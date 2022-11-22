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США предоставили новый транш Украине на 4,5 млрд долларов
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Украинская сторона в скором времени получит очередной транш прямой бюджетной помощи на 4,5 млрд долларов, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен.
Средства станут поступать в предстоящие недели, они предназначены для того, чтобы киевские власти смогли «защититься от незаконной войны России» и укрепить экономическую стабильность, заявила Йеллен, передает РИА «Новости».
Также эти средства должны быть потрачены зарплаты работникам медицинской сферы, правительственным служащим, на социальные пособия и остальное.
Отмечается, что с учетом этого транша прямая бюджетная поддержка Киеву со стороны Вашингтона дойдет до 13 млрд долларов. Министр призвала другие страны нарастить помощь Киеву.
Стало известно о гибели расстрелявшего российских пленных украинского боевика
Расстрелявший российских безоружных пленных военнослужащих в Макеевке украинский националист, предположительно, уничтожен, об этом сообщили украинские Telegram-каналы.
Уничтоженным боевиком оказался старший лейтенант Роман Русник, военнослужащий 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, передает ФАН со ссылкой на украинские медиа.
Однако официального подтверждения этим данным нет.
В интернете разместили несколько видеозаписей с убийством безоружных российских пленных. Минобороны России заявило, что украинские военные расстреляли более 10 военнопленных выстрелами в голову.
Экс-военнослужащий ВСУ заявлял, что их убили бойцы 80-й бригады ВСУ, которая якобы плотно работает с Североатлантическим альянсом и находится «под опекой» американских морпехов.
СМИ: Российских пленных в Макеевке расстреляли воспитанники американских морпехов
RT сообщил об опеке американцев над расстрелявшей российских пленных бригадой вооруженных сил Украины
Российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов, сообщил бывший украинский солдат.
Бывший украинский солдат служил в 80-й бригаде, но перешел на сторону России, когда украинцы казнили его отца. Он рассказал, что бойцов бригады, которая базируется во Львове, учили ненавидеть все русское. Делалось это задолго до начала спецоперации, когда бригаду «под опеку взяли американские войска». Сообщается, что обучением и «политическим промыванием мозгов» занимались морпехи из США, передает RT.
Напомним, в интернете опубликовали видеозаписи с расправой украинских военных над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что бойцы вооруженных сил Украины расстреляли более 10 россиян выстрелами в голову.
Британский наемник рассказал об отношении к раненым в ВСУ
Британский наемник Шариф: У ВСУ нет обезболивающих
У Вооруженных сил Украины наблюдаются проблемы со снабжением, сообщил британский наемник Шариф.
Выходец из Бристоля месяц назад был тяжело ранен в боях в Херсонской области. По словам британца в интервью Bild, его подразделение попало в засаду, передает РИА «Новости».
По словам Шарифа, у ВСУ нет обезболивающих, вертолета или спецотряда для эвакуации раненых, которые полностью предоставлены сами себе. Наемник уточнил, что выносить его с поля боя пришлось сослуживцам.
Ранее в Донбассе был ликвидирован австралийский наемник Тревор Кьелдал, участвовавший в боевых действиях на стороне украинских войск.
Украина заявила о повышении тарифа на транзит российской нефти
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Украинский оператор «Укртранснефть» уведомил российскую компанию «Транснефть» о повышении тарифов на транзит нефти по трубопроводу «Дружба».
Украинская сторона заявила, что в результате разрушения энергетической инфраструктуры страны возник значительный дефицит электроэнергии, это повлекло увеличение ее стоимости, нехватку топлива и запасных частей, передает «Радио Sputnik».
Также увеличилась стоимость организации безопасных условий труда для персонала и защиты объектов. В связи с этим Украина собирается повысить тарифы на транспортировку нефти в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну до 13,6 евро (13,9 доллара) с начала 2023 года.
«Транснефть» подтвердила получение соответствующего уведомления и приступила к изучению предложений Украины.
Напомним, прокачка нефти по «Дружбе» остановилась из-за повреждения трансформаторной станции в результате удара по Украине, позже прокачка была восстановлена.
Нефтепровод «Дружба» идет из Самарской области и проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
Венгрия обвинила Борреля во лжи о санкциях и спецоперации России на Украине
Госсекретарь МИД Венгрии Менцер обвинил Борреля во лжи о санкциях и спецоперации России на Украине
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Утверждения главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что санкции не были направлены на прекращение российской спецоперации, являются ложью, заявил госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в МИД Венгрии Тамаш Менцер.
По словам Менцера, «это поражает», но Боррель солгал. Менцер заявил в Facebook*, что санкциями ЕС хотел «положить конец» конфликту на Украине, но попытка провалилась, а Боррель стал «отрицать то, о чем ранее говорила служба, которую он возглавляет», передает ТАСС.
