Путин заявил о схожести позиций России и Кубы Президента Кубы впечатлила речь Путина о вхождении новых регионов в состав России Президент Кубы рассказал о своем впечатлении от речи Путина о вхождении новых регионов в состав России 22 ноября 2022, 17:28 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным рассказал, что его впечатлила речь российского коллеги по поводу вступления в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Бермудес признался, что был очень заинтересован речью Путина. «Вы сделали очень тщательный, четкий анализ, начиная с момента распада СССР. Вы осуждали там роль империалистических держав», – передает его слова РИА «Новости». Путин, по словам президента Кубы, провел очень обстоятельный анализ того, что происходит в мире, и что мир должен все-таки очнуться, кто навязывает нам эти правила. Своими мыслями Путин должен делиться с миром, считает Бермудес. «Я был очень рад познакомиться с этой речью, мы совпадаем в подходах и точках зрения по глобальным вопросам», – отметил глава Кубы. Напомним, 30 сентября Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России. Новости СМИ2

Берлин объяснил обращение Шольца к Путину на ты Представитель кабмина Германии Хебештрайт сообщил, что Шольц при общении с Путиным обращается к президенту России на Вы 22 ноября 2022, 01:56

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт объяснил, почему, призывая прекратить спецоперацию на Украине, канцлер Олаф Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину на ты. Хебештрайт заверил, что Шольц с Путиным общаются «не на ты, а на Вы». Обращение на ты, по мнению Хебештрайта, было риторической фигурой. Он также призвал не «выносить никаких суждений» из-за того, что Шольц несколько раз называл Путина только по фамилии, без упоминания должности, передает РИА «Новости». Напомним, Шольц выразил сожаление о неучастии Путина в саммите G20, а также заявил, что собирается продолжить диалог с главой Российского государства. Гендиректора МАГАТЭ удивило знание Путиным ситуации на Запорожской АЭС Гендиректор МАГАТЭ Гросси выразил удивление детальным знанием Путина о ситуации на Запорожской АЭС 21 ноября 2022, 06:49

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин знает каждую деталь происходящего на Запорожской АЭС, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Гросси сказал, что его поразила осведомленность Путина – президент хорошо осведомлен не только о структуре ЗАЭС, но и о «доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии». По словам Гросси, ЗАЭС – это объект, который Путин знает очень хорошо, передает ТАСС со ссылкой на CNN. Отвечая на вопрос о том, была ли у экспертов МАГАТЭ возможность беспрепятственно работать на Запорожской АЭС, Гросси сказал: «Да, вы же знаете, мы – МАГАТЭ». Он подтвердил, что эксперты столкнулись с некоторыми ограничениями, но «все, что нужно было увидеть, смогли увидеть». Он призвал организовать зону безопасности вокруг ЗАЭС. По его словам, пока станция не будет защищена, сохраняется риск ядерной катастрофы. Такая зона, как заявил Гросси, «означает «не атакуйте станцию». Ситуация вокруг ЗАЭС «беспрецедентна во многих отношениях», обстановка «нестабильна и требует срочных действий», сказал он. Напомним, Гросси встретился с Путиным в Санкт-Петербурге в октябре. В воскресенье он сообщил, что снова посетит Россию и Украину в целях обеспечения безопасности ЗАЭС. Гросси заявил о необходимости прекратить обстрелы ЗАЭС. При этом он сказал: «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить». В заявлении говорится, что на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование, но разрушения пока не критичны для ядерной безопасности. Новости СМИ2 Статус ветерана боевых действий распространили на добровольцев Путин подписал закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев 21 ноября 2022, 16:11 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации Статусом ветерана боевых действий наделяются люди, вступившие в добровольческие формирования, которые были созданы по решению органов государственной власти России и содействуют выполнению задач в ходе СВО. Речь идет о задачах на территориях Украины, а также ДНР и ЛНР с 24 февраля, Запорожской и Херсонской областей – с 30 сентября 2022 года, сообщает ТАСС. Документ устанавливает статус инвалида боевых действий для добровольцев, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья и других заболеваний, полученных при выполнении задач специальной военной операции. Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий статус ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине. Напомним, соответствующую инициативу внесли 3 ноября в ГД 270 депутатов и группа сенаторов, в том числе спикер СФ Валентина Матвиенко и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Путин: Россия добилась полного самообеспечения по мясу Президент Путин: Россия добилась уровня самообеспечения по мясу в 100,8% 21 ноября 2022, 18:48 Текст: Валентина Григоренко

