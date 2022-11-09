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Пригожин счел демократию США слишком хрупкой
В ответ на жалобы Госдепа на «российское вмешательство» в выборы Пригожин назвал демократию США хрупкой и несовершенной
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США нагло вмешивались в выборы по всему миру, а их собственная система хрупка и несовершенна, заявил российский бизнесмен Евгений Пригожин в ответ на слова представителя Госдепа Неда Прайса.
Ответ Пригожина приводится на странице принадлежащей ему компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте». Пригожин назвал Прайса «одним из редких циников, о которых только можно говорить». Он подчеркнул, что США долге годы «хамски и нагло» вмешивались в выборы по всему миру и «разрушали великие империи, например СССР». Пригожин считает, что в связи с этим «глупо говорить о том, что кто-то не имеет права вмешиваться в их выборы».
Он посоветовал посмотреть фильм «16-й», чтобы «получить на 90% экранизированную версию реального вмешательства в американские выборы 2016 года». Как пояснил Пригожин, группа студентов смогла «поставить на уши всю американскую демократию». По его мнению, это свидетельствует о том, что американская система «настолько хрупка, несовершенна и состоит из такого количества противоречий, что не имеет права диктовать миру никаких дополнительных условий».
Напомним, Прайс комментировал предыдущее заявление Пригожина о якобы имевших место попытках вмешательства России в иностранные выборы. Пригожин тогда с иронией заявил: «Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень». Прайс после этого обвинил Россию во вмешательстве в выборы по всему миру. Отметим, что «Конкорд» является ответчиком в деле о мнимом «российском вмешательстве» в выборы президента в США в 2016 году.
Политолог объяснил, почему Стратком США считает конфликт на Украине «разминкой»
Политолог Дудаков: Военные США опасаются растраты «арсенала демократии» на Россию вместо Китая
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США растрачивают на Украине свой «арсенал демократии», и американские генералы – и отставные, и действующие – все больше беспокоятся, что Штаты могут оказаться в уязвимом положении в случае обострения отношений с Китаем, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков.
«Мы наблюдаем некоторое недовольство политикой Байдена на Украине со стороны военного истеблишмента США. Но это происходит не потому, что военный истеблишмент позитивно относится к России – это совсем не так», – сказал Дудаков, комментируя высказывание командующего Стратегическим командованием США (Стратком) адмирала ВМС Чарльза Энтони Ричарда о том, что украинский конфликт является для ВС США лишь «разминкой». При этом крупное противостояние, по словам адмирала, не за горами.
По словам Дудакова, многие из отставных и действующих генералов недовольны тем, что Америка растрачивает свой потенциал в борьбе с Россией, а не Китаем. «Таким образом, по их мнению, США могут оказаться в уязвимом положении, если, например, обострится противостояние с Китаем в Тихом океане», – объяснил он.
Эксперт напомнил, что общий объем только военной помощи, которую США оказали Киеву с начала спецоперации, достиг почти двух десятков миллиардов долларов. «Америка растрачивает свой «арсенал демократии» на Украине – это и снаряды, и ракеты. Запасы США заметно истощились, а для их восполнения потребуются годы. Если обострится ситуация, например, в Тихом океане, то американский ВПК просто не справится с задачей нарастить производство вооружения для противостояния с Китаем», – отметил собеседник.
По его словам, эта проблема все чаще звучит в публичном пространстве. Тем самым военный истеблишмент пытается повлиять на политику Белого дома, намекая, что пора переходить к мирному урегулированию конфликта на Украине, пояснил Дудаков. «Другое дело, что Белый дом вряд ли на это пойдет. В стратегии нацбезопасности США говорится о том, что нужно противостоять одновременно на двух фронтах – и России, и Китаю. Но, как мы видим, не все в вашингтонском истеблишменте с этим согласны», – заметил политолог.
При этом существует способ заставить США перейти к мирным переговорам по Украине, считает Дудаков. «Для этого необходимо создать на украинском фронте такую ситуацию, где успехи России будут очевидными. Я думаю, что только в этом случае США будут готовы быстро замириться с Россией и взяться за Китай. Пока же в Вашингтоне и в других западных столицах царит головокружение от успехов. Западные политики убеждены, что у Украины все хорошо. Именно поэтому они считают, что нет смысла идти на мирные переговоры. Повторю, России нужно заставить их поменять точку зрения», – призвал американист.
