собственных, так и третьих стран за так называемый обход антироссийских рестрикций, предложил законопроект, подводящий нарушение еэсовских нелегитимных санкций под преступление, подчеркнули в дипмиссии.
Как отмечает постпредство РФ при ЕС, неудивительно, что к аргументации России прислушиваются все больше государств, так как они не готовы принимать нечестные правила игры и следовать насаждаемым установкам.
В постпредстве подчеркнули, что принятые в девятом пакете санкции касаются не только россиян, но и напрямую затрагивают простых европейцев, которых Евросоюз своим запретом ряда российских СМИ лишил возможности узнать альтернативную точку зрения, нарушил их право на доступ к информации, не говоря уже о явном попрании таких базовых ценностей, как свобода слова и права журналистов.
Накануне Евросоюз опубликовал в официальном журнале девятый по счету санкционный пакет против России, которым ЕС, в частности, запретил бизнесу приобретать новые предприятия или увеличивать долю владения в компаниях энергетического сектора России.
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Политолог: России удалось изолировать Запад и Японию в ГА ООН
Политолог Трухачев: Голосование по антинацистской резолюции в ГА ООН продемонстрировало изоляцию Запада и Японии
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Нам необходимо активно работать со странами, не имеющими откровенно антироссийской позиции. Вектор этой работы должен быть направлен на страны незападного мира, а также на Швейцарию. К такому выводу с разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел политолог Вадим Трухачев. Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.
«Итоги сегодняшнего голосования в ГА ООН – это шаг в правильную сторону. Отдельно я бы выделил то, что воздержались от голосования Турция и Швейцария. То есть одна европейская страна и одна страна – член НАТО решили не идти против России. Напомню, ранее турки всегда голосовали за антироссийские резолюции в ООН, а швейцарцы всего второй раз воздерживаются», – рассказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Кроме того, стоит отметить, что от голосования воздержалась Южная Корея – один из ключевых союзников Соединенных Штатов и очень развитая страна. Оказывается, она может идти не в ногу со своими союзниками», – рассуждает собеседник.
«Что касается голосования Германии, то здесь не стоит обращать внимание на слово «нацизм» в резолюции. Европейские страны и в частности Германия голосуют против просто потому, что это резолюция России. По сути, они сейчас находятся в состоянии холодной войны против нас и отвергают всё, связанное с нашей страной», – полагает эксперт.
«Плохо, что на голосовании отсутствовали делегации Ирана и Венесуэлы, которые потенциально были бы за нас. Голосование стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки в пользу резолюции – это отрадный шаг. Получается, что коллективный Запад и Япония в какой-то степени оказались в изоляции», – отметил Трухачев.
«Однако пока за резолюции, осуждающие Россию за «нарушение территориальной целостности Украины», голосуют слишком много стран. Сейчас это порядка половины государств, а на первых порах было вообще две трети», – рассказал политолог.
«Устойчивое антироссийское ядро – это 54 страны, поскольку я бы все-таки относил сюда Турцию, Швейцарию и Южную Корею. Примерно столько же стран не голосуют против России. Таким образом, эти две группы составляют примерно половину от общего числа государств, входящих в ООН», – добавил он.
«И именно с оставшейся половиной нам нужно сейчас работать, чтобы в своем голосовании они хотя бы воздерживались или поддерживали нас. Сейчас мы имеем относительный успех в этом направлении, однако нам стоит направить острие этой работы на страны за пределами западного мира», – полагает эксперт.
«Ключевым же направлением работы в Европе может стать Швейцария, как бы странно это не выглядело. Полагаю, швейцарским компаниям можно дать больше привилегий для работы в России, как-то выделить эту страну на фоне других европейцев», – отметил Трухачев.
В свою очередь историк и политолог Владимир Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что голосование Германии против запрета героизации нацизма очень показательно. «Напомню, что в ФРГ героизация нацизма пока еще является уголовным преступлением», – акцентировал он.
«Однако война европейцев против нас на Украине изменила очень многое в этом отношении. Сейчас уже героизируются неонацисты «Азова», запрещенного в России. Запад начал переосмысливать для себя роль и значение нацистов. Мы видим движение к их собственной нацификации – и это голосование лишнее тому подтверждение», – полагает Корнилов.
Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Ее поддержали 120 стран, 50 были против, 10 воздержались. В числе государств, проголосовавших против документа, были США, Венгрия, Германия, Грузия, Испания, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Финляндия, Франция, Япония и другие.
«Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» – это традиционная российская резолюция, которая вносится на рассмотрение каждый год. Ее соавторами являются Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Камбоджа, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Судан, ЦАР, Экваториальная Гвинея и ЮАР.
Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что голосование бывших стран блока Оси шокирует: «Впервые в истории ООН против документа, осуждающего нацизм, а также подтверждающего незыблемость итогов Второй мировой войны, проголосовали государства – бывшие члены Оси». По его словам, Германия, Япония, Италия и другие страны, голосовавшие против, «проявили откровенное кощунство в отношении памяти жертв германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма».
Кузьмин также заявил, что Москва отвергает внесенную западными странами поправку в резолюцию, в которой идет речь о том, что борьба с нацизмом и неонацизмом не может использоваться для объяснения действий России на Украине. Он подчеркнул, что «резолюция тематическая, не страновая», нужна для диалога, а не «навешивания ярлыков».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале итоги голосования, отметила, что «результат еще лучше, чем 4 ноября в Третьем комитете».
Напомним, в ноябре на заседании Третьего комитета ГА ООН ряд стран, включая Италию, Австрию, Германию, впервые проголосовали против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Тогда 106 стран высказались за, воздержались – 15, против – 51 страна. Такая резолюция принимается Генассамблеей ООН каждый год. Обычно против выступали только США и Украина.
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В девятый пакет санкций ЕС против России попали Лепс и Гоблин
Под персональные санкции ЕС попали почти 200 физлиц и организаций
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Европейский союз в официальном журнале опубликовал девятый по счету санкционный пакет против России. Пакет включает блок новых экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций. Среди них – телеведущий Борис Корчевников, Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков и семь российских губернаторов.
Попавшим в списки заморозят активы на европейской территории, физлицам также запретят поездки в Евросоюз. В санкционном списке – российские чиновники, депутаты, судьи, представители силовых структур, медиаперсоны. Санкции расширены в отношении трех российских банков, включая Всероссийкий банк развития регионов, телеканалов: НТВ/НТВ «Мир», Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал, передает РИА «Новости».
Экономические санкции предусматривают расширение экспортных ограничений технологий, запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность РФ, запрет на поставки в Россию двигателей и запчастей для беспилотников, запрет на экспорт в РФ игрушечных дронов, сложных генераторов, портативных компьютеров, компьютерных компонентов, печатных микросхем, систем радионавигации, оборудования радиоуправления, камер и объективов.
Также предусмотрен запрет на предоставление россиянам и российским компаниям рекламных услуг, исследований рынка и опросов общественного мнения.
Гражданам ЕС также теперь полностью запретили занимать руководящие должности в государственных или контролируемых государством компаниях РФ.
Отмечается, что под персональные санкции попали телеведущий Борис Корчевников, Марина Ким, Григорий Лепс, Дмитрий Пучков, режиссер Никита Михалков, дочери Рамзана Кадырова – Айшат и Карина, представители организации «Русское имперское движение», клуба «Русич» и Союза добровольцев Донбасса и семь российских губернаторов, в том числе Московской, Нижегородской, Новосибирской, Астраханской областей.
Санкции также распространяются на пять политических партий, в том числе «Единую Россию», ЛДПР и «Справедливую Россию».
Ограничения также коснулись вице-премьера Татьяны Голиковой, директора Росгвардии Виктора Золотова, главу Минкультуры Ольгу Любимову, министра просвещения Сергея Кравцова, главу министерства науки и образования Валерия Фалькова, министра труда Антона Котякова, главу МЧС Александр Куренкова, министра юстиции Константина Чуйченко.
Ранее сообщалось, что Совет ЕС одобрил в рамках девятого пакета санкций запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией.
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Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России
Совет ЕС одобрил в рамках девятого пакета санкций запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией, говорится в заявлении ЕС.
В частности, запрет на экспорт затрагивает беспилотники и авиационные двигатели и детали, передает ТАСС.
