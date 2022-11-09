Путин присвоил 277-му бомбардировочному авиаполку наименование «гвардейский» Путин осмотрел Федеральный центр мозга и нейротехнологий в Москве 9 ноября 2022, 15:23 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин посетил клиническую и научную части Федерального центра мозга и нейротехнологий по случаю 75-летия Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Президента сопровождали глава ФМБА Вероника Скворцова, директор центра Всеволод Белоусов и замдиректора по лечебной работе главный врач Раиса Таирова, передает ТАСС. Ранее Путин поздравил коллектив и ветеранов Федерального медико-биологического агентства с 75-летием создания, отметив, что ФМБА выросло в современную структуру с серьезным научным потенциалом. Сегодня в числе ключевых приоритетов – медико-санитарное обеспечение работников более 700 организаций с опасными условиями труда, координация деятельности Центра крови, спортивная, морская и водолазная медицина, продолжение слаженной работы с коллегами по борьбе с коронавирусной инфекцией. Новости СМИ2

Макрон испугался слов Путина о ядерных ударах по Хиросиме Daily Mail сообщила о тревоге Макрона из-за слов Путина о ядерных ударах по Хиросиме 7 ноября 2022, 10:39

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Российский лидер Владимир Путин встревожил президента Франции Эммануэля Макрона, упомянув о ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки в телефонном разговоре, пишет Daily Mail. Дипломатические источники таблоида заявляют, что Путин выразил мнение, что применение ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки, по мнению президента России, показало, что «не обязательно атаковать крупные города, чтобы победить», пишет Daily Mail. «Макрон был явно встревожен. Это звучало как очень серьезный намек на то, что Путин может применить тактическое ядерное оружие на востоке Украины, не тронув при этом Киев», – сказал один из источников, передает РБК. Источник во французском правительстве предположил, что «два президента, несомненно, обсуждали риск применения ядерного оружия». Последний телефонный разговор президента Франции с Путиным состоялся 11 сентября, когда Макрон «потребовал прекращения огня в Украине и восстановления суверенитета и территориальной целостности страны». Президент России Владимир Путин в клубе «Валдай» заявил, что в разговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном всегда исходит из того, что разговор могут слушать третьи лица. Также президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что опасность применения ядерного оружия есть всегда, пока оно существует. Ранее в МИД России напомнили условие применения Россией ядерного оружия: таковое гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения (ОМУ), либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин решил лично узнать у граждан о выплатах мобилизованным 7 ноября 2022, 17:28

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин собирается лично встретиться с гражданами, чтобы узнать, как обстоит ситуация с выплатами мобилизованным. Об этом он заявил во время рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Он подчеркнул, что эту тему нужно напрямую обсуждать. «Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», – передает слова Путина ТАСС. Путин также попросил Руденю обобщить опыт Тверской области по поддержке мобилизованных. Он обратил внимание, что важно собрать «массив материалов и вопросов, которые подлежат решению». Президент заявил, что был бы благодарен губернатору, «если бы заранее все эти вопросы ему передали». Руденя в ответ заверил, что все будет сделано. Новости СМИ2 Путин: Зарплаты должны расти быстрее цен 8 ноября 2022, 18:56 Текст: Елизавета Шишкова

Зарплаты граждан должны расти быстрее, чем цены, заявил президент России Владимир Путин на совещании о поддержке доходов семей во вторник. «Нам нужно, чтобы зарплаты опережали рост цен», – передает его слова ТАСС. При этом глава государства подчеркнул, что необходимо создавать условия, чтобы семьи могли сами повышать свои доходы. «Что имею в виду? Прежде всего – за счет освоения родителями новой профессии или повышения квалификации, за счет получения хорошо оплачиваемой работы в будущем», – сказал он. Путин отметил, что ситуация на рынке труда в России стабильная, безработица находится на минимальном уровне – 3,9%. По его словам, тенденция к снижению инфляции в стране является устойчивой, в начале 2023 года она может приблизиться к 5% или ниже. Ранее Путин заявил, что стабильная ситуация на рынке труда является очень важным достижением правительства. Путин: В боевых действиях принимают участие около 50 тыс. мобилизованных 7 ноября 2022, 17:59 Текст: Елизавета Шишкова

