Кадыров пообещал наступление тяжелого периода для ВСУ

Захарова расплакалась, читая стихи Высоцкого

Официальный представитель МИД Мария Захарова расчувствовалась, читая во время интервью стихотворение Владимира Высоцкого «Мы вращаем Землю» (1972 год).

Захарова дала большое интервью YouTube-каналу «ЭМПАТИЯ МАНУЧИ». Ее попросили прочесть стихотворение, и спикер российского МИДа выбрала стихотворение Высоцкого (фрагмент после 01:27:42 видеозаписи).

«Он писал это про тех, кому сейчас сносят памятники в Прибалтике и на что, как сказала [певица Лайма] Вайкуле, у них есть право. Он сказал это про тех, кто сейчас за нас с вами там… Я прихожу на работу… Я прощу прощения за это. Вы, наверное, вырежете. Я прихожу на работу, у меня стоят сзади, за спиной, и живые, и мертвые. Я просто их чувствую. И они спрашивают: «Вы там, где вы принимаете решения, где вы работаете, реализуете их, каждый день делайте все так, как надо, искренне, честно, до конца? От себя вы Землю толкаете? Или вы сели, расслабились, и считаете, что все ничего?» Вы понимаете? Каждый день. (…) Это стихотворение – оно про сейчас. И нет лучшего», – сказала Захарова.

Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала заявление Вайкуле о том, что она «содержала весь Советский Союз». По ее словам, к таким словам невозможно относиться серьезно.

Захарова призналась, что это заявление певицы ее задело, хотя Вайкуле не является государственным деятелем или человеком, претендующим на общественную роль. Она отметила, что Вайкуле абсолютизирует свое мнение, говорит от имени масс, используя слово «мы», а не «я». Высказывания певицы она, цитируя Булгакова, назвала словами «космического масштаба и космической глупости», которые при этом выдаются как позиция некой общественности.

«Хочется сказать: «Может быть, чуть поскромнее? Может, без вот этой шариковщины? Может быть, все-таки перечитать еще раз «Собачье сердце»? Возможно, вы себя там найдете. Возможно, он (Булгаков – прим. ВЗГЛЯД) даже про вас писал провидчески», – отметила спикер внешнеполитического ведомства.

Захарова также задалась вопросом о том, видели ли Вайкуле и ее единомышленники боль и страдания людей в Донбассе в последние восемь лет. «Как они ссылаются на совесть: совесть им не позволяет… А она спала, эта совесть? Или ее просто не было? Можно не заметить какое-то событие точечно, (…) но восемь лет невозможно отворачиваться! Восемь лет невозможно было делать вид, что ничего не происходит. Как у них это получается? Они здесь все были, они приезжали сюда зарабатывать деньги, выступать, делать свои дела и решать свои проблемы. Они не могли этого не видеть, они просто отворачивались, потому что им это было не очень приятно, потому что нужно же было реагировать. Ну и вдруг совесть бы проснулась! А это же очень удобно, когда совесть ничем не тревожится», – сказала она.

Кроме того, Захарова заметила «маленький нюанс» в высказывании Аллы Пугачевой, в котором певица использовала выражения «Помилуй, Господи» и «Ибо не ведают они, что творят». Между этими двумя фразами Пугачева, по словам Захаровой, вставила «практически проклятье». «Она начала обзывать людей «ничтожными», «злобными» и так далее. И смысл изменился на противоположный. «Помилуй Господи, ибо не ведают, что творят» говорит о том, что говорящий испытывает чувство любви к людям, отделяя их грехи, страсти, ошибки. Он их любит, и он просит за них искренне, с открытым сердцем. А здесь (у Пугачевой – прим. ВЗГЛЯД) фраза получилась про другое. Не про любовь, а про ненависть и гордыню», – сказала официальный представитель МИД России.

Напомним, Пугачева подтвердила, что уехала из России и находится в Израиле. Вайкуле, в свою очередь, в августе вышла на сцену с флагом Украины, заявив, что ее позиция понятна.