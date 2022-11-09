Против второго срока Байдена выступили более двух третей избирателей в США

Эксперт: После победы республиканцев Байдена ждет расследование по Украине и Афганистану

Политолог Дудаков: Республиканцы могут попытаться объявить Байдену импичмент

В случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс Джо Байден превратится в «хромую утку» – и ему будет грозить процедура импичмента, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Во вторник президент США заявил, что в случае победы республиканцев для его правления настанут «ужасные два года».

«Очень высока вероятность того, что республиканцы в случае победы на промежуточных выборах замучают Байдена разного рода проверками. Республиканцы обещают запустить сразу несколько расследований в отношении Белого дома, в частности, по коррупции сына президента – Хантера Байдена, а также по Афганистану. Возможно, начнется расследование по Украине и другим вопросам», – считает политолог-американист Малек Дудаков.

Уже весной или летом следующего года вероятна попытка республиканцев запустить процедуру объявления Байдену импичмента, прогнозирует эксперт. «Для президентства Байдена наступит очень тяжелый период – ему придется отбиваться от атак республиканского Конгресса. На этом фоне демократ Байден превращается в «хромую утку», – добавил собеседник.

Право вето, на которое рассчитывает американский лидер, может быть использовано для отмены принимаемых законодателями законов, но оно «не поможет ему защититься от расследований Конгресса», добавил Дудаков.

Во вторник президент Джо Байден заявил, что победа республиканцев на сегодняшних выборах будет означать «ужасные два года» для его правления. «Если мы проиграем Палату представителей и Сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость заключается в том, что у меня будет ручка для подписания вето», – сказал Байден.

Республиканцы уже дали понять, что в случае перехода Конгресса под их контроль Байден должен приготовиться к череде расследований своей деятельности на посту главы государства. Победа на выборах в Палату представителей или Сенат передаст законодателям-республиканцам влиятельные председательские должности в ряде комитетов по надзору, что даст им возможность инициировать расследования против Байдена, Белого дома и даже членов семьи президента.

Контроль над Сенатом и Палатой представителей зависит от относительно небольшого количества конкурентных мест. По состоянию на вечер понедельника избиратели уже отдали более 42 миллионов бюллетеней на промежуточных выборах.

Бывший президент Дональд Трамп, который проголосовал во вторник, заявил накануне, что сделает «большое заявление» 15 ноября на своем курорте в Мар-а-Лаго, где, как ожидается, он начнет свою президентскую кампанию 2024 года. Опросы общественного мнения показывают, что он пользуется беспрецедентной поддержкой среди избирателей-республиканцев.