В зоне ведения боевых действий сейчас находятся более 80 тыс. мобилизованных граждан, около 50 тыс. непосредственно принимают в них участие, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей во время поездки в регион. «У нас сейчас тысяч 50 [человек] находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находятся до 80 тыс. в зоне [проведения СВО]. Остальные все – на полигонах», – передает его слова ТАСС. Также президент заявил, что власти всех уровней должны проявить внимание ко всем мобилизованным, где бы они ни находились, будь то полигоны или зона боевых действий. До этого Путин сообщил, что количество мобилизованных достигло 318 тыс. человек. Ранее сообщалось, что Путин собирается лично встретиться с гражданами, чтобы узнать, как обстоит ситуация с выплатами мобилизованным. Новости СМИ2 Анонсировано совещание Путина с членами Совбеза Анонсировано совещание президента России Путина с членами Совбеза России 6 ноября 2022, 15:36 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Совета безопасности России, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Также глава государства лично поздравит с юбилеем Федеральное медико-биологическое агентство. В 2022 году оно отмечает 75-летие, передает РИА «Новости». Ранее Владимир Путин провел первое заседание специального Координационного совета. Он призвал к обновлению процедур, нормативных баз и всего того, что касается обеспечения специальной военной операции всем необходимым. Также Путин призвал членов совета ориентироваться на реальную ситуацию, реальные потребности армии по разным направлениям. Пескова спросили об участии Путина в G20 Песков заявил, что Путин не поедет на Восточноазиатский саммит 7 ноября 2022, 13:31 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин не планирует ехать на Восточноазиатский саммит, который пройдет в ноябре, о посещении G20 на Бали он сообщит в конце недели, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам Пескова, Путин не планирует поездку на Восточноазиатский саммит, в то же время поедет ли президент на Бали для участия в саммите G20 будет известно на текущей неделе. «Мы сообщим, мы проинформируем вас всех, когда это решение будет принято», – цитирует ТАСС Пескова. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что намерен отказаться от участия в саммите G20, если в нем будет участвовать Владимир Путин. Между тем Владимир Путин заявил, что пока еще не принял решение о личном участии в саммите, но страна будет представлена на G20 на высоком уровне. Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября на индонезийском острове Бали. Новости СМИ2 Путин поручил правительству ускорить рост МРОТ Путин поручил правительству принять меры для ускорения роста МРОТ 8 ноября 2022, 19:35 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин на совещании о мерах поддержки семей с детьми поручил правительству разработать новые предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ). По его словам, МРОТ должен существенно превышать величину прожиточного минимума. Путин подчеркнул, что разрыв между этими показателями должен продолжать увеличиваться в плане повышения реальных доходов россиян, передает ТАСС. Путин также поручил с 2023 года запустить единое пособие для нуждающихся семей с детьми. «Это была достаточно долгая дорога – к достижению того результата, к которому мы стремимся и который должен быть достигнут со следующего года. Мы шли к нему несколько лет. И несмотря ни на что, мы эту работу должны завершить и запустить эту новую систему поддержки семей с детьми», – сказал он. Ранее в Минтруде сообщили, что в следующем году планируется увеличить прожиточный минимум до 14 375 рублей, а минимальный размер оплаты труда – до 16 242 рублей. Путин посетил интерактивную выставку на Красной площади Путин посетил интерактивную выставку под открытым небом на Красной площади 8 ноября 2022, 18:03

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин посетил интерактивную выставку под открытым небом на Красной площади, посвященную истории обороны Москвы и 81-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года. По словам организаторов выставки, их целью было не просто воссоздать исторический парад, а с помощью трансляции на больших экранах кадров 1941 года позволить посетителям «пройти» по Красной площади плечом к плечу с солдатами, которые уходили на фронт, передает ТАСС. Также на выставке подробно представлено то, как жила Москва в 1941 году. Вся экспозиция на Красной площади разделена на несколько тематических зон. Среди них инсталляции «Белорусский вокзал» и его воссозданный фасад, на котором размещена зенитка и вагон-теплушка, а также «Окна времени» с фотоснимками из архива ТАСС и «Культпавильон Москвы», со сцены которого звучат «Синий платочек», «За нашу Советскую Родину» и другие песни той поры. Отдельное внимание уделено женщинам тыла. Экспонаты для этой части экспозиции предоставлены Музеем обороны Москвы. По всей площадке установлены специальные световые кубы, где можно увидеть лица героев военных лет – всего 160 фотографий ополченцев, фронтовые письма. Часть выставки посвящена военной технике. На площади размещены порядка 60 образцов машин времен Великой Отечественной войны: танк Т-34-76, легкие танки Т-26 и Т-38, гаубица-пушка МЛ-20 образца 1937 года, пикап ГАЗ-415, легкий бронеавтомобиль БА-20, зенитная пушка АЗП-39, автомобиль ЗиС-5, танк Т-60, самолеты И-16 и У-2, мотоцикл М-72, гусеничный тягач Т-20 «Комсомолец», вагон-теплушка, бронеавтомобиль ФАИ-М и исторический дирижабль 1941 года. Новости СМИ2 Кремль анонсировал визит Путина в Тверскую область Песков: Путин сегодня посетит Тверскую область 7 ноября 2022, 12:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин сегодня посетит с рабочей поездкой Тверскую область, заслушает доклад губернатора о развитии региона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент совершит рабочую поездку в Тверскую область, позанимается вопросами развития области. Область важная, много направлений развития», – передает ТАСС слова представителя Кремля. Песков уточнил, что у Путина будет отдельная встреча с губернатором региона Игорем Руденей, он представит главе государства доклад. Кремль: Для общения Путина с гражданами проведут отдельное мероприятие Кремль анонсировал мероприятие, где Путин поговорит с людьми о поддержке мобилизованных 7 ноября 2022, 19:36 Текст: Елизавета Шишкова

