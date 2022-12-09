Кадыров рассказал об обучении бойцов из Чечни управлению беспилотниками

Чеченские подразделения в ходе спецоперации на Украине регулярно пользуются беспилотниками, в зоне СВО также проводится обучение для управления такими устройствами, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Такие беспилотные летательные аппараты очень полезны во время разведывательных миссий, для выявления позиций противника, корректировки огня артиллерии, рассказал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что военнослужащих из Чеченской республики учат управлять БПЛА почти на линии соприкосновения, там, где «и теория, и практика вместе», потому процесс обучения продвигается быстрее.

Кадыров похвалил инструкторов, они, по его мнению, объясняют военным все предельно ясно и четко, и после небольшого курса пилоты уже начинают применять аппараты в деле.

При этом прошедшие обучение способны управлять не только малыми беспилотниками, но и беспилотными аппаратами побольше, которые уже могут нести огневые средства для поражения противника.

Ранее глава Чечни рассказывал о задержанных в Херсонской области диверсантах, они намеревались подрывать объекты на освобожденных территориях.