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Сенат Чехии назвал «голодомор» на Украине геноцидом
CTK сообщило о решении Сената Чехии объявить «голодомор» на Украине геноцидом
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Сенат Чехии принял постановление, в котором утверждается, что так называемый голодомор на Украине якобы был геноцидом «против украинского народа и человечности».
В постановлении утверждается, что «голодомор» на Украине был вызван «искусственно». По мнению сенаторов, подобные «напоминания о преступлениях против человечности в европейской истории» будут способствовать тому, чтобы не допустить их повторения, передает ТАСС со ссылкой на CTK.
Напомним, аналогичное постановление весной приняла и Палата депутатов Чехии. Кроме того, в Германии также назвали геноцидом массовый голод на территории Украинской ССР в 1932–1933 годах. Россия указывала, что голод в 1930-х годах поразил обширные районы СССР, а не только Украину, и подчеркивала недопустимость «игнорировать многомиллионные жертвы других национальностей».
Песков высказался о возможности присоединения Чернигова и Одессы
Песков заявил, что присоединение Одессы и Чернигова будет зависеть от выбора людей
Вопрос о присоединении Чернигова и Одессы будет зависеть от выбора жителей, но в первую очередь целью СВО является защита людей Донбасса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что первоочередной задачей является защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, а вопрос о присоединении Одессы и Чернигова должны решать люди, передает РИА «Новости».
Песков добавил, что ситуация в Донецке непростая, спецоперация продолжается.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что нужно обязательно освободить Одессу и Чернигов, однако пока неправильно обозначать сроки.
Российские войска взяли под контроль Водяное в ДНР
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В результате огня артиллерии по скоплению живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении возле населенных пунктов Котляровка, Табаевка, Синьковка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР) ликвидированы до 100 военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии и активными действиями российских войск на Краснолиманском направлении сорваны контратаки трех штурмовых групп ВСУ, выдвигавшихся в сторону Кременной и Площанки ЛНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
У Стельмаховки ЛНР нанесено поражение колонне резервов ВСУ. Также уничтожены пять ДРГ противника у населенных пунктов Торское Донецкой народной республики (ДНР) и Червоная Диброва ЛНР. Потери противника составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными.
В результате наступления российских войск на Донецком направлении взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное ДНР. Ликвидированы до 50 военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщил Конашенков.
ВСУ четырьмя штурмовыми группами на Южно-Донецком направлении пытались контратаковать позиции российских войск возле населенных пунктов Новомайорское, Павловка и Нескучное ДНР. Контратаки были отражены, противник отброшен на исходные позиции.
Нанесением огневого поражения по колоннам ВСУ недалеко от Пречистовки и Новоселки ДНР пресечена переброска резервов противника. Потери украинской армии на этом направлении за сутки составили до 80 военнослужащих, три бронемашины, отчитались в Минобороны.
Ракетными войсками поражены 93 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника противника в 186 районах.
Возле Краматорска ДНР поражен пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ «Лиман», подытожили в оборонном ведомстве.
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В Киеве прогремела серия взрывов
Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе
Серия взрывов произошла в Шевченковском районе Киева, спецслужбы выехали на место происшествия, сообщил мэр города Виталий Кличко.
В своем Telegram-канале он отметил, что экстренные службы прибывают на место, ожидаются подробности произошедшего.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что военное поражение Киева становится реальнее благодаря российским ударам по энергообъектам.
В украинском Минобороны заговорили о новой волне мобилизации из-за больших потерь
Новая волна мобилизации на Украине не исключена, поскольку ВСУ несут большие потери, необходима ротация в зоне боевых действий, указ о мобилизации могут продлить, заявила замглавы Минобороны страны Анна Маляр.
Прогнозировать необходимость в новой мобилизации сложно, это зависит от потребности, ВСУ несут большие потери, нужно восстановление, и даже те, кто сейчас жив и не ранен, нуждаются в замене, заявила Маляр, передает ТАСС.
Также внимание замминистра обратили на то, что с работников многих предприятий и компаний снимают бронь.
Маляр призвала не паниковать и указала, что это «нормальный процесс мобилизации».
Согласно текущему указу, мобилизация должна завершиться 19 февраля. Ее объявили 25 февраля, она велась в Киеве и всех областях, ее действие продляли несколько раз, как и военное положение.
