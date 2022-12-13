Власти Запорожской области оценили силу заряда для подрыва моста у Мелитополя

Эксперт оценил отказ стран Восточной Европы обсуждать гарантии безопасности России

Политолог Межевич: Страны Восточной Европы грезят о тотальном поражении России

Польша, Прибалтика и Чехия не готовы к компромиссу и неспособны рационально мыслить. Однако радикальность «младоевропейцев» не возобладает в ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Николай Межевич. Ранее дипломаты Чехии, Прибалтики, Польши и Словакии предприняли демарш в связи с заявлениями Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности России.

«Поведение стран Восточной Европы напоминает школьные хулиганства двоечника с задней парты: влияния у него немного, но шума создается столько, что работа учителей и класса попросту замирает. Ситуация один в один: при всем безумии французской или немецкой политики, совершенно понятно, что на определенном этапе они будут выступать за компромисс. В то же время Эстония, Чехия, Литва, Польша настаивают на войне с Россией до победного конца», – считает Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований.

«Они возвели агрессивную риторику в абсолют. Что может их удовлетворить? Подход европейских войск к Магадану? Бескомпромиссность делает невозможным диалог с этими странами. Общаться предметно с ними крайне трудно даже лидерам ЕС. Тот же Макрон не может поставить их на место, он вынужден играть в европейскую солидарность», – акцентирует эксперт.

«То есть они не готовы к компромиссу. Их дипломаты и политики полностью потеряли психическое равновесие. Однако реальность такова, что эти страны нам не нужны», – подчеркивает собеседник.

«При этом столь бескомпромиссная точка зрения «младоевропейцев» не сможет возобладать во всей Европе. Но и полностью исчезнуть у нее не получится. Кроме того, страны Восточной Европы поставили буквально все на победу ВСУ. Поражение украинской армии для них станет личной катастрофой. Вариант мира они не рассматривают даже гипотетически», – уточняет собеседник.

«В то же время Макрон представляет Францию. Эта страна существует с давних веков, в то время как Эстония появилась лишь в 1920 году. Париж помнит, что даже Наполеон выходил на переговоры. Берлин помнит, что Бисмарк предпочитал договариваться. Это совершенно разные подходы», – уточняет эксперт.

«С другой стороны, текущие события развиваются в условиях формирования многополярного мира. Сейчас страны Восточной Европы зависят от Вашингтона. Но если он покачнется и баланс сил в мире изменится – восточные европейцы резко потеряют свою значимость, и прислушиваться к ним в Европе будут гораздо реже. Такой видится их дальнейшая судьба», – резюмирует Межевич.

Ранее издание Reuters сообщило о том, что дипломаты Чехии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии в понедельник предприняли демарш в связи с недавними заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России в новой европейской архитектуре безопасности.

Как сообщается, черновик документа еще на прошлой неделе был передан представителями Чехии в столицы других стран ЕС. В переданном документе подвергалась критике идея переговоров с РФ по вопросам европейской безопасности, так как ранее Москва якобы продемонстрировала, что ее цель в этом диалоге – раскол и ослабление Европы.

В начале декабря Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать предоставление гарантий безопасности России. В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал не спешить с предоставлением гарантий России, предложив для начала предоставить гарантии безопасности Украине.

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