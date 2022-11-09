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Трамп пригрозил раскрыть тайны потенциального конкурента на выборах 2024 года
Трамп пригрозил компроматом потенциальному конкуренту на выборах 2024 года Десантису
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Республиканцу Рону Десантису, действующему губернатору Флориды, не следует выдвигаться баллотироваться на пост президента США в 2024 году, поскольку это не понравится Республиканской партии и их электорату, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.
Трамп сказал в интервью телеканалу Fox News, что не знает, намерен ли Десантис участвовать в выборах, но считает, что если тот все-таки примет решение баллотироваться, то «может очень сильно пострадать». «Думаю, он допустит большую ошибку, избирателям это не понравится, не думаю, что это будет хорошо для партии», – сказал экс-президент США.
При этом Трамп отметил, что, если Десантис решится участвовать в выборах, тогда он скажет «о нем нечто не очень лестное». «Я знаю о нем больше, чем кто бы то ни было, кроме, возможно, его жены», – приводит его слова ТАСС.
Также в интервью политик сказал, что не считает, что президент США Джо Байден будет баллотироваться на второй срок. Своими первыми мерами на посту руководителя США, если он начнет кампанию и будет избран, Трамп назвал намерение «закрыть границу и покончить с преступностью».
Трамп в ходе митинга в понедельник пообещал выступить с «важным заявлением» 15 ноября в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Республиканец в своем выступлении подчеркнул, что не хотел бы отвлекать внимание от промежуточных выборов.
Между тем ранее стало известно о подготовке Байдена к предстоящим президентским выборам. Трамп при этом выражал сомнения, что США как стране удастся просуществовать еще два года президентства Байдена.
Стали известны результаты первых экзитполов на выборах в США
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По результатам первых экзитполов на выборах в США республиканцы имеют значительный перевес, результаты опубликованы на странице InteractivePolls в Twitter (заблокирован в России).
В Сенате республиканцы получают 54 места, демократы – 46. В Палате представителей – 246 у республиканцев против 189 у демократов, передает «Московский комсомолец».
При этом штаты Аризона, Невада и Джорджия теперь «перешли под контроль» республиканцев. Аналогичный потенциал имеет Нью-Гэмпшир. Нью-Йорк, Колорадо, Калифорния и ряд других штатов остаются на стороне демократов.
8 ноября в США проходит основной день голосования на промежуточных выборах, на которых изберут 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов и глав нескольких штатов.
Между тем лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что республиканцы в случае победы на выборах в Конгресс США не исключают возможности объявления импичмента президенту Джо Байдену.
Республиканцы объявили о контроле Палаты представителей США
Маккарти заявил о возвращении Палаты представителей под контроль республиканцев
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Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти выразил уверенность в том, что его партия по итогам завершившихся промежуточных выборов в Конгресс вернула себе контроль над палатой.
«Ясно, что мы возвращаем себе палату», – сказал он, выступая в Вашингтоне.
«Когда вы завтра проснетесь, мы будем в большинстве, а [спикер, лидер демократического большинства Палаты представителей] Нэнси Пелоси – в меньшинстве», – приводит его слова РИА «Новости».
В нынешнем составе Палаты представителей Маккарти возглавляет республиканское меньшинство. Если его прогноз оправдается, он сменит Пелоси в должности спикера.
По прогнозу телеканала CNN и ряда других американских СМИ, Пелоси смогла переизбраться в нижнюю палату американского законодательного органа по итогам прошедших в ее штате Калифорния промежуточных выборов.
Пелоси, которая занимает сейчас в государственной иерархии США третий по значимости пост, представляет Калифорнию в нижней палате Конгресса США с 1987 года, передает ТАСС.
Переизбраться смог также и лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер (от штата Мэриленд).
Ранее в среду бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ряд американских СМИ пытаются искусственно преуменьшить успехи политиков из Республиканской партии на промежуточных выборах в Палату представителей Конгресса и Сенат.
