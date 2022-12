Небензя предупредил о последствиях участия США в наведении оружия ВСУ Россия предупредила СБ ООН о росте контрабанды оружия с Украины Постпред РФ при ООН Небензя заявил о росте контрабанды поставляемого Украине оружия в третьи страны 10 декабря 2022, 04:33

Контрабанда поставляемого Украине оружия в третьи страны растет, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Небензя отметил, что Россия созвала заседание Совета Безопасности ООН из-за роста контрабанды оружия, поставляемого Украине, в различные регионы земного шара и последствий этого для международного мира и безопасности, передает РИА «Новости». Напомним, в конце октября президент России Владимир Путин на встрече с главами делегаций Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ предупредил об опасности попадания украинского оружия преступникам. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставляемое Украине оружие бесконтрольно расползается по всему миру. Военкоры сообщили об отводе войск ВСУ из Соледара в Славянск ВСУ запланировали отвод войск из Соледара из-за катастрофических потерь 9 декабря 2022, 15:39

Остатки двух батальонов 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ отводят из Соледара в Славянск для перегруппировки, украинские неонацисты несут катастрофические потери, сообщает проект WarGonzo. По данным оперативных источников, командование ВСУ решило отвести подразделений в Славянск для перегруппировки, туда направлены киевское подразделение «Айдар» в составе 53-й механизированной бригады ВСУ и 112-я бригада территориальной обороны Киева, передает проект WarGonzo в своем Telegram-канале. Предполагается, что отход связан с большими потерями ВСУ по линии Северск – Соледар – Бахмут. Между тем, по данным военкоров, в Соледаре остаются части 53-й отдельной механизированной бригады, 71-й егерской бригады и остатки 65 бригады ТрО ВСУ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для вооруженных сил Украины Артемовск (Бахмут) и Соледар остаются наиболее сложными участками фронта. Путин: Запад превратил Украину в колонию и использует украинцев как пушечное мясо 9 декабря 2022, 11:55

Западные страны превратили Украину в колонию и используют украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ. «На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее (Украины) ресурсы, поощрял геноцид и террор в Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь», – передает ТАСС слова Путина. Ранее Путин заявил, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо. Новости СМИ2 ВС России уничтожили американскую РЛС в ДНР 9 декабря 2022, 16:44 Текст: Алексей Дегтярев

Российские войска у населенного пункта Дружба в Донецкой народной республике уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, сообщило Минобороны России. У поселка Дружба уничтожена украинская РЛС американского производства AN/TPQ-50, сообщило министерство в своем Telegram-канале. У поселка Шевченковское в Запорожской области в ходе контрбатарейной борьбы были раскрыты временные огневые позиции ВСУ и нанесено поражение шести американским пусковым установкам РСЗО MLRS и MARS II производства ФРГ. У населенных пунктов Первомайск и Алчевск в ЛНР средства ПВО сбили за сутки три реактивных снаряда РСЗО HIMARS. Также оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, поражена живая сила и военная техника в 183 районах. Минобороны в пятницу сообщило, что ВС России успешно отбили атаку трех усиленных взводов на Южно-Донецком направлении. Лукашенко пообещал раскрыть планы Запада начать войну в Донбассе в 2021 году 9 декабря 2022, 15:27 Текст: Кристина Цыцура

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время будут обнародованы факты, как Запад хотел начать войну с Донбассом в 2021-2022 годах. По словам Лукашенко, страны Запада после мятежа в Белоруссии в 2020 году хотели выйти на границу со Смоленской областью. После захвата власти в Минске, НАТО якобы планировало начать войну с Россией в Донбассе. «Причиной должно было послужить то, что Россия захватила чужие территории. Оттуда должна была начаться война в 2021-2022 годах. Россия сработала на упреждение», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко, сказанные в пятницу в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24». Также Лукашенко указал, что в момент заключения Минских соглашений намерения Ангелы Меркель и Петра Порошенко урегулировать конфликт были серьезными. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что война в Донбассе была начата не Россией, а украинскими властями после госпереворота на Украине. Новости СМИ2 Небензя предупредил о последствиях участия США в наведении оружия ВСУ Постпред РФ при ООН Небензя предупредил о последствиях участия Соединенных Штатов в наведении украинского оружия 10 декабря 2022, 03:31