В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что потери украинской стороны составляют свыше 100 тыс. военных.
Названы условия передачи Украине ЗРК Patriot
Согласие на передачу Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot президент США Джо Байден может дать, если Пентагон предоставит исчерпывающую информацию об этой поставке, сообщает Washington Post, ссылаясь на администрацию президента.
По данным издания, Байден ждет ответы на вопросы о подготовке украинских войск к использованию этого оружия, его обслуживания, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности самих США.
Отмечается, что оружие будет выделено из собственных запасов американской армии, а не из оперативных подразделений. В качестве наиболее вероятной площадки для обучения будет использована Германия.
«В обычных обстоятельствах обучение может занимать более шести месяцев», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Ранее сообщалось, что США могут в ближайшее время заявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Ее должен одобрить Конгресс и президент США.
В России оценили риски получения Украиной американской ЗРК Patriot
Военный эксперт Сивков: России нужно сорвать накопление Украиной ЗРК разного типа
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Если ВСУ накопят порядка 150 ЗРК разного типа, они смогут закрыть небо над своей территорией. Поэтому нам нужно активнее уничтожать системы ПВО противника. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно о готовности Вашингтона передать ВСУ комплексы Patriot в ближайшее время.
«Передача даже единичного экземпляра зенитного ракетного комплекса Patriot будет представлять серьезную угрозу для наших вооруженных сил. Этот тип ЗРК обладает большой дальностью и является одним из самых эффективных в мире», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Patriot – это многоканальный зенитно-ракетный комплекс, который очень хорошо себя показал во всех войнах и конфликтах с 90-х годов и по настоящее время. Он обладает огромным поражающим потенциалом и дальностью, способен поражать баллистические цели», – отметил собеседник.
«Против наших ракет малого радиуса действия, например, комплекса «Искандер», Patriot неэффективен, но он может уверенно вести борьбу с крылатыми ракетами. Вместе с тем опыт Саудовской Аравии показал низкую эффективность этого типа ЗРК против беспилотников, однако для пилотируемой авиации он представляет опасность», – рассуждает эксперт.
«Не стоит забывать, что на сегодняшний день Украине уже поставлено восемь переносных ЗРК NASAMS и примерно такое же количество ЗРК среднего радиуса действия IRIS-T, а также комплексы Crotale и другие», – рассказал Сивков.
«Получив к этим комплексам еще и Patriot, у Украины появляется возможность создать эшелонированную систему противовоздушной обороны. Она включит в себя три уровня ЗРК: Patriot большой дальности, NASAMS и IRIS-Т средней, а также Crotale и ряд других комплексов малой дальности западного производства», – полагает собеседник.
«Накопив порядка 100-150 ЗРК разного типа, ВСУ смогут полностью закрыть небо над своей территорией. Сейчас, по моим оценкам, у них есть около 20 различных комплексов. Вместе с тем я не вижу никаких препятствий для наращивания Западом поставок. Всё это требует от нас более активной работы по превентивному подавлению комплексов ПВО, имеющихся в распоряжении противника», – заключил Сивков.
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что США завершают консультации по вопросу отправки Украине систем Patriot, о планах отправки может быть объявлено на текущей неделе.
Как отмечает CNN, батарея Patriot включает в себя до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовых к запуску ракеты. При этом количество комплексов, которые могут быть переданы Украине, пока не называется.
Издание The Washington Post уточняет, что в настоящий момент планы по отправке Patriot на Украину окончательно не одобрены высшим руководством страны: президентом Байденом или министром обороны Остином. Однако, по сообщению анонимных источников из правительства, подписание необходимых документов может произойти в ближайшее время.
Сообщается, что решение США отправить на Украину передовые образцы вооружения связано с активизацией атак России по военной и энергетической инфраструктуре.
Издание The New York Times отмечает, что батареи Patriot использовались в многочисленных конфликтах с начала 1990-х годов. В последний раз ЗРК использовался в январе этого года на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.
