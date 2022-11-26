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В Китае объяснили ЕС, кому выгодно введение потолка цен на нефть из России
Global Times: Введение потолка цен на российскую нефть выгодно только США
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Возможное ограничение цен на нефть из России навредит не только Москве, но также и Брюсселю, выгоды из этого извлечет только Вашингтон, пишут китайские СМИ.
Европейские страны, вводящие потолок цен на российскую нефть, все больше осознают, что США уговаривают ЕС вводить меры против России для увеличения прибыли и выгоды для Вашингтона, пишет профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун в статье для газеты Global Times.
Автор публикации называет «предсказуемыми» разногласия по вопросу ограничений цен в государствах ЕС, передает РИА «Новости».
По его оценке, введение лимита цен на нефть из России навредит не только Евросоюзу, уже столкнувшемуся с энергокризисом, но и вызовет хаос на мировом энергорынке.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала споры внутри ЕС из-за российской нефти.
Отказ США от передачи польских МиГ-29 Украине связали с вмешательством Китая
Spectator объяснил отказ США поддержать передачу польских МиГ-29 Украине дипломатическими усилиями Китая
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Британские СМИ утверждают, что администрация США не стала участвовать в плане по передаче польских МиГ-29 Украине в обмен на обещание Пекина «отговорить» Россию от использования ядерного оружия.
Вашингтон сначала поддерживал идею передать самолеты Киеву, но американская сторона изменила свое мнение в результате тайных дипломатических усилий ряда европейских лидеров и Пекина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spectator.
Как утверждает британский журнал, Пекин якобы обещал Вашингтону, что если США не поддержат передачу польских МиГ-29 Украине, военное руководство Китая предпримет все возможные усилия, чтобы убедить российских коллег не использовать ядерное оружие.
Напомним, идея Польши передать самолеты Украине через базу США в Европе привела к международному скандалу. Судя по всему, Польша хотела за счет США обновить свой военно-воздушный парк: отдать Украине МиГ-29, получив от США F-16. Пентагон в ответ заявил, что не считает приемлемым предложение Варшавы.
МИД России указывал, что применение Россией ядерного оружия гипотетически возможно только в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения, либо на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозой окажется само существование государства.
В Европе резолюцию ЕП сочли шагом к войне с Россией
Евродепутат Мариани: Резолюция ЕП о признании России «спонсором терроризма» подталкивает Европу к войне с Россией
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Принятием резолюции о признании России «государством-спонсором терроризма» Европарламент подталкивает Европу к войне с Россией вместо того, чтобы способствовать мирному решению конфликта, заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани.
Мариани заявил, что ЕС исчерпал все средства в этом конфликте. Он отметил, что после восьми месяцев войны Европарламент обсуждает уже девятый пакет санкций против России. Как отметил Мариани, теперь некоторые члены Европарламента решили навесить на Россию «позорную санкцию», которую не решались применять ни к «Талибану»* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в Афганистане, ни к исламистским группировкам в Сахеле. Мариани задался вопросом, что останется после того, как все санкции против Москвы будут исчерпаны. Он предположил, что останется только война. Мариани выразил мнение, именно к этому подталкивают инициаторы этой резолюции, ставя желания Зеленского выше интересов французского народа, передает РИА «Новости».
Мариани подчеркнул, что в интересах Франции – положить конец войне на Украине, а в интересах России и Украины – как можно скорее прийти к мирным переговорам, чтобы закончить конфликт. Как подчеркнул парламентарий, он считает противоестественным, что ЕС вносит вклад в эскалацию конфликта, вместо того чтобы искать мира.
Накануне Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма» из-за военной операции на Украине. В ответ Москва обвинила Европарламент в стремлении усилить конфронтацию России и ЕС.
В Германии назвали истинную причину введения потолка цен на газ
Планы ввести потолок цен на газ из России являются политическим шагом, который необходим, чтобы ослабить разногласия в блоке, пишет для газеты Die Welt журналист Тобиас Кайзер.
Он отметил, что Брюссель отвечает на требования как государств, требующих установить потолок цен, так и тех, кто выступает против вмешательства в рыночную систему, передает РИА «Новости».
Кайзер пишет, что тон в споре об ограничении цен на газ становится все острее, а требования о нем, особенно со стороны стран Южной Европы, звучат всё громче.