Также решением ЕС заморожены активы двух российских банков и заблокированы транзакции Всероссийского банка регионального развития. Запрещаются инвестиции в горнодобывающий и энергосектор России, а также на консалтинговые услуги для российского бизнеса.
Между тем ЕС одобрил разморозку российских активов физлиц и компаний, занятых в российской торговле зерном и удобрениями.
Кроме того, гражданам ЕС запрещается занимать любые должности в органах управления всех российских государственных или контролируемых государством юридических лицах, организациях или органах на территории страны.
Санкции вступят в силу после опубликования в «Официальном журнале ЕС», это произойдет в ближайшее время.
ЕС приостановил действие лицензий на вещание четырех российских каналов
ЕС решил отозвать лицензии у телеканалов НТВ, «Россия-1», «РенТВ» и Первый
Евросоюз инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание четырех средств массовой информации НТВ и «НТВ-Мир», «Россия-1», «РенТВ», Первый канал согласно девятому пакету санкций против России, сообщил в пятницу совет ЕС.
В заявлении совета ЕС говорится, что процесс приостановления действия лицензий у НТВ /«НТВ Мир», «Россия-1», «Рен ТВ» и Первого канала связан с противодействием систематической международной кампании Российской Федерации по дезинформации и манипулированию информацией, направленной на дестабилизацию соседних с ней стран, ЕС и его государств-членов, передает ТАСС.
Отмечается, что в соответствии с хартией ЕС об основных правах, данные меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам осуществлять деятельность в ЕС, кроме вещания, например, проводить исследования и интервью, передает РИА «Новости».
Ранее совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России. В черный список в рамках девятого пакета санкций вошли 168 компаний российского военно-промышленного комплекса (ВПК), энергетического и добывающего секторов. Кроме того, предлагается запретить вещание на территории ЕС четырех российских телеканалов.
В МИД пообещали быстрый ответ на девятый пакет антироссийских санкций ЕС.
Газпром назвал объем прокачки газа в ЕС за день через украинскую ГИС «Суджа»
Европейские страны получают российский газ по украинской территории, он идет через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», заявили в Газпроме.
Подача газа для транзита через Украину подтверждена украинской стороной через «Суджу» в объеме 41,7 млн кубометров на 17 декабря, сообщил представитель компании, передает ТАСС.
Он отметил, что Киев отклонил заявку на ГИС «Сохрановка».
На 16 декабря объем прокачки был в размере 41,4 млн кубометров.
Газета ВЗГЛЯД указывала, что Евросоюз незаметно начал скупать все больше сжиженного природного газа у России, затраты ЕС на покупку российского СПГ начали доходить до рекордных значений.
Евросоюз внес в санкционный список 168 российских компаний
ЕС внес в санкционный список 168 российских компаний ВПК и других секторов
Евросоюз внес в черный список в рамках девятого пакета санкций 168 компаний российского военно-промышленного комплекса (ВПК), энергетического и добывающего секторов, сообщил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Девятый пакет санкций ЕС согласован, но пока не вступил в действие. Основные рестрикции введены против 168 компаний ВПК, также расширены инвестиционные запреты в отношении российского энергетического и добывающего секторов. Также ограничения вступили в отношении сектора услуг для российского бизнеса, включая рекламу, маркетинговые исследования, проведение опросов общественного мнения, передает ТАСС.
Напомним, страны ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций против России. Ограничения, как ожидается, будут введены против семи глав регионов России. Между тем Венгрия настояла, чтобы троих российских министров исключили из проекта санкций.
Москва предупредила ЕС о последствиях потолка цен на газ
Посол Сентюрин предупредил ЕС о последствиях инициативы ЕС о ценовом потолке на газ
Европейский союз, вводя потолок цен на газ, использует контррыночные инструменты, которые приведут к деградации законов рынка, заявил посол по особым поручениям МИД Юрий Сентюрин.
Дипломат в комментарии РИА «Новости» назвал идею потолка цен безумной, отметив, что к числу рыночных методов ее отнести нельзя. Сентюрин добавил, что Евросоюз занимается попранием международного права.
Обсуждение таких инициатив дестабилизирует рынки, повышает уровень неопределенности, сказал он, подчеркнув, что это является высоким объемом политических решений, влияющих на экономический процесс.
