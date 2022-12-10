В Турции рассказали о планах расширения НАТО на Кавказ

Газета Evrensel: НАТО намерена расширить свои границы на Балканах и в Закавказье

НАТО планирует расширить свои пределы за счет балканских государств и Закавказья, что приведет к усилению напряженности, пишет обозреватель турецкой газеты Evrensel Юджель Оздемир.

Автор статьи напомнил, что Украина уже попала в зависимость от НАТО, также в альянс готовы вступить Финляндия и Швеция, несмотря на протесты Турции. Колумнист считает, что дальнейшее расширение альянса будет идти в ускоренном темпе, НАТО намерено взять под контроль страны Европы и Кавказа, состоящих в тесном контакте с Россией, передает РИА «Новости».

По словам Оздемира, об этом свидетельствуют два важных саммита НАТО и Евросоюза, состоявшихся недавно. Первый прошел в Бухаресте на прошлой неделе, где присутствовали чиновники из Молдавии, Грузии, Боснии и Герцеговины.

О том, что принятие этих государств в НАТО и ЕС входит в число важнейших ближайших целей Запада подтвердил второй саммит в Тиране, считает обозреватель. Среди приглашенных на саммит были Сербия, Босния и Герцеговина, Албания, Северная Македония и Черногория, что, по мнению Оздемира, должно стать «сигналом о единстве» балканским странам.

Автор считает, что продолжающиеся по нескольким направлениям ходы по ограничению зон влияния России и Китая в Европе приведут к новой напряженности.

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