Республиканцы вышли вперед на выборах в США
В США завершилось голосование на промежуточных выборах, республиканцы вырвались вперед
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Голосование на промежуточных выборах в Конгресс США завершилось. По результатам промежуточных выборов республиканцы берут контроль над палатой представителей.
Согласно опубликованному прогнозу, у представителей республиканской партии будет 219 мест в палате, у демократов – 216 мест, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.
В данный момент продолжается подсчет бюллетеней. Местные аналитики не исключают, что правящая Демократическая партия может по итогам выборов потерять контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом, уступив оппозиции в лице республиканцев.
Ранее сообщалось, что власти США не зафиксировали иностранного вмешательства в выборы.
Напомним, 8 ноября в США прошел основной день голосования на промежуточных выборах, на которых изберут 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов и глав нескольких штатов. СМИ сообщили о сбоях в работе машин для голосования в штатах Аризона, Калифорния и Техас.
Трамп призвал недовольных ходом выборов в США к протестам
Трамп рассказал о массовых сбоях в ходе выборов в США и призвал к протестам
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В ходе выборов в США наблюдаются массовые сбои, заявил экс-президент страны Дональд Трамп, призвав к протестам.
В частности, Трамп раскритиковал ситуацию c «отсутствием бюллетеней» в Детройте, где люди, пришедшие на выборы, внезапно узнавали, что «уже отдали голос». По его словам, подобное «происходит в большом количестве еще много где». «Протестуйте, протестуйте, протестуйте», – приводит РИА «Новости» заявление Трампа в его соцсети Truth Social.
Он отметил, что в Пенсильвании собрались потратить на подсчет голосов несколько дней, в Аризоне сообщают о сбоях устройств для голосования именно в тех районах, где популярностью пользуется Республиканская партия. Так, в округе Марикопа 20% машин для голосования не считают бюллетени. Он призвал жителей Аризоны не уходить с избирательных участков, пока не проголосуют.
«Они пытаются украсть выборы плохим оборудованием и задержками, не позволяйте, – заявил Трамп. – В округе Марикопа в Аризоне бедствие с честностью выборов. Также в Детройте, Пенсильвании и других местах». Трамп задался вопросом: «Происходит то же мошенничество с голосованием, что и в 2020 году?».
Напомним, 8 ноября в США проходит основной день голосования на промежуточных выборах, на которых изберут 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов и глав нескольких штатов. СМИ сообщили о сбоях в работе машин для голосования в штатах Аризона, Калифорния и Техас.
Байден заявил о «двух ужасных годах» в случае победы республиканцев на выборах
Президент США Байден заявил, что победа республиканцев будет означать «ужасные два года» для его правления
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Если демократы проиграют Палату представителей и Сенат, это будут ужасные два года, заявил президент США Джо Байден.
На мероприятии по сбору средств в Чикаго Байден заявил, что в случае проигрыша демократов на выборах в Палату представителей и Сенат, два следующих года будут ужасными для его правления, передает телеканал CNN.
«Хорошая новость заключается в том, что у меня будет ручка для подписания вето», – приводит РИА «Новости» слова президента США.
Как отмечает CNN, смена большинства в двух палатах Конгресса переведет президентство Байдена в совершенно новую фазу, которая лишит его возможности добиваться принятия своих главных приоритетов.
8 ноября в США проходит основной день голосования на промежуточных выборах, на которых изберут 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов и глав нескольких штатов.
Ранее стало известно, что по результатам первых экзитполов на выборах в США республиканцы имеют значительный перевес. В Сенате республиканцы получают 54 места, демократы – 46. В Палате представителей – 246 у республиканцев против 189 у демократов.
Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что республиканцы в случае победы на выборах в Конгресс США не исключают возможности объявления импичмента президенту Джо Байдену.
