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Взрывы прозвучали на окраинах Запорожья
Назначенный украинскими властями секретарь горсовета Куртев сообщил о взрывах на окраинах Запорожья
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На окраинах Запорожья, находящегося под контролем Украины, раздались взрывы, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев, назначенный украинскими властями.
Куртев заявил в Telegram, что, по предварительной информации, «прилетов» в Запорожье не зафиксировано.
Напомним, после очередной серии ударов по украинской энергетической инфраструктуре большая часть Украины осталась без света, во многих регионах возникли проблемы с водоснабжением.
Стало известно о поголовной мобилизации в ВСУ русскоязычных жителей Украины
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По распоряжению офиса Владимира Зеленского, мобилизация на Украине идет поголовно в русскоязычных областях, почти не затрагивая западные регионы, об этом рассказал представитель российских силовых структур в Херсонской области.
По словам источника, сославшегося на информацию агента в ВСУ, поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных Николаевской, Черкасской, Днепропетровской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожской области, тогда как во Львове – 30, в Ивано-Франковске мобилизовано 40 человек, передает РИА «Новости».
По его словам, таким образом режим Зеленского, по указанию своих англосаксонских кураторов, пытается избавиться от потенциально опасного для него русскоязычного населения регионов востока и юга Украины для заселения освободившейся земли переселенцами с Западной Украины.
Ранее подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский сообщил, что большая часть вооруженных сил Украины исполняет роль пушечного мяса, только 10–20% личного состава прошли курс боевой подготовки и слаживания.
Главу миссии Украины в ООН Кислицу осудили за неприличный жест в адрес России
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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский и ряд дипломатов из других стран осмеял пытавшегося оскорбить Россию неприличным жестом представителя украинской миссии Сергея Кислицу.
На пост Кислицы, где он отметил, какое для него наказание «выслушивать Россию», Полянский подчеркнул, что это действительно «видный дипломат», а также высокопоставленный сотрудник украинской внешнеполитической службы, добавив при этом «без комментариев», передает РИА «Новости».
Дипломаты других стран также возмутились поведением Кислицы.
Представитель другого постпредства заметил, что выпад политика «за гранью всего!»
Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков в свою очередь отметил, что такое поведение неприемлемо, и задался вопросом, какой он «к черту» дипломат.
Кроме того, еще несколько представителей из других миссий не пожелали раскрыть имен, но заверили, что такой выпад считают неприемлемым.
Более того, под постом Кислицы незамедлительно посыпались язвительные комментарии пользователей.
Так, Lavoie Alina заметила, что размещение такого фото является «вопросом культуры».
Другие комментаторы заметили, что «экстраординарные времена требуют экстраординарных мер», отметили «нулевой уровень дипломатии» и емко охарактеризовали пост Кислицы – «какое дерьмо».
Пользователь Fredx3 предположил, что дипломат идентифицирует себя как «гот или мальчик-металлист, родители которого развелись и теперь он разозлился, потерял контроль над собой».
Накануне в Совбезе завершилось запрошенное Киевом заседание по Украине. После встречи Кислица выложил в своем Twitter (запрещен в России) комментарий о том, что выслушивать дипломата из Москвы является «одной из самых ужасных его обязанностей». Более того, дипломат сопроводил запись собственной фотографией, на которой он, облачившись в футболку с нецензурной бранью в адрес российского правительства, делает неприличный жест рукой.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя отказался слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы, который позволил себе переход на личности в разговоре о российских дипломатах.
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Пушилин сообщил о продвижении российских войск по трем направлениям
Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении ВС России по трем направлениям
Российские военные продолжают наступать на Авдеевском, Марьинском и Угледарском направлениях в ДНР, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «России 24».
По словам Пушилина, ВС России продвигаются в ДНР на трех направлениях: Авдеевском, Марьинском и Угледарском, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что ВСУ пока находятся слишком близко к городам ДНР, продолжается и не снижается количество обстрелов Донецка, Горловки и Ясиноватой.
Ранее российские войска за сутки уничтожили более 120 украинских военных на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
Американские СМИ сообщили о попадании ракеты HARM ВСУ в жилой дом в Краматорске
NYT: Американская ракета HARM ВСУ сбилась с курса и попала в жилой дом в Краматорске
Американская ракета AGM-88 HARM, выпущенная украинскими войсками, в сентябре промахнулась мимо цели и попала в жилой дом в контролируемом Киевом Краматорске, из-за чего пострадали три человека, сообщили американские СМИ.
