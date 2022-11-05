Немцы возмутились заявлением нового посла Украины о россиянах

Читатели Welt резко раскритиковали посла Украины Макеева за призыв запретить россиянам въезд в ФРГ

Читатели немецкого издания Welt выступили с резкой критикой в адрес нового украинского посла в Берлине Алексея Макеева, который увидел «серьезную угрозу безопасности» в том, что российские граждане приезжают в Германию, и призвал власти ФРГ ввести запрет на въезд для них.

«Неужели никому из немецких политиков не приходит в голову объяснить этому парню методом оплеух, что позволено, а что нет. Его единственная работа говорить «спасибо» и махать ручкой», – передает РИА «Новости» текст комментария одного из пользователей.

Другой комментатор назвал Макеева «недодипломатом из коррупционной Украины». «Почему никто не может сказать Макееву, что ему нужно вести себя соответственно своему положению?» – задался вопросом он.

«Я, например, требую запрета на въезд украинцев. Что будем делать?» – спросил еще один читатель.

Один из комментаторов, в свою очередь, потребовал запретить въезд в Берлин послам Украины.

«Выдворить этого наглого «дипломата» из страны», – призвали пользователи.

Ранее Макеев раскритиковал помощь Берлина, оказанную Киеву после начала специальной военной операции России.