Участие Соединенных Штатов и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия, предупредил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Дипломат подчеркнул, что Москва точно знает, что специалисты из США участвуют в использовании установок HIMARS на Украине, а наведение РСЗО на цель осуществляется с помощью американских военных спутников, передает РИА «Новости». Постпред России информировал Совбез ООН, что военнослужащие США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСЗО и контроль эффективности применения установок. Он сослался на сообщения, что российские аэродромы Дягилево и Энгельс, используемые стратегической авиацией, были атакованы с использованием данных американских спутников. Дипломат подчеркнул, что модернизированные советские беспилотники Ту-141 «Стриж» наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS». Небензя заверил, что Россия внимательно фиксирует все преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия. Ранее Минобороны подтвердило сообщения о налете беспилотников ВСУ советского производства на российские аэродромы Дягилево и Энгельс, в результате которого трое российских военнослужащих погибли и несколько человек получили легкие ранения. ВСУ обстреляли Дом правительства в Донецке 9 декабря 2022, 15:59

Украинские военные при обстрелах Донецка попали по Дому правительства, заявил мэр города Алексей Кулемзин в пятницу. «Сообщается также о прилетах в районе Дома правительства», – цитирует Кулемзина РИА «Новости». Между тем в администрации Ворошиловского района города сообщили ТАСС, что при попадании украинского снаряда пострадало здание гостиницы «Дружба» в центре Донецка. Информации о жертвах не поступало. Ранее Министерство угля и энергетики ДНР сообщало, что в результате обстрела ВСУ в Донецке без электроснабжения остались пять шахт. Под землей находятся 186 человек. Новости СМИ2 Британская журналистка пожаловалась на чувство стыда из-за украинцев Журналистка Мюррей: Радость от помощи беженцам у британцев сменилась чувством стыда 9 декабря 2022, 09:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Ощущение радости от помощи беженцам с Украины у британцев со временем преобразовалось в чувство стыда за желание вернуться к привычной жизни, написала в The Daily Mail журналистка Дженни Мюррей. Как отметила автор статьи, спустя девять месяцев начинают проявляться недостатки программы «Дома для Украины», запущенной правительством страны в марте. При этом Мюррей посочувствовала тем, кто принял беженцев, однако, столкнувшись с кризисом стоимости жизни, понял теперь, что «не может позволить себе содержать нуждающихся в профессиональном уходе людей», передает РИА «Новости». Мюррей рассказала, что в ее районной группе участников программы «Дома для Украины» нередко можно найти сообщения о разрыве соглашения из-за конфликтов, чаще всего сообщения касаются беспокойства по поводу денег. «Самые частые посты – выражение беспокойства по поводу проживания», – заметила Мюррей, отметив, что украинцам сегодня невероятно трудно найти частное жилье, которое было бы им по карману. Как указала автор заметки, приютившие у себя беженцев люди ощущают беспокойство по поводу того, сего от них ждут: должны ли они быть финансовыми гарантами при съеме частного жилья своими гостями, могут ли украинцы рассчитывать на крышу над головой от местных властей. «Радость от помощи отчаявшимся превратилась в чувство стыда за желание вернуться к привычной жизни», – резюмировала она. Ранее уехавшая в Британию украинская гражданка заявила, что приютившая ее 42-летняя жительница Акфилда Ханна Дебенхэм поработила ее, заставляя больше помогать по дому. Вскоре прошло расследование, которое не нашло подтверждений этим заявлениям. После этого британка попросила искать украинку новое жилье. В Николаевском подполье рассказали о нехватке продовольствия Николаевский подпольщик: Чистой воды в городе нет, хлеб дают раз в три дня 9 декабря 2022, 08:26 Текст: Александра Юдина

