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Мобилизованные показали отработку тактического элемента «танк прорыва»
Российские мобилизованные продемонстрировали слаженность действий в применении тактического элемента «танк прорыва»
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Минобороны России опубликовало кадры на которых видно, как проходит подготовка мобилизованных танкистов в тыловой зоне проведения спецоперации с элементами стрельбы с ходу и «танковой карусели».
В Telegram-канале ведомства показано, как военнослужащие отработали слаженность действий в составе подразделения при выполнении тактического элемента «танк прорыва», когда одна боевая машина, выезжая из укрытия на полном ходу, ведет огонь по противнику, а ее отход прикрывает пара скрытых танков.
Также мобилизованные на практике применили «танковую карусель», которая позволяет на узком участке фронта вести массированное непрерывное огневое воздействие на противника.
Отмечается, что после завершения подготовки и проведения боевого слаживания мобилизованные военнослужащие приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действиям в составе подразделений резерва и усиления.
Ранее бойцы штурмового отряда «Крым» показали, как они корректируют цели для артиллерийских ударов по украинской армии.
Стало известно состояние российского военного, отбросившего гранаты ВСУ из окопа
Стало известно состояние российского военного, отбросившего гранаты ВСУ
Российский военный, отбивший атаку украинского дрона с гранатами, жив, он давно выздоровел, рассказали сослуживцы солдата.
Они пояснили, что атака произошла еще в марте рядом с селом Малая Рогань в Харьковской области. Героем видео стал боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России, сообщает «Московский комсомолец».
Сослуживцы добавили, что боец выздоровел, но из их рассказа можно сделать вывод, что военнослужащий все же получил ранения в результате атаки коптера.
Ранее в британских СМИ появилось видео атаки дрона на солдата. На кадрах видно, как коптер поочередно сбрасывает на военного две гранаты, однако боец сумел отбросить их.
Напомним, украинский танк попытался атаковать российские позиции, но в итоге сам попал под обстрел, видео произошедшего попало в Сеть.
Российский военный рассказал о польских наемницах в ВСУ
Российский военный заявил, что в наступлении ВСУ участвовали женщины-наемницы из Польши
Польские женщины-наемники участвовали в украинском наступлении наряду с мужчинами, рассказал российский военнослужащий в Харьковской области.
По его словам, это произошло во время наступления противника, на другом направлении было очень много наемников, среди которых были польские женщины. Он добавил, что российские военные видели их и собирали их трупы после боя, передает РИА «Новости».
«Воевать как мужик – это не каждый может, как показала практика. Родился ты мужиком – так умри ты как мужик. Тоже крысятничество это со стороны ВСУ: ВОГи (боеприпасы от подствольных гранатометов) нам скидывать (с беспилотников), женщин в атаку отправлять», – добавил он.
Ранее автобус с 20 польскими боевиками подорвали из ПТУРа на подконтрольной Украине территории.
Макрон предостерег Киев от выдвижения радикальных условий Москве
Президент Франции Макрон предостерег Киев от выдвижения «поспешных радикальных условий» Москве по переговорам
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Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с президентом России Владимиром Путиным и предостерег от выдвижения «поспешных радикальных условий» для проведения переговоров между Москвой и Киевом.
В своем выступлении по итогам второго дня 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в Шарм-эш-Шейхе Макрон выразил мнение, что со стороны Киева было бы поспешным выдвигать абсолютно радикальные предварительные условия для проведения переговоров с Москвой, передает ТАСС.
Макрон выразил поддержку Украине, однако отметил, что Франция не ведет эту войну и выступает за возвращение к миру ради восстановления международного права. Он также заявил, что в определенный момент нужно будет вернуться за стол переговоров. При этом Макрон выразил мнение, что это может произойти только в тех условиях и в тот момент, который выберет Украина. Он также отметил, что сложившиеся обстоятельства не позволяют делать какие-то оперативные прогнозы на этот счет.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что не готов вести переговоры с Россией. В начале октября он подписал указ об отказе от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, 4 ноября Зеленский подписал указ о непризнании актов, согласно которым Россия признала независимость Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Стало известно о планах Киева забросить диверсантов в три области России
Пленный офицер ВСУ рассказал о планах Киева забросить диверсантов в три области России
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Украина планировала забросить диверсантов в три приграничные области РФ на технике с российскими опознавательными знаками, рассказал взятый в плен сотрудниками «Группы Вагнера» военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ старший лейтенант, командир взвода Павел Ткачук.