Для общения президента Владимира Путина с гражданами по поводу поддержки мобилизованных будет проведено отдельное мероприятие, о нем будет объявлено позднее, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Будет отдельное мероприятие. Сообщим дополнительно», – передает его слова ТАСС. Ранее на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей Путин обратил особое внимание на тему поддержки мобилизованных. Президент заявил, что собирается лично встретиться с гражданами, чтобы узнать, как обстоит ситуация с выплатами мобилизованным. «Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», – пообещал глава государства. Новости СМИ2 Путин назвал ключевым финансирование социальной сферы Президент России Путин назвал ключевым финансирование социальной сферы, несмотря на непредвиденные расходы 8 ноября 2022, 19:43 Текст: Ольга Иванова

Финансирование социальной сферы является одним из ключевых вопросов, несмотря на обилие непредвиденных расходов, заявил на совещании по теме поддержки семей с детьми президент России Владимир Путин. На совещании Путин попросил главу Минфина России Антона Силуанова доложить о финансовом обеспечении решения задач в социальной сфере, сообщает ТАСС. «(Это), естественно, один из ключевых вопросов в этой связи. У нас много расходов непредвиденного характера с учетом специфики сегодняшнего дня», – сказал Путин. Заслушав доклад, глава государства уточнил у Силуанова, полностью ли предусмотрены, заложены в бюджет и гарантированы финансовые ресурсы для решения вопросов поддержки семей с детьми и на другие социальные цели, несмотря на дополнительные расходы по другим направлениям. «Именно так, Владимир Владимирович. Все необходимые ресурсы для выплат, о которых мы говорим на сегодняшней встрече, в полном объеме предусмотрены в бюджете», – ответил глава Минфина. Напомним, Путин во вторник созвал совещание по вопросу поддержки доходов семей с детьми, на котором он призвал рассмотреть «очень важный, чувствительный вопрос, значимый для миллионов граждан во всех регионах страны». Песков ответил на вопрос о поездке Путина в Донбасс 9 ноября 2022, 12:43 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин посетит Донбасс, но пока конкретных планов по такой поездке нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Это российские регионы, и он там будет», – приводит его слова ТАСС. Ранее Путин заявлял, что выросшие в условиях украинской бандеровской пропаганды жители Донбасса, сохранившие пророссийскую позицию, должны знать, что их убеждения верны. По его словам, позиция этих людей основана на исторической традиции их предков. Кроме того, представитель Кремля ответил на вопрос о формате участия российского лидера во встрече «Группы двадцати» (G20) в Индонезии. «Мы вас проинформируем, по-прежнему обсуждаются различные форматы», – сказал он. Путин ранее говорил, что пока еще не принял решение о личном участии в саммите, но Россия будет представлена на G20 на высоком уровне. Новости СМИ2 Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко Песков рассказал о телефонном разговоре Путина и Лукашенко 9 ноября 2022, 12:56 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин накануне поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что в ходе разговора обсуждался предстоящий саммит ОДКБ, передает РИА «Новости». Ранее о переговорах Путина и Лукашенко сообщил Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера. В сообщении говорится, что главы государств обсуждали «вопросы предстоящего заседания ОДКБ; белорусско-российские отношения с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество; график встреч до конца этого года». В конце октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вскоре встретится с главой российского государства Владимиром Путиным. Их предыдущая встреча состоялась 14 октября в Астане. Путин присвоил 277-му бомбардировочному авиаполку наименование «гвардейский» Президент Путин присвоил 277-му бомбардировочному авиационному полку наименование «гвардейский» 9 ноября 2022, 14:12 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил почетное наименование «гвардейский» 277-му бомбардировочному авиационному Млавскому полку. Почетное наименование полку присвоено за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», передает ТАСС. Ранее Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 232-й реактивной артиллерийской бригаде. Новости СМИ2 Кремль спросили о прямой линии и послании парламенту Путина Песков: Проведение прямой линии и послания парламенту зависит от графика Путина 9 ноября 2022, 13:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Оглашение послания президента Федеральному собранию и проведение прямой линии с россиянами будут зависеть от графика главы государства Владимира Путина, а он динамичен, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Будем вас информировать», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, могут ли пройти эти мероприятия до конца года. «Смотрим, подстраиваемся под график президента, он весьма динамичный, поскольку ситуация динамична. Как только мы определимся, мы вам расскажем», – заверил представитель Кремля. Ранее Песков сообщил, что прямая линия может быть объединена с большой пресс-конференцией президента Владимира Путина, мероприятие может пройти ближе к зиме.