«Разве с этим можно согласиться?» – задался вопросом Сентюрин.
В понедельник, как ожидается, министры энергетики стран ЕС обсудят вопрос о максимальной цене на природный газ.
Между тем, по данным Bloomberg, председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила снизить потолок цен на газ с 275 евро за МВт/ч до 188 евро за МВт/ч.
Bloomberg: ЕС обсуждает снижение предлагаемого лимита цен на газ
Председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила снизить потолок цен на газ с 275 евро за МВт.ч до 188 евро за МВт.ч, об этом стало известно агентству Bloomberg.
Как сообщает Bloomberg, Прага предлагает, чтобы механизм корректировки газового рынка запускался, если цены контрактов на месяц вперед и на год вперед по индексу крупнейшего газового хаба Европы TTF будут превышать 188 евро за МВт.ч в течение трех дней. Отмечается, что цена TTF должна быть на 35 евро выше средней цены за СПГ, сообщает РИА «Новости».
Напомним, в ЕС активно обсуждается введение лимита цен на газ в целом, не только российского. Пока потолок цен согласовать не удалось, ряд стран добиваются его существенного снижения. Очередную попытку договориться государства ЕС намерены предпринять 19 декабря. Тем временем оператор виртуального газового хаба TTF в Нидерландах увидел в лимите цен угрозу существованию хаба, чем встревожил ряд стран ЕС.
Foreign Policy: Европа пострадает от потолка цен на российскую нефть
Foreign Policy: От потолка цен на российскую нефть Москва не пострадает
Согласованная Западом и ЕС предельная стоимость российской нефти на уровне 60 долларов за баррель не сможет существенно снизить прибыль Москвы, но ударит по Европе, сообщил американский журнал Foreign Policy.
Издание привело данные нефтяных котировок и сделок согласно которым в последние года российская нефть продавалось по цене около 60 долларов, а скидки на марку Urals с начала украинского кризиса сократились вдвое. При этом стоимость барреля Brent уже через три дня после вступления в силу «потолка» упала до 76 долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.
Издание пишет, что на Западе опасались, что потолок цен на нефть поднимет стоимость энергоносителей на мировом рынке.
Журнал утверждает, что уже в январе ЕС пересмотрит ограничение цены: Польша настаивает на снижении планки до 30 долларов за баррель, при этом Греция, Кипр и Мальта, зарабатывающие на транспортировке сырья, выступают против такой меры.
Издание утверждает, что эта мера не должна повлиять на бюджет РФ, так как ЕС взял курс на отказ от российского горючего еще до введения ценового потолка. Издание предрекло рост жалоб от европейских стран на неэффективность и вредность санкций для них самих.
Газета ВЗГЛЯД писала, как России лучше всего ответить Западу на ограничения нефтяных цен.
Подсчитаны потери Европы от отказа от российского газа
Bloomberg: Отказ от российского газа обошелся Европе в 1 трлн долларов
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Отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов, подсчитали западные информагентства. Уточняется, что такая сумма стала результатом возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей.
По прогнозу Bloomberg, это только начало масштабнейшего энергетического кризиса последних десятилетий. После зимы ПХГ опустеют, и в условиях минимальных поставок российского газа заполнить их будет сложно, передает ТАСС.
Предположительно, напряженная ситуация с поставками сжиженного природного газа в Европу продлится как минимум до 2026 года. К этому сроку, как ожидается, Катар и США смогут достаточно нарастить добычу углеводородов.
По словам аналитика банка Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) Бьярне Шилдропа, гонка ЕС по пополнению запасов природного газа уже началась. Он добавил, что выгодная для продавцов газа конъюнктура сохранится на протяжении как минимум 12 месяцев.
По прогнозу Bloomberg, если цены на природный газ в Евросоюзе вновь возрастут до 210 евро за МВт/ч, то Европу вместо рецессии ждет резкий экономический спад.
Ранее посол по особым поручениям МИД Юрий Сентюрин заявил, что Европейский союз, вводя потолок цен на газ, использует контррыночные инструменты, которые приведут к деградации законов рынка.