Он пояснил, что Киев готовил диверсионно-разведывательные группы для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Курской, Брянской и Белгородской областях. Целью было захождение в близлежащие населенные пункты России около территории Украины на военной технике с российскими опознавательными знаками, передает РИА «Новости».
Напомним, украинские диверсанты находятся под воздействием таких сильных препаратов, что не чувствуют огнестрельные ранения, рассказал ранее российский военный с позывным «Крым».
Российский военный рассказал, что обнаруженная украинская диверсионно-разведывательная группа под обстрелом вела себя странно: диверсанты продолжали двигаться дальше как «зомби» и при этом улыбались, словно не чувствовали боли от огнестрельных ранений, как будто находились под воздействием сильнодействующих препаратов.
В ДНР рассказали о продвижении российских сил в Артемовске
Депутат ДНР Бердичевский: Продвижение в Артемовске выделяется на фоне общей стагнации на фронте
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По состоянию на вторник идут бои в городской черте Артемовска (Бахмута), с переменным успехом. Сопротивляться противник будет до последнего, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, оценивая ситуацию на донецких фронтах.
«Ситуация в Артемовске (Бахмуте), на мой взгляд, составляет исключение на фоне общего положения на фронте в ДНР, которое находится в режиме стагнации. В Артемовске с переменным успехом идут бои в городской черте. По Угледару и району Красного Лимана общее положение остается прежним, и как я указывал ранее, для качественного изменения ситуации потребуется перерезать пути снабжения, по которому идут поставки вооружений и боеприпасов», – отметил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Сопротивляться противник будет до последнего, – подчеркнул собеседник. – Идет сумасшедшее финансирование. Украина уже фактически получила годовой свой бюджет только на вооружение. Идет поддержка валящейся в пропасть украинской экономики. Воевать будут, пока «будет чем» воевать».
В понедельник Telegram-канал издания Украина.ру разместил видео, снятое, как сообщается, украинским военнослужащим из 93-й омбр (отдельной механизированной бригады) ВСУ, из числа тех, кто вышел из Артемовска по ротации. Видео подтверждает, что ВС России находятся в городской черте и ведут ближние стрелковые бои с противником, отмечает Telegram-канал.
В районе боев на угледарском направлении ситуация тяжелая, сообщил RT замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. «Мы закрепились в Павловке и на окраинах Новомихайловки, но продвижение временно остановлено по объективным причинам», – указал Безсонов, упомянув в качестве причин в том числе тяжелые погодные условия и сложный рельеф местности.
Одновременно стало известно, что силы Народной милиции ДНР (в том числе батальона «Спарта») и 238-й артиллерийской бригады ВС России. Полностью очистили от противника территорию Донецкого аэропорта. «Это стало возможным благодаря победе над ВСУ в боях за «муравейники» – хорошо укрепленные опорные пункты за взлетной полосой аэропорта», – передало во вторник РИА Новости сообщение НМ ДНР.
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Приморские морпехи опровергли слухи о высоких потерях в боях за Павловку
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Информация о тяжелых потерях 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты в боях за Павловку в ДНР не соответствует действительности, отметили военные в видео, отмечается в ряде видеокадров, опубликованных губернатором Приморья Олегом Кожемяко.
В его Telegram-канале выложен ряд видеозаписей, на которых один из военнослужащих говорит: слух об уничтожении бригады добровольческого отряда ложный, отряд строй держит, бригада воюет. Он добавил, что, к сожалению, потери есть.
Другой военный рассказал, что в Павловке идут тяжелые бои, но бойцы продолжают «давить противника» и выполнять поставленную задачу.
Ранее в Сети появилось «обращение морпехов-тихоокеанцев», в котором они пожаловались на якобы «большие потери в людях и технике», ведя бои под селом Павловка в ДНР. Сперва это «заявление» вызвало немало подозрений, а позже было опровергнуто
Министерством обороны РФ.
Кожемяко заявил, что по своим каналам проверил достоверность появившихся в соцсетях сообщений о якобы имеющих место потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в боях за село Павловка в ДНР. По словам руководителя региона, потери есть, но они преувеличены.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто стоит за фейком о «больших потерях» морпехов.