Дудаков также указал, что США продолжают сосредотачивать силы на территории Европы. «При этом нужно учитывать, что потенциал и численность американской армии сейчас ограничены – у них недобор рекрутов. Но Вашингтон не станет отказываться от этого, поскольку считает, что таким образом США оказывают давление на Россию, а также психологическую поддержку членам НАТО. Повторю, только уверенными победами на фронте можно убедить западных политиков в том, что у них не получится победить Россию. И лишь затем последует мирное урегулирование на Украине и переориентация Америки на Индо-Тихоокеанский регион», – резюмировал американист.
Ранее Дудаков говорил, что в случае победы республиканцев финансовый поток помощи Киеву сократится.
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Стали известны результаты первых экзитполов на выборах в США
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По результатам первых экзитполов на выборах в США республиканцы имеют значительный перевес, результаты опубликованы на странице InteractivePolls в Twitter (заблокирован в России).
В Сенате республиканцы получают 54 места, демократы – 46. В Палате представителей – 246 у республиканцев против 189 у демократов, передает «Московский комсомолец».
При этом штаты Аризона, Невада и Джорджия теперь «перешли под контроль» республиканцев. Аналогичный потенциал имеет Нью-Гэмпшир. Нью-Йорк, Колорадо, Калифорния и ряд других штатов остаются на стороне демократов.
8 ноября в США проходит основной день голосования на промежуточных выборах, на которых изберут 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов и глав нескольких штатов.
Между тем лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что республиканцы в случае победы на выборах в Конгресс США не исключают возможности объявления импичмента президенту Джо Байдену.
В США назвали плату за час «содержания» Украины
Бывший советник Трампа Келлог заявил, что США выделяют Украине 2,5 млн долларов в час
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США выделяют Украине порядка 2,5 млн долларов в час, заявил американский генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.
Келлог в интервью Fox News отметил, что США оказали экономическую, гуманитарную и военную помощь на 18 млрд долларов. По его словам, это большая цифра, и если представить ее в почасовом выражении, то получится, что США выделяют Украине порядка 2,5 млн долларов в час. «Это деньги американских налогоплательщиков. И опять-таки без какой-либо подотчетности», – добавил он, передает РИА «Новости».
Бывший советник Трампа также сослался на исследование Кильского института мировой экономики, согласно которому Вашингтон выделяет Киеву вдвое больше денег, чем все европейские страны вместе взятые.
«Необходимо объяснить американцам, почему мы это делаем, почему мы на Украине, должны ли мы там быть и каков желаемый исход событий», – резюмировал генерал.
Ранее в Пентагоне заявили, что киевские власти в скором времени получат от Вашингтона очередной пакет военной помощи на 400 млн долларов, в него включены 45 танков и сотни бронетранспортеров.
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СМИ: На Западе обсуждают условия мира на Украине
WSJ: Страны Запада обсуждают условия мирного соглашения по Украине
Страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом. Об этом известно The Wall Street Journal от осведомленных источников.
В то время как Вашингтон и союзники на официальном уровне заявляют, что не видят особых перспектив прекращения конфликта на Украине путем переговоров, американские законодатели встревожены ценой войны и возможностью ее эскалации. В связи с этим они настаивают на мирных переговорах. Республиканцы, пишет The Wall Street Journal, ставят под сомнение продолжение финансирования Украины. Опрос издания показал, поддержка Киева среди избирателей-республиканцев ослабевает.
«В западных столицах нет четкого представления о том, как может выглядеть окончательное мирное урегулирование... Я думаю, что ни Берлин, ни Париж, ни Вашингтон сейчас не стали бы подталкивать Киев к принятию чего-то, что, по мнению Зеленского, не отвечает интересам Украины», – сказал глава варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям Петр Бурас.
Между тем, источники издания считают, что между западными правительствами могут возникнуть разногласия по Украине.
