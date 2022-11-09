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Против второго срока Байдена выступили более двух третей избирателей в США
Экзитпол CNN: Свыше 70% независимых избирателей высказались против второго срока Байдена
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Более двух третей проголосовавших на выборах в Конгресс американских граждан не желают переизбрания Джо Байдена на пост президента США, свидетельствуют данные экзитпола, опубликованного телеканалом CNN.
По данным CNN, свыше семи из десяти независимых избирателей и примерно девять из десяти избирателей, симпатизирующих республиканцам, высказались против такой перспективы. При этом менее шести из десяти избирателей, разделяющих взгляды демократов, считают, что Байден должен баллотироваться в 2024 году.
Что касается бывшего хозяина Белого дома республиканца Дональда Трампа, то две трети независимых избирателей и девять из десяти голосующих демократов заявили, что относятся к нему неблагожелательно. Среди проголосовавших республиканцев, напротив, две трети придерживаются положительного мнения о бывшем президенте, передает ТАСС.
Байден заявлял, что определится с переизбранием на второй срок после выборов в Конгресс.
Стали известны результаты первых экзитполов на выборах в США
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По результатам первых экзитполов на выборах в США республиканцы имеют значительный перевес, результаты опубликованы на странице InteractivePolls в Twitter (заблокирован в России).
В Сенате республиканцы получают 54 места, демократы – 46. В Палате представителей – 246 у республиканцев против 189 у демократов, передает «Московский комсомолец».
При этом штаты Аризона, Невада и Джорджия теперь «перешли под контроль» республиканцев. Аналогичный потенциал имеет Нью-Гэмпшир. Нью-Йорк, Колорадо, Калифорния и ряд других штатов остаются на стороне демократов.
8 ноября в США проходит основной день голосования на промежуточных выборах, на которых изберут 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов и глав нескольких штатов.
Между тем лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что республиканцы в случае победы на выборах в Конгресс США не исключают возможности объявления импичмента президенту Джо Байдену.
Байдена обвинили в тягчайшем преступлении против США
Ведущий Fox News Карлсон назвал наплыв нелегальных мигрантов тягчайшим преступлением президента США Байдена
Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон назвал наплыв нелегальных мигрантов тягчайшим преступлением президента США Джо Байдена.
Корреспонденту телеканала Fox News Биллу Мелуджину удалось запечатлеть ситуацию на пограничной реке Рио-Гранде, где визуально бесконечная толпа нелегалов из Мексики пересекает границу Соединенных Штатов, не встречая никакого сопротивления. В репортаже отмечается, что мигранты уверены, что при администрации Байдена, если они смогут вступить на территории США, то их пропустят. Ведущий Fox News Карлсон подчеркнул, что такое отношение к мигрантам – тягчайшее преступление, когда-либо совершенное против Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».
Напомним, в июле 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что миллионы незаконных мигрантов «вторгаются» в США из-за незащищенных границ.
Эксперт: После победы республиканцев Байдена ждет расследование по Украине и Афганистану
Политолог Дудаков: Республиканцы могут попытаться объявить Байдену импичмент
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В случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс Джо Байден превратится в «хромую утку» – и ему будет грозить процедура импичмента, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Во вторник президент США заявил, что в случае победы республиканцев для его правления настанут «ужасные два года».
«Очень высока вероятность того, что республиканцы в случае победы на промежуточных выборах замучают Байдена разного рода проверками. Республиканцы обещают запустить сразу несколько расследований в отношении Белого дома, в частности, по коррупции сына президента – Хантера Байдена, а также по Афганистану. Возможно, начнется расследование по Украине и другим вопросам», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
Уже весной или летом следующего года вероятна попытка республиканцев запустить процедуру объявления Байдену импичмента, прогнозирует эксперт. «Для президентства Байдена наступит очень тяжелый период – ему придется отбиваться от атак республиканского Конгресса. На этом фоне демократ Байден превращается в «хромую утку», – добавил собеседник.