Как пишет газета New York Times, по словам местных жителей и судя по найденным на месте происшествия обломкам, выпущенная ВСУ 26 сентября, примерно в 18.00 ракета «сбилась с курса» и ранила трех мирных жителей. По данным газеты, ракета попала в квартиру, где никто не живет, а в соседней пострадали люди, передает РИА «Новости».
Неназванный американский военнослужащий заявил изданию, что ракета, которая попала в жилой дом, «почти наверняка» была поставлена из старых запасов Пентагона.
Ранее у Донецка нашли двигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, гарантийный срок которой истек 25 лет назад.
Стало известно о казни украинскими карателями 100 мирных жителей в Херсоне
Советник врио губернатора Херсонской области Малькевич заявил, что украинские каратели убили 100 жителей Херсона
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Украинские силовики убили не менее 100 гражданских лиц в Херсоне, еще около 200 человек пропали без вести, заявил внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
По словам Малькевича, по информации из достоверных источников как минимум 100 человек были убиты украинскими силовиками в Херсоне, каждый день задерживают местных жителей, без вести пропали уже 200 человек, передает ТАСС.
Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании владельца станции катеров в Херсоне, на которых жители переправлялись на левый берег Днепра во время эвакуации.
До этого сообщалось, что ВС России наносят удары по скоплениям украинских войск в Херсоне и его пригородах, удары по гражданской инфраструктуре не наносятся.
В Следственном комитете заявили, что следователи займутся проверкой данных о казнях мирного населения в Херсоне, которых проводят украинские каратели во время зачисток.
Между тем, на Украине решили «добровольно» эвакуировать жителей Херсона.
Небензя пообещал продолжение СВО до изменения позиции Киева
Постпред РФ при ООН Небензя: Россия намерена продолжать СВО, пока Киев не займет реалистичную позицию на переговорах
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Россия продолжит СВО в целях подрыва боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности РФ, пока Киев не займет реалистичную позицию на переговорах, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
Дипломат указал, что подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, – одна из целей СВО, которая будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили руководство РФ начать СВО, передает ТАСС.
Небензя также подчеркнул, что ВС России наносят удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы к Киеву одержать военную победу над Россией.
Накануне в Кремле выразили уверенность в успехе специальной военной операции на Украине. Напомним, 15 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о продолжении специальной военной операции на фоне отказа Украины от переговоров.
В ДНР сформировали батальон из числа украинских военнопленных
В ДНР сообщили о создании батальона из украинских военнопленных
Батальон из числа украинских военнопленных сформирован в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил представитель силовых структур региона.
По словам источника, батальон из украинских военнопленных создан и готов к отправке на передовую, передает ТАСС.
Ранее представитель силовых структур ДНР рассказал, что украинские военные в плену начали закрашивать националистические татуировки.
Шеслер объяснила желание ВСУ массово мобилизовать русскоязычных украинцев
Шеслер: Русскоязычные украинцы имеют техническое преимущество перед галичанами
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Жители промышленных регионов юго-востока и юга Украины представляют наибольший интерес при мобилизации в силу своих развитых технических навыков и лучшей обучаемости. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала правозащитница Лариса Шеслер. Ранее стало известно о поголовной мобилизации в ВСУ русскоязычных жителей Украины.
«Действительно, в Николаевской области, в Одессе и других русскоязычных регионах идет тотальная мобилизация. На каждом перекрестке стоят военкомы, представители полиции, раздают повестки и пытаются призвать как можно больше мужчин из данных регионов», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Я думаю, что это связано не только с тем, что они хотят избавиться от потенциально опасных русскоязычных граждан из протестных регионов. В боевых действиях на современном уровне необходимы технические знания и навыки. В этом плане жители промышленно развитых регионов имеют явное преимущество. Им, в отличие от галичан, легче дается работа с техникой и вопросы инженерного профиля», – отметила она.
«Именно из-за этого жители Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областей, к сожалению, являются костяком и главной составной частью вооруженных сил Украины», – заключила Шеслер.
Накануне стало известно, что по распоряжению офиса Владимира Зеленского, мобилизация на Украине идет в основном в русскоязычных областях, почти не затрагивая западные регионы. По словам источника в российских силовых структурах в Херсонской области, сославшегося на информацию агента в ВСУ, поголовная мобилизация ведется в Николаевской, Черкасской, Днепропетровской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожской области, тогда как во Львове – 30, в Ивано-Франковске мобилизовано 40 человек.
