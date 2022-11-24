Путин призвал в кратчайшие сроки принять закон о доступе к обезличенным данным

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24 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 17:07  |  vz.ru
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Потолок цен на российскую нефть становится формальным

Запад хочет установить потолок цен на российскую нефть на уровне ее реальной цены Егор Алеев/ТАСС
ЕС наконец поставит точку в вопросе «какой ценовой потолок установит Запад для российской нефти». Если изначально речь шла о 40 долларах за баррель, потом о 60 долларах, то теперь планку подняли еще выше – до 65–70 долларов. Чего именно боится Запад, что вынужден каждый раз повышать потолок цен? И почему эта мера может стать в итоге формальностью? Подробности...
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Почему Галичина воюет руками русскоязычных украинцев

Стало известно о поголовной мобилизации в ВСУ русскоязычных жителей Украины REUTERS/Umit Bektas
Распоряжением офиса Зеленского ВСУ поголовно мобилизуют русскоязычных граждан Украины. При этом галичан и жителей других западных регионов Незалежной мобилизационные мероприятия практически не затрагивают. Почему власти в Киеве отправляют на убой главный электорат Зеленского в 2019 году? Подробности...
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Удары по энергетике Украины перестали быть щадящими

В среду без света осталась почти вся Украина Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform/ABACA/Reuters
В среду большая часть Украины осталась без света. Причиной стали удары по энергетической инфраструктуре страны. По словам специалистов, в этот раз были выведены из строя подстанции с наиболее высоким напряжением – 750 кВ, отвечающие за переброску электроэнергии между областями страны. Таким образом, единая энергосистема Украины фактически перестала существовать. Сможет ли Киев ее восстановить и как проблемы в энергетике отразятся на ВСУ? Подробности...
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Как украинцы делают Эстонию русской

Не все жители Эстонии согласны с языковой политикой местных властей Сергей Степанов/ТАСС
Случилось неожиданное: эстонский парламент вдруг отверг законопроект о полном запрете использования в стране русского языка. Дискуссия по данному вопросу затронула даже сексуальную тематику, а причиной появления законопроекта стали, как ни парадоксально, украинские беженцы. Однако в реальности эстонской идентичности сегодня угрожает совсем другой язык.  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Республиканский Конгресс не прекратит поддержку Украины

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Республиканцы намерены усилить контроль за расходованием американских средств на Украину. Однако сами расходы сохранятся – это в интересах любой администрации США, будь она республиканская или демократическая. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Безопасность полетов – всегда дело будущего

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
Космонавтика – это не Олимпиада. Нельзя запускать к нужной дате или делать что-то исключительно ради рекордов. Важно не то, сколько успешных запусков осталось за плечами – важнее относиться к каждому, как к первому и единственному. Подробности...

Запад переписывает историю все более топорно

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Основной мотив, по которому западные элиты перешли на максимально грубую и незатейливую отмену России, в своей основе глубоко иррационален. Это просто попытка догнать ушедшее и вернуть упущенное. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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Борис Джонсон во всем признался

Украина во мгле

Голос разума в Японии

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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Путин призвал в кратчайшие сроки принять закон о доступе к обезличенным данным

    24 ноября 2022, 16:02

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» призвал парламент в кратчайшие сроки принять законопроект о доступе к обезличенным данным.

    По словам Путина, сегодня в беседе с ним затрагивали эту тему, когда он осматривал перед началом конференции выставку, передает ТАСС.

    «Коллега рассказывал об этом: и о своей работе, и о том, что предполагается сделать в ближайшее время. Говорил о необходимости доступа к этой информации. Я согласен с этим, безусловно. Прошу парламент ускорить работу над соответствующим законопроектом, он должен быть принят в кратчайшие сроки», – сказал Путин.

    Кроме того, он поручил поддержать развитие отечественных облачных технологий в России.

    «Чтобы выстроить работу с данными и сквозную цифровизацию бизнес-процессов, также важно обеспечить деятельность облачной инфраструктуры, у компании должны быть программные, аппаратные инструменты и вычислительные мощности. Я прошу правительство обеспечить поддержку развития этих направлений, в том числе определить специальные механизмы в рамках реализации федерального проекта по искусственному интеллекту», – сказал он.

    Ранее Путин заявил, что место России в мире в будущем во многом будет определяться успехами в области искусственного интеллекта.