Право вето, на которое рассчитывает американский лидер, может быть использовано для отмены принимаемых законодателями законов, но оно «не поможет ему защититься от расследований Конгресса», добавил Дудаков.
Во вторник президент Джо Байден заявил, что победа республиканцев на сегодняшних выборах будет означать «ужасные два года» для его правления. «Если мы проиграем Палату представителей и Сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость заключается в том, что у меня будет ручка для подписания вето», – сказал Байден.
Республиканцы уже дали понять, что в случае перехода Конгресса под их контроль Байден должен приготовиться к череде расследований своей деятельности на посту главы государства. Победа на выборах в Палату представителей или Сенат передаст законодателям-республиканцам влиятельные председательские должности в ряде комитетов по надзору, что даст им возможность инициировать расследования против Байдена, Белого дома и даже членов семьи президента.
Контроль над Сенатом и Палатой представителей зависит от относительно небольшого количества конкурентных мест. По состоянию на вечер понедельника избиратели уже отдали более 42 миллионов бюллетеней на промежуточных выборах.
Бывший президент Дональд Трамп, который проголосовал во вторник, заявил накануне, что сделает «большое заявление» 15 ноября на своем курорте в Мар-а-Лаго, где, как ожидается, он начнет свою президентскую кампанию 2024 года. Опросы общественного мнения показывают, что он пользуется беспрецедентной поддержкой среди избирателей-республиканцев.
Республиканцы вышли вперед на выборах в США
В США завершилось голосование на промежуточных выборах, республиканцы вырвались вперед
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Голосование на промежуточных выборах в Конгресс США завершилось. По результатам промежуточных выборов республиканцы берут контроль над палатой представителей.
Согласно опубликованному прогнозу, у представителей республиканской партии будет 219 мест в палате, у демократов – 216 мест, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.
В данный момент продолжается подсчет бюллетеней. Местные аналитики не исключают, что правящая Демократическая партия может по итогам выборов потерять контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом, уступив оппозиции в лице республиканцев.
Ранее сообщалось, что власти США не зафиксировали иностранного вмешательства в выборы.
Напомним, 8 ноября в США прошел основной день голосования на промежуточных выборах, на которых изберут 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов и глав нескольких штатов. СМИ сообщили о сбоях в работе машин для голосования в штатах Аризона, Калифорния и Техас.
Байден заявил о «двух ужасных годах» в случае победы республиканцев на выборах
Президент США Байден заявил, что победа республиканцев будет означать «ужасные два года» для его правления
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Если демократы проиграют Палату представителей и Сенат, это будут ужасные два года, заявил президент США Джо Байден.
На мероприятии по сбору средств в Чикаго Байден заявил, что в случае проигрыша демократов на выборах в Палату представителей и Сенат, два следующих года будут ужасными для его правления, передает телеканал CNN.
«Хорошая новость заключается в том, что у меня будет ручка для подписания вето», – приводит РИА «Новости» слова президента США.
Как отмечает CNN, смена большинства в двух палатах Конгресса переведет президентство Байдена в совершенно новую фазу, которая лишит его возможности добиваться принятия своих главных приоритетов.
8 ноября в США проходит основной день голосования на промежуточных выборах, на которых изберут 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов и глав нескольких штатов.
Ранее стало известно, что по результатам первых экзитполов на выборах в США республиканцы имеют значительный перевес. В Сенате республиканцы получают 54 места, демократы – 46. В Палате представителей – 246 у республиканцев против 189 у демократов.
Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что республиканцы в случае победы на выборах в Конгресс США не исключают возможности объявления импичмента президенту Джо Байдену.
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Трамп призвал недовольных ходом выборов в США к протестам
Трамп рассказал о массовых сбоях в ходе выборов в США и призвал к протестам
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В ходе выборов в США наблюдаются массовые сбои, заявил экс-президент страны Дональд Трамп, призвав к протестам.