Без того сложная ситуация с продовольствием города Николаева на Украине становится хуже с каждым днем, сообщил активист местного подполья. По его словам, с каждым месяцем, неделей и днем в городе обстановка ухудшается: чистой воды как не было, так и нет, закрываются пункты приема питьевой воды. Кроме того, раз в три дня выдают хлеб и раз в неделю – консервы. Причем хлеб привозят с завода «Киевхлеб», который по дороге в Николаев становится настолько черствым, что его невозможно есть, передает РИА «Новости». В подполье также рассказали, что местные власти сократили социальные расходы, даже пособия по безработице. Стоящих на учете в службе занятости снимают через 90 дней и перестают платить пособие. «Люди не живут, а просто выживают», – подчеркнули местные жители. Активисты из Херсона и Одессы звонят и предлагают свою помощь. Подпольщик также показал видеоряд неба над Николаевым, снятый жителями города. Небо окрашено в цвета российского флага, а снимающая видео женщина произносит: «Бело-сине-красный». Ранее активисты николаевского подполья рассказали, что полиция города отказала в возбуждении уголовных дел об изнасиловании польскими наемниками двух местных девушек, поскольку есть указание из Киева не обращать внимание на действия союзников, воюющих за режим Владимира Зеленского. Новости СМИ2 Песков подтвердил заявление Меркель о Минских соглашениях словами Путина Песков о заявлении Меркель: Путин говорил, что Украина тянет время 9 декабря 2022, 12:49 Текст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина могла «стать сильнее». Он напомнил, что президент Владимир Путин также говорил, что Киев тянет время. Представитель Кремля поделился, что верит в искренность и мудрость Путина, который изначально говорил о том, что Украина не хочет выполнять минские обязательства и тянет время, передает РИА «Новости». Песков добавил, что Путин призывал все страны подтвердить свои подписи действиями. «Но все мурыжили. Это имеет последствия сейчас», – сказал пресс-секретарь в эфире Первого канала. Напомним, в МИД России заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала. ВС России за сутки уничтожили более 30 солдат ВСУ на Донецком направлении 9 декабря 2022, 17:02 Текст: Кристина Цыцура

Российские войска за сутки уничтожили более 30 военнослужащих вооруженных сил Украины на Донецком направлении, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также на этом направлении было уничтожено три боевые бронированные машины и два пикапа, сообщается в Telegram-канале ведомства. По словам Конашенкова, ВС России нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ и на Купянском направлении, уничтожив более 40 украинских военных, боевую машину пехоты и два автомобиля. Ранее сообщалось, что российские позиции на Южно-Донецком направлении подверглись атаке со стороны трех усиленных взводов украинской армии, но все атаки были успешно отражены. Новости СМИ2 Перед Варшавой стал выбор, наказывать ли участвующих в украинском конфликте поляков 9 декабря 2022, 14:32 Текст: Кристина Цыцура

Польские власти решают, наказывать ли граждан республики, участвующих в конфликте на Украине, пишет издание Rzeczpospolita. Сейчас за службу в иностранной армии гражданину Польши грозит до пяти лет лишения свободы, если солдат не получал ранее разрешения на службу. Такое же наказание грозит за рекрутацию граждан Польши в иностранную армию. Отмечается, что этот закон может стать причиной многочисленных приговоров, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию, отмечается, что «с этим должны считаться поляки», которые едут на Украину. Минобороны Польши в конце октября приняло 34 заявления от граждан о разрешении на службу в иностранной армии, 25 из которых касались прохождения службы в украинских войсках. Одобрили лишь два заявления. МВД Польши выдало 14 таких разрешений. Освободить же от уголовной ответственности за службу в иностранной армии может только суд или прокуратура, заявил сенатор Кшиштоф Квятковский. Также адвокат Анджей Турчин в комментарии газете не исключает, что между польскими военными и прокуратурой есть негласное соглашение относительно участвующих в украинском конфликте поляков. Ранее сообщалось, что на Украине погибли два наемника «Интернационального легиона», воевавшие на стороне ВСУ поляки Януш Шеремет и Кшиштоф. ВС России успешно отбили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении 9 декабря 2022, 16:29 Текст: Алексей Дегтярев