    Берлин объяснил обращение Шольца к Путину на ты
    Представитель кабмина Германии Хебештрайт сообщил, что Шольц при общении с Путиным обращается к президенту России на Вы
    		    22 ноября 2022, 01:56
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт объяснил, почему, призывая прекратить спецоперацию на Украине, канцлер Олаф Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину на ты.

    Хебештрайт заверил, что Шольц с Путиным общаются «не на ты, а на Вы». Обращение на ты, по мнению Хебештрайта, было риторической фигурой. Он также призвал не «выносить никаких суждений» из-за того, что Шольц несколько раз называл Путина только по фамилии, без упоминания должности, передает РИА «Новости».

    Напомним, Шольц выразил сожаление о неучастии Путина в саммите G20, а также заявил, что собирается продолжить диалог с главой Российского государства.

    Коментарии (40)
    Путин рассказал о последнем разговоре с Фиделем Кастро

    22 ноября 2022, 16:32

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин вспомнил о последнем разговоре с Фиделем Кастро, он рассказал, что Кастро говорил о вещах, созвучных времени.

    «В моей памяти остались многочасовые беседы с ним. Особенно наш последний разговор в июле 2014 года. Он говорил о вещах, удивительно созвучных времени – времени становления многополярного мироустройства... О том, что каждый народ имеет право на свободное развитие, на выбор своего пути, а в по-настоящему справедливом мире не может быть места диктату, грабежу и неоколониализму», – сказал Путин на встрече с кубинским лидером, сообщает ТАСС.

    Ранее Путин и его кубинский коллега Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро. Монумент изготовлен из бронзы, художественная подготовка велась около полугода. Памятник высотой три метра, его внешний вид, по замыслу авторов, должен демонстрировать героический путь активного человека, отстаивавшего права и свободы людей в своей стране. Памятник расположили на одноименной площади в столичном районе Сокол.

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    Путин: Россия добилась полного самообеспечения по мясу
    Президент Путин: Россия добилась уровня самообеспечения по мясу в 100,8%

    21 ноября 2022, 18:48

    Текст: Валентина Григоренко

    Уровень самообеспечения России мясной продукцией в 2022 году уже превысил 100%, заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии по вопросам развития отечественной селекции и генетики.

    Глава государства отметил, что в России уровень самообеспечения по мясу, по мясной продукции в соответствии с доктриной продовольственной безопасности должен быть не менее 85%.

    «А в этом году мы уже добились 100,8%, и это, безусловно, показательный, хороший результат, с чем я всех, кто работает по этому направлению, поздравляю», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что российская сторона будет продолжать оказывать помощь странам, которые столкнулись с дефицитом продовольствия из-за авантюрной западной политики.

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    Путин назвал обстановку в Афганистане сложной
    Путин назвал обстановку в Афганистане сложной, велика вероятность проникновения боевиков на территорию стран ОДКБ

    23 ноября 2022, 17:32

    Текст: Ольга Иванова

    Обстановка в Афганистане остается сложной, велика вероятность проникновения боевиков на территорию стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил президент России Владимир Путин на саммите объединения.

    «Разделяю озабоченности коллег, которые высказались по поводу обстановки в Афганистане. Она остается, безусловно, сложной. Опасность проникновения боевиков различных международных террористических организаций на территорию государств ОДКБ по-прежнему велика, а распространение экстремистской идеологии среди населения стран Центральной Азии повышает риск активизации радикального подполья в регионе», – приводит его слова ТАСС.

    Также он добавил, что Россия поддерживает решение об оснащении миротворческих сил ОДКБ современными вооружениями.

    «Можно с удовлетворением отметить, что полученный в ходе миротворческой операции в Казахстане весьма ценный практический опыт был проанализирован нами и секретариатом Организации. Россия, безусловно, поддерживает вынесенное на наше утверждение важное решение об оснащении миротворческих сил Организации современными вооружениями, военной и специальной техникой, а также специальными средствами», – сказал Путин.

    Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Ереван для участия в очередной сессии Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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    Путин подтвердил готовность России расширить экспорт удобрений
    Путин: Москва готова к расширению экспорта удобрений и работе с партнерами

    23 ноября 2022, 10:46

    Текст: Александра Юдина

    Москва намерена увеличить экспорт удобрений и наладить работу абсолютно со всеми партнерами в этой области, заявил российский лидер Владимир Путин в беседе с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по минеральным удобрениям Дмитрием Мазепиным.

