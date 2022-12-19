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Стало известно о применении в зоне СВО оптико-электронного комплекса «Ирония»
Российские военные рассказали, как используют оптико-электронный комплекс «Ирония» в СВО
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Российские военные на купянском направлении используют многофункциональный оптико-электронный комплекс «Ирония» для наведения на цели и съемки ударов, рассказал боец специального назначения Западного военного округа.
По словам военного, разведчики используют переносной прибор, предназначенный для наблюдения и сбора информации о местности. «Ирония» позволяет выявлять различные объекты и оснащен тепловизором и лазерным дальномером, передает РИА «Новости». С помощью прибора можно также производить видеосъемку. Также он выдает дальность и координаты целей, которые разведчики передают авиации и артиллерии.
Ранее офицер одного из подразделений спецназа ЗВО сообщил, что российские спецназовцы ликвидировали не меньше трех наемников из Польши в районе поселка Долгенькое в Харьковской области.
Путин заслушал предложения командующих о ходе спецоперации
Президент России Путин в ходе посещения штаба СВО заслушал предложения военачальников по ходу военной операции
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Президент России Владимир Путин в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.
На командный пункт Объединенной группировки войск Путин прибыл в штатском, в черном костюме с галстуком. Глава государства предложил заслушать командующих на каждом операционном направлении, призвав высказать предложения по поводу ближайших и среднесрочных действий ВС России, задействованных в специальной военной операции, передает ТАСС.
В мероприятиях приняли участие в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, а среди докладчиков был командующий группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин. Верховный главнокомандующий ВС РФ заслушал выступления, в том числе о ситуации за последние сутки, и ознакомился с подготовленными документами.
В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел в штабе всю пятницу. По его словам, глава государства заслушал доклад о ходе спецоперации, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими, передает РИА «Новости».
В прошлую среду президент России назвал значимые результаты спецоперации на Украине.
Мизулина призвала проверить поэтессу Полозкову после слов об Аллее Ангелов в Донецке
Глава Лиги безопасного интернета Мизулина призвала наказать поэтессу Полозкову после высказываний о Донецке
Слова поэтессы Веры Полозковой об Аллее Ангелов в Донецке – «редкостная дичь», ее высказываниям дадут правовую оценку, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Поэтесса Полозкова дала интервью блогеру Юрию Дудю*(признан иноагентом в РФ) на тему обстрелов Донбасса со стороны ВСУ. По ее словам, Аллея Ангелов в Донецке не стоит сожалений.
Мизулина резко отреагировала на высказывание поэтессы.
«Редкостная дичь. Уехавшие мозги. Отрицать, что сотни детей в Донбассе погибли в результате бесчеловечных и жестоких действий киевского режима и обстрелов ВСУ – за гранью понимания», – приводит канал «360» слова главы Лиги безопасного интернета.
Она отметила, что высказывания Полозковой проверят, и если выявят факт дискредитации Вооруженных сил России, юристы направят обращение в правоохранительные органы.
Ранее рэпера Oxxxymiron оштрафовали за дискредитацию российской армии.
Взрывы прозвучали в Киеве
В Киеве и Киевской области прозвучали воздушная тревога и взрывы
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Звуки взрывов слышны в Киеве; в городе, а также во всем столичном регионе прозвучал сигнал воздушной тревоги, сообщают информационные агентства.
Украинские СМИ сообщили, что в столице взрывы прозвучали второй раз за час. В Киеве была повторно объявлена воздушная тревога. Электричество отключено в некоторых районах города, передает ТАСС.
Позднее мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил в Telegram взрывы в Соломенском и Шевченковском районах Киева. Глава городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что получил повреждения объект критической инфраструктуры.
Кроме того, воздушную тревогу объявили в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, а также в тех частях ДНР и Запорожской области, которые находятся под контролем украинских военных. Позднее в большинстве регионов воздушную тревогу отменили.
Напомним, вечером в воскресенье украинские войска нанесли удвар по Донецку, под обстрел попала больница имени Калинина. Один из пациентов погиб в результате украинского обстрела. В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году.
В ЛНР назвали потери ВСУ за сутки
НМ ЛНР: ВСУ потеряли за сутки до 50 человек и два танка
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, два танка и три бронетранспортера, сообщила Народная милиция Луганской Народной Республики.
По сообщению НМ ЛНР, за прошедшие сутки противник понес большие потери в живой силе и военной технике, уничтожены до 50 человек личного состава, три бронетранспортера, два танка, БПЛА, 14 единиц специальной автомобильной техники, передает РИА «Новости».
Напомним, в субботу в Народной милиции ЛНР сообщили, что ВСУ за минувшие сутки потеряли до 90 человек, пять бронетранспортеров, три танка и две артиллерийские установки.
Зеленский заявил о разном видении мира с Россией
Президент Украины Зеленский заявил о разном видении мира с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, что обсуждать с президентом России на переговорах, так как видение мира у Москвы и Киева совершенно разное.
Зеленский заявил в интервью французскому телеканалу LCI, что некоторые предлагают ему сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. При этом Зеленский выступил с утверждением, что якобы не знает, что обсуждать с президентом России. По словам Зеленского, российский лидер хочет мира, который соответствовал бы его видению ситуации. Зеленский также констатировал, что видение мира у Москвы и Киева совершенно разное, передает РИА «Новости».