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Эксперт: Байден превращается в «хромую утку»
Американист Дудаков: Победа республиканцев на выборах в Конгресс существенно осложнит жизнь Байдену
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Республиканское большинство в Конгрессе будет шатким. Однако победа республиканцев существенно осложнит жизнь Байдена – проводить решения через дружественный Конгресс больше не удастся. Расследования в отношении его сына Хантера возобновятся. К такому выводу в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришел политолог-американист Малек Дудаков, комментируя промежуточные выборы в парламент США.
«В данный момент стоит дождаться окончания подсчета голосов. Можно, конечно, говорить, что республиканцы с небольшим отрывом, но лидируют на выборах в Конгресс. Вряд ли у них сформируется действительно крупное большинство, но все-таки, возможно, что они получат больше мест, чем 219 и 220, как сообщал NBC. Возможно, что у республиканцев будет больше мест, чем сейчас предсказывают аналитики», – считает эксперт-американист Малек Дудаков.
«Видно, конечно, что республиканцы выступили хуже, чем планировали. Да, 220 мест, действительно, гарантирует им большинство, но будет оно несколько шатким. Рассчитывали, конечно, на большее», – акцентирует эксперт.
Дудаков указывает, что при победе республиканцев будут инициированы расследования в отношении сына действующего президента Хантера Байдена. «Члены Республиканской партии давно обещают их устроить. Определенно начнутся расследования по ситуации в Афганистане и, вероятно, по Украине», – констатирует собеседник.
«Республиканцам нужно устраивать политические атаки на Байдена. Впереди президентская гонка 2024 года. Важно ослабить позиции действующего президента. Поэтому расследования станут частью попыток республиканцев ослабить демократов», – считает эксперт.
«Вероятная победа республиканцев свидетельствует о том, что раскол в американском обществе усиливается. Байдену придется отбиваться от политических атак со стороны Конгресса – силы будут тратиться на «внутренние разборки», а не только на внешнюю политику. Позиции демократов определенно пошатнутся – им будет гораздо сложнее проводить собственную политику», – рассуждает собеседник.
«Байден в какой-то степени превращается в президента-«хромую утку». Проводить реформы через дружественный Конгресс уже не удастся, потому что настроения в данном органе кардинально изменятся. Контроль перейдет от демократов к республиканцам, что значительно осложнит жизнь действующему президенту», – акцентирует эксперт.
«На внешнюю политику победа республиканцев влияет не особо. Выборы в Конгресс – это событие, связанное с внутриамериканской повесткой. Всё, что касается внешней политики, и Украины в частности, имеет второстепенное значение, когда мы обсуждаем победу республиканцев на выборах в Конгресс», – резюмирует Малек Дудаков.
В США в эти часы завершаются промежуточные выборы. На них избираются все 435 членов нижней палаты Конгресса – Палаты представителей, а также треть его Сената. Кроме того, избираются губернаторы 36 штатов и трех заморских территорий США.
В действовавшем до этого момента составе Палаты представителей Конгресса правящие демократы занимали 220 мест, оппозиционным республиканцам принадлежат 212 мест, три места остаются вакантными, напоминает TACC.
Телеканал NBC опубликовал прогноз, по которому республиканцы получают 219 (или, по другим данным, 220) мест в Палате представителей. Демократам достается соответственно 216 или 215 мандатов. Если оценка верна, то Республиканская партия в любом случае получает 218 мест, необходимых для контроля над нижней палатой, указывает РИА Новости.
В Сенате нынешнего состава у демократов 48 мест, однако на их стороне всегда голосуют два независимых сенатора, республиканцы занимают 50 мест, поясняет ТАСС. Согласно Конституции США, при равном разделении голосов в Сенате решающим считается голос вице-президента. Этот пост занимает демократ Камала Харрис.
По предварительным (и пока не подтвержденным) данным, которые приводит NBC, по итогам выборов трети сенаторов, большая часть мест все же остается за Демократической партией – 48 против 47 у республиканцев.
Власти США не зафиксировали иностранного вмешательства в выборы. Американская пресса сообщила о сбоях в работе машин для голосования в штатах Аризона, Калифорния и Техас.