Он также отметил, что таким образом режим Зеленского, по указанию своих англосаксонских кураторов, пытается избавиться от потенциально опасного для него русскоязычного населения регионов востока и юга Украины для заселения освободившейся земли переселенцами с Западной Украины.
Ранее подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский сообщил, что большая часть вооруженных сил Украины исполняет роль пушечного мяса, только 10–20% личного состава прошли курс боевой подготовки и слаживания.
Напомним, на Украине захотели начать массовую мобилизацию из-за частичной мобилизации в России. Глава центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов сказал, что повестки будут раздавать всем военнообязанным мужчинам в любом месте. Однако СМИ пишут, что украинские военкоматы не имеют актуальных данных. Военный аналитик Владислав Шурыгин, комментируя информацию о планах Киева начать тотальную мобилизацию, заявил, что Украина почти исчерпала мобилизационный ресурс.
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Командир отряда «Крым» заявил о падении зарплат иностранных наемников в ВСУ
Командир отряда «Крым»: Зарплата иностранных наемников в ВСУ упала до 1 тыс. евро в день
Средняя зарплата иностранных наемников, воюющих в украинской армии, в последнее время упала на 200–500 евро в сутки по сравнению с периодом начала российской спецоперации и составляет теперь около 1 тыс.евро в день, рассказал командир одного из подразделений российского добровольческого штурмового отряда «Крым» с позывным «Бонд».
По его словам, если в начале боевых действий наемники в ВСУ получали до 1,5 тыс. евро в день, то сейчас лишь 1 тыс., что подтверждается данными пленных и радиоперехвата, передает РИА «Новости».
В качестве одного из примеров он привел ситуацию на Запорожском направлении, где воюют польские наемники.
Напомним, в обвинительном заключении Верховного суда ДНР указывалось, что британский наемник Эйден Эслин в 2018 году вступил в «Грузинский интернациональный легион», где получал вознаграждение в размере не менее 30 тыс. гривен (около 1 тыс. долларов).
Глава МИД Турции дал прогноз по длительности конфликта на Украине
Глава МИД Турции Чавушоглу: Конфликт на Украине может затянуться на десятилетия
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Конфликт на Украине может затянуться на десятилетия, выразил мнение глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
В ходе выступления в одном из вузов Анкары Чавушоглу заявил, что война между Россией и Украиной так или иначе завершится за столом переговоров, а не путем успехов на поле боя, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.
Глава турецкой дипломатии напомнил, что по итогам встречи глав МИД РФ и Украины в Анталье, а также очной встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле, стороны были близки к договоренностям по прекращению огня, однако затем отдалились от диалога.
При этом он выразил мнение, что сейчас условия серьезно отличаются от тех, что были еще в марте, налицо новые реалии, однако сейчас ситуация более запутанная. Он также заявил, что в случае ставки на Украине на военную составляющую существует риск того, что война может затянуться на десятилетия.
Накануне министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине, выразив мнение, что война продлится еще месяцы. Между тем в минувшее воскресенье министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в Париже изучают пути политического решения конфликта на Украине.
Небензя пришел на заседание СБ ООН во время выступления Зеленского
Постпред России Небензя пришел на заседание Совета Безопасности ООН в ходе выступления президента Украины Зеленского
Постпред России при ООН Василий Небензя пришел на заседание Совета Безопасности ООН во время выступления президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи.
Российский дипломат пришел на заседание Совета Безопасности ООН, когда Зеленский уже выступал по видеосвязи. Глава российской дипломатической миссии занялся приготовлениями к заседанию – стал доставать вещи из портфеля, передает РИА «Новости».
Свое выступление Небензя начал с того, что напомнил правила, которые уже более 75 лет регулируют работу Совета Безопасности ООН, согласно которым участие в заседании СБ всемирной организации должно быть очным. При этом он отметил, что Россия не против участия Зеленского в заседании, но это участие должно быть очным, передает ТАСС.
Дипломат также выразил мнение, что Зеленский, похоже, и не участвует в заседании, а члены Совета Безопасности ООН заслушали очередное видеообращение. Постпред России подчеркнул, что ни на одном заседании Совета, к которому господин Зеленский обращался, он не пробыл до конца, а скорее всего, ни секунды.
