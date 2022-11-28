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Посольство России во Франции подтвердило гибель основателя Forex Club Тарана
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Гибель основателя Forex Club Вячеслава Тарана в Монако подтвердило российское посольство во французской столице.
Таран действительно погиб при крушении вертолета в районе города Вильфранш-сюр-мер на юге Франции, сообщили в пресс-службе посольства РИА «Новости».
В дипмиссии указали, что представители российского консульства в Вильфранше сейчас постоянном контакте с семьей бизнесмена для улаживания всех вопросов.
Ранее стало известно, что проживающий последние 10 лет в Монако Таран разбился в пятницу на вертолете.
В России оценили бум производства «советских» боеприпасов в Восточной Европе
Эксперт Сивков: У Восточной Европы есть база для производства техники советского образца, но недостаточно мощностей
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НАТО выгодно передавать Украине технику и боеприпасы советского образца из-за их дешевизны. Однако производственные мощности альянса в этом вопросе ограничены, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно о том, что большая часть стран НАТО исчерпала запасы оружия для Украины, в то время как в странах Восточной Европы отмечается бум военно-промышленного производства.
«Запад, конечно же, еще не разворачивал весь свой военно-промышленный потенциал. Когда речь идет об исчерпании запасов западной техники и боеприпасов, на что указывают зарубежные СМИ, это касается лишь тех образцов, которые они в принципе могут отдавать на экспорт», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Кроме того, у них фактически исчерпаны запасы вооружений советского производства. Большие потери были у ВСУ и в части оружия «поля боя» – ПЗРК и противотанковых ракетных комплексов. Поэтому Запад сейчас крайне заинтересован в разворачивании производства вооружений советского образца», – отметил собеседник.
«Что касается производства техники советского образца в Восточной Европе, то база для этого имеется в ряде стран бывшей Организации Варшавского договора, в том числе Чехии и Словакии, Болгарии, Румынии и других странах. В частности, в Чехословакии производилась знаменитая пушка «Дана» калибра 152-мм, тогда как на Западе принят 155-й калибр», – добавил Сивков.
«Эти страны сейчас крайне заинтересованы в наращивании производства для того, чтобы отправлять свою продукцию на Украину и зарабатывать на этом. Но имеющиеся у них мощности совсем небольшие», – полагает эксперт.
Относительно информации о том, что западные образцы техники, поставляемые Украине, часто выходят из строя, а для ремонта их необходимо переправлять в Польшу, Сивков отметил: «Если предприятия по ремонту техники развернут на территории Украины, мы их тут же уничтожим, поскольку это законная военная цель».
«Сам вывод из строя техники зависит от нескольких факторов. Во-первых, на Украину поставляются не новые образцы, а старые и основательно использованные в рамках учений. Во-вторых, военные ВСУ далеко не всегда соблюдают регламенты по использованию техники, а она, в отличие от советской, довольно нежна», – отмечает собеседник.
«И в-третьих, западная техника создавалась не для длительной войны. Исходной задачей было ее использование в скоротечных войнах, в рамках которых она не успеет выбить свой моторесурс. К примеру, немецкая гаубица Panzerhaubitzen (PzH) 2000 допускает использование не более 100 выстрелов в сутки, а это 10 минут боя», – рассказал он.
«Конечно, Западу выгоднее производить вооружения советского образца в Восточной Европе и передать их ВСУ. Но я не уверен в том, что они смогут это сделать в полном объеме», – резюмировал Сивков.
Ранее стало известно о том, что две трети стран НАТО исчерпали возможности для поставок оружия на Украину. Как сообщила газета The New York Times, запасы 20 из 30 стран НАТО «почти на нуле», однако оставшиеся 10, в частности Германия, Италия, Франция и Нидерланды, сохранили возможность продолжать поставки вооружений. Издание также указывает, что страны НАТО уже передали Украине оружия на 40 млрд евро, что соответствует военному бюджету Франции за год.
В то же время агентство Reuters сообщило, что оружейная промышленность Восточной Европы переживает бум, производя советские образцы вооружений и боеприпасов для Украины. Причем темпы производства названы «невиданными со времен холодной войны».
«Для чешской оборонной промышленности конфликт на Украине и помощь, которую она оказывает, явно являются стимулом, которого мы не видели последние 30 лет», – сказал заместитель министра обороны Чехии Томаш Копечны.
