Боец группы «Вагнер» рассказал об ожесточенных боях за южный пригород Артемовска

Бойцы группы «Вагнер» ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска (украинское название – Бахмут) – Опытное. Украинских националистов окончательно выбили из села Иванград, находящегося в километре от городских кварталов.

«Впереди Иванград, он наш. Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут уже входим, втягиваемся потихонечку» – рассказал РИА «Новости» боец группы «Вагнер», находясь на одной из близлежащих высот, с которой просматривается Артемовск.

По его словам, украинские войска постоянно бьют из минометов и тяжелой артиллерии по бойцам «Вагнера», занявшим Иванград. Отмечается, что рельеф окружающей местности таков, что позволяет украинским танкам вести перекрестный огонь со стороны южных окраин Артемовска и Опытного по Иванграду, находящемуся в низине.

Источник отметил, что в стрелковый бой против группы «Вагнер» противник почти не ввязывается, понимая, что не имеет превосходства в опыте и подготовке.

«152-е, 120-е (калибры мин и снарядов – прим. ВЗГЛЯД) – все летит. В основном стрелкового боя мало. Бьют артиллерией. Танки надоели, подустали мы от них», – рассказал боец.

Несмотря на постоянные обстрелы Иванграда, находящегося примерно в километре от южных кварталов Артемовска, группе «Вагнер» удалось закрепиться, выдержать обстрелы и отбить ряд контратак со стороны подразделений украинской пехоты. Войска Киева пытались наступать на Иванград со стороны пригорода Опытное через реку Бахмутка, но потерпели неудачу.

Один из участников боев за Иванград рассказал, что накануне, в субботу, 5 ноября, в этом городе были взяты последние дома, которые давались тяжело, с боем. «Но мы шли уверенно, зная, что правда за нами. Ребята – молодцы, есть задор и стержень у всех», – добавил он.

Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что освобождать территорию ДНР приходится постепенно из-за мощных укрепрайонов, которые за восемь лет отстроил противник. Тем не менее под Авдеевкой и Артемовском у России есть успехи, говорил он.