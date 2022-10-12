Путин поручил регионам предоставить гражданам субсидии на покупку газового оборудования

Президент России Владимир Путин дал поручение регионам предоставить субсидии гражданам на покупку газового оборудования

Президент России Владимир Путин поручил региональным властям предоставить нуждающимся гражданам субсидию на покупку газового оборудования и проведения соответствующих работ внутри участков.

По словам глава страны, для многих граждан стоимость газового оборудования и работ внутри участка обходятся дорого, передает РИА «Новости».

«Речь прежде всего о многодетных семьях, ветеранах и инвалидах, семьях с низкими доходами. Обязательно нужно оказать им помощь», – добавил Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

Он отметил, что субсидия должна составить не менее 100 тыс. рублей на одно подключение.

Также президент поручил правительству контролировать поддержку оказания финпомощи гражданам на газификацию в регионах. Глава страны указал на необходимость уделять внимания повышению надежности электросетевого комплекса.

«Для регионов, где ситуация наиболее сложная в этом году, были разработаны специальные программы, прошу правительство как можно скорее приступить к их реализации», – сказал глава страны.

Также правительству поручено продлить программу социальной газификации после 2022 года.