Издание также напомнило, что президент Франции Эммануэль Макрон недавно говорил о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому в конечном итоге придется вести мирные переговоры с Владимиром Путиным. Однако он настаивал на том, что сроки и условия таких переговоров должна решить Украина.
Кроме того, в Вашингтоне группа законодателей-демократов призвала Белый дом начать мирные переговоры с Кремлем по Украине, но позже они отозвали свое заявление. С другой стороны, лидер меньшинства в Палате представителей республиканцев Кевин Маккарти 18 октября предупредил, что правительство Зеленского не получит «карт-бланш» в случае, если республиканцы переберут палату на промежуточных выборах на этой неделе.
Источники также заявляют, что между западными столицами ведутся частные разговоры о возможных условиях мира, при этом публично почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают замечаний, которые могут поставить Украину в тупик.
Напомним, шанс на мирное урегулирование конфликта на Украине появился спустя месяц после начала российской спецоперации, однако переговоры между Москвой и Киевом сорвались из-за вмешательства британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена, пишут британские СМИ.
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Белый дом раскрыл суть консультаций России и США на высоком уровне
Белый дом: Консультации Москвы и Вашингтона сосредоточены только на сокращении рисков в отношениях между Россией и США
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Консультации администрации Соединенных Штатов с правительством России на высоком уровне сосредоточены только на сокращении рисков в двусторонних отношениях, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Комментируя сообщения американского издания The Wall Street Journal о контактах помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, Жан-Пьер заявила, что в Белом доме видели эти сообщения. Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что существует множество утверждений о переговорах, которые Соединенные Штаты проводят или не проводят, однако она не может сообщить о содержании каких-либо конкретных переговоров, передает ТАСС.
Жан-Пьер также заявила, что администрация США оставляет за собой право вести прямые переговоры на высоком уровне по вопросам, беспокоящим Соединенные Штаты. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что именно это происходило в течение последних нескольких месяцев. По словам Жан-Пьер, переговоры были сосредоточены только на сокращении рисков в отношениях России и США. Она заверила, что в администрации Соединенных Штатов продолжают придерживаться базового принципа, согласно которому власти США ничего не обсуждают касательно Украины без участия самой Украины.
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что в администрации Соединенных Штатов осторожно относятся к тому, чтобы не раскрывать конкретное время и содержание переговоров с Россией, чтобы у Вашингтона оставалась возможность контактировать с Москвой и чтобы эти линии коммуникации не были отрезаны. Представитель Белого дома подчеркнула, что именно так Соединенные Штаты поступали в течение последних нескольких месяцев.
В понедельник издание The Wall Street Journal сообщило, что помощник президента США Джейк Салливан якобы провел серию конфиденциальных контактов с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым по недопустимости расширения конфликта на Украине и использования ядерного оружия. Пресс-служба Салливана не подтвердила факт проведения контактов.
Комментируя публикацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что англосаксонские издания публикуют много «уток» и посоветовал обращаться с вопросом о переговорах в соответствующее американское издание или напрямую в Белый дом.
В минувшее воскресенье американское издание The Wall Street Journal сообщало, что страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом.
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Политолог раскритиковал обвинения США о якобы вмешательстве России в выборы
Политолог Дудаков раскритиковал обвинения США о якобы вмешательстве России в выборы
Политолог-американист Малек Дудаков обратил внимание на то, что либеральные медиа в США вновь превратились в свидетелей «русского вмешательства» в американские выборы, при этом он отметил, что влияние соцсетей, о которых идет речь, на выборы околонулевое.
«На этот раз они пытаются уличить немногочисленные группы в альтернативных соцсетях в причастности к России, Китаю или Ирану. Речь идет о Gab, Parler и Getter – соцсетях, куда ушли из Twitter и Facebook* подвергшиеся цензуре пользователи. Там якобы имеются аккаунты, критикующие Байдена – и они напоминают разведсообществу США «страшных» русских ботов из 2016 года», – написал он в Telegram-канале.
Он отметил, что необходимо признать, «что влияние этих аккаунтов на выборы околонулевое – их читают считаные тысячи человек. Но вспомнили о «вмешательстве» России неслучайно – ведь нужно заранее объяснить причины вероятного поражения Демпартии на выборах в Конгресс».