ФСБ задержала готовивших теракты диверсантов СБУ в Херсонской области
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ФСБ задержала в Херсонской области девятерых участников диверсионно-разведывательной группы СБУ, готовивших теракт в отношении высокопоставленных сотрудников администрации региона, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Как сообщили в ЦОС, ФСБ вскрыла и пресекла на территории Херсонской области деятельность диверсионной группы СБУ, состоящей из девяти граждан Украины, которая планировала совершить теракт в отношении высокопоставленных членов администрации Херсонской области, передает ТАСС.
В ведомстве добавили, что кураторы ДРГ – сотрудники СБУ Дмитрий Сидей, Самир Шукюров и Виктор Хомяк, скрываются за пределами России.
У задержанных изъяли электродетонаторы, исполнительные устройства, более 5 кг пластида, гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, три готовых к применению самодельные бомбы, а также специальные средства разведки, также был обезврежен заминированный автомобиль, с помощью которого диверсанты планировали совершить покушение на сотрудников администрации.
Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 361 («Акт международного терроризма») УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее диверсанты пытались совершить нападение на Днепровское РОВД в Херсоне, они намеревались захватить оружие, подозреваемые смогли выстрелить из гранатомета. Подозреваемого в нападении на Днепровский РОВД в Херсоне задержали, он заявил, что планировал подготовить террористический акт по заданию СБУ.
Российские войска уничтожили за сутки на четырех направлениях более 400 украинских военных
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В результате активных действий российских войск на Купянском направлении у населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР) отражена атака мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами армейской авиации поражены две выдвигавшиеся для перехода в атаку возле населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР ротные тактические группы ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За сутки потери ВСУ на Купянском направлении составили более 160 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три машины пехоты.
В результате нанесения упреждающего огневого поражения на Краснолиманском направлении сорвана попытка наступления двух батальонных тактических групп ВСУ у населенных пунктов Червонопоповка и Площанка ЛНР. Ударами российской авиации уничтожены более 100 украинских военнослужащих, три танка, пять бронемашин, сообщил Конашенков.
Противник, стремясь замедлить наступление российских войск, предпринял на Южно-Донецком направлении две безуспешные попытки контратаковать у населенных пунктов Павловка и Новомихайловка Донецкой народной республики. Но в результате огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. Ликвидированы порядка 90 украинских военнослужащих, пять бронемашин, отчитались в Минобороны.
За последние сутки на Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями пресечены девять попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. Уничтожены не менее 50 украинских военнослужащих, семь бронемашин, подытожили в оборонном ведомстве.
Минобороны разъяснило размеры денежных отчислений мобилизованным и их семьям
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Минимальный размер денежного довольствия для мобилизованных граждан будет составлять 195 тыс. рублей, рассказал представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.
Он отметил в Telegram-канале ведомства, что полученная сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего, которое в первую очередь зависит от оклада по воинской должности, занимаемой военнослужащим, оклада по воинскому званию и выслуги лет.
Микищенко добавил, что эта мера будет начислена единовременно, выплата будет производиться после заключения контракта о прохождении военной службы.
При этом представитель финансового блока военного ведомства заявил, что основная часть выплат мобилизованным гражданам – 158 тыс. рублей из 195 тыс. рублей – не будет подлежать обложению подоходным налогом в 13%.
В качестве примера он привел данные по выплатам военнослужащего в звании рядового, призванного в рамках частичной мобилизации на должность мотострелка, которому из полагающихся 195 тыс. рублей, а 158 тыс. не будут облагаться налогом, при этом оставшиеся 37 тыс. будут облагаться подоходным налогом в 13%.
По информации ведомства, такое денежное довольствие будет начисляться с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц службы.
Микищенко добавил, что выплаты денежного довольствия начнутся в текущем месяце досрочно с 8 ноября.
Он уточнил, что минимальная сумма зависит от воинского звания и занимаемой воинской должности.
«Если военнослужащий, например, сержант или прапорщик, или офицер, у него, безусловно, в зависимости от воинского звания, а также от воинской должности, будь он командиром отделения, взвода или роты, у него, соответственно, эта сумма будет больше», – сказал он.
