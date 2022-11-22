Путин: Развитие Севера обеспечит будущее России

Путин рассказал о значении развития Севера для будущего России

Развитие северных регионов и Северного морского пути в значительной степени обеспечит будущее России, заявил президент Владимир Путин на церемонии поднятия российского флага на ледоколе «Урал» и спуска на воду ледокола «Якутия».

Глава государства поздравил всех добившихся важных для страны результатов в развитии ледокольного флота и Северного морского пути, передает ТАСС.

«Я уж сейчас не говорю об освоении Арктики, не говорю о том, что в значительной степени развитие северных регионов обеспечит будущее нашей страны», – сказал Путин.

Президент отметил, что развитие этого маршрута важно уже сейчас, а в будущем его значение возрастет многократно.

При этом, отметил Путин, Россия остается открытой к сотрудничеству в сфере строительства атомных ледоколов.

«Уверен, все задуманное, несмотря на текущие сложности, обязательно претворим в жизнь, для этого будем наращивать возможности нашего атомного ледокольного флота», – сказал глава государства. Он подчеркнул, что это необходимо принципиально делать за счет российских разработок и с применением отечественного оборудования.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия является главным арктическим государством, но ее пытаются задвинуть на периферию в этом регионе.