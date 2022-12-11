Украинские войска обстреляли из «Градов» центр Донецка

Вооруженные силы Украины обстреляли из «Градов» Ворошиловский и Калининский районы Донецка

Украинские войска со стороны населенного пункта Тоненькое выпустили 20 ракет из РСЗО «Град» по центру Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Обстрел произошел в 05.54 мск. Под огнем оказались Ворошиловский и Калининский районы, передает РИА «Новости».

В субботу вооруженные силы Украины весь день наносили удары по Донецку. В результате ударов по Киевскому району пострадали мужчина и женщина, передает ТАСС.

Напомним, обстрел велся из РСЗО «Град» и артиллерии натовского калибра 155 мм. Повреждены здание нового планетария и два торговых центра.