Микищенко привел пример, что командир взвода будет получать около 225 тыс. рублей, а командир батальона – около 243 тыс. рублей.
Кроме того, представитель Минобороны подчеркнул, что призванные в рамках частичной мобилизации получат дополнительные выплаты за особые условия военной службы. Также при его желании денежное довольствие военнослужащего смогут получать его родственники.
Он также уточнил, что существует возможность оформить дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчетному счету, который ранее представил военнослужащий. «Но это решение военнослужащий принимает самостоятельно и сам оформляет дополнительную банковскую карту», – заключил Микищенко.
Ранее сообщалось, что Путин собирается лично встретиться с гражданами, чтобы узнать, как обстоит ситуация с выплатами мобилизованным.
Бойцы ремонтного подразделения рассказали о полевой работе в Запорожской области
Специалисты рембазы в Запорожский области рассказали о ремонте техники
Военнослужащие Южного военного округа из ремонтного подразделения вместе с представителями оборонных заводов без выходных выполняют работу по восстановлению боевой техники в полевых условиях на Запорожском направлении.
Полевая рембаза развернута в поле на безопасном расстоянии от линии боевого соприкосновения, что позволяет починить и восстановить боевую технику и оперативно ввести ее в бой, передает РИА «Новости».
Первичную дефектовку техники помогают провести специалисты оборонных предприятий, хорошо знающие особенности своей продукции. Например, за танки Т-72 различных модификаций отвечают инженеры «Уралвагонзавода», за БМП-3 – техники из Кургана, где производится эта машина, за Т-80 уже берутся работники сибирского «Омсктрансмаша».
Если технику можно восстановить в поле, то запчасти поступают прямо на полевую рембазу. При этом там же проходят обучение мобилизованные.
«Незначительные поломки мы не считаем проблемные – экипаж залез, два-три человека, скинули радиатор, и машина едет дальше... То есть экипаж участвует в ремонтных работах тоже. У меня уже люди набрались много опыта в ходе СВО, иногда помогаем вспомнить навыки и мобилизованным экипажам, которые могли что-то подзабыть. Так что можно сказать, что мы занимаемся и обучением», – рассказал командир ремонтного подразделения.
Ранее «Уралвагонзавод» отправил в войска партию глубоко модернизированных танков Т-90М «Прорыв», а также партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М вместе с рисунками и письмами детей.
В Одесской области объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Одесской области Украины
Воздушная тревога объявлена в понедельник в Одесской области Украины, сообщил советник главы областной администрации Сергей Братчук.
В своем Telegram-канале он призвал жителей области срочно пройти в укрытия.
Ранее воздушную тревогу в понедельник объявляли в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.
До этого воздушную тревогу объявляли в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и других областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и городе Запорожье.
Диверсант СБУ на Херсонщине совершил самоподрыв при попытке скрыться
Из-за неудачной попытки скрыться диверсант СБУ на Херсонщине совершил самоподрыв
Диверсант ячейки Службы безопасности Украины совершил самоподрыв в городе Бериславе Херсонской области при попытке скрыться от правоохранительных органов, сообщают экстренные службы региона.
Представитель служб заявил, что информация о его местонахождении была получена от ранее задержанных в Херсоне диверсантов, передает ТАСС.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий силовыми структурами в г. Бериславе Херсонской области при попытке скрыться от представителей силовых структур во время адресной проверки произошел самоподрыв члена террористической ячейки СБУ», – сообщил он.
Также во вторник Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Херсонской области девятерых участников диверсионно-разведывательной группы СБУ, готовивших теракт в отношении высокопоставленных сотрудников военно-гражданской администрации региона.
Ранее задержанный корректировщик ВСУ произвел самоподрыв в центре города Токмака в Запорожской области.
Российский боец в Запорожской области рассказал о связи частоты артобстрелов с погодой
Боец «Матрос»: Противник в плохую погоду по нам не очень сильно «работает»
Частота обстрелов украинской артиллерии очень сильно зависит от беспилотников – в плохую погоду, когда их полеты становятся затруднительны или невозможны, интенсивность артобстрелов заметно снижается, рассказал боец штурмового отряда «Крым», воюющий на Запорожском направлении.
Как сказал военнослужащий с позывным «Матрос», противник в плохую погоду по нам не очень сильно «работает», потому что без корректировки дронов вести обстрел невозможно, передает РИА «Новости».
