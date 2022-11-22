СМИ: Болгария разрешила «Лукойлу» поставлять нефть в обход санкций ЕС

В России оценили удары Турции по военному центру США в Сирии

Востоковед Вавилов: США не оставят без внимания турецкие удары по своим объектам в Сирии

Турция остается важным партнером для Москвы и Вашингтона. Поэтому ссориться с Эрдоганом из-за курдов ни одна из сторон не станет. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли востоковеды Александр Вавилов и Алексей Малашенко. Ранее Турция нанесла удар по американскому центру подготовки курдских бойцов в Сирии на фоне обвинений в адрес Москвы и Вашингтона из-за ситуации на севере республики.

«Американцы, безусловно, не оставят без внимания удар Турции по центру подготовки курдских бойцов в Сирии. Однако ракетных ударов я бы не ждал. Анкара остается для Вашингтона, несмотря на все трудности, важнейшим партнером по НАТО. Вероятно, в ближайшее время мы услышим много шума на этом направлении, будет немало пропагандистской возни», – предположил профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов.

«Но в целом все останется на своих местах, поскольку для Турции курдские формирования и боевики представляют достаточно серьезную угрозу. Даже с учетом тех ударов, которые наносятся по их формированиям. И турки от этого противодействия точно не откажутся», – уверен собеседник.

«Что касается обвинений Эрдогана в адрес Москвы о несоблюдении Сочинских соглашений 2019 года, то тут тоже не стоит ожидать каких-то резких реакций. Турция для нас остается достаточно серьезным партнером. И об этом говорил Владимир Путин», – отмечает востоковед.

Вавилов не исключил, что курдский вопрос будет подниматься в рамках Астанинского формата, заседание которого намечено на вторник и среду. «Вероятнее всего, мы вновь подтвердим свою позицию о необходимости бороться с терроризмом. Но мы также дадим понять, что курды, как единственная многомиллионная нация, не имеющая государственности, вправе отстаивать свои интересы», – пояснил эксперт.

«Не исключаю, что в скором времени сами курды вспомнят предложения Москвы помочь в урегулировании своих проблем с Дамаском и Анкарой. У нас с ними достаточно близкие отношения. И Россия выступает за то, чтобы интересы всех сторон были соблюдены. Но курды смотрят по обстановке и зачастую принимают ту сторону, которая им выгодна в конкретный период времени», – подчеркивает Вавилов.

В свою очередь руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко уверен, что обвинения Эрдогана никак не скажутся на политике Вашингтона в части курдского вопроса. «Американцы действительно помогают курдам. Но они оказывают поддержку не «Рабочей партии Курдистана», а всему движению за автономию и, что называется, за все хорошее. Это продолжается десятилетиями», – говорит он.

Эксперт также уверен, что решить проблему с курдами практически невозможно. «Создавать условное Курдское государство – бред. Давать им автономию? Непонятно, какую конкретно и как. Напомню, что Башар Асад, как только пришел к власти, пытался сделать нечто подобное, но не получилось», – отметил собеседник.

«Претензии Эрдогана к России тоже понятны. Турция утверждает, что ракетные удары были нанесены по террористам, к которым Москва относится не так жестко, как хотелось бы Анкаре. Эрдогана это очень раздражает. Дело в том, что российско-турецкое сотрудничество с каждым годом все больше разрастается, но такие болезненные вопросы тормозят это развитие», – предполагает востоковед.

Малашенко также настаивает на том, что в ближайшее время в курдском вопросе не стоит ожидать кардинальных изменений. «Это большая международная проблема. И для того, чтобы как-то обсудить этот вопрос, необходимо провести встречу, на которой будут присутствовать все заинтересованные стороны. Но нынешняя международная обстановка пока не позволяет этого сделать», – пояснил он.

«Ситуацию осложняет тот факт, что курды – не едины. То есть фактически не очень понятно, с кем говорить, не с «Рабочей партией Курдистана» же. Вероятно, это тот случай, когда и Москве, и Вашингтону стоит немножко помолчать. Ни критика в адрес Эрдогана, ни оправдания не возымеют никаких результатов», – заключил Малашенко.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что ВВС Турции нанесли удар по американскому центру подготовки бойцов курдских «Сил демократической Сирии» в Хасеке. Сообщается, что в центре работают военные инструкторы из США. Данные о потерях не указываются.

На фоне этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался, что Вашингтон поставляет оружие курдским формированиям в Сирии, а Россия не выполняет свою часть Сочинских соглашений 2019 года.

По словам турецкого лидера, США, будучи союзником Турции по НАТО, за последние годы направили «тысячи грузовиков с боеприпасами и оружием в районы Сирии, где орудуют террористы». Он указал, что подобную политику проводит уже не первая администрация в Белом доме: «Я лично поднимал вопрос в беседах с Обамой, Трампом и далее с Байденом».

Анкара считает, что поддержка, которую США оказывают «террористам» в Сирии, создает угрозу для южных границ Турции. Как заявил Эрдоган, Турция предупреждала США, что предпримет ответные действия, Вашингтону при этом нечем отвечать Анкаре.

Эрдоган заявил, что у Турции также есть договоренность с российской стороной, заключенная в Сочи в 2019 году. По его словам, на России «лежит ответственность за очистку региона от террористов». «К сожалению, хотя мы неоднократно напоминали им об этом, они этого не сделали и не делают. Мы сказали, что не будем молчать и предпримем шаги против террористов там, если они не смогут сделать это сами», – сказал он.

По словам президента Турции, в этом для Анкары «нет никаких ограничений», продолжение военной операции остается на повестке дня. Турецкая армия «делала все необходимое с земли и с воздуха» и намерена «делать это и впредь», сказал он.

В свою очередь спецпредставитель российского лидера по Сирии Александр Лаврентьев призвал Турцию не допускать эскалации напряженности по сирийскому вопросу и сдерживаться от ударов по ее территории.

Во время очередного этапа переговоров по урегулированию ситуации в Астане он отметил, что необходимо продолжить изучать мирные решения «курдского вопроса». По его словам, удары Турции по Сирии и Ираку были последствием провокации терактом в Стамбуле 13 ноября. Он также добавил, что Москва с начала 2022 года предприняла множество шагов, чтобы не допустить сухопутной операции Турции в Сирии.

Представитель президента подчеркнул, что работу с терроризмом необходимо продолжать и призвал западные страны и международной сообщество сделать конкретные шаги по сдерживанию террористической деятельности. Лаврентьев добавил, что западные страны таким образом используют Сирию для создания дополнительного боевого фронта с Россией.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Эрдоган перешел к одновременной критике России и США в контексте конфликта в Сирии.