В частности, Трамп раскритиковал ситуацию c «отсутствием бюллетеней» в Детройте, где люди, пришедшие на выборы, внезапно узнавали, что «уже отдали голос». По его словам, подобное «происходит в большом количестве еще много где». «Протестуйте, протестуйте, протестуйте», – приводит РИА «Новости» заявление Трампа в его соцсети Truth Social.
Он отметил, что в Пенсильвании собрались потратить на подсчет голосов несколько дней, в Аризоне сообщают о сбоях устройств для голосования именно в тех районах, где популярностью пользуется Республиканская партия. Так, в округе Марикопа 20% машин для голосования не считают бюллетени. Он призвал жителей Аризоны не уходить с избирательных участков, пока не проголосуют.
«Они пытаются украсть выборы плохим оборудованием и задержками, не позволяйте, – заявил Трамп. – В округе Марикопа в Аризоне бедствие с честностью выборов. Также в Детройте, Пенсильвании и других местах». Трамп задался вопросом: «Происходит то же мошенничество с голосованием, что и в 2020 году?».
Напомним, 8 ноября в США проходит основной день голосования на промежуточных выборах, на которых изберут 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов и глав нескольких штатов. СМИ сообщили о сбоях в работе машин для голосования в штатах Аризона, Калифорния и Техас.
Пригожин с иронией высказался о «попытках интервенции» в выборы в США
Пригожин посмеялся над заявлениями о «попытках интервенции» в выборы в США
Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал вопрос о «попытках интервенции» России и его самого в выборы в конгресс США, которые пройдут 8 ноября.
Он заявил, что намерен допустить в ответе «определенную двусмысленность». Ответ Пригожина приводит принадлежащая ему компания «Конкорд» на своей странице во «ВКонтакте».
«Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень», – заявил Пригожин.
Напомним, New York Times со ссылкой на американских экспертов и исследователей в области цифровой безопасности сообщило, что Россия якобы пытается вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США, назначенные на 8 ноября.
Володин ответил на обвинения США о якобы вмешательстве России в выборы
Вячеслав Володин счел обвинения США о вмешательстве России в выборы поражением демократов
Демократы заранее пытаются оправдать свое поражение на выборах в Конгресс вмешательством России, заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.
Володин в своем Telegram-канале заявил, что демократы США начали объяснять свое поражение вмешательством России, нынешнее руководство Вашингтона из последних сил цепляется за власть.
По словам Володина, демократы США «взялись за старое»: обвиняют Россию во вмешательстве в выборы, то же самое происходило в 2016 году, когда Президентом США стал Трамп.
«Неотъемлемая часть политики нашей страны: вмешательство во внутренние дела суверенных государств недопустимо. Мы не вмешиваемся и к нам не позволим», – заявил председатель Госдумы.
Володин считает, что новые обвинения России – попытка демократов США оправдать свое поражение на выборах в Конгресс, Байден и его однопартийцы, скорее всего, потеряют большинство и в Сенате, и в Палате представителей.
«Народ США не голосует за демократов только из-за проблем, созданных по их вине. Спрашивать надо с себя», – подытожил спикер Госдумы.
Напомним, The New York Times написала, что Россия якобы пытается вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США, которые запланированы на 8 ноября. Издание пишет, что исследователями была выявлена серия российских информационных операций по влиянию на американские выборы и для возможного ослабления поддержки Украины.
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Пригожин счел демократию США слишком хрупкой
В ответ на жалобы Госдепа на «российское вмешательство» в выборы Пригожин назвал демократию США хрупкой и несовершенной
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США нагло вмешивались в выборы по всему миру, а их собственная система хрупка и несовершенна, заявил российский бизнесмен Евгений Пригожин в ответ на слова представителя Госдепа Неда Прайса.
