Мобилизованные показали отработку тактического элемента «танк прорыва»

Российские мобилизованные продемонстрировали слаженность действий в применении тактического элемента «танк прорыва»

Минобороны России опубликовало кадры на которых видно, как проходит подготовка мобилизованных танкистов в тыловой зоне проведения спецоперации с элементами стрельбы с ходу и «танковой карусели».

В Telegram-канале ведомства показано, как военнослужащие отработали слаженность действий в составе подразделения при выполнении тактического элемента «танк прорыва», когда одна боевая машина, выезжая из укрытия на полном ходу, ведет огонь по противнику, а ее отход прикрывает пара скрытых танков.

Также мобилизованные на практике применили «танковую карусель», которая позволяет на узком участке фронта вести массированное непрерывное огневое воздействие на противника.

Отмечается, что после завершения подготовки и проведения боевого слаживания мобилизованные военнослужащие приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действиям в составе подразделений резерва и усиления.

Ранее бойцы штурмового отряда «Крым» показали, как они корректируют цели для артиллерийских ударов по украинской армии.