Экс-президент и вероятный кандидат на выборах-2024, республиканец Дональд Трамп ранее раскритиковал ситуацию c «отсутствием бюллетеней» в Детройте. Здесь люди, пришедшие на выборы, внезапно узнавали, что «уже отдали голос», заявил Трамп. По его словам, подобное «происходит в большом количестве еще много где». «Протестуйте, протестуйте, протестуйте», – приводит РИА «Новости» заявление Трампа в его соцсети Truth Social.
В Пенсильвании собрались потратить на подсчет голосов несколько дней, в Аризоне сообщают о сбоях устройств для голосования именно в тех районах, где популярностью пользуется Республиканская партия, заявил Трамп. Он призвал жителей Аризоны не уходить с избирательных участков, пока не проголосуют. Экс-президент задался вопросом: «Происходит то же мошенничество с голосованием, что и в 2020 году?».
Позже Трамп заявил, что ряд американских СМИ пытаются искусственно преуменьшить успехи политиков из Республиканской партии. Трамп написал в Truth Social, что республиканцы одержали 174 победы и девять поражений. «Замечательный вечер!» – отметил он, добавив, что «фейковые СМИ вместе с подельниками-демократами делают всё возможное, чтобы преуменьшить это».
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Пригожин с иронией высказался о «попытках интервенции» в выборы в США
Пригожин посмеялся над заявлениями о «попытках интервенции» в выборы в США
Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал вопрос о «попытках интервенции» России и его самого в выборы в конгресс США, которые пройдут 8 ноября.
Он заявил, что намерен допустить в ответе «определенную двусмысленность». Ответ Пригожина приводит принадлежащая ему компания «Конкорд» на своей странице во «ВКонтакте».
«Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень», – заявил Пригожин.
Напомним, New York Times со ссылкой на американских экспертов и исследователей в области цифровой безопасности сообщило, что Россия якобы пытается вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США, назначенные на 8 ноября.
Против второго срока Байдена выступили более двух третей избирателей в США
Экзитпол CNN: Свыше 70% независимых избирателей высказались против второго срока Байдена
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Более двух третей проголосовавших на выборах в Конгресс американских граждан не желают переизбрания Джо Байдена на пост президента США, свидетельствуют данные экзитпола, опубликованного телеканалом CNN.
По данным CNN, свыше семи из десяти независимых избирателей и примерно девять из десяти избирателей, симпатизирующих республиканцам, высказались против такой перспективы. При этом менее шести из десяти избирателей, разделяющих взгляды демократов, считают, что Байден должен баллотироваться в 2024 году.
Что касается бывшего хозяина Белого дома республиканца Дональда Трампа, то две трети независимых избирателей и девять из десяти голосующих демократов заявили, что относятся к нему неблагожелательно. Среди проголосовавших республиканцев, напротив, две трети придерживаются положительного мнения о бывшем президенте, передает ТАСС.
Байден заявлял, что определится с переизбранием на второй срок после выборов в Конгресс.
Володин ответил на обвинения США о якобы вмешательстве России в выборы
Вячеслав Володин счел обвинения США о вмешательстве России в выборы поражением демократов
Демократы заранее пытаются оправдать свое поражение на выборах в Конгресс вмешательством России, заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.
Володин в своем Telegram-канале заявил, что демократы США начали объяснять свое поражение вмешательством России, нынешнее руководство Вашингтона из последних сил цепляется за власть.
По словам Володина, демократы США «взялись за старое»: обвиняют Россию во вмешательстве в выборы, то же самое происходило в 2016 году, когда Президентом США стал Трамп.
«Неотъемлемая часть политики нашей страны: вмешательство во внутренние дела суверенных государств недопустимо. Мы не вмешиваемся и к нам не позволим», – заявил председатель Госдумы.
Володин считает, что новые обвинения России – попытка демократов США оправдать свое поражение на выборах в Конгресс, Байден и его однопартийцы, скорее всего, потеряют большинство и в Сенате, и в Палате представителей.