Ответ Пригожина приводится на странице принадлежащей ему компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте». Пригожин назвал Прайса «одним из редких циников, о которых только можно говорить». Он подчеркнул, что США долге годы «хамски и нагло» вмешивались в выборы по всему миру и «разрушали великие империи, например СССР». Пригожин считает, что в связи с этим «глупо говорить о том, что кто-то не имеет права вмешиваться в их выборы».
Он посоветовал посмотреть фильм «16-й», чтобы «получить на 90% экранизированную версию реального вмешательства в американские выборы 2016 года». Как пояснил Пригожин, группа студентов смогла «поставить на уши всю американскую демократию». По его мнению, это свидетельствует о том, что американская система «настолько хрупка, несовершенна и состоит из такого количества противоречий, что не имеет права диктовать миру никаких дополнительных условий».
Напомним, Прайс комментировал предыдущее заявление Пригожина о якобы имевших место попытках вмешательства России в иностранные выборы. Пригожин тогда с иронией заявил: «Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень». Прайс после этого обвинил Россию во вмешательстве в выборы по всему миру. Отметим, что «Конкорд» является ответчиком в деле о мнимом «российском вмешательстве» в выборы президента в США в 2016 году.
Байдену предрекли самый мрачный день президентства
Die Welt: День выборов может стать самым мрачным для Байдена
День промежуточных выборов в США может стать самым мрачным для президента Джо Байдена, пишет немецкая газета Die Welt.
Автор Даниэль Фридрих Штурм пишет в статье для Die Welt, что Байден рискует как потерять лояльное большинство в обеих палатах Конгресса, так и получить на основных постах в законодательном органе сторонников своего оппонента Дональда Трампа. Причиной этого автор считает всеобщее разочарование, передает РИА «Новости».
Штурм пишет, что почти каждый американец чувствует дыру в кошельке из-за бензоколонки, аренды жилья и продуктов, а это бьет по настроению во многих местах.
Однако, по мнению Штурма, источник многих проблем США кроется в государственном устройстве. Так, он считает, что американцы часто голосуют за партию не по убеждению, а в стремлении предотвратить неминуемую гибель страны, дав оппозиционной партии больше власти.
В США 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского Конгресса. На них будут избираться все 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. В штате Нью-Йорк, помимо прочего, пройдут выборы губернатора.
Напомним, Россия якобы пытается вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США, которые запланированы на 8 ноября, считают американские эксперты в области цифровой безопасности и исследователи, пишет New York Times.
Так, New York Times пишет, что исследователями была выявлена серия российских информационных операций по влиянию на американские выборы и для возможного ослабления поддержки Украины.
Республиканцы объявили о контроле Палаты представителей США
Маккарти заявил о возвращении Палаты представителей под контроль республиканцев
Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти выразил уверенность в том, что его партия по итогам завершившихся промежуточных выборов в Конгресс вернула себе контроль над палатой.
«Ясно, что мы возвращаем себе палату», – сказал он, выступая в Вашингтоне.
«Когда вы завтра проснетесь, мы будем в большинстве, а [спикер, лидер демократического большинства Палаты представителей] Нэнси Пелоси – в меньшинстве», – приводит его слова РИА «Новости».
В нынешнем составе Палаты представителей Маккарти возглавляет республиканское меньшинство. Если его прогноз оправдается, он сменит Пелоси в должности спикера.
По прогнозу телеканала CNN и ряда других американских СМИ, Пелоси смогла переизбраться в нижнюю палату американского законодательного органа по итогам прошедших в ее штате Калифорния промежуточных выборов.
Пелоси, которая занимает сейчас в государственной иерархии США третий по значимости пост, представляет Калифорнию в нижней палате Конгресса США с 1987 года, передает ТАСС.
Переизбраться смог также и лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер (от штата Мэриленд).
Ранее в среду бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ряд американских СМИ пытаются искусственно преуменьшить успехи политиков из Республиканской партии на промежуточных выборах в Палату представителей Конгресса и Сенат.
