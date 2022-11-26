В Днепропетровске на Украине объявили воздушную тревогу после взрывов

Взрыв прозвучал в Днепропетровске на Украине, а после этого в регионе объявили воздушную тревогу, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрыве в Днепре. В области – воздушная тревога», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Позже стало известно о втором взрыве, прозвучавшем в городе.

По данным онлайн-карты воздушных тревог, сирены также звучат в соседних Полтавской и Харьковской областях Украины и на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, также граничащих с Днепропетровской областью.

Накануне на окраинах Запорожья, находящегося под контролем Украины, раздавались взрывы.