На этом фоне артиллерия, которую страны Запада передают Украине, очень часто ломается или повреждается, треть гаубиц постоянно оказывается в нерабочем состоянии. Как пишет New York Times, вышедшую из строя технику ремонтируют в Польше, кроме того, этот вопрос стал приоритетом для европейского командования Пентагона.
Киев, в свою очередь, жалуется на то, что ремонт следовало бы осуществлять ближе к зоне боевых действий, чтобы быстрее возвращать технику на фронт. Издание также отмечает, что в каждый конкретный момент времени примерно треть западных гаубиц, отправленных на Украину, находится в неприемлемом для использования состоянии, в том числе из-за их интенсивного применения.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, когда закончатся боеприпасы у Украины.
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В США раскрыли истинный замысел Байдена на Украине
Ведущий Fox News Карлсон заявил, что Байден намеренно затягивает конфликт на Украине для получения выгоды
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Администрация президента США Джо Байдена намеренно затягивает конфликт на Украине и использует климатическую повестку для получения собственной финансовой выгоды, но одновременно с этим вредит американцам, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Телеведущий отметил, что ни один из этих курсов не направлен на благо американского народа. По его словам, они разработаны для того, чтобы увеличить затраты на энергию, расширить полномочия людей, которые в настоящий момент находятся у власти, и, конечно же, обогатить их, передает РИА «Новости».
Однако, как отметил Карлсон, эта «безумная» стратегия Байдена приводит только к разрушению американской экономики, поскольку из-за высоких цен на энергоносители беднеет средний класс.
«Все процветание нашей страны зависит от энергии. На ней строится наша экономика потребления. Дорогая энергия разрушает нашу экономику – люди беднеют, некоторые из них даже умрут. Это не догадка. Так все и случится», – предупредил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США не дают Украине начать переговоры с Россией.
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В офисе Зеленского нашли оправдание обстрелам Белгородской области
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев обстреливать нельзя – потому что это крупный город, а Шебекино в Белгородской области можно – потому что это якобы село.
«Когда мне говорят о Белгородской области иностранные журналисты или политики (там же в Белгородской области что-то происходит), я всегда спрашиваю: а вы точно понимаете разницу между городом Киевом и каким-то селом под названием Шебекино? Вы точно понимаете? Это сопоставимые населенные пункты? Там в Шебекино разрушена какая-то ферма, которую постоянно кто-то бомбит», – сказал Подоляк в эфире телеканала «Украина 24».
Ранее в ноябре в Белгородской области погибли два человека в результате обстрелов города Шебекино со стороны ВСУ. Отметим, что Шебекино не является селом, это город областного значения.
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Генштаб ВСУ признал наступление ВС России на нескольких направлениях
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Российские войска предприняли атаки сразу на нескольких направлениях, следует из сводки Генштаба ВС Украины.
По данным Генштаба ВСУ, ВС России продолжают перегруппировку войск с целью усиления частей и подразделений на Авдеевском, Лиманском и Новопавловском направлениях.
Кроме того, украинская сторона признала, что на Купянском направлении российские военные начали наступать, тогда как раньше находились в обороне. Также идет наступление ВС России на Артемовском и Авдеевском направлениях, сообщается в сводке противника в Facebook* (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской)
При этом накануне российские войска уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Запорожской области, а также две установки РСЗО ВСУ «Град» в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ в Чугуеве Харьковской области, Северске, Краматорске, Ямполе и Редкодубе ДНР, а также пункт временной дислокации националистического формирования в Еленоконстантиновке Запорожской области.
Кроме того, были нанесены удары по 56 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, поражены живая сила и военная техника в 158 районах.
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Экономист объяснил причину массовых очередей к банкоматам на Украине
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На Украине сообщают о массовых очередях к банкоматам, что обусловлено объявлением Национального банка страны об отказе от дополнительной эмиссии гривны в 2023 году, сообщил экономист Антон Любич.
«Что происходит? Резервы Украины истощены. Инфляция превышает 30%. Падение экономики даже по официальным оценкам и до ударов России по украинской энергетике оценивалось в 35-40% без учета стоимости уничтоженного боевыми действиями имущества. Что в таких условиях может сделать государство для поддержания своей функциональности?» – написал он в своем Telegram-канале.