По его словам, Греция, Италия, Польша и Бельгия пригрозили заблокировать другие решения по газовому рынку на встрече министров энергетики.
Однако, продолжил журналист, ЕК опасается подобных мер, поскольку Евросоюз может стать невыгодным покупателем топлива, а европейцы прекратят экономить голубое топливо.
При этом то, что представила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон – «в лучшем случае псевдопотолок цен на газ», считает Кайзер. По его мнению, европейские политики идут на подобные шаги исключительно в политических целях.
«Это типичное предложение Евросоюза, которое ЕК может использовать, чтобы угодить всем государствам-членам», – заключил автор.
Напомним, в ЕК предложили ввести верхний предел цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в 275 евро за МВт·ч.
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В России оценили новые условия ввода потолка цен на нефть
Экономист Митрахович: США не рискнули закрутить «нефтяную гайку» для России
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Необдуманное «закручивание гаек» в вопросе потолка цен на российскую нефть может привести к проблемам для самих инициаторов этой идеи. Поэтому в рамках санкций они сразу же предусмотрели послабления. К такому мнению в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришел эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович, комментируя вводимый США потолок цен на российскую нефть.
«Американцы понимают, что сильное давление на Россию приведет к нежелательным последствиям для самих США. В частости, это может спровоцировать теневые договоренности ряда стран с Россией. К примеру, операции по купле-продаже нефти могут обслуживаться вне долларовой юрисдикции. А услуги по судовому фрахту могут заказываться у альтернативных государств, что нанесет удар по судоходному бизнесу Запада», – рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
«Если «перекрутить гайки», не оставив исключений, процесс перехода России к взаимодействию со странами Востока будет еще более быстрым. Американцы не хотят рисковать, вынуждая Москву ограничить поставки энергоносителей, иначе цены значительно вырастут, а действия Индии и Китая в таком случае предугадать невозможно», – указывает эксперт.
«Кроме того, отсутствие ограничений на переработанную нефть было достаточно предсказуемым. Невозможно запретить Индии или Турции экспортировать нефтепродукты, сделанные из российского сырья. У американского могущества есть свои пределы», – акцентирует собеседник.
«Также до конца не ясна ситуация с переходным периодом, который предлагают ввести европейцы. Ограничения по ценам не были указаны заранее, при этом танкер с нефтью идет полтора месяца. Люди, отправляющие нефть по морю, могли бы засомневаться в своей готовности участия в подобной торговле. До 5 декабря осталось несколько недель, а цена по прайс-кэпу до сих пор не объявлена. Неясен даже факт одобрения операции на той стороне пути», – подчеркивает эксперт.
«Таким образом, сроки переходного периода продлевают для того, чтобы компании успели приспособиться к новым условиям. А тот факт, что точные цифры до сих пор остаются не рассчитанными, говорит о качестве западной бюрократии», – считает Митрахович.
«Вместе с тем, исключения из правил есть и для ряда европейских государств. Например, для Болгарии и Хорватии. Стоит отметить, что Болгария изначально получила некоторые «поблажки» со стороны властей ЕС. Таким образом, уточнения Минфина США по ситуации с указанными государствами служат преодолению парадоксальной ситуации, когда указы Штатов и ЕС противоречат друг другу», – резюмирует эксперт.
Накануне издание The Wall Street Journal сообщило о том, что 23 ноября США и ЕС могут установить предельные цены на российскую нефть. Указывается, что точные ограничения могут быть как в районе 60 долларов за баррель, так и на уровне 70.
В Минфине США заявили, что после введения цен на российскую нефть Штаты совместно с союзниками будут корректировать установленный предельный уровень несколько раз в год. Сообщается, что подобное решение связано с потребностью в подстраивании решения под рыночные нужды.
Помимо этого, Минфин США опубликовал генеральную лицензию, в которой указаны существенные послабления ограничений в отношении ряда европейских государств. Так, планируется разрешить все финансовые операции, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию и Хорватию, а также в другие страны ЕС, не имеющие выхода к морю.
Стоит отметить и тот факт, что потолок цен на нефть из РФ не будет применяться при условии существенной переработки сырья за пределами страны. Об этом говорится в другой лицензии ведомства.