Менцер заявил, что Венгрия против новых санкций к России, так как та зарабатывает на продаже нефти и газа, а ЕС «платит санкционную надбавку за энергоносители и страдает от санкционной инфляции».
Напомним, Боррель заявлял, что ЕС «никогда не говорил, что санкции должны остановить» конфликт на Украине. По его версии, они ослабляют экономику России и ее военные возможности. На прошлой недел он сказал, что Евросоюз не готов пока обсуждать очередные санкции против России.
Посла Венгрии решили вызвать в МИД Украины из-за шарфа Орбана
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за шарфа премьер-министра Орбана с изображением «Великой Венгрии»
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Появление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с картой «Великой Венгрии» в границах до 1920 года неприемлемо, венгерский посол будет вызван для объяснений, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Николенко написал на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская), что послу Венгрии укажут на неприемлемость пропагандирования идей ревизионизма и неприемлемость поступка Орбана, передает РИА «Новости».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан появился на футбольном матче национальной сборной страны против Греции в шарфе в цветах национального флага с изображением Венгрии в границах до 1920 года, когда стране принадлежали территории, ныне входящие в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины.
Ранее МИД Румынии выразил свое неодобрение послу Венгрии из-за шарфа президента Виктора Орбана с картой «Великой Венгрии», где в составе видна территория современной Румынии.
Напомним, президент Владимир Путин указал, что часть территорий, которые вошли в Западную Украину, были насильственно отторгнуты от Венгрии, Румынии и Польши.
Россия обвинила США в потворствовании преступлениям неонацистов на Украине
Посольство России обвинило власти США в потворствовании вседозволенности и безнаказанности неонацистов на Украине
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Власти США покрывают преступления украинских военных, потворствуя чувству вседозволенности и безнаказанности неонацистов, заявило российское посольство в США.
Посольство указало, что убийство украинскими военными российских военнопленных грубо нарушает Женевскую конвенцию. При этом по отношению к украинским пленным Россия выполняет все требования международного гуманитарного права. Украина не только не наказана за преступления, Запад ее даже не подвергает критике. Посольство заявило, что США «покрывают безумства украинских бандитов», передает ТАСС.
Кроме того, США «превращаются в сторону конфликта» в связи с их поставками вооружений Украине, передачей разведданных и военным обучением «преступников и наемников». «Загоняют российско-американские отношения в тупик», – сказано в сообщении.
Напомним, бывший украинский солдат рассказал, что российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов.
Российские Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ
Минобороны показало ракетные удары Су-25 ВКС по военным объектам вооруженных сил Украины
Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.
Ведомство сообщило в Telegram, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После нанесения ударов Су-25 выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. Были уничтожены замаскированные укрепления и бронированная техника ВСУ.
Накануне Минобороны показало боевую работу РСЗО «Торнадо-С» в ходе спецоперации на Украине.
Украинские обстрелы привели к нерадиоактивной утечке на Запорожской АЭС
МАГАТЭ сообщило о нерадиоактивной утечке на Запорожской АЭС после украинских обстрелов
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В результате обстрелов Запорожской АЭС на станции повреждены резервуары для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке, сообщило МАГАТЭ.
В заявлении на сайте МАГАТЭ говорится, что эксперты агентства провели оценку ущерба Запорожской АЭС. По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, «несмотря на силу обстрела», непосредственных проблем с ядерной безопасностью нет, ключевое оборудование не повредили, передает РИА «Новости».
Сообщается, что шесть реакторных блоков находятся в стабильном состоянии. В МАГАТЭ также подтвердили целостность отработавшего топлива, свежего топлива и низко-, средне- и высокоактивных отходов в хранилищах.
При этом четыре реактора находятся в режиме холодной остановки, два – в режиме горячей остановки, они вырабатывают пар и горячую воду для нужд ЗАЭС и Энергодара, передает ТАСС.
Однако оказались повреждены резервуары для хранения конденсата, что «вызвало нерадиоактивную утечку». Также в МАГАТЭ сообщили о следах «нескольких ударов по главной дороге, идущей вдоль блоков реакторов станции, по неработающей железной дороге станции, трубопроводу со сжатым воздухом, пораженному осколками». Эксперты МАГАТЭ оценили «повреждения на территории» станции как значительные.
Гросси активизировал усилия, направленные на достижение договоренности об организации зоны безопасности на Запорожской АЭС.
Напомним, украинские войска продолжают обстрелы Запорожской АЭС. Россия предупредила международное сообщество о том, что на ЗАЭС есть риск атомной аварии. При этом МАГАТЭ заявило о «некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС».