Уровень самообеспечения России мясной продукцией в 2022 году уже превысил 100%, заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии по вопросам развития отечественной селекции и генетики. Глава государства отметил, что в России уровень самообеспечения по мясу, по мясной продукции в соответствии с доктриной продовольственной безопасности должен быть не менее 85%. «А в этом году мы уже добились 100,8%, и это, безусловно, показательный, хороший результат, с чем я всех, кто работает по этому направлению, поздравляю», – приводит его слова ТАСС. Ранее Путин заявил, что российская сторона будет продолжать оказывать помощь странам, которые столкнулись с дефицитом продовольствия из-за авантюрной западной политики. Новости СМИ2 Путин поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана 21 ноября 2022, 11:26

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин направил поздравление Касым-Жомарту Токаеву с переизбранием на пост президента Казахстана, в котором отметил, что Россия и Казахстан продолжат укреплять союзнические отношения. В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, Путин отметил, что Токаев получил от сограждан убедительный мандат доверия, который позволяет открыть новые возможности для реализации курса государственного развития. Российский лидер отметил, что отношения стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном основываются на добрых традициях дружбы, взаимного уважения и добрососедства. По оценке российского лидера, они развиваются весьма успешно. Будем и дальше совместно работать по их совершенствованию, заверил глава российского государства. Напомним, Касым-Жомарт Токаев одержал победу на выборах главы Казахастана, набрав 81,31% голосов избирателей. Путин рассказал о последнем разговоре с Фиделем Кастро 22 ноября 2022, 16:32 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин вспомнил о последнем разговоре с Фиделем Кастро, он рассказал, что Кастро говорил о вещах, созвучных времени. «В моей памяти остались многочасовые беседы с ним. Особенно наш последний разговор в июле 2014 года. Он говорил о вещах, удивительно созвучных времени – времени становления многополярного мироустройства... О том, что каждый народ имеет право на свободное развитие, на выбор своего пути, а в по-настоящему справедливом мире не может быть места диктату, грабежу и неоколониализму», – сказал Путин на встрече с кубинским лидером, сообщает ТАСС. Ранее Путин и его кубинский коллега Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро. Монумент изготовлен из бронзы, художественная подготовка велась около полугода. Памятник высотой три метра, его внешний вид, по замыслу авторов, должен демонстрировать героический путь активного человека, отстаивавшего права и свободы людей в своей стране. Памятник расположили на одноименной площади в столичном районе Сокол. Новости СМИ2 Путин подписал закон о едином детском пособии Президент Владимир Путин упростил процедуру получения пособия для семей с детьми и беременных 21 ноября 2022, 16:28 Текст: Александра Юдина

Беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума на человека, с начала 2023 года начнут получать единое пособие. Новый закон подписал российский лидер Владимир Путин. На сайте правовой информации отмечается, пособие на ребенка и ежемесячное пособие вставшей на учет в медучреждение женщине теперь смогут получать вместо пособий на ранних сроках беременности. Уточняется, что при назначении пособия местные органы соцзащиты определят уровень нуждаемости семьи. Размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от областного прожиточного минимума. Как подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, жители региона будут освобождены от сбора многочисленных справок для получения пособия. Ранее в Минтруде сообщили, что в следующем году планируется увеличить прожиточный минимум до 14 375 рублей, а минимальный размер оплаты труда – до 16 242 рублей. Путин: Россия обеспечила свою продовольственную безопасность Путин: Россия обеспечивает свою продовольственную безопасность по многим параметрам 21 ноября 2022, 17:52 Текст: Вера Басилая

Россия обеспечивает себя большинством товаров, важных для продовольственной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии запуска племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области. По словам Путина, Россия обеспечивает свою продовольственную безопасность по большинству ключевых параметров, в том числе по зерну, сахару, растительному маслу, рыбной продукции и по очень многим другим составляющим, передает ТАСС. Ранее Путин заявил, что Россия будет продолжать оказывать помощь странам, которые столкнулись с дефицитом продовольствия из-за авантюрной западной политики. Новости СМИ2 Путин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником Путин: Сегодня необходимо ставить масштабные задачи для транспортной отрасли 20 ноября 2022, 12:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин поприветствовал работников транспортной отрасли по случаю открытия XVI Международного форума и выставки «Транспорт России», а также направил им поздравление с профессиональным праздником, сообщила пресс-служба Минтранса России. «Подчеркну, от четкого, бесперебойного функционирования всех звеньев транспортной системы во многом зависят укрепление экономического потенциала российских регионов и страны в целом, решение востребованных социальных проблем, повышение качества жизни людей. И потому сегодня необходимо ставить во главу угла такие масштабные задачи, как модернизация инфраструктуры отрасли, широкое внедрение инновационных технологий, создание крупных логистических узлов и безопасных транспортных средств, подготовка квалифицированных кадров», – передает ТАСС сообщение президента России. Глава государства подчеркнул, что традиционные встречи работников транспортной отрасли всегда являются значимым событием в деловом календаре. Путин отметил, что их отличает насыщенная повестка, конструктивная и творческая атмосфера, а также готовность участников к серьезному диалогу. Президент высказал мнение, что форум имеет особое значения для работников российского транспортного комплекса, а также определяет вектор развития отрасли. «Уверен, что и форум, и выставка пройдут на достойном организационном уровне, дадут старт новым, перспективным проектам», – подытожил президент, пожелав работникам транспортной отрасли всего самого доброго. Путин: Россия продолжит помогать продовольствием бедным странам Президент Путин указал на продолжение помощи странам, сталкивающимся с дефицитом продуктов из-за политики Запада 21 ноября 2022, 17:44 Текст: Валентина Григоренко