Байден на саммите G20 собрался выступить против российской СВО на Украине
В Белом доме заявили о намерении Байдена решительно выступить на саммите G20 против российской СВО на Украине
На саммите G20 глава американского государства Джо Байден собирается решительно защищать Украину и осуждать Россию, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
В Белом доме сообщили, что лидеры G20 намерены сосредоточить внимание на обширной повестке. Он заверил, что «США будут заметны за столом переговоров». При этом Вашингтон намерен тесно работать с партнерами в вопросе реагирования на последствия российской специальной военной операции (СВО) на Украине, передает ТАСС.
Представитель администрации США указал три основных направления в американской повестке на саммите G20: последствия ситуации на Украине для мировой экономики, «инвестирование в инклюзивную экономику будущего» и «построение новой экономической экосистемы, в которой у каждой страны будут равные возможности». Байден собирается работать с союзниками над тем, чтобы обеспечить основы «более устойчивой и инклюзивной глобальной экономики».
Напомним, саммит G20 состоится 15–16 ноября на индонезийском острове Бали. Президент России Владимир Путин в конце недели сообщит, поедет ли на саммит. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил отказаться от участия в саммите, если в нем будет участвовать Путин.
Политолог оценил последние изменения избирательного законодательства США
За два прошлых года в США на уровне отдельных штатов было принято более 400 законов и поправок, имеющих непосредственное отношение к выборам, их особенности разъяснил политолог НОМ, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
«Когда зарубежные критики предпринимают попытки дискредитации российской избирательной системы за трансформацию, не лишним будет критикам заглянуть и на свою «избирательную» кухню. За два минувших года, с момента проведения последних выборов 2020 года, в США на уровне штатов было принято более 400 законов и поправок, имеющих непосредственное отношение к выборам», – приводятся его слова на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».
Шаповалов пояснил, что в большинстве своем поправки, принятые штатами за минувшие два года, касались заочного голосования и голосования по почте, досрочного голосования, ящиков для голосования и сбора бюллетеней, идентификации избирателей и регистрации избирателей.
«Серьезный резонанс вызвал вопрос о предоставлении права голоса негражданам Соединенных Штатов – инициатива демократов. Рядом штатов, в том числе округом Колумбия (Вашингтон), уже внесены законопроекты, позволяющие негражданам голосовать на местных выборах, вне зависимости от их миграционного статуса. Возраст старше 18 лет и пребывание на территории округа/штата не менее 30 дней вполне могут стать достаточными основаниями для голосования в штатах в скором будущем», – сказал эксперт.
Интересен подход США и к общественному наблюдению, а также обеспечению порядка. На выборах предусмотрено наблюдение со стороны политических партий и представителей гражданского общества в целях обеспечения прозрачности процесса.
«Особенность выборов 2022 года заключается в превалирующей риторике украденных выборов 2020 года и атмосфере угроз в адрес организаторов выборов. Реалиями 2022 года стали, например, пуленепробиваемые стекла на участках в штате Аризона, укрепленные сверхпрочным волокном помещения для подсчета голосов в штате Флорида, иные способы усиления мер безопасности в ряде штатов в преддверии проведения промежуточных выборов – от установки тревожных кнопок и увеличения охраны на участках до проведения тренингов по стрельбе и «деэскалации», – продолжил Шаповалов.
Вопрос международного наблюдения в Штатах решен радикально: наблюдение за избирательным процессом прямо предусмотрено лишь в двенадцати штатах и округе Колумбия. В семнадцати штатах международное наблюдение за выборами однозначно запрещено.
По приглашению правительства США Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, регулярно критикующее российскую избирательную систему, участвует в наблюдении за промежуточными выборами в Конгресс США.
«Они, напомню, состоятся 8 ноября этого года. По итогам предварительной работы (миссия по оценке потребностей) БДИПЧ рекомендовало создать миссию по наблюдению за выборами в США в составе 100 долгосрочных и 400 краткосрочных наблюдателей в дополнение к основной группе аналитиков из 17 экспертов», – добавил он.