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Госдеп: США следят за ситуацией с расстрелом ВСУ российских пленных
В Госдепе заявили, что США внимательно следят за сообщениями о расстреле ВСУ российских пленных
Вашингтон внимательно отслеживает сообщения о расстреле украинскими военными военнопленных из России и считают, что все стороны конфликта должны следовать международному праву, заявила американский посол по глобальному криминальному правосудию Бет Ван Шаак на брифинге для СМИ.
«Вы спросили о видео, которые появились на выходных. Мы, очевидно, отслеживаем их весьма пристально. Действительно важно подчеркнуть, что законы войны в равной мере применимы ко всем сторонам – как стране-агрессору, так и обороняющемуся государству», – сказала она, передает РИА «Новости».
Дипломат добавила, что США бы призвали Украину продолжать следовать своим международным обязательствам в этом конфликте. «И, во-вторых, мы продолжаем подчеркивать важность того, чтобы все стороны конфликта придерживались международного права или сталкивались с последствиями», – уточнила она.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия самостоятельно займется поиском преступников, казнивших российских пленных.
В пятницу в интернете опубликовали видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что «выродки ВСУ» казнили свыше десяти российских военнослужащих прямыми выстрелами в голову. СК России открыл уголовное дело.
Зеленского обвинили в нарушении условия вступления Украины в ЕС
Зеленский отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отменой пожизненного финансового мониторинга политиков «сломал» одно из обязательных условий для вступления страны в ЕС, сообщил украинский «Центр противодействия коррупции».
Комментируя подписание Зеленским соответствующего закона, «Центр противодействия коррупции» заявил, что ради «возможности отмывать бабло часть власти сломала одно из семи обязательных требований относительно переговоров о вступлении Украины в ЕС», передает РИА «Новости».
Центр считает, что подписанный Зеленским закон уничтожает систему противодействия отмыванию денег украинскими политиками. Подчеркивается, что речь идет об «одном из семи требований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС». В соответствии с новыми правилами политически значимых лиц ожидает «жесткий мониторинг только в течение трех лет после увольнения с должности». Как заявили в «Центре противодействия коррупции», депутаты смогут «легализовать кэш, который они получали в конвертах».
Напомним, Еврокомиссия решила выставить Украине требования для выдачи кредита. Выделение средств будет зависеть, в частности, от выполнения Украиной требований в области верховенства права и борьбы с коррупцией. Эти же условия Киеву необходимо соблюдать для продолжения процесса по вступлению в Евросоюз.
Российские войска за сутки уничтожили более 260 украинских военных на четырех направлениях
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Подразделения Российской армии на Донецком направлении продолжали наступательные действия, отражая при этом контратаки противника. За последние сутки на этом направлении были ликвидированы более 120 военнослужащих, два танка, шесть бронемашин, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Российскими подразделениями на Южно-Донецком направлении нанесено поражение механизированной роте противника возле пункта Водяное. Уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе населенного пункта Павловка. Потери противника составили более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, три машины пехоты, два бронеавтомобиля, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате упреждающего огня артиллерии на Купянском направлении нанесено поражение мотопехотной роте ВСУ, которая выдвигалась для атаки у населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Противник потерял более 50 военнослужащих, танк и три машины пехоты, сообщил Конашенков.
Российскими войсками сорвана попытка мотопехотной роты ВСУ с иностранными наемниками атаковать из района населенного пункта Стельмаховка на Краснолиманском направлении. Потери противника составили до 40 военнослужащих и наемников. Уничтожены три бронеавтомобиля и три пикапа, отчитались в Минобороны.
Авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 11 пунктов управления ВСУ возле населенных пунктов Кисловка, Чугуев, Берестовое, Крахмальное, Кругляковка Харьковской области, Доброволье, Победа, Водяное Донецкой народной республики (ДНР), Токаревка, Садовое, Дудчаны Херсонской области, 63 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Рогов заявил о готовности Запорожской области отразить наступление ВСУ
Рогов: В Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск
В Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, Российская армия готова отразить наступление, группировка постоянно усиливается, возведена линия обороны, возможности и боевой дух дать отпор ВСУ также есть, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов сообщил, что российские войска нанесли удары по местам концентрации украинских подразделений в Запорожской области.
СБУ начала обыски в Киево-Печерской лавре
«Страна.ua»: СБУ пришла с обыском в Киево-Печерскую лавру
Служба безопасности Украины начала обыски в Киево-Печерской лавре, сообщили украинские СМИ. По их сведениям, проводятся «работы по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб».
Как сообщает издание «Страна.ua», СБУ начала обыски в Киево-Печерской лавре.
