Власти сделали бессрочной программу социальной газификации

Правительство России сделало программу социальной газификации бессрочной

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому программа социальной газификации отныне становится бессрочной. Кроме того, действие программы распространено на медицинские и образовательные организации.

В пресс-службе правительства уточнили, что речь идет о школах и детсадах, больницах и поликлиниках, расположенных в газифицированных населенных пунктах. Им больше не придется платить за строительство газопровода до границ земельных участков и за само подключение здания к газораспределительным сетям, передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В кабмине указали, что этим же постановлением продлевается программа социальной газификации, в рамках которой бесплатно догазифицируются домовладения граждан. «Она будет действовать бессрочно, что даст возможность еще большему количеству людей провести газ до участков, где располагаются их дома», – следует из сообщения.

Напомним, в октябре президент России Владимир Путин поручил региональным властям предоставить нуждающимся гражданам субсидию на покупку газового оборудования и проведения соответствующих работ внутри участков. Также правительству было поручено продлить программу социальной газификации после 2022 года.