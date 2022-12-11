В Британии заявили о желании НАТО избежать конфликта с Россией

Министр Клеверли: НАТО пытается избежать конфликта с Россией

Североатлантический альянс делает все возможное, чтобы не вступать в конфликт с Россией на Украине, заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

Клеверли в интервью вещательной корпорации Би-би-си заявил, что НАТО «никогда не угрожало и не угрожает» России. Он утверждает, что Москва якобы представляет намерения альянса в искаженном виде и использует «эскалационную риторику».

Министр добавил, что альянс не ставит целью угрожать кому-либо, потому у него «нет внутренней потребности в том, чтобы оказаться втянутой в этот конфликт». «Мы пытаемся гарантировать, что этого не произойдет», – отметил Клеверли.

Также министр прокомментировал отношения Запада с Китаем. Он назвал Пекин «крайне проблемным» игроком на международной арене, потенциальным партнером в благих начинаниях, который, однако, неоднократно «демонстрировал недопустимое поведение».

Ранее в Турции рассказали, что НАТО планирует расширить свои пределы за счет балканских государств и Закавказья, что приведет к усилению напряженности.