Кроме того, Зеленский скептически высказался по поводу инициативы президента Франции Эммануэля Макрона стать посредником в диалоге с Россией. Зеленский также выразил сомнение, что переговоры лидеров России и Франции принесут результаты.
Накануне Зеленский потребовал от Москвы отвести войска к границам 1991 года в качестве условия для переговоров о мире с Россией.
Шойгу проинспектировал российские войска в зоне спецоперации
Министр обороны Шойгу проинспектировал российские войска в зоне спецоперации и пообщался с военнослужащими на передовой
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск в районах проведения спецоперации и пообщался с военнослужащими на передовой, сообщили в Минобороны.
В ведомстве сообщили, что министр обороны совершил рабочую поездку в Южный военный округ, в рамках которой проинспектировал группировку войск в районах проведения специальной военной операции. Глава Минобороны облетел районы дислокации российских войск, пообщался на передовой с военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач, передает ТАСС.
На пункте управления группировкой Шойгу заслушал доклады командующих о сложившейся обстановке и действиях российских войск. Особое внимание министр обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.
В пятницу президент России Владимир Путин заслушал предложения военачальников по дальнейшим действиям в ходе специальной военной операции.
Российские войска за сутки уничтожили более 160 украинских военных на четырех направлениях
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В результате огневого поражения подразделений ВСУ на Купянском направлении возле Кисловки и Берестового Харьковской области ликвидированы порядка 20 военнослужащих, две бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ходе наступательных действий на Краснолиманском направлении за сутки уничтожены более 50 военнослужащих, две машины пехоты и три пикапа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того, у населенных пунктов Терны Донецкой народной республики (ДНР) и Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР) обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ.
Российские войска продолжали наступательные действия на Донецком направлении, выбивая противника. Возле населенных пунктов Шумы и Артемовск ДНР, а также Белогоровка ЛНР отражены три контратаки. В ходе огневого поражения подразделения ВСУ рассеяны и отброшены. Потери противника за последние сутки составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины, сообщил Конашенков.
В результате упреждающих действий российских войск на Южно-Донецком направлении пресечена попытка атаки усиленной роты ВСУ рядом с населенным пунктом Сладкое ДНР. Под Новомайорским и Шевченко ДНР уничтожены две ДРГ ВСУ. За сутки ликвидированы порядка 50 военнослужащих.
Ракетными войсками поражены пункты управления подразделений 1-й бригады теробороны возле Берислава Херсонской области, 102-й и 108-й бригад теробороны у города Гуляйполе Запорожской области, 64 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 93 районах, отчитались в Минобороны.
В Харькове взорван склад артиллерийского вооружения ВСУ. Недалеко от Рай-Александровки ДНР уничтожена РЛС зенитного комплекса С-300.
Средствами ПВО за сутки сбиты четыре украинских беспилотника рядом с населенными пунктами Новая Тарасовка Харьковской области, Графское, Новоукраинское, Сладкое ДНР. Также в районе города Первомайска ЛНР перехвачены два реактивных снаряда HIMARS, подытожили в оборонном ведомстве.
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ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников в ДНР
Российские военные поразили временный пункт дислокации иностранных наемников в ДНР
Российские военные в районе Красного Лимана в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, сообщает Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства отмечается, что комплексное поражение было нанесено российскими военными возле населенного пункта Колодези в ДНР. ВСУ потеряли около 30-ти военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены две боевые бронированные машины и два пикапа.
Кроме того, системой ПВО за последние сутки было сбито два украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Залиман в ЛНР, перехвачено три снаряда РСЗО «Ураган» возле населенного пункта Токмак Запорожской области и четыре снаряда РСЗО «HIMARS» возле населенных пунктов Розовка и Бараниковка в ЛНР.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2675 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7140 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7638 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее Минобороны сообщало, что украинские военные израсходовали значительный ресурс собственных и западных комплексов противовоздушной обороны по ложным целям.
Офис генсека ООН заметил проблемы с водой в Донецке
Официальный представитель генсека ООН Дюжаррик: В Донецке чрезвычайно ограничен доступ к воде, отоплению, электричеству
Доступ к воде, отоплению, электричеству в Донецке чрезвычайно ограничен, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Официальный представитель генсека ООН отметил, что, по данным источников всемирной организации, в Донецке чрезвычайно ограничен доступ к воде, отоплению, электричеству. Он также сообщил, что за последние 24 часа атаки привели к гибели и ранениям многих людей на подконтрольной России территории, передает ТАСС.
Дюжаррик констатировал, что, согласно сообщениям гуманитарных сотрудников, в последние дни участились инциденты, касающиеся воздействия на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру в районе Донецка. Он также отметил, что десятки гражданских лиц погибли и были ранены, боевые действия привели к повреждениям десятков домов, как и школ, детских садов, больниц, объектов энергетической инфраструктуры.
В пятницу утром ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра, под обстрел со стороны ВСУ в Донецке попала маршрутка. В прошлую субботу Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, кто стоит за мощнейшим ударом ВСУ по Донецку.
ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области
Гладков сообщил об обстреле поселка Красная Яруга в Белгородской области, есть пострадавшие
Поселок Красная Яруга в Краснояружском районе попал под обстрел, пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в Telegram, что повреждено «остекление в четырехэтажном многоквартирном доме», также произошло «возгорание хозпостроек, которые расположены рядом с домом». Кроме того, в результате обстрела была повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы работают на месте инцидента.
Позднее глава региона сообщил, что есть пострадавшие – девушка с осколочными ранениями и мужчина с контузией, им оказана медицинская помощь.
Накануне Гладков сообщил о том, что в результате обстрела вооруженными силами Украины Белгородского района Белгородской области один человек погиб, восемь человек пострадали.
Пациент стал жертвой украинского обстрела больницы в Донецке
Пушилин сообщил о гибели одного из пациентов больницы в Донецке в результате украинского обстрела
Пациент, получивший тяжелые ранения в результате украинского обстрела больницы имени Калинина в Донецке, скончался, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин рассказал в Telegram, что пациент получил черепно-мозговую и торакальную травмы. Врио главы ДНР выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Кроме того, снаряд РСЗО попал в жилой многоквартирный дом на проспекте Ватутина в Донецке и повредил две квартиры, передает РИА «Новости».
Напомним, при обстреле, который устроили украинские войска, были повреждены три корпуса больницы имени Калинина. Пациентов эвакуировали, медперсонал не пострадал.
ВСУ обстреляли Каховку в Херсонской области
ВС Украины нанесли удар по Каховке и повердили базу стройматериалов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по Каховке Херсонской области, повреждения получили объекты инфраструктуры, сообщили в администрации Каховского округа.
«ВСУ в очередной раз обстреляли Каховку. <…> Украинские снаряды угодили по объектам гражданской инфраструктуры. Повреждение пришлось на базу стройматериалов по улице Золина», — говорится в сообщении в Telegram-канале Каховского округа.
Отмечается, что минометные обстрелы Каховки ведутся ВСУ практически ежедневно. Власти призывают жителей временно эвакуироваться из района, находящегося в 15 километровой зоне от Днепра.
Ранее украинские военные во время обстрела повредили здание городской больницы в Буденновском районе Донецка.
ВСУ обстреляли город Алчевск из американской РСЗО HIMARS
Представительство ЛНР в СЦКК: Вооруженные силы Украины обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Алчевск в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство ЛНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в 03.24 зафиксирован обстрел по населенному пункту Алчевск со стороны вооруженных формирований Украины с применением американской РСЗО HIMARS.
Напомним, в воскресенье ночью украинские вооруженные формирования обстреляли Петровский и Киевский район Донецка снарядами «натовского» калибра 155 мм. Накануне канадская журналистка обвинила власти Украины в геноциде жителей Донбасса.
ВСУ обстреляли Донецк из «Града»
Представительство ДНР в СЦКК: Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк из РСЗО «Град»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в 05.59 зафиксирован обстрел Ворошиловского и Киевского районов Донецка из РСЗО БМ-21 «Град» со стороны вооруженных формирований Украины из населенного пункта Тоненькое.
Напомним, в воскресенье ночью украинские вооруженные формирования обстреляли Петровский и Киевский район Донецка снарядами «натовского» калибра. В прошлую субботу Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей.
Мирошник заявил о приказе Зеленского энергетикам врать украинцам
Мирошник обвинил власти Украины в сокрытии от населения информации об истинном состоянии энергосистемы
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Офис украинского президента приказал энергокомпании ДТЭК скрывать информацию об истинном состоянии энергосистемы Украины, чтобы жители страны не впадали в депрессию, заявил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Комментируя заявление директора ДТЭК Дмитрия Сахарука о возобновлении генерации через две-три недели, Мирошник сказал, что президент Украины Владимир Зеленский встревожен из-за «чемоданных настроений» населения. По словам Мирошника, офис президента считает, что в заявлениях ДТЭК «свет в конце тоннеля обязательно должен маячить», передает ТАСС.
Мирошник указал, что в ДТЭК уже поясняли – большую часть энергосистемы смогут восстановить не ранее весны. Он отметил, что «с технической точки зрения» на Украине «ничего не изменилось», зато «изменились информационные установки».
Как заявил Мирошник, энергосистема Украины «безвозвратно деградирует», но жителям страны не хотят об этом сообщать. «Если у вас нет света, считайте, что вы тот самый один процент, которому не повезло, у остальных уже давно все в порядке», – привел Мирошник позицию украинских властей, пояснив, что в Киеве опасаются массового отъезда населения, так как используют его в качестве живого щита и «объекта страданий, для демонстрации западными СМИ наивным западным налогоплательщикам». Мирошник заявил, что «пустые города смотрятся в кадре неубедительно, лучше – с мерзнущими и плачущими людьми».
Напомним, Зеленский признал, что с водоснабжением в стране наблюдаются большие проблемы, ситуация с тепло- и электроснабжением остается сложной.В декабре сообщалось, что на Украине повреждено около 50% всех объектов инфраструктуры.