Генерал армии США в отставке Марк Хертлинг заявил, что случае поставок Киеву американских ЗРК Patriot вооруженные силы Украины не смогут сразу же их использовать, потребуется нескольких месяцев для обучения. Хертлинг отметил, что если в течение нескольких месяцев не проводилось секретное обучение украинских военных, то возможное «одобрение» поставок американских ЗРК Patriot Киеву не означает, что комплексы моментально появятся на поле боя.
Напомним, в 2019 году системы ПВО западных стран, в том числе комплексы Patriot, защищавшие энергетические объекты Саудовской Аравии, оказались бессильны против ракет и беспилотников, которые применялись йеменскими хуситами. Позднее Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и защитить страну не смогли ни «Железный купол», ни американские системы Patriot.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему натовская ПВО бессильна против российских ракет.
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Пойманы корректировавшие огонь по красноярским полицейским украинцы в Херсонской области
Задержаны два украинских гражданина, причастных к смерти трех красноярских полицейских в Херсонской области, сообщил руководитель краевого ГУ МВД генерал-лейтенант Александр Речицкий.
Оперативники получили сообщение о двух молодых людях, ведущих корректировку для ВСУ, первым был задержан 17-летний украинец Роман Литвинов, сообщил Речицкий, говорится на сайте ведомства.
Литвинов признался, что за деньги передавал куратору, связанному с украинскими военными, данные о местоположении ВС России и МВД в Голопристанском районе Херсонской области.
В ходе расследования выяснилось, что передававшим ВСУ данные о местоположении пункта временной дислокации оказался 18-летний украинский гражданин Ларион Лаврив. Он скрывался в Краснодарском крае. Вскоре его задержали и доставили в Херсонскую область.
Возбуждено уголовное дело.
В начале октября капитан Андрей Рейн, старший лейтенант Илья Фаустов и прапорщик Алексей Муфтахов получили смертельные ранения после ракетного удара в Херсонской области.
Президент Владимир Путин наградил их орденами Мужества посмертно.
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ВСУ обстреляли город Клинцы в Брянской области
ВСУ обстреляли вновь город Клинцы в Брянской области
Город Клинцы обстрелян войсками Украины, все ракеты, выпущенные с украинской стороны, сбиты, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
В своем Telegram-канале он сообщил, что по информации оперативных служб, над городом Клинцы сработала система ПВО. Ракеты, выпущенные ВСУ, сбиты.
Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие ночью 13 декабря произвели обстрел города Клинцы.
Напомним, в результате украинского обстрела села Нижний Ольшанец в Белгородской области пострадали два человека. Повреждения зафиксированы в 10 частных домовладениях, где-то выбиты окна, где-то посекло крышу.
Ранее при обстреле города Шебекино со стороны ВСУ в Белгородской области погибли два человека, трое пострадали.
В Краматорске уничтожен склад ВСУ с тысячами снарядов системы «Град»
В Краматорске Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, где хранились до двух тысяч реактивных снарядов РСЗО «Град» и более трех тысяч снарядов различного калибра, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Возле населенного пункта Каменское Запорожской области взорван склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Рядом с населенными пунктами Калинина и Ямполовка ДНР уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
Средствами ПВО за последние сутки уничтожены три беспилотника у населенных пунктов Токмак, Переможное Запорожской области и Рачевка Херсонской области, перечислили в Минобороны.
Недалеко от Кременной Луганской народной республики перехвачен реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS, сообщил Конашенков.
В Совфеде оценили отсутствие единства в ЕС по вопросу трибунала по Украине
Сенатор Долгов: Попытки создания антироссийского трибунала по Украине – это очередной блеф
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Власти отдельных стран ЕС начинают осознавать, что слепое следование диктату Вашингтона вредит европейцам и их бизнесу. Именно поэтому они все чаще вспоминают о национальных интересах своих государств. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов. Ранее Жозеп Боррель заявил об отсутствии среди глав МИД ЕС поддержки антироссийского трибунала.
«Отсутствие среди глав МИД ЕС поддержки инициативы об антироссийском трибунале говорит о том, что не все страны Евросоюза готовы полностью разделить и подписаться под антироссийской линией, которую Вашингтон навязывает Евросоюзу», – рассказал сенатор Константин Долгов.
