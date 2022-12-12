В московском регионе выпало более половины месячной нормы осадков

Синоптик Синенков: Ночью в Москве выпало 17 мм осадков

Дождь, порывистый ветер и до плюс 4 градусов ожидается в Москве в понедельник. Ночью в столице выпало 17 миллиметров осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, ожидается облачная погода, дождь, плюс 2 – плюс 4 в Москве, от нуля до плюс 5 по области, ветер юго-восточный, со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый, атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 737 миллиметров ртутного столба, передает РИА «Новости».

«За ночь в столице выпало 17 миллиметров осадков, по области – до 22 миллиметров», – рассказал Синенков.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, более 50% от месячной нормы осадков выпало местами в московском регионе за 12 часов.

По его словам, за последние 12 часов на базовой метеостанции ВДНХ выпало 18 миллиметров осадков, что составляет 35% от месячной нормы, Подмосковье в Клину – 20 миллиметров, Наро-Фоминске и Электроуглях – 22 миллиметра, Ново-Иерусалиме и Пушкино – 21 миллиметр, Волоколамске, Горках Ленинских и Железнодорожном – 23 миллиметра, в Можайске – 25 миллиметров, Долгопрудном – 24 миллиметра.

Он отметил, что осадки продолжаются.

Департамент транспорта Москвы предупредил водителей об ухудшении дорожной ситуации из-за перепада температуры и снега с дождем.

«По прогнозам синоптиков, в течение дня будет идти дождь со снегом. Перепады температуры негативно влияют на условия движения. Просим водителей быть внимательнее за рулем», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что движение сильно затруднено в сторону центра на Каширском и шоссе Энтузиастов, на Волгоградском проспекте, а также на МКАД в районе улицы Верхние Поля.

Столичный департамент транспорта просит автомобилистов быть предельно внимательными за рулем: соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в понедельник, 12 декабря, в Москву придет настоящий тропический дождь, за сутки прольется от 23 до 33 миллиметров осадков.