«Демократы уже давно закатывают истерику о том, что республиканцы якобы ограничивают избирательные права меньшинств. Тем, что принимают законы о контроле за избирательным процессом – и особенно за оскандалившимся почтовым голосованием. Поэтому, мол, если Демпартия и проиграет, то только из-за такой политики «новой сегрегации» на выборах», – написал Дудаков.
Он также отметил, что многие представители либеральной публики в США наверняка откажутся признавать легитимность предстоящих выборов. «Это будет очень иронично – ведь они столько времени поносили сторонников Трампа за оспаривание итогов выборов 2020 года, хотя сами вскоре займутся тем же самым», – добавил политолог.
«И даже Байден может не признать поражения демократов – особенно если оно будет разгромным. Основанием для этого как раз и станет «русское вмешательство» вкупе с «новой сегрегацией». Но в таком случае доверие к институту выборов в американском обществе еще сильнее подорвется, и последствия этого для политической системы США будут очень негативными», – заключил Дудаков.
Напомним, Россия якобы пытается вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США, которые запланированы на 8 ноября, считают американские эксперты в области цифровой безопасности и исследователи, пишет New York Times.
Так, New York Times пишет, что исследователями была выявлена серия российских информационных операций по влиянию на американские выборы и для возможного ослабления поддержки Украины.
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США рекомендовали Зеленскому изображать готовность к переговорам с Россией
Washington Post узнала о призывах США к Зеленскому изображать открытость к переговорам с Россией
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Белый дом в частном порядке призывает президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с Россией, но не пытается подтолкнуть его к самим переговорам, сообщают источники.
Указывается, что США не пытаются подтолкнуть Зеленского сесть за стол переговоров, их усилия направлены на то, чтобы «сохранить моральное достоинство в глазах международных сторонников», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Источник считает это «продуманной попыткой обеспечить правительству в Киеве поддержку со стороны других стран», жители которых не хотят затягивания конфликта. Также от Зеленского добиваются отказа от указа, объявляющего невозможными переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Washington Post пишет, что подобные призывы демонстрируют, насколько сложной стала позиция по Украине администрации Джо Байдена, которая продолжает публично заверять в готовности помогать Киеву «столько, сколько потребуется».
При этом, как утверждает WP, в Белом доме считают, что Россия якобы не настроена на серьезные переговоры. Однако в Вашингтоне видят, что отказ Зеленского от диалога беспокоит страны Европы, Африки и Латинской Америки на фоне роста цен на продукты и топливо. Как заявил один из источников, «для некоторых партнеров» США «усталость от Украины стала реальностью».
Чиновники Белого дома считают, что Зеленский, вероятно, согласится на переговоры и в конечном итоге пойдет на уступки. По их мнению, Украина хочет «добиться как можно больших военных успехов до наступления зимы, когда может появиться окно для дипломатии».
Напомним, Зеленский заявил, что не готов вести переговоры с Россией, и даже подписал указ об отказе от переговоров с Владимиром Путиным.
Британские СМИ сообщали, что весной Зеленский был готов рассмотреть требования Москвы, но переговоры оказались сорваны из-за мешательства британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена.
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Трамп усомнился в способности США просуществовать два года
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Бывший президент США Дональд Трамп, выступая в штате Пенсильвания в поддержку своих однопартийцев в преддверии выборов в Конгресс, выразил сомнения в том, что при нынешней власти Соединенные Штаты смогут просуществовать два года.
«Эта страна – я не знаю, сможет ли она просуществовать еще два года. Вот что происходит с ней», – приводит его слова РИА «Новости».
Трамп выразил уверенность, что Штаты «никогда не пребывали в столь плохом состоянии, как сейчас», указав на потерю Вашингтоном авторитета на мировой арене. «Нас не уважают нигде…» – сказал он. «Нет ничего хорошего, что я мог бы сказать о состоянии этой страны», – добавил Трамп.
Экс-президент призвал сограждан, «стремящихся предотвратить разрушение своей страны и спасти американскую мечту», проголосовать 8 ноября за Республиканскую партию «большой красной волной» (красный – традиционный цвет республиканцев в США).
