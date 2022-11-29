В Совфед поступило представление президента об освобождении Кудрина с поста главы СП

В ДНР оценили ход битвы за Артемовск

Донецкий депутат Бердичевский: Россия планомерно перемалывает врага под Артемовском

ВСУ несут колоссальные потери под Артемовском и частично отходят в Часов Яр, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя военную обстановку в регионе.

«Под Артемовском ВСУ ежесуточно теряют не менее 100 человек личного состава и до 300 ранеными. То есть мы ведем постепенное и полное перемалывание противника. Но пока не будет полностью перекрыта возможность ВСУ подтягивать туда дополнительную технику и личный состав, эта мясорубка будет продолжаться», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

«Штурмовать город в лоб никто не собирается – там идут достаточно серьезные артиллерийские обстрелы с обеих сторон. Противник частично отходит в Часов Яр. Это преимущественно частный сектор. ВСУ сбивают замки с пустующих домов и заселяются туда. Не исключаю, что скоро они начнут рассказывать, что разрушения в населенном пункте – дело рук российской армии», – продолжил собеседник.

Он также отметил, что «нашим тоже приходится непросто из-за плотного артиллерийского огня». «Однако я бы не стал сравнивать происходящее под Артемовском с Верденской мясорубкой 1916 года, как это делает британская пресса. К счастью, с нашей стороны колоссальных жертв удается избегать», – подчеркнул донецкий депутат.

«При этом понятно, зачем Британия так активно втаскивает это сравнение в медиапространство. Внутри страны разворачивается экономический и энергетический кризис, им нужно как-то обосновать безумные расходы на поддержку ВСУ. Поэтому их СМИ используют понятные для местного населения образы и смыслы», – риторически посетовал Бердичевский.

Бердичевский также добавил, что помимо Артемовска, наиболее активные бои идут в районе Угледара, Марьинки и Красногоровки. «Надеюсь, что в ближайшее время эти населенные пункты будут освобождены», – заключил он.

Ранее газета The New York Times сообщила, что врачи зафиксировали около 240 раненых украинских военнослужащих за сутки в боях под Артемовском в Донецкой народной республике. Вследствие этого командование ВСУ направило мощное подкрепление в район, а именно силы спецназа и теробороны.

Помимо этого, военный аналитик Юрий Подоляка в своем Telegram-канале пишет, что ВСУ несут действительно большие потери – «около батальона в сутки». «Без серьезных резервов долго удерживать эту линию противник не сможет. Тем более, что эффективность работы его артиллерии начала снижаться вследствие поражения нескольких станций контрбатарейной борьбы и понесенным потерям в матчасти артиллерии», – подчеркивает эксперт.

«Навязанная ЧВК «Вагнер» и частями ВС РФ в этом районе борьба на истощение явно не идет в пользу ВСУ. Устойчивость их подразделений без плотного прикрытия артиллерией обычно быстро падает и приводит к самовольному оставлению позиций», – уверен Подоляка.

Ранее Генштаб ВСУ признал наступление ВС России на нескольких направлениях.

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