По информации издания, СБУ, нацполиция и нацгвардия в лавре проводят контрразведывательные мероприятия в рамках «работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб».
СБУ заявляет: целью мероприятий является проверка данных о якобы использовании помещений УПЦ для укрывательств диверсионно-разведывательных групп в целях хранения оружия, а также «недопущение использования как ячейки «русского мира».
Правоохранители ищут запрещенные к обращению предметы и проверяют лиц на территории лавры относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.
Ранее представитель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Михаил Омелян заявил, что в Киево-Печерской лавре якобы молятся «за Россию», и опубликовал на своей странице в одной из соцсетей видео, на котором люди поют «Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка-Русь». СБУ возбудила уголовное дело по факту песнопений.
Напомним, в лавре сообщили, что священник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отец Захарий отстранен от служения литургии и совершения молебнов после того, как во время его богослужения якобы прозвучала песня о «прославлении России», хотя он ее не слышал.
Эксперт объяснил оседание на Украине российского газа для Молдавии
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Либо Украина действительно изымала часть российского газа, либо Газпром пытается заставить Молдавию выплатить долг за топливо, которое она получает через Украину. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя заявление Газпрома о том, что на Украине оседает российский газ, предназначавшийся Молдавии.
«Это довольно запутанный клубок противоречий. У Газпрома есть давний конфликт с Молдавией. И наша компания уже сократила объемы поставок в республику, ссылаясь на то, что не в состоянии выполнить в полной мере все заявки со стороны молдавских потребителей», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Проблема в том, что у Газпрома не хватает мощностей для доставки газа конечным покупателям, из-за чего европейские компании недополучают часть российского газа. Причиной тому проблемы с «Северными потоками». Сначала – с турбинами, а затем – с диверсиями. Газопровод «Ямал – Европа» тоже не используется, поскольку Польша национализировала долю Газпрома в нем», – напомнил собеседник.
«И Газпром, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, не может в полной мере обеспечивать Европу. Это же было сказано и конкретно «Молдовагазу». Примечательно, что к транзиту в сторону Австрии вопросов нет. Вероятно, претензии есть именно к участку, ведущему в Молдавию», – отметил эксперт.
«К слову, физически газ на этом участке провода никогда не прокачивался. Украина отбирала из транзитных объемов столько топлива, сколько было необходимо потребителям в регионах, через которые идет труба. Затем аналогичные объемы добывались на западе страны и закачивались обратно в трубу. То есть на деле в Молдавию доставлялся тот же объем топлива, но оно уже было смешанным», – объясняет Юшков.
«Вероятнее всего, сейчас на Украине есть серьезные проблемы с добычей ресурсов, и наши удары по энергетической инфраструктуре приводят к снижению добычи топлива. Надо бы, конечно, дождаться официального заявления Киева по этому поводу. Но, скорее всего, они как обычно во всех проблемах обвинят Москву», – предполагает собеседник.
«Если рассматривать эту ситуацию как попытку надавить на Кишинев, то не совсем понятно, зачем тогда приплетать к этой истории украинский транзит. Ведь мы можем просто отказаться от поставок топлива в Молдавию, поскольку она даже по предыдущему контракту не расплатилась, а он закончился в сентябре прошлого года», – рассуждает эксперт.
«Новый договор был заключен, но по старому так никто и не платит. Молдавия, судя по всему, надеется, что аудит, о котором они так просят, позволит им либо заплатить меньше, либо вовсе не погашать долг в 700 млн долларов. И чисто теоретически мы могли бы просто не поставлять топливо, пока республика не оплатит все счета», – говорит он.
«Но тогда возникает проблема со снабжением Приднестровья, поскольку с точки зрения транзита – это одно и то же направление. Это же касается снабжения газом Молдавской ГРЭС в Днестровске, которая обеспечивает электроэнергией и саму Молдавию, и Приднестровье. Вероятно, по этой причине мы до сих пор не видим каких-то резких шагов со стороны Москвы», – заключил Юшков.
Ранее Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который должен был поставляться в Молдавию по контракту с «Молдовагазом».
В Telegram-канале Газпрома указали, что объем газа, подаваемый на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдавией. При этом «Молдовагаз» 21 ноября оплатил Газпрому часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн кубометров.
В сообщении говорится, что суммарный накопленный объем оседания на территории Украины – 52,52 млн кубометров газа. «При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10.00 Газпром начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки», – указали в Газпроме.
По состоянию на 22 ноября Газпром осуществляет подачу российского газа на ГИС «Суджа» для транзита через территорию Украины в объеме 42,9 млн кубометров в сутки. Напомним, ранее сообщалось, что долг «Молдовагаза» за поставленный Газпромом газ составил 590,8 млн долларов.
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