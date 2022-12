Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра НАТО Украинские военные запустили три снаряда калибра НАТО по Куйбышевскому району Донецка 10 декабря 2022, 08:41 Текст: Александра Юдина

Украинские военнослужащие обстреляли Куйбышевский район Донецка, запустив три снарядами в 155 миллиметров (калибр НАТО), сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. В Telegram-канале СЦКК отмечается, что обстрел со стороны ВСУ произошел по направлению по населенному пункту Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район) в 7.47 (совпадает с мск), было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. Ранее британские СМИ сообщили, что Соединенные Штаты отказались от призывов к Вооруженным силам Украины не наносить удары по территории России. В пятницу вечером ВСУ обстреляли российский город Новопсков из американской РСЗО HIMARS. Украинцы вытерли ноги о флаг ДНР в Конгрессе США 8 декабря 2022, 13:35

Президент России Владимир Путин заявил, что не будет лишним, если Украина возместит ущерб, нанесенный Донбассу и другим новым территориям России, а также общественные трибуналы дадут оценку действиям киевского режима. Об этом президент заявил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), передает ТАСС. Член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина указала на преследование Киева, которому подвергались все жители Донбасса за стремление воссоединиться с Россией. Людей обвиняли по тяжким обвинениям, таким как госизмена, шпионаж, финансирование терроризма. «Граждане, осужденные по политическим мотивам, жители Донбасса. Конечно, нужно прекращать все эти дела, положить конец этому состоянию дел за отсутствием самого состава преступления», – заявила Шишкина. Президент согласился с ней, добавив, что соответствующие поручения будут даны Генеральной прокуратуре. Он выразил уверенность в том, что этот вопрос будет проработан в самое короткое время. Ранее Путин заявил, что отстаивание прав народа Донбасса имеет огромное значение, важно, что Совет по правам человека продолжает разоблачать преступления Киева. ВС России заняли населенный пункт Яковлевка в ДНР В Народной милиции ДНР заявили о завершении зачистки Яковлевки 7 декабря 2022, 18:50 Текст: Кристина Цыцура

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время будут обнародованы факты, как Запад хотел начать войну с Донбассом в 2021-2022 годах. По словам Лукашенко, страны Запада после мятежа в Белоруссии в 2020 году хотели выйти на границу со Смоленской областью. После захвата власти в Минске, НАТО якобы планировало начать войну с Россией в Донбассе. «Причиной должно было послужить то, что Россия захватила чужие территории. Оттуда должна была начаться война в 2021-2022 годах. Россия сработала на упреждение», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко, сказанные в пятницу в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24». Также Лукашенко указал, что в момент заключения Минских соглашений намерения Ангелы Меркель и Петра Порошенко урегулировать конфликт были серьезными. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что война в Донбассе была начата не Россией, а украинскими властями после госпереворота на Украине. В ЛНР сообщили об отраженной атаке бронегруппы ВСУ у села Водяное В ЛНР сообщили об отраженной атаке бронегруппы ВСУ у села Водяное в ДНР 8 декабря 2022, 18:35 Текст: Алексей Дегтярев

Отстаивание прав народа, проживающего в Донбассе, имеет огромное значение, важно, что Совет по правам человека продолжает разоблачать преступления нацистского режима соседней страны, заявил президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с членами СПЧ. По словам Путина, с начала СВО члены СПЧ во главе с Валерием Фадеевым заняли абсолютно четкую гражданскую позицию, объяснили истинные причины ее начала, борются с русофобией, разоблачают наглую ложь и подлые, распространяемые в западных СМИ, говорится в сообщении в Telegram-канале СПЧ. Он отметил огромное значение отстаивания прав народа, проживающего в Донбассе, членами совета по правам человека. «Важно, что вы продолжаете разоблачать преступления нацистского режима соседней страны», – заявил президент России. Глава государства поблагодарил СПЧ за помощь нашим гражданам, проживающим на новых территориях, отметил работу журналистки Марины Ахмедовой, которая работает в Донбассе еще с 2014 года, много раз посещала передовую, занималась организацией гуманитарной помощи жителям Мариуполя и Волновахи. «В этом году состав Совета значительно обновился. В него вошли известные люди, лидеры общественного мнения. Среди них – член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, а также Ольга Демичева, возглавляющая «Справедливую помощь Доктора Лизы», – напомнил президент. Путин заявил, что рассчитывает на опыт и знания новых членов СПЧ, которые принесут пользу новым территориям в становлении там институтов гражданского общества. «Считаю также важным, чтобы обновленный Совет продолжал вносить свой вклад в реализацию стоящих перед страной и обществом задач, работать настойчиво, смело, поднимать проблемы, которые волнуют людей, и вместе с органами власти добиваться их решения», – подчеркнул Президент РФ. Ранее Путин отметил роль СПЧ в борьбе с попытками западных СМИ исказить правду о спецоперации. ВСУ обстреляли Дом правительства в Донецке 9 декабря 2022, 15:59