Ранее бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник отметил, что Зеленский выступал перед Советом Безопасности ООН во время массированного обстрела Донецка украинскими военными. При этом Зеленский в ходе выступления призывал лишить Россию права голоса и вето в Совете Безопасности всемирной организации.
Украина запросила у партнеров высоковольтное оборудование
Киев запросил у европейских и американских партнеров поставки высоковольтного оборудования
Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко в ходе телефонных переговоров с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон и Минэнерго США запросил поставки высоковольтного оборудования для восстановления энергосистемы.
В пресс-службе украинского ведомства заявили, что министр указал на настоятельную потребность энергосектора Украины в поддержке международных партнеров, передает ТАСС.
Галущенко поблагодарил партнеров за уже поставленное оборудование, но при этом заявил, что страна нуждается в высоковольтном оборудовании для восстановления и стабилизации энергосистемы Украины.
Накануне на Украине произошли значительные отключения электричества по всей стране в результате ударов по энергосистеме страны. Обесточенными оказались крупные города, а также большинство ТЭС, ГЭС и все АЭС.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отключения света в стране могут продолжаться неделями.
ФСБ предотвратила украинскую диверсию на газопроводе в Турцию
ФСБ удалось предотвратить попытку украинских спецслужб организовать диверсию на газопроводе в Волгоградской области, по которому газ поставляется в Европу и Турцию, причастных к подготовке теракта задержали, говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
По сообщению ЦОС, ФСБ предотвратила попытку совершения украинскими спецслужбами теракта на газопроводе «Южный поток» (подразумевается участок газотранспортной системы «Южный коридор»), по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу, передает РИА «Новости».
Были задержаны граждане России, по версси следствия, причастные к подготовке теракта. У низ изъяты 4 кг пластита, четыре магнитные мины, взрыватели замедленного действия, почти 600 тыс. рублей, инструкции установке взрывного устройства, а также координаты места совершения подрыва в Волгоградской области и средства связи, содержащие переписку с куратором от украинских спецслужб.
Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 205 (приготовление к теракту), 205.4 (организация террористического сообщества), 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ, отмечает ТАСС.
Ранее ФСБ предотвратила украинскую диверсию на объекте энергетики Крыма.
Минобороны заявило о подготовке Украины к применению биологического оружия
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Документы, полученные в ходе проведения специальной военной операции на Украине, подтверждают проведение в этой стране работ для подготовки к применению биологического оружия, заявил начальник Научно-исследовательского центра химических и биологических угроз Минобороны Дмитрий Поклонский.
По его словам, были получены акты проверки коллекции микроорганизмов, свидетельствующие о накоплении патогенных материалов, а также документы, подтверждающие заинтересованность в приобретении беспилотных средств доставки, которые могут быть использованы для применения биологического оружия. Поклонский добавил, что с учетом характера работ и отсутствия каких-либо аргументированных ответов со стороны США и Украины, Россия рассматривает полученные документы как доказательство нарушения статьи 1.4 Конвенции, передает ТАСС.
По его словам, отчеты Управления по снижению угрозы Минобороны США свидетельствуют, что характер проводимых там работ не соответствовал актуальным проблемам здравоохранения, поскольку изучались возбудители инфекционных болезней, которые никогда не фиксировались на территории Украины.
Он также подчеркнул, что сам факт существования на Украине биолабораторий не оспаривается ни Вашингтоном, ни Киевом.
В начале ноября СБ ООН не принял проект российской резолюции о необходимости создания комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.
Напомним, в сентябре начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Соединенные Штаты признали факт вывоза образцов патогенных штаммов и биоматериалов граждан с Украины.
В Одессе приняли решение о демонтаже памятника Екатерине II
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Горсовет Одессы поддержал решение о демонтаже памятника основательнице города, русской императрице Екатерине II.
Сообщается, что на заседании было принято решение о демонтаже и переносе памятника основателям Одессы, центральной фигурой которого является скульптура императрицы, передает ТАСС.
Кроме того, как сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, одесские власти также приняли решение о переносе памятника полководцу Александру Суворову.
Памятник Екатерине II, по указу которой в 1794 году был основан город, и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в Одессе в 1900 году, однако в 1920-м был снесен. Заново памятник установили только в 2007 году, против установки монумента выступил ряд украинских организаций.
Напомним, в Одессе памятник Екатерине II ограждали деревянным забором и обматывали пленкой после нескольких актов вандализма. Памятник Суворову в Одессе также был осквернен: на шею статуи неизвестные накинули петлю.