Российские позиции на Южно-Донецком направлении подверглись атаке со стороны трех усиленных взводов украинской армии, все атаки успешно отражены, сообщило Минобороны России. ВСУ предприняли атаку в сторону поселков Владимировка и Павловка в ДНР, а также Новодаровка Запорожской области, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Российские военные нанесли огневое поражение противнику, подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на предыдущие позиции. Потери украинской стороны на этом направлении оцениваются в 80 бойцов ВСУ убитыми и ранеными. Между тем на Краснолиманском направлении ВС России продолжили наступление, контратаки ВСУ успешно отражены. На этом направлении уничтожено свыше 50 бойцов ВСУ, две БМП и четыре автомобиля. В четверг ВСУ попытались организовать наступление у населенного пункта Водяное в ДНР, но его успешно отразили. Новости СМИ2 ВСУ обстреляли Новопсков из американской РСЗО HIMARS Представительство ЛНР в СЦКК зафиксировало обстрел Новопскова Вооруженными силами Украины из американской РСЗО HIMARS 10 декабря 2022, 00:26

Украинские вооруженные силы обстреляли город Новопсков в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как сообщило представительство ЛНР в СЦКК в своем Telegram-канале, в 23.05 зафиксирован обстрел населенного пункта Новопсков со стороны вооруженных формирований Украины с применением РСЗО HIMARS. В пятницу российская ПВО сбила три реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS у населенных пунктов Первомайск и Алчевск в ЛНР. В среду российские ВС высокоточным ударом уничтожили более 70 ракет американской РСЗО HIMARS в Кривом Роге. Британский художник Бэнкси стал почетным гражданином города Ирпень Горсовет Ирпеня присвоил художнику Бэнкси звание почетного гражданина 9 декабря 2022, 15:05 Текст: Кристина Цыцура

Городской совет Ирпеня Киевской области присвоил британскому художнику Бэнкси звание почетного гражданина города. «Ирпенский городской совет решил присвоить звание почетного гражданина города Ирпень всемирно известному художнику Бэнкси (Banksy)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ. Заслугой названо решение Бэнкси увековечить своим творчеством истории борьбы Ирпеня. Причем ранее местные жители украли вместе с частью фасада граффити художника. Вместо рисунка на стене осталась дыра, пишет «Царьград». Напомним, в ноябре Бэнкси также нарисовал граффити на стене разрушенного дома в украинском селе Бородянка. Бородянский поселковый совет решил внести работу уличного художника в список культурного наследия. Новости СМИ2 Боец бригады «Пятнашка»: Мы не можем самоустраняться в деле воспитания патриотизма 9 декабря 2022, 22:47