Минфин США также отметил, что установка предельной цены на экспортируемую Россией нефть будет произведена только «после технических учений», которые планируют совместно провести западные страны. На данный момент суть учений и их точная дата остаются неизвестными.
При этом, как сообщает издание Bloomberg, ЕС желает максимально смягчить последствия принятия инициативы путем добавления 45-дневного переходного периода до введения ограничений. Льготный период будет применяться к нефти, загруженной до 5 декабря (по информации издания, именно в эту дату нефтяные санкции должны будут вступить в силу) и разгруженной до 19 января.
Ранее Reuters писало, что ограничения, вводимые Европейским союзом, коснутся не только российской нефти, но и нефтепродуктов. Агентство указывает, что с 5 февраля ЕС введет ограничения на импорт российских нефтепродуктов, что существенно снизит общие доходы России.
Напомним, что в июне страны G7 договорились ввести потолки цен на российскую нефть. Данное решение вызвало неоднозначную реакцию экспертного сообщества на Западе. Так, издание Bloomberg приводило мнение высокопоставленного чиновника министерства финансов США о том, что подобный шаг будет иметь решающее значение для предотвращения очередного скачка мировых цен до 140 долларов за баррель.
Однако Bloomberg также писал о проблематичности практической реализации данного решения. В частности, указывалось на сложность достижения договоренностей со странами не-Запада об установке потолка на российскую нефть. Кроме того, решение достаточно сложно реализовать даже в рамках Европейского Союза, где потребуется согласие всех государств-членов для изменения существующих санкций.
Тогда же Адам Позен, президент Института международной экономики Петерсона, скептически выразился о потолке цен в связи с отсутствием стимула поддержки инициативы у Китая и Индии – важных покупателей энергоресурсов Москвы.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
В среду утром, стало известно, что мировые цены на нефть несколько снизились в ожидании деталей о «ценовом потолке» для России. Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.42 снижается на 0,26%, достигая 88,13 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,22%, до 80,77 доллара. Вместе с тем, отмечается, что игроки не ждут серьезных изменений в случае введения «ценового потолка» для России.
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Польша и страны Прибалтики отказались поддержать потолок цен на российскую нефть
Bloomberg: Польша и страны Прибалтики не приняли предложенный потолок цен на российскую нефть
Польша, Литва, Латвия и Эстония отказались поддержать потолок цен на нефть из России на уровне 65 долларов за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Агентство уточняет, что исполнительный орган Евросоюза предложил предельный уровень цен на российскую нефть в 65 долларов за баррель, однако страны Прибалтики и Польша сочли такой потолок чересчур «щедрым» по отношению к России, передает RT со ссылкой на Bloomberg.
Ранее стало известно, что мировые цены на нефть начали незначительно снижаться после выхода данных о запасах сырья в США и увеличении числа действующих буровых установок.
Накануне стало известно, что переговоры между странами ЕС о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик. В среду стало известно, что ЕС и страны G7 предложили установить потолок цен на нефть из России в 65–70 долларов за баррель.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что России не стоит соглашаться даже на «мягкий потолок» цен на нефть. Он выразил уверенность, что если Москва согласится на эти условия, то постепенно «стены и потолок начнут сужаться».
Юшков: России не стоит соглашаться даже на «мягкий потолок» цен на нефть
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Сейчас США пошли по пути введения мягких ограничений на нашу нефть. Но если Москва согласится на эти условия, то постепенно «стены и потолок начнут сужаться». Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя новые детали соглашения США о введении потолка цен на российскую нефть.
«Вашингтон и страны G7 последовательно шли по пути смягчения санкций в виде потолка цен на российскую нефть. Причиной тому – опасения, что Москва действительно откажется поставлять энергоресурсы государствам, поддержавшим рестрикции», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Все понимают, что если Россия не найдет другие рынки сбыта освободившихся объемов, то она просто сократит экспорт. Об этом, кстати, на днях говорил Александр Новак, упомянув возможность сокращения экспорта», – отмечает собеседник.
«Такого сценария опасаются как США, так и ЕС. На рынке и без того наблюдается острый дефицит энергоресурсов. Если же Москва сократит экспорт, то стоимость всех марок нефти в мире значительно увеличится. И тогда наша страна при меньших объемах поставок получит столько же, сколько зарабатывала ранее», – рассуждает эксперт.