«Народ США не голосует за демократов только из-за проблем, созданных по их вине. Спрашивать надо с себя», – подытожил спикер Госдумы.
Напомним, The New York Times написала, что Россия якобы пытается вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США, которые запланированы на 8 ноября. Издание пишет, что исследователями была выявлена серия российских информационных операций по влиянию на американские выборы и для возможного ослабления поддержки Украины.
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Пригожин счел демократию США слишком хрупкой
В ответ на жалобы Госдепа на «российское вмешательство» в выборы Пригожин назвал демократию США хрупкой и несовершенной
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США нагло вмешивались в выборы по всему миру, а их собственная система хрупка и несовершенна, заявил российский бизнесмен Евгений Пригожин в ответ на слова представителя Госдепа Неда Прайса.
Ответ Пригожина приводится на странице принадлежащей ему компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте». Пригожин назвал Прайса «одним из редких циников, о которых только можно говорить». Он подчеркнул, что США долге годы «хамски и нагло» вмешивались в выборы по всему миру и «разрушали великие империи, например СССР». Пригожин считает, что в связи с этим «глупо говорить о том, что кто-то не имеет права вмешиваться в их выборы».
Он посоветовал посмотреть фильм «16-й», чтобы «получить на 90% экранизированную версию реального вмешательства в американские выборы 2016 года». Как пояснил Пригожин, группа студентов смогла «поставить на уши всю американскую демократию». По его мнению, это свидетельствует о том, что американская система «настолько хрупка, несовершенна и состоит из такого количества противоречий, что не имеет права диктовать миру никаких дополнительных условий».
Напомним, Прайс комментировал предыдущее заявление Пригожина о якобы имевших место попытках вмешательства России в иностранные выборы. Пригожин тогда с иронией заявил: «Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень». Прайс после этого обвинил Россию во вмешательстве в выборы по всему миру. Отметим, что «Конкорд» является ответчиком в деле о мнимом «российском вмешательстве» в выборы президента в США в 2016 году.
Песков: У Кремля есть дела поважнее выборов в Конгресс США
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В Кремле анализируют данные о выборах в Конгресс США, прошедших 8 ноября, однако есть дела поважнее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, нельзя сказать, что в Кремле бросили все дела и следили за выборами. «У нас много своих дел, они для нас важнее», – передает его слова ТАСС. Однако в Кремле все же анализируют поступающую информацию по этому вопросу.
Песков добавил, что Кремль уже не замечает обвинения во вмешательстве в американские выборы, поскольку уже привык к этому.
При этом, подчеркнул пресс-секретарь главы государства, выборы в Конгресс никак не могут повлиять на отношения Москвы и Вашингтона.
«Эти выборы важны, но, с другой стороны, я не ошибусь, наверное, если скажу, что серьезно преувеличивать значение этих выборов для будущего в краткосрочной и среднесрочной перспективе наших двусторонних отношений [нельзя]. Ничего поменять сущностного эти выборы не могут. Отношения пока есть и будут оставаться плохими», – сказал он.
Напомним, согласно оценкам американского политологического сетевого ресурса Real Clear Politics, республиканцы гарантировали себе 197 мест в Палате представителей Конгресса США, демократы – 172. В Сенате, скорее всего, республиканцы получат не менее 47 мест, демократы – не менее 48.
Политолог оценил последние изменения избирательного законодательства США
За два прошлых года в США на уровне отдельных штатов было принято более 400 законов и поправок, имеющих непосредственное отношение к выборам, их особенности разъяснил политолог НОМ, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
«Когда зарубежные критики предпринимают попытки дискредитации российской избирательной системы за трансформацию, не лишним будет критикам заглянуть и на свою «избирательную» кухню. За два минувших года, с момента проведения последних выборов 2020 года, в США на уровне штатов было принято более 400 законов и поправок, имеющих непосредственное отношение к выборам», – приводятся его слова на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».