«Патриотическое воспитание – очень важное направление. Мы так или иначе однажды передадим бразды правления государством молодому поколению. А каким оно будет? Это напрямую зависит от каждого из нас», – заявил газете ВЗГЛЯД участник спецоперации Алиас Авидзба. В пятницу в Москве он принял участие в церемонии вручения премии «Патриот–2022». «Мы не можем самоустраняться в деле воспитания патриотизма, переложить все на какие-то ведомства. Каждый из нас – и общественники, и воины, которые сегодня участвуют в спецоперации, – должны внести свой вклад, показать пример. В частности, мы должны рассказать о подвигах, о ребятах-героях, которые отдали свои жизни – отдали их и ради нынешнего поколения и ради тех, кто еще только должен родиться», – сказал Алиас Авидзба, командир четвертой штурмовой роты сражающейся в ДНР интернациональной бригады «Пятнашка». «Эта тема очень важна для моих боевых товарищей, для всех, кто меня окружает. Мое подразделение – моя семья. Боевое братство – очень сильная вещь», – добавил участник СВО. По мнению Авидзбы, проекты, подобные премии «Патриот–2022», очень важны. «Когда человек занимается благотворительностью, добровольчеством, он безвозмездно жертвует своим временем, а порой жертвует и своей жизнью. Это становится для других примером того, как можно и нужно любить свою Родину, трудиться на ее благо, защищать в нужный момент. Нам есть на основе чего воспитывать: великая история, великая культура, великие достижения», – уверен собеседник. Начиная с 2007 года в России 9 декабря отмечается День Героев Отечества. В пятницу в Манеже состоялся просветительский марафон «День героев Отечества». Он проходил в рамках Всероссийского патриотического форума и вручения национальной премии Росмолодежи «Патриот–2022». Цель премии – выявление лучших практик и признание заслуг граждан и организаций за их существенный вклад в гражданско-патриотическое воспитание. На премию в этот раз было подано 1200 заявок из 75 субъектов РФ и восьми зарубежных стран. Имена 29 лауреатов в 14 номинациях были объявлены в пятницу на площадках сразу в двух городах – в Москве и Петербурге. Среди номинаций были такие: «Лучший проект в сфере образования», «Лучший семейный пример», «Без срока давности», «Лучший военно-патриотический проект», «Транслируем историю всему миру», «Лучший патриотический проект соотечественников». Так, победителем в номинации «Лучший проект по популяризации и продвижению русского языка» признан организованный Бессмертным полком России творческий конкурс памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца». «Нам очень приятно, что жюри так высоко оценило наш конкурс, – призналась руководитель исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина. – Василий Семенович был не только всенародно любимым артистом, но также сопредседателем Центрального штаба Бессмертного полка России, настоящим патриотом». «Наша целевая аудитория – это призывники и действующие военные. Мы проводим открытые уроки для будущих призывников в школах», – рассказал газете ВЗГЛЯД председатель «Союза призывников России» Анзор Балкаров, получивший премию в номинации «Герои среди нас». «Смысл в том, чтобы свести вместе на нашей площадке и будущих солдат, и родительскую общественность, и представителей власти, и пообщаться. Напрямую можно задать военкому своего региона вопрос, попроситься заранее в какую-то конкретную часть. Старшеклассники или студенты последних курсов едут вместе с нами в часть, там общаются с ребятами-земляками и от первоисточников получают информацию. Мы также содействуем социальной адаптации и трудоустройству тех, кто уже демобилизовался», – пояснил собеседник. «Мы с ребятами вели паблик на армейскую тематику и затем постепенно начали проводить мероприятия в школах, нас стали приглашать на уроки мужества. Нас просили поделиться опытом службы, прокомментировать разные мифы об армии. В итоге мы реорганизовались и создали уже официальную организацию. Мы даже получили допуск в воинские части и на областные призывные пункты. У нас несколько направлений – психологическая, физическая подготовка. Спорт – в основном «военно-физические» виды, например, практическая стрельба, страйкбол, турниры по единоборствам», – рассказал Балкаров. Порядка 30 тыс. организаций разного масштаба ведут в России работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева. По ее словам, площадки форума «объединили 4 тыс. участников, это представители военно-патриотических клубов, центров патриотического воспитания, центров «Авангард», поисковых отрядов, волонтерских движений». Патриотизм, преданность собственной стране, народу, призванию, а также настоящее мужество передаются только личным примером, заявил на церемонии первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. «Эти герои – это врачи, которые спасают жизни под обстрелами, проводя тяжелейшие операции в больницах, где взрывами могут быть выбиты стекла, за их спиной разрывы снарядов. Но они, рискуя собой, спасают жизни других. Эти герои – волонтеры <...>, которые с риском для жизни шли прямо вслед за военнослужащими, вытаскивали детей из подвалов Мариуполя, разносили гумпомощь в Волновахе», – приводит слова Кириенко ТАСС. «Этими героями являются учителя, которые преподавали, поддерживали школы, учеников даже в разгар боев. Этими героями, конечно, являются все наставники, родители», – добавил он. Для нас всех крайне важно, что сегодня совершаются подвиги, сопоставимые с подвигами наших дедов и прадедов, на которых мы все учились и воспитывались, подчеркнул первый замглавы администрации президента. Из его рук награду в номинации «Герои среди нас» получил Богдан Павлов из Тамбова, врач общей практики «Городской клинической больницы имени Архиепископа Луки». По словам начальника управления президента России по общественным проектам Сергея Новикова, в России растет уровень уважения к нашей стране у молодого поколения. «Согласно опросу ВЦИОМ, 93% школьников разделяют чувство патриотизма, плюс 33% за этот год. А за рубежом мы видим, что люди прекращают уважать свои царства. Это их дело, Бог им судья. Мы любим свою страну, мы патриоты своего Отечества», – сказал он на церемонии. «То, что выходят на сцену знаменитые артисты, авторы посвящают теме патриотизма новые стихи и песни, что у нас развивается добровольчество и волонтерство, что любовь к стране вновь стала модной среди детей, юношества и молодежи – это очень важно», – подчеркнул Новиков.