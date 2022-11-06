Трамп усомнился в способности США просуществовать два года

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая в штате Пенсильвания в поддержку своих однопартийцев в преддверии выборов в Конгресс, выразил сомнения в том, что при нынешней власти Соединенные Штаты смогут просуществовать два года.

«Эта страна – я не знаю, сможет ли она просуществовать еще два года. Вот что происходит с ней», – приводит его слова РИА «Новости».

Трамп выразил уверенность, что Штаты «никогда не пребывали в столь плохом состоянии, как сейчас», указав на потерю Вашингтоном авторитета на мировой арене. «Нас не уважают нигде…» – сказал он. «Нет ничего хорошего, что я мог бы сказать о состоянии этой страны», – добавил Трамп.

Экс-президент призвал сограждан, «стремящихся предотвратить разрушение своей страны и спасти американскую мечту», проголосовать 8 ноября за Республиканскую партию «большой красной волной» (красный – традиционный цвет республиканцев в США).

Ранее американские СМИ сообщили, что с сентября действующий президент США Джо Байден и его жена Джилл устраивают встречи со старшими советниками в Белом доме по подготовке к возможному участию в президентских выборах 2024 года.

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