«На Западе, тем временем, импортеры начнут платить больше. С невероятной скоростью начнет раскручиваться инфляция. Для стабилизации обстановки придется поднимать ставки ФРС. Экономика перейдет к рецессии», – описал возможный сценарий Юшков.
«В связи с этим Вашингтон пытается предложить такие санкции, которые никак не сказались бы на рынке, а Москва их могла бы просто проигнорировать. Так мы можем увидеть отсутствие рестрикций в отношении покупателей российской нефти. То есть перевозить и страховать суда нельзя, а покупать – пожалуйста», – предполагает собеседник.
«При этом я не исключаю, что Вашингтон может попытаться таким образом подтолкнуть Россию, Индию и Китай к принятию предложенной системы потолка цен на топливо. Но нам ни в коем случае нельзя соглашаться на это», – призывает эксперт.
«Логика такая: когда ты соглашаешься на потолок, который тебя вроде как не ограничивает, Штаты могут его пересмотреть. И тогда с каждым таким пересмотром «стены и потолок» будут сужаться все больше. В результате ограничения могут ввести на все российские экспортные товары», – заключил Юшков.
Накануне издание The Wall Street Journal сообщило о том, что 23 ноября США и ЕС могут установить предельные цены на российскую нефть. Указывается, что точные ограничения могут быть как в районе 60 долларов за баррель, так и на уровне 70.
В Минфине США заявили, что после введения цен на российскую нефть Штаты совместно с союзниками будут корректировать установленный предельный уровень несколько раз в год. Сообщается, что подобное решение связано с потребностью в подстраивании решения под рыночные нужды.
Помимо этого, Минфин США опубликовал генеральную лицензию, в которой указаны существенные послабления ограничений в отношении ряда европейских государств. Так, планируется разрешить все финансовые операции, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию и Хорватию, а также в другие страны ЕС, не имеющие выхода к морю.
Стоит отметить и тот факт, что потолок цен на нефть из РФ не будет применяться при условии существенной переработки сырья за пределами страны. Об этом говорится в другой лицензии ведомства.
Минфин США также отметил, что установка предельной цены на экспортируемую Россией нефть будет произведена только «после технических учений», которые планируют совместно провести западные страны. На данный момент суть учений и их точная дата остаются неизвестными.
При этом, как сообщает издание Bloomberg, ЕС желает максимально смягчить последствия принятия инициативы путем добавления 45-дневного переходного периода до введения ограничений. Льготный период будет применяться к нефти, загруженной до 5 декабря (по информации издания, именно в эту дату нефтяные санкции должны будут вступить в силу) и разгруженной до 19 января.
Ранее издание Reuters писало, что ограничения, вводимые Европейским союзом, коснутся не только российской нефти, но и нефтепродуктов. Агентство указывает, что с 5 февраля ЕС введет ограничения на импорт российских нефтепродуктов, что существенно снизит общие доходы России.
Напомним, что в июне страны G7 договорились ввести потолки цен на российскую нефть. Данное решение вызвало неоднозначную реакцию экспертного сообщества на Западе. Так, издание Bloomberg приводило мнение высокопоставленного чиновника министерства финансов США о том, что подобный шаг будет иметь решающее значение для предотвращения очередного скачка мировых цен до 140 долларов за баррель.
Однако Bloomberg также писал о проблематичности практической реализации данного решения. В частности, указывалось на сложность достижения договоренностей со странами не-Запада об установке потолка на российскую нефть. Кроме того, решение достаточно сложно реализовать даже в рамках Европейского Союза, где потребуется согласие всех государств-членов для изменения существующих санкций.
Тогда же Адам Позен, президент Института международной экономики Петерсона, скептически выразился о потолке цен в связи с отсутствием стимула поддержки инициативы у Китая и Индии – важных покупателей энергоресурсов Москвы.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
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Страны ЕС решили исключить российский газ из контрактов на совместные закупки
Министры энергетики стран ЕС договорились не включать российский газ в контракты на совместные закупки
Российский газ исключат из контрактов на совместные закупки, об этом министры энергетики стран ЕС договорились на неформальной встрече в Брюсселе, сообщила Еврокомиссия.