Шаповалов пояснил, что в большинстве своем поправки, принятые штатами за минувшие два года, касались заочного голосования и голосования по почте, досрочного голосования, ящиков для голосования и сбора бюллетеней, идентификации избирателей и регистрации избирателей.
«Серьезный резонанс вызвал вопрос о предоставлении права голоса негражданам Соединенных Штатов – инициатива демократов. Рядом штатов, в том числе округом Колумбия (Вашингтон), уже внесены законопроекты, позволяющие негражданам голосовать на местных выборах, вне зависимости от их миграционного статуса. Возраст старше 18 лет и пребывание на территории округа/штата не менее 30 дней вполне могут стать достаточными основаниями для голосования в штатах в скором будущем», – сказал эксперт.
Интересен подход США и к общественному наблюдению, а также обеспечению порядка. На выборах предусмотрено наблюдение со стороны политических партий и представителей гражданского общества в целях обеспечения прозрачности процесса.
«Особенность выборов 2022 года заключается в превалирующей риторике украденных выборов 2020 года и атмосфере угроз в адрес организаторов выборов. Реалиями 2022 года стали, например, пуленепробиваемые стекла на участках в штате Аризона, укрепленные сверхпрочным волокном помещения для подсчета голосов в штате Флорида, иные способы усиления мер безопасности в ряде штатов в преддверии проведения промежуточных выборов – от установки тревожных кнопок и увеличения охраны на участках до проведения тренингов по стрельбе и «деэскалации», – продолжил Шаповалов.
Вопрос международного наблюдения в Штатах решен радикально: наблюдение за избирательным процессом прямо предусмотрено лишь в двенадцати штатах и округе Колумбия. В семнадцати штатах международное наблюдение за выборами однозначно запрещено.
По приглашению правительства США Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, регулярно критикующее российскую избирательную систему, участвует в наблюдении за промежуточными выборами в Конгресс США.
«Они, напомню, состоятся 8 ноября этого года. По итогам предварительной работы (миссия по оценке потребностей) БДИПЧ рекомендовало создать миссию по наблюдению за выборами в США в составе 100 долгосрочных и 400 краткосрочных наблюдателей в дополнение к основной группе аналитиков из 17 экспертов», – добавил он.
Однако в итоге количество долгосрочных наблюдателей составило всего 40 чел. ОБСЕ пришлось переформатировать миссию по наблюдению за выборами в «миссию по ограниченному наблюдению» за выборами. Выяснилось, что американские выборы, вызвавшие два года назад протесты у граждан и приведшие к жертвам среди американцев, прочему-то не интересны БДИПЧ ОБСЕ! Государства-участники ОБСЕ не смогли направить в состав миссии достаточное количество краткосрочных наблюдателей.
Еще любопытнее отношение американской системы к вопросу ограничения агитации в отношении действующих представителей власти. Таковых ограничений просто нет. В предвыборной борьбе применима практика использования официальных ресурсов действующего президента, уточнил политолог. Так, на сайте Белого дома, который на данный момент занимает демократ Джо Байден, неоднократно размещалась информация, дискредитирующая планы республиканцев в Конгрессе.
«Случались и другие удобные для демократов за время их правления «казусы». Например, избирательная комиссия штата Вирджиния за две недели до голосования разослала 30 тысячам зарегистрированным избирателям недостоверную информацию об участках для голосования 8 ноября. Председатель избирательной комиссии штата объяснила случившееся ошибкой печати и пообещала, что подобное не повторится», – заключил Шаповалов.
Власти США не зафиксировали иностранного вмешательства в выборы
Агентство США по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности не зафиксировало иностранного вмешательства в выборы
Американские власти не наблюдают свидетельств иностранного вмешательства в промежуточные выборы в США, сообщил высокопоставленный представитель Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности.