Ранее американские СМИ сообщили, что с сентября действующий президент США Джо Байден и его жена Джилл устраивают встречи со старшими советниками в Белом доме по подготовке к возможному участию в президентских выборах 2024 года.
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WSJ: Россия и США обсудили риски расширения конфликта на Украине
WSJ: Представители России и США Патрушев, Ушаков и Салливан обсудили риски расширения конфликта на Украине
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Помощник президента США Джейк Салливан провел серию конфиденциальных контактов с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым по недопустимости расширения конфликта на Украине и использования ядерного оружия, сообщила The Wall Street Journal.
Как утверждает издание со ссылкой на неназванных представителей властей Соединенных Штатов и западных стран, целью контактов Салливана с Ушаковым и Патрушевым в последние месяцы было предотвращение эскалации, сохранение каналов коммуникаций, а не урегулирование конфликта на Украине, передает ТАСС.
Источники издания на уточнили, когда именно состоялись контакты и сколько их было. Пресс-служба Салливана не подтвердила факт проведения контактов. Издание называет Салливана сторонником сохранения каналов связи с Москвой, против чего выступают некоторые другие представители администрации.
Накануне американское издание The Wall Street Journal сообщило, что страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом.
Подсчитаны сверхдоходы американских нефтяников на украинском кризисе
Financial Times: Американские нефтяники заработали 200 млрд долларов на украинском кризисе
Рост цен на энергоносители после начала конфликта на Украине позволил американским нефтяным компаниям заработать 200 миллиардов долларов, пишет корреспондент Financial Times Майлс МакКормик.
В статье для Financial Times указывается, что согласно анализу отчетов о доходах и оценок, проведенному S&P Global Commodity Insights, за второй и третий кварталы этого года совокупный чистый доход публично зарегистрированных нефтегазовых компаний, работающих в США, составил 200,24 миллиарда долларов, передает РИА «Новости».
В показатель входит выручка супермагнатов, средних интегрированных групп и более мелких независимых операторов сланцевых месторождений, является самым прибыльным в секторе за последние шесть месяцев.
МакКормик добавил, что нефтяники воспользовались резким ростом цен на топливо, стоимость которого вскоре после начала боевых действий достигала 140 долларов за баррель.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что пока Европа разрывается от энергетического кризиса и думает, как пережить не только эту зиму, но и следующие несколько зим, есть те, кому такое положение дел только на руку. В выигрыше от уже неминуемой рецессии в Европе окажутся в первую очередь США. Они не только заработают десятки миллиардов на экспорте своих энергоресурсов, которые заменят российские, но и сильно ослабят экономику ЕС в своих интересах.
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Bloomberg: США негласно призвали банки работать с компаниями из России
Bloomberg: Госдеп и Минфин США негласно призывают американские банки продолжать сотрудничать с российскими компаниями
Госдепартамент и Министерство финансов США негласно убеждают крупные американские банки, в том числе JPMorgan и Сitibank, продолжать сотрудничать с некоторыми стратегически важными российскими компаниями, сообщили источники Bloomberg.
По имеющимся у них данным, представители Госдепа и Минфина США призывают кредитные организации продолжать предоставлять основные услуги, такие как расчеты в долларах США, переводы и торговое финансирование для ряда компаний РФ. Как поясняет Bloomberg, речь идет о Газпроме и производителях удобрений «Уралкалии» и «Фосагро», передает ТАСС.
Сообщается, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США прямо указывало банкам, что оно не блокировало активы «Фосагро», а «торговля сельскохозяйственными и медицинскими товарами не является объектом санкций, введенных Соединенными Штатами в отношении России». Bloomberg поясняет, что эти усилия американские власти предпринимают для минимизации негативных последствий ограничений против России и «избежания глобальной экономической катастрофы».
Напомним, в сентябре глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов сообщал, что в ближайшие полтора года российский рынок покинут полсотни банков, включая порядка 20–30 иностранных кредитных организаций.
Ранее JPMorgan и Сitibank объявили о планах по сворачиванию деловой активности на территории России.
Пригожин с иронией высказался о «попытках интервенции» в выборы в США
Пригожин посмеялся над заявлениями о «попытках интервенции» в выборы в США
Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал вопрос о «попытках интервенции» России и его самого в выборы в конгресс США, которые пройдут 8 ноября.