В заявлении ЕК сказано, что новые правила позволят странам ЕС и европейским энергокомпаниям покупать газ совместно на глобальных рынках. Страны ЕС должны использовать данный механизм, чтобы покупать не менее 15% от объема газа, необходимого для заполнения газохранилищ. При этом российский газ будет исключен из совместных закупок, передает ТАСС.
Фактически страны ЕС решили передать ЕК часть функций по выбору поставщиков энергоресурсов. Газовые компании должны передать ЕК данные о том, сколько газа им нужно, та выберет посредника, который определит общие запросы и рассмотрит имеющиеся предложения. Государства ЕС обяжут компании воспользоваться услугами этого посредника, чтобы купить 15% от их обязательств по заполнению газохранилищ в 2023 году (примерно 13,5 млрд кубометров газа в целом по ЕС).
Решение необходимо утвердить на заседании совета ЕС по энергетике в декабре, чтобы оно вступило в силу.
Напомним, министры энергетики стран ЕС не договорились по вопросу лимита цен на газ из России. В частности, Венгрия не желает, чтобы ее затронуло ограничение цен на газ. Кроме того, накануне безрезультатно завершились переговоры стран ЕС о потолке цен на российскую нефть.
В России оценили признание Джонсона о разногласиях в НАТО по Украине
Политолог Корнилов: Джонсон признал собственную вину в затягивании конфликта на Украине
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Борис Джонсон по сути подтвердил, что является главным подстрекателем продолжения боевых действий на Украине, а Франция и Германия в этой ситуации поддались давлению Лондона и Вашингтона вопреки своим национальным интересам. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Ранее экс-премьер Британии заявил, что Германия рассчитывала на быстрое военное поражение ВСУ по экономическим соображениям.
«Очевидно, что Борис Джонсон стал более разговорчив, оказавшись в отставке. Он по сути признал, что обстрелы Донбасса все восемь лет велись не просто с ведома, а при участии стран ЕС и НАТО. Мы об этом говорили каждый день, но на Западе этого старались не признавать», – сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
По его словам, экс-премьера Британии, похоже, «потянуло на мемуары, вот он и начал делиться такими фактами». «Важный момент в этом интервью заключается в том, что Джонсон фактически подтвердил очень глубокий раскол внутри «Большой семерки», Евросоюза и НАТО по конфликту на Украине. Здесь сразу видно, у кого какие интересы были в реальности», – полагает Климов.
Политолог и историк Владимир Корнилов также отметил, что многие страны Европы действительно понимали две вещи: неспособность Украины сопротивляться сколь угодно долго своими силами и нежелание европейцев вовлекаться в военный конфликт, склоняясь в пользу переговоров.
«Но все мы помним, кто тогда лег костьми, чтобы не допустить реализации предварительного соглашения. Это был лично Борис Джонсон. Он сначала позвонил, а потом и приехал к Владимиру Зеленскому, чтобы убедить его в том, что нельзя заключать мир с Россией и что украинцы должны погибать до последнего», – отметил Корнилов.
«Так что в этом плане Джонсон, по сути, открывает очевидную истину – именно он стоит за той кровью, за смертями украинцев, которые мы видим сейчас. Это ни Германия, ни Франция, ни кто-либо еще, а лично Джонсон и Британия виновны», – добавил он.
С другой стороны, как считают эксперты, Джонсон подтвердил размывание суверенитета Франции и Германии, которые под давлением Лондона и Вашингтона ввязались в конфликт вопреки своим национальным и прежде всего экономическим интересам.
Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в интервью CNN заявил, что до начала российской специальной военной операции власти ФРГ рассчитывали на быстрое военное поражение Украины в случае начала конфликта. Власти Франции, по его словам, до последнего момента отрицали возможность начала вооруженного конфликта.
«В какой-то момент немцы считали, что если это произойдет, что станет катастрофой, то было бы лучше, если бы всё это закончилось быстро, а Украина рухнула», – добавил экс-премьер.
Кроме того, Джонсон подверг критике правительство бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, представители которого, по его словам, заявляли, что не смогут поддержать давление на Москву в силу огромной зависимости от российских энергоносителей.
При этом накануне министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине – в ближайшие дни или недели, выразив мнение, что война продлится еще месяцы.
В свою очередь министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж вместе с партнерами изучают пути политического решения конфликта на Украине. Ранее в Бельгии призвали Европу договориться с Россией о разделе Украины.