По его словам, российские артиллеристы также используют беспилотники, однако ведут огонь и при плохой погоде, когда эффективность «птичек» снижается практически до нуля. «Матрос» добавил, что в этом случае артиллерия наводится по азимуту и карте, координаты целей отмечают при ночной и воздушной разведке и делают поправку на ветер.
Он отметил, что украинские артобстрелы на этом направлении часто продолжаются почти весь световой день, при этом применяются боеприпасы различных калибров и зажигательные снаряды. «Восемнадцатый калибр, «стодвадцатки». Также нас поливают «зажигалками»: летит сначала снаряд, внутри него находится еще один маленький снарядик, и он в хаотичном порядке летит и начинается взрываться, поливая огнем... Cейчас как-то к этому уже привыкаешь», – добавил военный.
Ранее расчеты САУ «Мста-С» уничтожили закрытые позиции артиллерии ВСУ.
Оренбургские и волжские казаки объединились в едином фронте
Оренбургские и волжские казаки объединились в единый добровольческий отряд «Форштадт»
Для выполнения задач специальной военной операции Оренбургским войсковым казачьим обществом сформирован новый казачий добровольческий отряд «Форштадт» (БАРС-6).
В данный момент после боевого слаживания на одном из полигонов Минобороны казаки «Форштадта» находятся «за ленточкой», сообщается на сайте Всероссийского казачьего общества.
Командир отряда «Форштадт» с позывным «Рыбак» уже имеет боевой опыт участия в спецоперации, был награжден орденом Мужества за службу в зоне боевых действий в качестве заместителя командира роты отряда «Кубань» (БАРС-11). Правительственную награду вместе с «Рыбаком» получили еще 11 казаков Оренбургского ВКО, которые пополнили отряд «Кубань».
Название «Форштадт» отряд получил в честь казачьего поселения в Оренбурге, столице исторического Оренбургского казачьего войска. Официально оно было утверждено на отчетном общевойсковом круге. Отряд будет периодически пополняться казаками Оренбургского казачьего войска.
Также в зону проведения специальной военной операции отправились на пополнение добровольческого казачьего отряда «Ермак» (БАРС-15) казаки из Свердловской, Челябинской и Курганской областей.
Накануне отправки казаков на полигоне в Оренбурге провели молебен и присягу добровольцев, пожелавших вступить в казачье общество и служить в казачьем отряде.
Уточняется, что казаки-добровольцы увезли с собой для казачьего отряда «Ермак» гуманитарную помощь. Медикаменты, перевязочные средства, теплые вещи, продукты питания и многое другое было собрано благодаря совместным усилиям штаба войска и волонтерского проекта «Дыхание Родины», а также всех неравнодушных жителей. Всего с начала СВО Оренбургским войсковым казачьим обществом было отправлено более 80 тонн гуманитарной помощи.
Напомним, отряд «Ермак» сформирован из казаков Волжского и Оренбургского казачьих войск. Помимо данного отряда, оренбургские казаки воюют в составе Союза добровольцев Донбасса, в подразделениях воздушно-десантных войск России и батальонов сформированных при участии субъектов Российской Федерации.
Всего за время специальной военной операции в боевых действиях приняло участие свыше 2 тыс. казаков-добровольцев Оренбургского казачьего войска. Более 95% казаков, направленных в зону спецоперации, проходили службу в Вооруженных силах России, многие служили по контракту, в правоохранительных органах, имеют боевой опыт. Среди казаков-добровольцев есть и старшие офицеры.
Ранее добровольцы отряда «Кубань» с позывными «Влад», «Ник» и «Теска» рассказали об обороне Красного Лимана.
Украинские войска обстреляли пригород Херсона из HIMARS
ПВО отбила атаку ВСУ из HIMARS на Херсон
Украинские войска обстреляли поселок Камышаны в пригороде Херсона, ПВО сбила четыре выпущенные из HIMARS ракеты, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.
По словам источника, в 10.37 ВСУ выпустили по пгт Камышаны четыре ракеты HIMARS, которые сбили силы ПВО, передает РИА «Новости».
Ранее ВСУ обстреляли Херсон из реактивной системы залпового огня HIMARS, две ракеты упали в районе автовокзала города, где собрались граждане для эвакуации.