Он заявил, что намерен допустить в ответе «определенную двусмысленность». Ответ Пригожина приводит принадлежащая ему компания «Конкорд» на своей странице во «ВКонтакте».
«Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень», – заявил Пригожин.
Напомним, New York Times со ссылкой на американских экспертов и исследователей в области цифровой безопасности сообщило, что Россия якобы пытается вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США, назначенные на 8 ноября.
Володин ответил на обвинения США о якобы вмешательстве России в выборы
Вячеслав Володин счел обвинения США о вмешательстве России в выборы поражением демократов
Демократы заранее пытаются оправдать свое поражение на выборах в Конгресс вмешательством России, заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.
Володин в своем Telegram-канале заявил, что демократы США начали объяснять свое поражение вмешательством России, нынешнее руководство Вашингтона из последних сил цепляется за власть.
По словам Володина, демократы США «взялись за старое»: обвиняют Россию во вмешательстве в выборы, то же самое происходило в 2016 году, когда Президентом США стал Трамп.
«Неотъемлемая часть политики нашей страны: вмешательство во внутренние дела суверенных государств недопустимо. Мы не вмешиваемся и к нам не позволим», – заявил председатель Госдумы.
Володин считает, что новые обвинения России – попытка демократов США оправдать свое поражение на выборах в Конгресс, Байден и его однопартийцы, скорее всего, потеряют большинство и в Сенате, и в Палате представителей.
«Народ США не голосует за демократов только из-за проблем, созданных по их вине. Спрашивать надо с себя», – подытожил спикер Госдумы.
Напомним, The New York Times написала, что Россия якобы пытается вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США, которые запланированы на 8 ноября. Издание пишет, что исследователями была выявлена серия российских информационных операций по влиянию на американские выборы и для возможного ослабления поддержки Украины.
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New York Times: Исследователи в США обвинили Россию во вмешательстве в выборы
Россия якобы пытается вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США, которые запланированы на 8 ноября, считают американские эксперты в области цифровой безопасности и исследователи, пишет New York Times.
Так, New York Times пишет, что исследователями была выявлена серия российских информационных операций по влиянию на американские выборы и для возможного ослабления поддержки Украины.
По мнению собеседников издания, нынешние информационные операции со стороны России, проводимые в социальных сетях, «значительно меньше» по сравнению с выборами президента США 2016 года, хотя и продолжают влиять на «впечатлительных пользователей», передает РИА «Новости».
Газета пишет, что цель остается прежней – разжигать злость среди консервативных избирателей и подрывать доверие к американской системе выборов.
В 2019 году спецпрокурор США Роберт Мюллер закончил расследование якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Он пришел к выводам, что вмешательство якобы проводилось с помощью соцсетей и хакерских атак. Сговора экс-президента США Дональда Трампа и России он доказать не смог.
Байден заявил о «двух ужасных годах» в случае победы республиканцев на выборах
Президент США Байден заявил, что победа республиканцев будет означать «ужасные два года» для его правления
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Если демократы проиграют Палату представителей и Сенат, это будут ужасные два года, заявил президент США Джо Байден.
На мероприятии по сбору средств в Чикаго Байден заявил, что в случае проигрыша демократов на выборах в Палату представителей и Сенат, два следующих года будут ужасными для его правления, передает телеканал CNN.
«Хорошая новость заключается в том, что у меня будет ручка для подписания вето», – приводит РИА «Новости» слова президента США.
Как отмечает CNN, смена большинства в двух палатах Конгресса переведет президентство Байдена в совершенно новую фазу, которая лишит его возможности добиваться принятия своих главных приоритетов.
8 ноября в США проходит основной день голосования на промежуточных выборах, на которых изберут 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов и глав нескольких штатов.
Ранее стало известно, что по результатам первых экзитполов на выборах в США республиканцы имеют значительный перевес. В Сенате республиканцы получают 54 места, демократы – 46. В Палате представителей – 246 у республиканцев против 189 у демократов.
Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что республиканцы в случае победы на выборах в Конгресс США не исключают возможности объявления импичмента президенту Джо Байдену.
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