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Переговоры стран ЕС о потолке цен на российскую нефть зашли в тупик
Bloomberg: Переговоры между странами ЕС об ограничении цен на российскую нефть зашли в тупик
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Переговоры между странами Евросоюза (ЕС) о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик, сообщило Bloomberg.
По словам осведомленных источников, Польша и страны Балтии отвергли предложение Европейской комиссии (ЕК) об установлении цены на нефть из России на уровне 65 долларов за баррель, поскольку сочли такое предложение ЕК «слишком щедрым» для Москвы. Ряд других стран с развитым судоходством, в том числе Греция и Мальта, не хотят, чтобы цена на российское топливо опускалась ниже 70 долларов за баррель, передает ТАСС.
Ранее в среду стало известно, что Евросоюз и страны G7 предложили установить потолок цен на нефть из России в 65–70 долларов за баррель. В тот же день глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении бороться против введения потолка цен на российские нефть и газ на совещании министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе.
В понедельник вице-премьер Александр Новак предупреждал, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
В Венгрии поддержали призыв к ЕК отменить санкции против России
Местные власти в Венгрии поддержали призыв к ЕК отменить санкции против России
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Большинство представителей местных властей в Венгрии поддержали призыв отменить санкции против России, с которыми Ассоциация венгерских городов обратилась к председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен.
Об этом заявил глава ассоциации Карой Сита, являющийся мэром Капошвара – города на юго-западе страны, передает ТАСС.
Письмо была направлено фон дер Ляйен в начале октября. В нем отмечается, что санкционная политика не достигла целей, страдают от нее те, кто санкции вводил, – Евросоюз.
«К этой инициативе присоединились более 80% муниципалитетов Венгрии, или 2551 местный орган власти», – процитировало Ситу информационное агентство МТИ.
Руководитель ассоциации указал, что среди тех, кто поддержал призыв к отмене санкций, нет мэра Будапешта Гергея Карачоня, который был избран на свой пост как кандидат от оппозиционных партий.
Ранее госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в МИД Венгрии Тамаш Менцер назвал ложью утверждения главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что санкции не были направлены на прекращение российской спецоперации.
В России оценили данные о сделке США и КНР по авиации для Украины
Эксперт Козюлин: Китай не станет вмешиваться в украинский кризис по просьбе США
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НАТО не удалось что-либо противопоставить России в небе над Украиной, поэтому британские СМИ задним числом оправдывают этот провал, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее издание Spectator сообщило, что США отказались передать Украине МиГ-29 в обмен на обещание Пекина «отговорить» Россию от использования ядерного оружия.
«Сложно представить, чтобы Пекин проводил с Москвой разговоры о применении или неприменении ядерного оружия, да еще и по просьбе Вашингтона. Это нонсенс и, скорее всего, фантазия британской прессы», – считает заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
«Их цель понятна: они представляют Россию как ненадежного обладателя ядерного оружия и пытаются выискать какие-то договоренности между Пекином и Вашингтоном по этому вопросу», – добавил собеседник.
«Тем самым подчеркивается, будто бы Россия нуждается во внешнем контроле, и вокруг этого выстраивается информационная кампания. Кроме того, большинство МиГ-29, которые были в Восточной Европе, американцы передали Украине в виде запчастей. И теперь Запад пытается оправдать неспособность ВСУ и НАТО что-либо противопоставить России в небе над Украиной подобными фантазиями», – заключил Козюлин.
Ранее британское издание Spectator сообщило, что США отказались передавать польские МиГ-29 Украине в обмен на обещания Китая «отговорить» Россию от применения ядерного оружия.
Напомним, идея Польши передать самолеты Украине через базу США в Европе привела к международному скандалу. Судя по всему, Польша хотела за счет США обновить свой военно-воздушный парк: отдать Украине МиГ-29, получив от США F-16. Пентагон в ответ заявил, что не считает приемлемым предложение Варшавы.
МИД России указывал, что применение Россией ядерного оружия гипотетически возможно только в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения, либо на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозой окажется само существование государства.
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На Западе оценили влияние потолка цен на нефть на доходы России
Reuters: Введение потолка цен на нефть в 65–70 долларов не скажется на доходах России в краткосрочной перспективе
Введение странами Запада потолка цен на нефть на уровне 65–70 долларов за баррель значительным образом не повлияет на доходы России в краткосрочной перспективе, поскольку клиенты из Азии покупают нефть по схожей цене, утверждают источники Reuters в отрасли.
