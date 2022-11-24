Путин призвал в кратчайшие сроки принять закон о доступе к обезличенным данным

Президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» призвал парламент в кратчайшие сроки принять законопроект о доступе к обезличенным данным.

По словам Путина, сегодня в беседе с ним затрагивали эту тему, когда он осматривал перед началом конференции выставку, передает ТАСС.

«Коллега рассказывал об этом: и о своей работе, и о том, что предполагается сделать в ближайшее время. Говорил о необходимости доступа к этой информации. Я согласен с этим, безусловно. Прошу парламент ускорить работу над соответствующим законопроектом, он должен быть принят в кратчайшие сроки», – сказал Путин.

Кроме того, он поручил поддержать развитие отечественных облачных технологий в России.

«Чтобы выстроить работу с данными и сквозную цифровизацию бизнес-процессов, также важно обеспечить деятельность облачной инфраструктуры, у компании должны быть программные, аппаратные инструменты и вычислительные мощности. Я прошу правительство обеспечить поддержку развития этих направлений, в том числе определить специальные механизмы в рамках реализации федерального проекта по искусственному интеллекту», – сказал он.

Ранее Путин заявил, что место России в мире в будущем во многом будет определяться успехами в области искусственного интеллекта.