В ведомстве сообщили, что не выявили какой-либо конкретной или достоверной угрозы, которая могла бы подорвать избирательную инфраструктуру США, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Тем временем власти округа Шампейн в американском штате Иллинойс, осуществляющие проведение выборов, утверждают, что их сайт подвергся кибератаке. Утверждается, что речь идет о «стратегической и скоординированной попытке подорвать и дестабилизировать демократический процесс». Как сказано в сообщении, электронная избирательная система функционирует без сбоев, но есть проблемы с работой сайта администрации округа, из-за которых у жителей могут возникнуть сложности с поиском информации для голосования.
Напомним, российский бизнесмен Евгений Пригожин с иронией высказался о «попытках интервенции» в выборы в США. После этого представитель Госдепа Нед Прайс обвинил Россию во вмешательстве в выборы по всему миру. Пригожин ответил, что США сами нагло вмешивались в выборы по всему миру, а их собственная система хрупка и несовершенна.
Трамп заявил о попытках СМИ преуменьшить успехи республиканцев
Трамп заявил о попытках СМИ преуменьшить успехи республиканцев на выборах
Ряд американских СМИ пытаются искусственно преуменьшить успехи политиков из Республиканской партии на промежуточных выборах в Палату представителей Конгресса и Сенат, заявил бывший президент США Дональд Трамп.
Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что республиканцы одержали 174 победы и девять поражений. «Замечательный вечер!» – отметил он, добавив, что «фейковые СМИ вместе с подельниками-демократами делают всё возможное, чтобы преуменьшить это».
«Отличная работа некоторых действительно фантастических кандидатов!» – подчеркнул Трамп.
Согласно последним оценкам, представленным американским политологическим сетевым ресурсом Real Clear Politics, республиканцы гарантировали себе 197 мест в Палате представителей Конгресса США, демократы – 172. В Сенате, по оценкам портала, республиканцы, вероятнее всего, получат не менее 47 мест, демократы – не менее 48, передает ТАСС.
Напомним, 8 ноября в США прошел основной день голосования на промежуточных выборах, на которых изберут 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов и глав нескольких штатов. Власти США не зафиксировали иностранного вмешательства в выборы. По предварительным данным, озвученным американскими СМИ, республиканцы берут контроль над Палатой представителей.
Володин назвал три причины провала демократов на выборах в США
Спикер Госдумы Володин подвел итоги выборов в США
Сторонники президента США Джо Байдена терпят поражение на выборах в США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги промежуточных выборов.
Поездки Нэнси Пелоси на Тайвань и в Армению закончились потерей кресла спикера, демократы лишились большинства в Палате представителей, пишет Володин в своем Telegram-канале.
Причин, по его мнению, три. В первую очередь, это экономические проблемы. «Показатели инфляции имени Байдена побили все рекорды за последние 40 лет. Санкционная политика Вашингтона спровоцировала энергетический кризис в мире. За последние два года напечатано более 6 трлн ничем не обеспеченных долларов. Неконтролируемый рост цен ударил по простым американцам. Госдолг впервые достиг запредельных 31,2 трлн долларов – это 137% от ВВП США», – объясняет Володин.
Во-вторых, это внутренний раскол. Многие годы Белый дом сталкивал американцев между собой, противопоставляя друг другу людей по расовому, религиозному принципу, по политическим предпочтениям, отметил спикер Госдумы. «Пропаганда ЛГБТ, навязывание однополых браков, разрушение традиционных ценностей создали глубокий раскол внутри общества США», – написал он.
В-третьих, в США наблюдается кризис власти, который лишь усугубляется двухпартийной системой. «Недоверие к власти добавили досрочное (от четырех до 45 дней) и голосование по почте, отсутствие контроля и прозрачности выборов», – объяснил спикер нижней палаты российского парламента.
«Если не произойдут кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Вашингтона, кризис власти в США еще более усугубится по мере приближения президентских выборов 2024 года», – заключил Володин.
Напомним, 8 ноября в США прошел основной день голосования на промежуточных выборах, на которых изберут 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов и глав нескольких штатов. Республиканцы заявили, что установили контроль над Палатой представителей.