Макрон утешил форварда сборной Франции объятием на футбольном поле
Макрон после поражения сборной Франции на ЧМ по футболу вышел на поле и обнял Мбаппе
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После того, как французская команда проиграла финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре, президент Франции Эммануэль Макрон вышел на поле и обнял форварда Килиана Мбаппе.
После матча Макрон подошел к сидевшему на поле футболисту. Они обнялись, после чего Мбаппе покинул поле, передает РИА «Новости».
«Я сказал ему, что ему всего 24 года. Он стал лучшим бомбардиром этого чемпионата мира. Он уже был чемпионом, а теперь дошел до финала. Мне так же грустно, как и ему. Команда заставила нас очень гордиться, в конце концов, мы проиграли футбольный матч. Это спорт», – приводит слова Макрона «Чемпионат» со ссылкой на RMC Sport.
В Twitter (соцсеть заблокирована в России) Макрон заявил, что национальная сборная заставила французов «мечтать». Он также поздравил Аргентину с победой ее сборной.
Напомним, Мбаппе оформил хет-трик в игре с командой Аргентины на 80-й, 81-й и 118-й минутах, переведя матч сначала в дополнительное время, а потом и в серию пенальти. По итогам чемпионата Мбаппе получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир.
«Молдовагаз» погасила долг перед Газпромом за ноябрь и декабрь
«Молдовагаз» выплатила задолженность за поставки российского газа за ноябрь и декабрь
Газораспределительная компания «Молдовагаз» погасила задолженность перед Газпромом за поставки газа в ноябре и декабре, сообщил председатель правления компании Вадим Чебан.
Чебан написал в своем Telegram-канале, что АО «Молдовагаз» рассчиталось за природный газ, поставленный в ноябре и декабре 2022 года, оплатив ПАО «Газпром» 47,64 млн долларов. По его словам, расплатиться удалось благодаря выплаченной Министерством труда и социальной защиты сумме компенсаций.
Ранее Газпром в очередной раз напомнил Молдавии о своем праве приостановить или полностью прекратить поставки российского газа при нарушении молдавской стороной обязательств по их оплате.
Напомним, Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который предназначен Молдавии по контракту с «Молдовагазом».
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков пояснил газете ВЗГЛЯД, что либо Украина действительно изымала часть российского газа, либо Газпром пытается заставить Молдавию выплатить долг за газ, который она получает через украинскую территорию.
Белый дом приготовился уговаривать республиканцев и Европу помогать Киеву
Politico рассказала о понимании Белым домом предстоящих трудностей с выделением Киеву помощи
Администрация президента США Джо Байдена понимает, что столкнется с трудностями в вопросе помощи Украине из-за позиции республиканцев в США, а также изменения настроений в Европе, сообщают источники.
Как сообщают источники, в Белом доме понимают, что в определенный момент предоставление американской помощи Украине через Конгресс США замедлится, поскольку внимание СМИ сместится на другие темы. Но администрация надеется, что Конгресс выделит средства на восстановление энергоснабжения и другую помощь Украине. В частности, речь идет о еще 37,7 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Издание отмечает, что переговоры ведутся с умеренными республиканцами в Палате представителей и лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом, которые поддерживают помощь Киеву. Однако с января спикером Палаты представителей может стать Кевин Маккарти. Он требует твердого обоснования финансовой помощи Украине. Источники заявили, что Байден пока не собирается посещать Киев, в основном из-за рисков безопасности.
Кроме того, ожидаются проблемы в Европе в связи с наступлением зимы. Хотя Вашингтон «впечатлило единство Европы» в вопросе поддержки Украины, Белый дом осознает, что зимой странам ЕС станет труднее поддерживать Киев из-за энергетического кризиса, опасений рецессии, волн украинских беженцев. Как пишет издание, конфликту на Украине «не видно конца» и «позиция Зеленского начала испытывать терпение европейских лидеров». По мнению Вашингтона, Байдену придется «убеждать европейских лидеров не сворачивать с намеченного курса».
Напомним, по итогам выборов республиканцы отобрали у демократов контроль над Палатой представителей США. Республиканцы хотят устроить аудит средств, которые США направляют на помощь Украине. Американский сенатор Билл Хагерти сказал, что Киев получает от Вашингтона много помощи, но нет «ясности относительно того, на что идут эти деньги».