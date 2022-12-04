Кадыров сообщил о задержании планировавших подрыв диверсантов в Херсонской области

Глава Чечни Кадыров: Задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность на освобожденных территориях

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о задержании в Херсонской области диверсантов, которые планировали подрыв на освобожденных территориях, и получении от них ценной информации.

По его словам, продолжается зачистка населенных пунктов Херсонской области от украинских преступных элементов в ходе которой были задержаны диверсанты, планировавшие вести подрывную деятельность на освобожденных территориях, передает РИА «Новости». Кадыров добавил, что командование российских спецподразделений получило от задержанных ценную информацию, которую планирует использовать против украинских националистов в ближайшее время.

Он добавил, что удалось изъять десятки единиц оружия, включая гранатометы и взрывчатые вещества.

Ранее завербованный украинскими спецслужбами диверсант рассказал, что ему на Украине помогли избежать наказания за преступление, чтобы он смог провести теракты в Запорожской области.