По сведениям источников Reuters, при цене нефти Brent на рынке 85 долларов за баррель Индия покупает российскую нефть со скидкой, что вписывается в предлагаемый Западом потолок цен. Таким образом, как считает Reuters, западным компаниям, оказывающим услуги в области перевозки и страхования, может быть послан сигнал, что они вправе проводить операции с российской нефтью без риска подпасть под санкции, передает ТАСС.
В публикации отмечается, что страны Группы семи (G7), а также входящие в Евросоюз государства и Австралия планируют установить потолок цен на перевозимую по морю российскую нефть 5 декабря.
Накануне стало известно, что переговоры между странами ЕС о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик. В среду стало известно, что ЕС и страны G7 предложили установить потолок цен на нефть из России в 65–70 долларов за баррель.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что России не стоит соглашаться даже на «мягкий потолок» цен на нефть. Он выразил уверенность, что если Москва согласится на эти условия, то постепенно «стены и потолок начнут сужаться».
В понедельник вице-премьер Александр Новак предупреждал, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
Прокачка нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба» возобновилась
В «Транснефти» сообщили о возобновлении прокачки нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба»
Прокачка нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба» возобновилась, сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
«В 19.46 мск прокачка возобновилась», – передает ТАСС его слова.
Прокачка по украинскому участку «Дружбы» уже останавливалась на прошлой неделе – 15 ноября. Тогда Украина уведомила «Транснефть» о приостановке прокачки нефти в направлении Венгрии из-за падения напряжения. На следующий день прокачка восстановилась в полном объеме.
Ранее сообщалось, что участок нефтепровода «Дружба» на Украине частично остановлен, при этом прокачка из Белоруссии в сторону Украины пока продолжается.
Цены на нефть ускорили падение после публикации данных о запасах в США
Цены на нефть ускорили темпы падения до 4% после публикации данных о ее запасах в США
Темпы падения мировых цен на нефть ускорились в среду после того, как были опубликованы данные о ее запасах в США, сейчас цены опускаются более чем на 4%, следует из данных торгов.
По данным на 19.01 мск, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 4,38%, составив 84,49 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI – на 4,61% до 77,72 доллара, передает РИА «Новости».
Минэнерго США ранее сообщило, что коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 18 ноября, снизились на 3,7 млн баррелей, или на 0,8%, – до 431,7 млн баррелей. Прогноз же предполагал сокращение на 1 млн баррелей.
При этом запасы бензина выросли сразу на 3,1 млн баррелей – до 211 млн баррелей, в то время как ожидалось увеличение лишь на 0,4 млн баррелей.
Ранее сообщалось, что после введения потолка цен на российскую нефть США вместе с союзниками будут корректировать установленный предельный уровень.
На министерской встрече ЕС не смогли договориться по потолку цен на газ
Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил о провале переговоров ЕС по ограничению цен на газ из России
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Главы министерств энергетик Евросоюза в ходе встречи не смогли прийти к общему решению по потолку цен на газ из России, предложенному ЕК, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
В ходе встречи в Брюсселе в четверг министры не смогли прийти к общему решению, они договорились провести внеочередное заседание Совета министров энергетики 13 декабря, сказал он, передает ТАСС.
В четверг вечером или в пятницу утром пройдет обсуждение этой же темы на уровне послов.
Венгерский министр добавил, что предложение ЕК о потолке цен идет вразрез с прошлым решением европейских лидеров, включая решение о нераспространении ограничений на поставки топлива по трубопроводам по долгосрочным контрактам.
Эта мера также нарушит суверенитет стран ЕС и приведет к дестабилизации энергетического рынка.
«Это очень опасное предложение, которое может вызвать серьезную угрозу безопасности поставок», – сказал Сийярто.
Мнение Будапешта по вопросу не поменялось, Венгрия не желает, чтобы ее затронуло ограничение цен на газ. Сийярто подчеркнул, что венгерской стороне удалось добиться того, что участие в совместных закупках будет добровольным.
Также ранее стало известно, что обсуждения в Евросоюзе введения потолка цен на нефть, поставляемую из России, не привели ни к чему.