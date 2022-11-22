Захарова рассказала, как в 1990-е подрабатывала гидом

Захарова рассказала, как по выходным водила группы китайских туристов по Москве

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, как в 1990-е годы ХХ века подрабатывала гидом для китайских туристов – больше всего их впечатляла история храма Христа Спасителя.

«Годы 90-е были для нас для всех тяжелые в финансовом плане. Я училась, потом пришла на работу в МИД. Надо было подрабатывать... чтобы позволить себе поесть, попить и еще доехать до работы. Такие были времена, все подрабатывали», – передает РИА «Новости» слова Захаровой во время общения со студентами-архитекторами из Донбасса.

По словам Захаровой, она, пользуясь знанием китайского языка, по выходным водила группы туристов по Москве.

«Их сложно удивить... Чтобы перевернулось их создание, чтобы они застыли», – вспомнила она. Но всех туристов из КНР впечатляла история храма Христа Спасителя (ХХС).

«Они все «ломались» на ХХС. Человеку, не живущему у нас, который не знает историю, это понять нельзя – когда ты им рассказываешь, что храм был построен на народные деньги, которые собирались несколько десятилетий, их не хватало... Был возведен самый большой православный храм, а потом в один день он был взорван. Вот тут у них начинала матрица плыть», – вспоминает Захарова.

Китайцы настолько не верили ее словам, что приходилось повторять.

«То есть как? А зачем? – Тут сложно. И тут у меня кульминация: а потом здесь был бассейн. – Какой? – Тоже самый большой», – вспоминает разговоры с туристами официальный представитель МИД.

Впечатляло туристов и то, что бассейн был круглогодичный и под открытым небом.

«Шел пар – то есть из преисподней картина. Кстати, у меня мама работала напротив, в Пушкинском музее. И когда им нужно было мыть ковры, не те, которые под ногами, а на стенах, мои детские воспоминания, мама приносила фотографии – они приносили (ковры), в бассейне «Москва» сливали воду, расстилали ковры и проводили целую обработку», – рассказала Захарова.

Впечатляло туристов и то, что бассейн тоже был закрыт и храм восстановлен, причем именно в 1990-е, когда в России не было денег.

«У вас же денег нет. – Конечно, а иначе было бы неинтересно», – вспоминает официальный представитель МИД.

Свой рассказ Захарова дополняла тем фактом, что зеленые колонны из оригинального ХХС были установлены в фойе высотки МГУ на Воробьевых горах. Ректор Виктор Садовничий рассказывал ей, что боялся, что патриарх Алексий Второй попросит их вернуть.

«Но такой просьбы не поступило», – рассказала Захарова со слов Садовничего.