«За последний год США очень серьезно продвинулись в деле разрушения самостоятельности ЕС в международных делах. Боррель им активно в этом помогал. По моему личному убеждению, он давно утратил всякую связь как с дипломатией, так и с Европой, и не способен отстаивать интересы ЕС. Чем больше он погружает европейскую политику в американский фарватер, тем меньше исторических перспектив становится у Европы, она лишается субъектности», – отметил он.
«Но среди стран ЕС есть те, кто пытается обеспечить свои национальные интересы, например, Венгрия. Вместе с тем я считаю, что долгосрочные интересы ни одной страны ЕС не связаны с продолжением антироссийской риторики и политики», – убежден парламентарий.
«Прямое следование диктату Вашингтона, очевидно, вредит интересам населения и бизнеса европейских стран. Отдельные правительства начинают это понимать. Мы уже видели подобное в ходе обсуждения бесконечных пакетов антироссийских санкций, теперь получили новое подтверждение», – рассуждает собеседник.
«Внутри Европы есть определенное сопротивление, оно нарастает и будет продолжать это делать. Там есть общественные и политические силы, которые не заинтересованы в долгосрочном противостоянии с Россией, а наоборот, приветствовали бы взаимодействие. Кроме того, очень многие бизнесмены хотят вернуться на российский рынок, но пока не могут продавить запреты властей ЕС», – добавил он.
«Вместе с тем попытки создания антироссийского трибунала – это очередной блеф. Адекватные люди понимают, кто на самом деле совершает преступления на Украине. Это военнослужащие ВСУ, нацбаты и западные наемники. Доказательств тому очень много», – акцентировал сенатор.
«Трибунал обязательно произойдет, только не над Россией, а над реальными преступниками, и они понесут заслуженное наказание, я в этом не сомневаюсь. Кто-то будет уничтожен еще на поле боя, остальных догоним, поймаем и отправим под суд. Их точно не спасут ни американские, ни канадские паспорта, в этом не должно быть никаких сомнений», – полагает Долгов.
«Именно в этих целях мы работаем. Доносим нашу информацию, доказательства преступлений и бесчинств до международного сообщества настолько, насколько это возможно. И мы продолжим делать все от нас зависящее, даже несмотря на полную деградацию международных организаций, в том числе правозащитных», – заключил парламентарий.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложение Еврокомиссии о создании международного трибунала по Украине не получило единой поддержки министров иностранных стран Евросоюза на недавнем заседании в Брюсселе. Дипломат не исключил возможности создать еще некий инструмент для борьбы с безнаказанностью, однако не конкретизировал планы.
Напомним, в МИД Франции сообщили о начале работы по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Также сообщалось, что Париж поддерживает расследования Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге «для привлечения к ответственности виновных».
В российском МИД заявили, что возмущены решением Франции.
Газета ВЗГЛЯД пришла к выводу, что Европа, создавая трибунал по Украине, пытается скрыть свои собственные преступления.
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Боррель заявил об отсутствии среди глав МИД ЕС поддержки трибунала по Украине
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Предложение Еврокомиссии о создании международного трибунала по Украине не получила единой поддержки министров иностранных стран Евросоюза на недавнем заседании в Брюсселе, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Он отметил, что в ЕС существует полемика о том, необходим ли орган помимо МУС, чтобы бороться с безнаказанностью на Украине, передает РИА «Новости».
Боррель сообщил, что представил предложение о трибунале на заседании глав МИД ЕС 12 декабря, этот вопрос обсуждался, но без особого результата. Дипломат не исключил возможности создать еще некий инструмент для борьбы с безнаказанностью, однако не конкретизировал планы.
Ранее в МИД Франции сообщили о начале работы по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Также сообщалось, что Париж поддерживает расследования Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге «для привлечения к ответственности виновных».
В российском МИД заявили, что возмущены решением Франции.
Марочко рассказал об ужасе у украинских танкистов
Танкисты ВСУ на линии боевого соприкосновения заявляют об отказе от выполнений приказов своего начальства, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.
Ситуация на фронте приводит в ужас украинских танкистов, бронетанковые группы отказываются выполнять приказы на Артемовском направлении, сказал представитель ведомства, передает РИА «Новости» заявление Марочко в эфире Первого канала.
По его словам, танкисты сливают солярку, масло, начинают повреждать гусеницы.