Любич пояснил, что «государство в лице министерства финансов выпускает облигации, которое оно же, государство, покупает в лице национального банка. Происходит необеспеченная эмиссия национальной валюты. В данном случае – гривны. Товаров меньше, денежных знаков больше – зарплаты и пенсии обесцениваются, но хотя бы выплачиваются».
«Теперь, по сути, Национальный банк Украины объявил об отказе от этого значимого в условиях экономического кризиса источника пополнения бюджета и источника для обеспечения устойчивости банковской системы. Люди вполне рационально отреагировали на это снятием наличных со счетов, чтобы не остаться без денег при возникновении проблем с ликвидностью у обслуживающих банков», – заключил он.
Ранее сообщалось, что украинскую банковскую систему готовят к полному отключению электроэнергии (блэкауту).
Захарова резко ответила депутату из Латвии на слова о русской нации
Захарова назвала «нацистским уродцем» депутата из Латвии, заявившего, что русской нации нет
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «нацистским уродцем» латвийского депутата Александра Кирштейнса, заявившего, что русской нации не существует.
«Задайте этому нацистскому уродцу вопрос: а американская есть?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Кирштейнс ранее написал в своем Twitter (сеть заблокирована в РФ), что русской нации не существует, «а сам русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински».
Ранее Захарова заявила, что лидеры стран Европы проводимой политикой подтолкнули Евросоюз к энергетическому коллапсу.
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NYT: ВСУ понесли большие потери под Артемовском в ДНР
Врачи зафиксировали около 240 раненых украинских военнослужащих за сутки в боях под Артемовском в Донецкой народной республике, пишет The New York Times.
По информации издания, 25 ноября врачи насчитали около 50 раненых, при этом накануне число получивших ранения достигло 240, вследствие чего украинское командование направило мощное подкрепление в проблемный район, а именно силы спецназначения и теробороны, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Ранее Генштаб ВСУ признал наступление ВС России на нескольких направлениях.
До этого российские войска уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Запорожской области, а также две установки РСЗО ВСУ «Град» в Харьковской области.
В США назвали табу Вашингтона насчет Украины
В Белом доме учли уроки из предыдущих провальных интервенций и поэтому решили отказаться от прямого военного вмешательства в украинский конфликт, пишет американский журнал Atlantic.
В статье Atlantic говорится, что США должны по возможности избегать прямых боевых действий за рубежом и вмешиваться в конфликты только для поддержки народов и стран, готовых сражаться самостоятельно.
По мнению автора, активное участие американских солдат во Вьетнаме в конечном итоге подорвало легитимность южновьетнамского правительства. Все усилия американского персонала оказались напрасны, а ключевые цели не достигнуты, сообщает РИА «Новости».
Напомним, подход Вашингтона к конфликту на Украине слишком однобокий, США неправильно толкуют цели российской спецоперации, написал в статье для издания National Interest ветеран американской разведки Пол Пиллар.
Британия передала ВСУ высокоточные ракеты Brimstone-2
Минобороны Британии передало Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone-2
Министерство обороны Британии предоставило Вооруженным силам Украины (ВСУ) высокоточные ракеты Brimstone-2, следует из сообщения пресс-службы ведомства.
В ведомстве сообщили, что Британия предоставила Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты Brimstone-2 с высокоточной системой наведения. Количество переданных ракет не раскрывается. К публикации ведомство прикрепило видео, в котором запечатлена погрузка ракет на самолет британских ВВС, передает РИА «Новости».
Ранее военный эксперт Александр Храмчихин в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил опасность британских ракет Brimstone для российских танков на Украине.
В Германии рассказали, как США готовили Украину к конфликту с Россией
Немецкий политик Оскар Лафонтен рассказал, как США готовили Украину к конфликту с Россией
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Соединенные Штаты принимали активное участие в расшатывании конфликта на Украине еще с Евромайдана в 2014 году, заявил экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен в Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
По его словам, западное сообщество во главе с США вооружали Украину и систематически подводили Киев к конфликту с Россией. Вследствие этого Украина как бы стала членом НАТО, однако предысторию западные активисты и СМИ специально игнорируют, передает РИА «Новости».
Лафонтен добавил, что при этом Вашингтону удалось добиться ухудшения отношений между ЕС и Россией и занять лидерские позиции, выгнав с пьедестала Германию. Таким образом, по его словам, США могут теперь определять политику стран ЕС.
Лафонтен добавил, что США продают «грязный сланцевый газ, в то время как американская оборонная промышленность процветает».