Российская сторона будет продолжать оказывать помощь странам, которые столкнулись с дефицитом продовольствия из-за авантюрной западной политики, заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области. Путин отметил, что Россия помогает и будет помогать странам, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия из-за тех дисбалансов, к которым привела авантюрная – без всякого преувеличения, непрофессиональная политика некоторых западных стран, передает ТАСС. Глава государства поблагодарил всех, кто принял участие в реализации проекта по созданию племенного центра. «Новый комплекс будет выпускать крайне нужную, востребованную продукцию – инкубационные яйца, которые поступят непосредственно на предприятия для последующего выращивания птицы», – добавил он. Путин подчеркнул, что такие проекты значимы и призваны значительно укрепить продовольственную безопасность и независимость России, обеспечить хозяйства отечественным племенным материалом, повысить качество продукции. В мероприятии также приняли участие глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и представители профильных хозяйств из Тюмени, Подмосковья, Курской и Калининградской областей, работающих над улучшением различных пород птицы и скота. Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что Россия в рамках зерновой сделки экспортировала свыше 15 млн тонн зерна, а также большой объем минеральных удобрений. Большая часть зерна направляется в беднейшие страны. Новости СМИ2 Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола «Якутия» Президент Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола «Якутия» 22 ноября 2022, 13:52 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола «Якутия». Это третий серийный ледокол, создаваемый в рамках строительства серии универсальных атомных ледоколов (УАЛ) проекта 22220, передает РИА «Новости». Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт предназначены для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина ледокола составит 173,3 метра, ширина – 34 метра, водоизмещение – 33,5 тыс. тонн. Ледоколы этого проекта могут проводить караваны судов в Арктике, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Ранее пресс-служба «Балтийского завода» сообщала, что ледокол «Якутия» проекта 22220 будет спущен на воду в Санкт-Петербурге 18 ноября. Песков отказался сравнивать Путина с Хрущевым Представитель Кремля Песков не стал сравнивать президента Владимира Путина с советским лидером Никитой Хрущевым 22 ноября 2022, 14:07

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Сравнение российского лидера Владимира Путина и его советского коллеги Никиты Хрущева невозможно, выразил мнение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля нашел такое сравнение неуместным и подчеркнул, что Путина вообще невозможно ни с кем сравнивать, передает РИА «Новости». Ранее Песков высказался о предложении сравнить современный кризис с Карибским, обозначив одну общую черту – противостояние коллективному Западу во главе с Соединенными Штатами. Новости СМИ2 В Кремле анонсировали встречу Путина с Пашиняном на полях саммита ОДКБ Песков: Путин проведет отдельную встречу с Пашиняном 23 ноября 21 ноября 2022, 12:55 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин проведет отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване в рамках саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 23 ноября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Планируется, конечно», – ответил он на вопрос о планируемой встрече лидеров, передает ТАСС. Между тем Песков заявил, что в графике Путина не стоит телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ранее Путин и Пашинян обсудили визит главы российского государства в Ереван. Песков заявил, что Путин и Шольц общаются на «Вы» Песков: Путин и Шольц общаются на «Вы» 22 ноября 2022, 14:02 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц при общении обращаются друг к другу на «Вы», сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Отвечая на соответствующий вопрос, Песков сказал, что Путин и Шольц общаются на «Вы», передает РИА «Новости». Ранее немецкие СМИ обратили внимание, что во время своего выступления, призывая российского президента вывести войска с Украины, Шольц использовал форму обращения к Путину на «ты». Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заверил, что Шольц с Путиным общаются «не на ты, а на Вы». Обращение на ты, по мнению Хебештрайта, было риторической фигурой. Новости СМИ2 Путин выразил президенту Индонезии соболезнования в связи с жертвами землетрясения Путин выразил президенту Индонезии соболезнования в связи с многочисленными жертвами землетрясения 22 ноября 2022, 13:07 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными разрушениями и жертвами землетрясения в провинции Западная Ява. «Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия», – говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля. В результате стихийного бедствия в Индонезии погибли 252 человека, по меньшей мере 377 человек получили травмы. Землетрясение магнитудой 5,1 в Индонезии произошло 21 ноября.