Война в Донбассе была начата не Россией, а украинскими властями после госпереворота на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами СПЧ. «Ведь война-то была начата, вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, не нами, а в 2014 году после государственного переворота на Украине. Она была начата украинскими тогда властями, пришедшими в коридоры этой власти с помощью этого самого госпереворота для подавления волеизъявления людей, проживавших в Донбассе», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Путин заявил, что западные «страны-гаранты» должны были провести выборы и вернуть все в правовое поле, но ничего сделано не было. «Я когда напоминаю коллегам в телефонных разговорах, все молчат – ответить-то нечего», – подчеркнул президент. По его словам, законные интересы жителей Донбасса и России игнорировались Западом, были только «плевки в лицо», это скрытая русофобия, в итоге «не осталось других шансов для решения вопроса Донбасса». Ранее на заседании Путин заявил, что Россия готова защищать себя всеми имеющимися средствами. Новости СМИ2 Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей Постпред РФ при ООН Небензя обвинил Украину в попытке сровнять Донецк с землей западным оружием 10 декабря 2022, 02:58

Специальная военная операция была неизбежной и решение о ее проведении было справедливым, заявила член СПЧ Марина Ахмедова во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на заседании Совета по правам человека (СПЧ). Ахмедова вспомнила, как посещала регион в 2014 году, когда видела гибель людей из-за их желания быть русскими и говорить на русском языке, а остальной мир не обращал на эти жертвы внимание. «Я в 2014 году впервые приехала в Донецк, когда там все только начиналось. Я видела, как страдают и гибнут под обстрелами люди. Эти люди, по сути, убивались только потому, что они хотели быть русскими, какими они и были, хотели продолжить говорить на русском языке и хотели быть с Россией. <...> Это, конечно, было несправедливо, и я убеждена в том, что это само собой бы не остановилось, это надо было останавливать», – рассказала член СПЧ, передает сайт Кремля. Также она вспомнила о факельных шествиях на Майдане, антироссийских лозунгах, кричалках и требованиях к русским извиняться за то, что они из России. «Что касается неизбежности. В 2014 году я работала на Майдане и тогда впервые в жизни увидела, что такое факельные шествия националистов, услышала нацистские кричалки. <...> От нас, российских журналистов, они требовали, чтобы мы начинали общение с ними с извинения за то, что мы из России. Я, разумеется, этим никогда не занималась – я горжусь своей принадлежностью, но тем не менее для меня было очевидно, что эта агрессия будет расти и сама по себе она не остановится», – заявила девушка. Ахмедова рассказала, что в 2014 году даже обижалась на Владимира Путина, потому что он не принимал решение о присоединении Донбасса тогда, но все же понимала, почему этого не случилось. В ходе встречи она поблагодарила президента за то, что Донбасс в 2022 году вошел в состав России. Во время заседания Ахмедова попросила президента о демобилизации ряда категорий граждан. Речь шла о протезистах. «В Донецком ортопедическом центре было много хороших протезистов, но в марте мобилизовали практически всех, то есть всех – остался только один, и он работает сейчас и днем, и ночью. К нему выстроилась очередь, огромная очередь из гражданских и из военных. Мы знаем, что республики Украина регулярно посыпает минами-лепестками: люди, дети наступают на эти мины, погибают, теряют конечности, им нужны протезы. Но есть [только] один специалист, и к тому же комплектующие из Германии идут слишком долго, а со своими у нас проблемы, к сожалению», – указала член СПЧ. По ее словам, военные выражают готовность вернуться на передовую, если у них будут протезы. «И недавно пришел в увольнение один из протезистов, он зашел в [ортопедический] центр в Донецке и сказал, что когда боевые товарищи узнали, что он протезист, они на него накричали: что ты здесь делаешь, ты нам гораздо важнее в тылу», – сообщила Ахмедова. Она подчеркнула важность наличия протезистов в больницах, о чем просят и гражданские, и военные. А также указала на необходимость получить комплектующие для создания протезов. ВСУ обстреляли два района Донецка из «Града» Украинские военные выпустили десять ракет из РСЗО «Град» по Донецку 8 декабря 2022, 11:27 Текст: Александра Юдина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из РСЗО «Град» и артиллерии натовского калибра 155 мм, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале, в 19.59 пятницы зафиксирован обстрел Ворошиловского района Донецка ракетами РСЗО «Град» со стороны вооруженных формирований Украины из населенного пункта Тоненькое. Кроме того, в 21.10 произошел обстрел Кировского района Донецка снарядами калибра 155 мм со стороны вооруженных формирований Украины из населенного пункта Красногоровка. Помимо этого, в 23.44 ВСУ обстреляли Киевский, Куйбышевский районы Донецка снарядами калибра 155 мм из населенного пункта Нетайлово. Ранее британские СМИ сообщили, что Соединенные Штаты отказались от призывов к Вооруженным силам Украины не наносить удары по территории России. В пятницу вечером ВСУ обстреляли российский город Новопсков из американской РСЗО HIMARS.