При этом он заметил, что Вашингтону не удалось в полной мере осуществить планы против России.
«Есть ощущение, что США уже осознают, что обломали зубы. Несмотря на масштабные поставки вооружений на Украину, отправку большого количества военных советников, оказалось, что ядерную державу Россию невозможно одолеть военным путем», – сказал он.
В заключение Лафонтен отметил, что антироссийские санкции обернулись для Запада бумерангом.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что поддержка Украины в нынешнем конфликте дорого обходится жителям стран Запада, однако отметил, что необходимо «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву.
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Bloomberg: Затягивание конфликта на Украине невыгодно США
Дальнейшее затягивание конфликта на Украине перестанет приносить выгоду США, их издержки могут возрасти, пишет обозреватель Хэл Брэндс в статье для Bloomberg.
В материале Bloomberg говорится, что американские чиновники стали задумываться о том, что США получили уже все возможные плоды от украинского кризиса.
В статье отмечается, что со временем цена за ведение военных действий будет только расти. В частности, например, Белый дом не сможет уделять необходимое внимание другим регионам, запасы боеприпасов будут подходить к концу, передает РИА «Новости».
Кроме того, длительный кризис вскроет проблемы, связанные с американской оборонной промышленной базой, полагает автор. Он также добавляет, что обострение ситуации вокруг Тайваня повысит интерес администрации Байдена к прекращению военных действий в Европе.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что решающее слово в дискуссии о зимней кампании ВСУ остается за Белым домом, но он пока отмалчивается. Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес призвал ВСУ продолжать наступление, в то время как генерал США Марк Милли считает целесообразным переговорный процесс.
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В ДНР оценили ход битвы за Артемовск
Донецкий депутат Бердичевский: Россия планомерно перемалывает врага под Артемовском
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ВСУ несут колоссальные потери под Артемовском и частично отходят в Часов Яр, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя военную обстановку в регионе.
«Под Артемовском ВСУ ежесуточно теряют не менее 100 человек личного состава и до 300 ранеными. То есть мы ведем постепенное и полное перемалывание противника. Но пока не будет полностью перекрыта возможность ВСУ подтягивать туда дополнительную технику и личный состав, эта мясорубка будет продолжаться», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Штурмовать город в лоб никто не собирается – там идут достаточно серьезные артиллерийские обстрелы с обеих сторон. Противник частично отходит в Часов Яр. Это преимущественно частный сектор. ВСУ сбивают замки с пустующих домов и заселяются туда. Не исключаю, что скоро они начнут рассказывать, что разрушения в населенном пункте – дело рук российской армии», – продолжил собеседник.
Он также отметил, что «нашим тоже приходится непросто из-за плотного артиллерийского огня». «Однако я бы не стал сравнивать происходящее под Артемовском с Верденской мясорубкой 1916 года, как это делает британская пресса. К счастью, с нашей стороны колоссальных жертв удается избегать», – подчеркнул донецкий депутат.
«При этом понятно, зачем Британия так активно втаскивает это сравнение в медиапространство. Внутри страны разворачивается экономический и энергетический кризис, им нужно как-то обосновать безумные расходы на поддержку ВСУ. Поэтому их СМИ используют понятные для местного населения образы и смыслы», – риторически посетовал Бердичевский.
Бердичевский также добавил, что помимо Артемовска, наиболее активные бои идут в районе Угледара, Марьинки и Красногоровки. «Надеюсь, что в ближайшее время эти населенные пункты будут освобождены», – заключил он.
Ранее газета The New York Times сообщила, что врачи зафиксировали около 240 раненых украинских военнослужащих за сутки в боях под Артемовском в Донецкой народной республике. Вследствие этого командование ВСУ направило мощное подкрепление в район, а именно силы спецназа и теробороны.
Помимо этого, военный аналитик Юрий Подоляка в своем Telegram-канале пишет, что ВСУ несут действительно большие потери – «около батальона в сутки». «Без серьезных резервов долго удерживать эту линию противник не сможет. Тем более, что эффективность работы его артиллерии начала снижаться вследствие поражения нескольких станций контрбатарейной борьбы и понесенным потерям в матчасти артиллерии», – подчеркивает эксперт.
«Навязанная ЧВК «Вагнер» и частями ВС РФ в этом районе борьба на истощение явно не идет в пользу ВСУ. Устойчивость их подразделений без плотного прикрытия артиллерией обычно быстро падает и приводит к самовольному оставлению позиций», – уверен Подоляка.