    В частности, глава государства пообещал помощь в развертывании проекта бесплатной поставки удобрений «Уралхима» в Африку под эгидой ООН, отметив группу его компаний как одного из крупнейших производителей азотных, аммиачных и калийных удобрений в мире, передает ТАСС.

    Также Путин рассказал, что несколько лидеров африканских стран связывались с ним по вопросу блокировки Западом поставок удобрений из России.

    Президент назвал эту ситуацию неприемлемой, так как речь идет о безвозмездной помощи беднейшим странам, где зачастую царит голод.

    Напомним, во время согласования окончательной декларации саммита G20 западные страны долгое время отказывались учитывать пакетный характер зерновой сделки – они утверждали, что продовольствие должно поступать на мировые рынки, но при этом не признавали тот факт, что Россия согласилась на сделку, чтобы помочь беднейшим странам и снизить риск голода. 

    Также России пришлось опровергать слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака в адрес Москвы о том, что она якобы превращает продовольствие в оружие. 

    В Кремле при этом заявили, что обвинения в корне неверные: Россия, наоборот, помогает поставкам продовольствия на мировые рынки.

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    Путин: ОДКБ помогает защищать интересы стран-участниц, несмотря на проблемы
    Путин: В работе ОДКБ есть проблемы, но организация помогает защищать интересы стран-участниц

    23 ноября 2022, 17:56

    Текст: Ольга Иванова

    В работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) есть проблемы, но при этом она все равно помогает обеспечивать защиту суверенитета стран-членов, заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.

    «Мы, конечно же, видим не только достижения, но и проблемы... Сегодня мы поговорим, думаю, что без всяких камер, об этом, и поподробнее», – приводит его слова ТАСС.

    Также Путин подчеркнул, что «совместная работа в рамках ОДКБ приносит видимую практическую отдачу, помогает обеспечивать защиту национальных интересов, суверенитета и независимость наших стран».

     

    Ранее Путин заявил, что обстановка в Афганистане остается сложной, велика вероятность проникновения боевиков на территорию стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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    Президента Кубы впечатлила речь Путина о вхождении новых регионов в состав России
    Президент Кубы рассказал о своем впечатлении от речи Путина о вхождении новых регионов в состав России

    22 ноября 2022, 17:28

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным рассказал, что его впечатлила речь российского коллеги по поводу вступления в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

    Бермудес признался, что был очень заинтересован речью Путина. «Вы сделали очень тщательный, четкий анализ, начиная с момента распада СССР. Вы осуждали там роль империалистических держав», – передает его слова РИА «Новости».

    Путин, по словам президента Кубы, провел очень обстоятельный анализ того, что происходит в мире, и что мир должен все-таки очнуться, кто навязывает нам эти правила. Своими мыслями Путин должен делиться с миром, считает Бермудес.

    «Я был очень рад познакомиться с этой речью, мы совпадаем в подходах и точках зрения по глобальным вопросам», – отметил глава Кубы.

    Напомним, 30 сентября Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.

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    Путин: Россия обеспечила свою продовольственную безопасность
    Путин: Россия обеспечивает свою продовольственную безопасность по многим параметрам

    21 ноября 2022, 17:52

    Текст: Вера Басилая

    Россия обеспечивает себя большинством товаров, важных для продовольственной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии запуска племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области.

    По словам Путина, Россия обеспечивает свою продовольственную безопасность по большинству ключевых параметров, в том числе по зерну, сахару, растительному маслу, рыбной продукции и по очень многим другим составляющим, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что Россия будет продолжать оказывать помощь странам, которые столкнулись с дефицитом продовольствия из-за авантюрной западной политики.

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    Песков отказался сравнивать Путина с Хрущевым
    Представитель Кремля Песков не стал сравнивать президента Владимира Путина с советским лидером Никитой Хрущевым
    		    22 ноября 2022, 14:07
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Сравнение российского лидера Владимира Путина и его советского коллеги Никиты Хрущева невозможно, выразил мнение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля нашел такое сравнение неуместным и подчеркнул, что Путина вообще невозможно ни с кем сравнивать, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков высказался о предложении сравнить современный кризис с Карибским, обозначив одну общую черту – противостояние коллективному Западу во главе с Соединенными Штатами.

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    Путин: Россия продолжит помогать продовольствием бедным странам
    Президент Путин указал на продолжение помощи странам, сталкивающимся с дефицитом продуктов из-за политики Запада

    21 ноября 2022, 17:44

    Текст: Валентина Григоренко

    Российская сторона будет продолжать оказывать помощь странам, которые столкнулись с дефицитом продовольствия из-за авантюрной западной политики, заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области.