Марочко уточнил, что ВСУ в основном пользуется танками Т-64, иногда командиры заваривали танкистов в машинах, чтобы заставить их продвигаться вперед.
Напомним, российский разведчик рассказывал о том, что танкистов ВСУ иногда заваривают внутри машин, «консервируя» их таким образом. Они пытаются отвернуть пушку, чтобы сдаться, и выстукивают по броне сигналы SOS.
Позже появились кадры с замурованными внутри танка танкистами ВСУ, все люки для их выхода были заварены.
Посольство России в США объяснило влияние поставки ЗРК Patriot на Зеленского
Посольство России предсказало укрепление «чувства безнаказанности» у Зеленского в случае получения Киевом ЗРК Patriot
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Если США передадут Украине ЗРК Patriot, это укрепит «чувство безнаказанности режима Зеленского», заявило российское посольство в Вашингтоне.
Комментируя информационную кампанию вокруг возможной поставки ЗРК Patriot, посольство заявило в Telegram, что такой шаг станет очередной провокацией, которая может привести к непредсказуемым последствиям. Поставка, по мнению российской стороны, лишь побудит «режим Зеленского» продолжать преступления против мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Посольство отметило, что США уже втянуты в «конфликт в постсоветской республике»: передают Украине все больше вооружений, разведданные, готовят украинских военных, американские наемники воюют на Украине, обсуждается отправка в зону боевых действий американских военных специалистов. Все это не только вредит отношениям России и США, но и и создает дополнительные риски для глобальной безопасности. «Именно Соединенные Штаты несут ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта», – заявило посольство.
Напомним, СМИ не исключали, что США могут сделать объявление о поставке Киеву ЗРК Patriot. Белый дом не подтвердил эту информацию. По данным СМИ, глава американского государства Джо Байден может одобрить передачу ЗРК, если Пентагон даст исчерпывающую информацию о поставке.
Запад захотел дать Украине «решающее преимущество» на поле боя
Evening Standard сообщила о желании стран Запада дать Украине «решающее преимущество» в конфликте с Россией
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Страны Запада рассматривают возможность усиления военной помощи Украине, чтобы Киев получил «решающее преимущество» на поле боя в конфликте с Россией, сообщают чиновники.
При этом Запад хочет дать Киеву «решающее преимущество без перехода в наступление против России». В частности, обсуждается передача Украине техники для «упреждения» российских действий. Один из чиновников не исключил, что Украина может позднее получить современные истребители, передает РИА «Новости» со ссылкой на Evening Standard.
«Это все изучается и является частью переговоров с украинцами. Я не слышал, чтобы упоминались истребители, но если все продолжит развиваться так, как сейчас, то я думаю, что и на эту тему будет разговор», – приводит его слова ТАСС.
Также Запад на фоне пробуксовки украинского контрнаступления обсуждает возможность реагирования на российские удары по объектам энергетической инфраструктуры. При этом подчеркивается, что помощь останется ограниченной – на Западе не хотят эскалации конфликта. По словам одного из чиновников, страны Запада не поддержат удары по территории России, кроме тех, которые непосредственно связаны с боевыми действиями на Украине.
Напомним, сообщалось, что США могут объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Белый дом пока не подтвердил планы передачи Украине этих ЗРК. По данным СМИ, президент США Джо Байден может согласиться на такой шаг, если Пентагон предоставит исчерпывающую информацию об этой поставке.
Украинские военные попали под удар из-за света фонариков
Украинские военные попали под удар российских разведчиков, выдав себя светом фонариков
Российские разведчики на Купянском направлении нанесли удар по группе украинских военных, выдавших свое местоположение использованием фонариков, сообщил командир группы спецназначения Западного военного округа (ЗВО).
Бойцы с наблюдательного пункта следят за противником ежедневно, а после обнаружения передают координаты артиллеристам, либо и собственными силами наносят удары из различных видов оружия, передает РИА «Новости».
По словам спецназовца, ВСУ «решили в лесопосадке посветить фонариками», их заметили и нанесли удар из автоматических станковых гранатометов (АГС), в итоге противник понес потери, а выжившие спасались бегством.
Ранее офицер одного из подразделений спецназа ЗВО сообщил, что российские спецназовцы ликвидировали не меньше трех наемников из Польши в районе поселка Долгенькое в Харьковской области