Ранее Генштаб ВСУ признал наступление ВС России на нескольких направлениях.
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Депутаты бундестага пожаловались на невероятный холод в кабинетах
Spiegel: Депутаты бундестага пожаловались на невероятный холод в кабинетах из-за мер по экономии электроэнергии и газа
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Многие немецкие депутаты жалуются на необходимость тепло одеваться из-за невероятного холода в кабинетах бундестага в связи с мерами по экономии электроэнергии на фоне дефицита газа в ФРГ, сообщил обозреватель Spiegel Тим Нойман.
В статье отмечается, что в кабинетах и залах заседаний бундестага поддерживают температуру 19 градусов, а коридоры и фойе вообще не отапливаются. Как сообщает автор материала, бундестагу приходится экономить энергию из-за нехватки газа в Германии, передает РИА «Новости».
Депутат от «Зеленых» Ренате Кюнаст пожаловалась, что сидела в кабинете в пуховике и постоянно ходила, однако уже через непродолжительное время у нее начался насморк. Она назвала происходящее «балаганом» и обвинила администрацию в потере контроля над ситуацией. Журналист отметил, что другие парламентарии и сотрудники бундестага также жаловались на холод в помещениях.
Примечательно, что именно министр экономики ФРГ Роберт Хабек, состоящий в партии «Зеленые», представил в августе Федеральному правительству Германии закон об изменении правил энергосбережения. По новому регламенту к помещениям бундестага применяют те же нормы, что и к другим нежилым общественным зданиям, резюмировал автор статьи.
Накануне немецкие СМИ предупредили жителей Германии о резком повышении цен на электроэнергию.
Основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб при крушении вертолета в Монако
Из-за падения вертолета в Монако погиб основатель Forex Club Вячеслав Таран
Проживающий последние десять лет в Монако бизнесмен Вячеслав Таран, находившийся на борту вертолета Monacair в качестве пассажира, разбился в пятницу днем, сообщил близкий к расследованию ЧП официальный источник.
Крупный предприниматель работал в сфере кибервалют и инвестиций, а также являлся основателем площадки онлайн-торговли Libertex Group и членом правления YouHodler SA в Швейцарии, передает News.mc.
Таран был семьянином, его супруга – издатель известного журнала Hello Monaco, в семье воспитываются трое детей. Издание сообщает, что друзья описывают бизнесмена как доброго и порядочного гражданина, стремящегося к изучению новых идей и познанию мира. В юности Таран окончил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса по специальности «Радиоэлектроника».
Накануне в результате крушения частного вертолета «Робинсон» в районе населенного пункта Вязовец Тверской области погибли два человека.
В Минобороны Австрии предрекли Украине тотальный блэкаут
Эксперт Минобороны Австрии Райснер: Без помощи Запада Украина через несколько недель может погрузиться в полную темноту
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Без помощи Запада Украина через несколько недель может погрузиться в полную темноту, если не будет развернута мощная противовоздушная оборона, заявил военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью телеканалу ZDF.
Как отметил австрийский военный, Украина может через несколько недель погрузиться в полную темноту, если не будет развернута мощная противовоздушная оборона. Он пояснил, что Киев оказался уязвим к ударам по инфраструктуре, поскольку на начальном этапе российские военные уничтожили около трети украинской системы ПВО, к тому же, Запад недооценил возможности Москвы, передает РИА «Новости».
Полковник Райснер подчеркнул, что из-за больших размеров Украины и множества объектов, которые необходимо защищать, практически невозможно «что-либо с этим поделать». Он отметил, что Европа пытается наскрести «то, что есть», и отправить это Украине. При этом австрийский эксперт признал, что в сложившейся на Украине ситуации Запад отстает, а Россия снова проявляет инициативу, что, по его мнению, парадоксальная ситуация.
Накануне в Европе сравнили ситуацию в Киеве с «апокалипсисом» из-за отсутствия уличного освещения и электричества в большинстве домов. В минувшую субботу НАСА показало погрузившуюся во мрак Украину из космоса.
Напомним, в прошлую среду большая часть Украины осталась без света. Все АЭС Украины, а также большая часть ТЭС, ТЭЦ и ГЭС на время перестали работать. Киев обратился к странам Запада с просьбой предоставить высоковольтное оборудование.