Однако в итоге количество долгосрочных наблюдателей составило всего 40 чел. ОБСЕ пришлось переформатировать миссию по наблюдению за выборами в «миссию по ограниченному наблюдению» за выборами. Выяснилось, что американские выборы, вызвавшие два года назад протесты у граждан и приведшие к жертвам среди американцев, прочему-то не интересны БДИПЧ ОБСЕ! Государства-участники ОБСЕ не смогли направить в состав миссии достаточное количество краткосрочных наблюдателей.
Еще любопытнее отношение американской системы к вопросу ограничения агитации в отношении действующих представителей власти. Таковых ограничений просто нет. В предвыборной борьбе применима практика использования официальных ресурсов действующего президента, уточнил политолог. Так, на сайте Белого дома, который на данный момент занимает демократ Джо Байден, неоднократно размещалась информация, дискредитирующая планы республиканцев в Конгрессе.
«Случались и другие удобные для демократов за время их правления «казусы». Например, избирательная комиссия штата Вирджиния за две недели до голосования разослала 30 тысячам зарегистрированным избирателям недостоверную информацию об участках для голосования 8 ноября. Председатель избирательной комиссии штата объяснила случившееся ошибкой печати и пообещала, что подобное не повторится», – заключил Шаповалов.
Власти США не зафиксировали иностранного вмешательства в выборы
Агентство США по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности не зафиксировало иностранного вмешательства в выборы
Американские власти не наблюдают свидетельств иностранного вмешательства в промежуточные выборы в США, сообщил высокопоставленный представитель Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности.
В ведомстве сообщили, что не выявили какой-либо конкретной или достоверной угрозы, которая могла бы подорвать избирательную инфраструктуру США, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Тем временем власти округа Шампейн в американском штате Иллинойс, осуществляющие проведение выборов, утверждают, что их сайт подвергся кибератаке. Утверждается, что речь идет о «стратегической и скоординированной попытке подорвать и дестабилизировать демократический процесс». Как сказано в сообщении, электронная избирательная система функционирует без сбоев, но есть проблемы с работой сайта администрации округа, из-за которых у жителей могут возникнуть сложности с поиском информации для голосования.
Напомним, российский бизнесмен Евгений Пригожин с иронией высказался о «попытках интервенции» в выборы в США. После этого представитель Госдепа Нед Прайс обвинил Россию во вмешательстве в выборы по всему миру. Пригожин ответил, что США сами нагло вмешивались в выборы по всему миру, а их собственная система хрупка и несовершенна.
Байдена назвали угрозой для США
WSJ заявила, что президент США Байден и демократы разрушают американское мироустройство
Джо Байден на посту президента США стал угрозой для американской демократии, написал в статье для газеты Wall Street Journal обозреватель Джерард Бейкер.
Журналист указал на умение политика запугать избирателей во время предвыборных кампаний: в 2012 году он заявлял, что в случае победы республиканец Митт Ромни «снова посадит на цепь» чернокожих американцев.
Как написал Бейкер, Джо Байден похож на мальчика, который кричит «волки», или на троянскую жрицу Кассандру, наделенную пророческой мудростью, но обреченную богами на недоверие, передает РИА «Новости». По его мнению, возможно президент США – просто отчаянный и бессовестный политикан, пытающийся напугать людей «гнусными предсказаниями», чтобы они проголосовали за продвижение идеологических целей его партии и продление его собственной политической карьеры.
По его мнению, главный аргумент сторонников партии Байдена о необходимости спасти демократию от республиканцев лицемерен и гиперболизирован.
«Демократы охотно поддержали протесты, связанные с движением «Black Lives Matter» в 2020 году. Многие из них не осудили широко распространенное насилие, которое имело место во время многих из них. Некоторые даже оказали риторическую и финансовую поддержку тем, кто совершал насилие», – высказался публицист.
Ранее американский предприниматель Илон Маск призвал граждан США голосовать за республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс, чтобы установить партийное равновесие в высших органах власти.