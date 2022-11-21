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Британия признала угрозу получения террористами поставляемого на Украину оружия
Глава агентства Британии по борьбе с преступностью Биггар признал угрозу получения террористами переданного Киеву оружия
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Преступники и террористы могут заполучить оружие, которое страны Запада передают Украине, заявил глава национального агентства Великобритании по борьбе с преступностью Грэм Биггар.
По словам Биггара, такой риск есть при любом конфликте, когда участвующей в конфликте стране передается оружие. Он заявил, что после завершения конфликта возникают «излишки» оружия, которые приобретают преступники или террористы. Как заявил Биггар, Лондон обсуждал этот вопрос с Киевом. Он заверил, что Украина «сосредоточена на проблеме» и следит, «какое оружие есть в стране и у кого». Биггар утверждает, что пока нет свидетельств продажи оружия преступникам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.
Напомним, в Центральной криминальной полиции Финляндии сообщили, что преступники в Европе получили отправленные Украине штурмовые винтовки. До этого Европол уже выявлял случаи контрабанды оружия с Украины. В Молдавии решили организовать центр по борьбе с контрабандой оружия.
Эксперт назвал две причины эвакуации Киевом жителей Херсона
Эксперт Малькевич: Киев не собирается налаживать быт людей в захваченном Херсоне
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«Все больше журналистов, которые приезжают снимать постановочные материалы о «зверствах России в Херсоне», не могут не заметить гуманитарную катастрофу в городе. Для минимизации имиджевого ущерба Зеленский и его команда приняли решение вывезти людей из Херсона», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, комментируя решение Киева организовать «добровольную эвакуацию» из Херсона.
«Фактически мы видим, что Киев не собирается организовывать нормальную жизнь, налаживать быт людей в захваченном Херсоне. Украинские власти расписываются в том, в чем мы их и обвиняем», – отметил член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
«Та гуманитарная катастрофа, о которой я неоднократно предупреждал – это реальность, – подчеркнул собеседник. – Украинская сторона понимает, что далее скрывать это положение вещей невозможно – потому что в социальных сетях появляется все больше фото и видео, которые показывают истинное положение дел».
С информацией, поступающей из захваченного ВСУ Херсона, сложилась парадоксальная ситуация, отметил Малькевич. «С одной стороны, в городе – закручивание гаек, жесточайшая цензура, ежедневные «фильтрационные мероприятия» и, к сожалению, расстрелы. С другой стороны, украинские власти – в первую очередь для военных целей – разворачивают системы сотовой связи, мобильного интернета. Получается палка о двух концах», – отметил собеседник.
«Доступом в интернет начинают пользоваться люди, – пояснил Малькевич. – И так мы получаем свидетельства происходящего в Херсоне. Мы знаем, сколько там стоит бензин – в переводе с гривен, до 500 рублей за литр. Мы видим очереди за генераторами, «хвосты» за продуктами и другие проявления гуманитарного кризиса. Видим, как присылают фейковую гуманитарную помощь – когда прибывает такой автобус с «помощью», оказывается, что там тряпье из европейского секонд-хенда».
Все больше журналистов, которые приезжают снимать разного рода постановочные материалы о «зверствах России», не могут не заметить гуманитарную катастрофу в городе, отмечает Малькевич. «Поэтому прежде всего для минимизации имиджевого ущерба Владимир Зеленский и его команда и приняли решение вывезти людей из Херсона», – подчеркнул собеседник.
«Обезлюживание» Херсона и правобережья Херсонской области вызвано не только пропагандистской, но и военной необходимостью, добавил Малькевич. «Киевский режим планирует превратить областной центр одновременно в укрепрайон, в своего рода город-крепость – и одновременно в буферную зону, – пояснил собеседник. – Если они сами снесут, разграбят или взорвут (самостоятельно или вызвав огонь нашей артиллерии) здания на береговой линии Днепра, то на этой территории можно будет создать небольшой укрепрайон ВСУ».
В любом случае украинские власти не намерены развивать территорию, которая будет находиться под огнем или под угрозами «прилетов», резюмирует Малькевич.
В субботу вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила: уже началась добровольная эвакуация в «более безопасные регионы» с недавно перешедших под контроль Киева территорий, в первую очередь из Херсона. Верещук объяснила решение украинских властей тем, что населению будет трудно пережить предстоящую зиму, и при этом уверяла, что эвакуация не станет массовой.
По словам вице-премьера, сейчас рассматривается вариант вывоза людей в Николаев и Кривой Рог, эвакуационные автобусы доставят переселенцев в большие города, откуда они смогут выехать на запад Украины или в любой другой регион.
