Путин перекрестил операционную, где делали операцию на мозге

Путин перекрестил операционную, в которой делали операцию на мозге пациенту в сознании

Президент России Владимир Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА, в одной из операционных пациенту проводили операцию на мозге, при этом человек находился в сознании.

Врачи объяснили, что такая методика позволяет выполнять все хирургические задачи и при этом находиться в полном контакте с пациентом, передает ТАСС.

Путин смог через специальное окно в операционной посмотреть, что происходит внутри.

Медики рассказали главе государства о том, как проходят подобные операции. Перед тем как уйти, Путин перекрестил двери операционной.

В среду Путин по случаю 75-летия ФМБА посетил клиническую и научную части Федерального центра мозга и нейротехнологий.

Президента сопровождали глава ФМБА Вероника Скворцова, директор центра Всеволод Белоусов и замдиректора по лечебной работе, главный врач Раиса Таирова.