    Путин отметил, что Россия помогает и будет помогать странам, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия из-за тех дисбалансов, к которым привела авантюрная – без всякого преувеличения, непрофессиональная политика некоторых западных стран, передает ТАСС.

    Глава государства поблагодарил всех, кто принял участие в реализации проекта по созданию племенного центра. «Новый комплекс будет выпускать крайне нужную, востребованную продукцию – инкубационные яйца, которые поступят непосредственно на предприятия для последующего выращивания птицы», – добавил он.

    Путин подчеркнул, что такие проекты значимы и призваны значительно укрепить продовольственную безопасность и независимость России, обеспечить хозяйства отечественным племенным материалом, повысить качество продукции.

    В мероприятии также приняли участие глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и представители профильных хозяйств из Тюмени, Подмосковья, Курской и Калининградской областей, работающих над улучшением различных пород птицы и скота.

    Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что Россия в рамках зерновой сделки экспортировала свыше 15 млн тонн зерна, а также большой объем минеральных удобрений. Большая часть зерна направляется в беднейшие страны.

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    Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола «Якутия»
    Президент Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола «Якутия»

    22 ноября 2022, 13:52

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола «Якутия».

    Это третий серийный ледокол, создаваемый в рамках строительства серии универсальных атомных ледоколов (УАЛ) проекта 22220, передает РИА «Новости».

    Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт предназначены для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина ледокола составит 173,3 метра, ширина – 34 метра, водоизмещение – 33,5 тыс. тонн.

    Ледоколы этого проекта могут проводить караваны судов в Арктике, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Ранее пресс-служба «Балтийского завода» сообщала, что ледокол «Якутия» проекта 22220 будет спущен на воду в Санкт-Петербурге 18 ноября. 

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    Путин продлил валютное регулирование до конца 2023 года

    23 ноября 2022, 19:54

    Текст: Алексей Дегтярев

    Экономические меры, направленные на финансовую стабилизацию валютного регулирования, продлены до 31 декабря 2023 года, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Изначально документ рассчитывался сроком до 31 декабря 2022 года, глава государства своим указом продлил его действие до конца следующего года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Российским юридическим и физическим лицам было запрещено оплачивать доли в имуществе зарубежных юрлиц, а Центробанк был наделен правом определять суммы операций по переводу средств иностранным компаниям и физическим лицам.

    В марте 2022 года президент издал указы о специальных мерах в экономике. Один из документов касался дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности страны в сфере валютного регулирования.

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    Путин заявил о схожести позиций России и Кубы
    Путин: Россия и Куба всегда были против различных ограничений и эмбарго

    22 ноября 2022, 16:39

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Россия всегда выступала против различных ограничений, эмбарго и блокад, Куба занимает такую же позицию в отношении РФ, это результаты традиционной дружбы двух стран, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

    «Мы всегда выступали против различного рода ограничений, эмбарго, блокад и так далее. Всегда поддерживали на международных площадках, и мы видим, что Куба занимает такую же позицию в отношении нашей страны, в отношении России», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    Президент России отметил, что «всё это – результат традиционной дружбы, которая была заложена товарищем Фиделем Кастро».

    Ранее во вторник российский президент Владимир Путин и его кубинский коллега Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро.

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    Путин выразил президенту Индонезии соболезнования в связи с жертвами землетрясения
    Путин выразил президенту Индонезии соболезнования в связи с многочисленными жертвами землетрясения

    22 ноября 2022, 13:07

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными разрушениями и жертвами землетрясения в провинции Западная Ява.

    «Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия», – говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

    В результате стихийного бедствия в Индонезии погибли 252 человека, по меньшей мере 377 человек получили травмы.

    Землетрясение магнитудой 5,1 в Индонезии произошло 21 ноября.

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    Путин на встрече с Пашиняном назвал союзниками Россию и Армению

    23 ноября 2022, 21:59

    Текст: Ольга Иванова

    Отношения России и Армении носят союзнический характер, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном после саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване.

    «Вы отметили наши двусторонние отношения, которые, безусловно, являются союзническими, имеют древние, глубокие корни», – приводит его слова ТАСС.

    Он отметил также рост товарооборота между двумя странами за девять месяцев текущего года на 67%.

    Напомним, президент России Владимир Путин, выступая на саммите ОДКБ, заявил, что надеется на заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

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