Как ранее отмечал Малькевич, власти Украины скрывают гуманитарную катастрофу, которая начинается в Херсоне. Советник врио главы Херсонской области рассказал о свидетельствах происходящего, запечатленных на фото, опубликованных в украинских источниках до введения жесткой цензуры. «Мы видели, что люди набирают воду в Днепре ведрами, потому что там проблемы с водой и с электричеством из-за того, что в ходе обстрелов со стороны Украины повреждена коммунальная инфраструктура Херсона», – сообщил Малькевич.
Эксперт отметил: эта картина – вкупе с информацией о сведении счетов с людьми, заподозренными в работе на Россию – резко контрастирует со временем, когда в Херсоне находились российские войска, когда был организован подвоз воды и продовольствия, решались социальные проблемы.
Ранее комиссия Совета при президенте России по правам человека обратилась в ООН, Красный Крест и другие международные организации из-за фото Associated Press с жителями Херсона, прикованными пластиковыми наручниками к столбам за поддержку России.
Показательно, что на информацию о происходящем на Украине в воскресенье отреагировал даже бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори. Он возложил на Зеленского вину за то, что происходит с жителями Украины из-за продолжающегося конфликта. Как сообщает Japan Times, Мори заявил, что Зеленский заставил страдать многих украинцев. Экс-премьер раскритиковал японские СМИ, заявив, что их односторонние репортажи о конфликте на Украине создают у него впечатление, что они «полагаются только на сообщения из Европы и Соединенных Штатов».
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В Госдуме предупредили Киев о «сокрушительном ударе» в случае наступления ВСУ на Крым
Депутат Шеремет пообещал Киеву «окончательный сокрушительный удар» в случае наступления ВСУ на Крым
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Если ВСУ попытаются начать наступление на Крым, им будет нанесен «окончательный сокрушительный удар», заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Он отметил, что Киев продолжает «бряцать оружием и пытаться запугивать крымчан». Поэтому Шеремет предупредил, что Россия еще не начала по-серьезному применять имеющееся у нее оружие, сообщает РИА «Новости».
«Поэтому в случае попыток наступления на Крым украинские войска получат не только отпор, но и окончательный сокрушительный удар. Это будет началом конца для нынешней киевской хунты», – сказал депутат.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над Крымом. При этом он не назвал сроков наступления на полуостров.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на украинские угрозы «вернуть Крым» напомнил, что Киев за свою историю был столицей Древней Руси, крупным малороссийским городом в составе Российской империи, республиканской столицей в составе СССР и просто русским городом, в котором всегда говорили и думали по-русски.
Медведев ответил на планы Киева «вернуть Крым»
Медведев прокомментировал «заявления врага» о Крыме словами «Киев – просто русский город»
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул исторические связи Киева с Россией и СССР, отметив, что это «просто русский город».
Медведев в своем Telegram-канале на украинские угрозы «вернуть Крым», напомнил, что Киев за свою историю был столицей Древней Руси, крупным малороссийским городом в составе Российской империи, республиканской столицей в составе СССР и просто русским городом, в котором всегда говорили и думали по-русски.
«Чтобы было все предельно ясно, что и как надо возвращать...» – пояснил он.
Ранее Медведев сообщил, что от киевского режима все сильно устали, в особенности от невротика Владимира Зеленского, который постоянно нагнетает страсти.
В Болгарии перестали кормить украинских беженцев
Sofia Globe: Отели Болгарии перестали кормить украинских беженцев из-за нехватки денег
Из госпрограммы Болгарии по размещению украинских беженцев исключили средства на питание, в результате людей перестали кормить из-за нехватки денег, сообщило издание Sofia Globe.
В статье говорится, что владельцы отелей Болгарии на побережье Черного моря перестали кормить украинских беженцев из-за недостаточности выделяемых государством 15 левов (менее 500 рублей) на покрытие расходов на питание, передает РИА «Новости».
Владелец одного из отелей Михаил Зегов рассказал, что последние три дня владельцы гостиниц обеспечивали беженцев едой за собственные деньги, но больше для этого возможности нет.
Как отметило издание, в Болгарии проживают более 10 тыс. украинских беженцев. Срок действия госпрограммы предоставления им жилья истек 15 ноября, теперь украинцев размещают на государственных и муниципальных базах отдыха.
В начале ноября украинские беженцы пожаловались на условия проживания в Болгарии.
Минобороны: Крупнокалиберный снаряд ВСУ попал в крышу спецкорпуса №2 ЗАЭС
Минобороны сообщило о попадании украинских снарядов по территории Запорожской АЭС
Вооруженные силы Украины дважды обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), один из снарядов попал в крышу спецкорпуса №2, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.
Отмечается, что утром 20 ноября украинские войска дважды обстреляли территорию атомной станции.
В Минобороны добавили, что с 9.15 до 9.45 выпущено 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Восемь из них разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом №2, три – попали между четвертым и пятым энергоблоками и один – в крышу спецкорпуса №2, с 10 часов до 10.10 минут зафиксировано еще два снаряда, выпущенных по линии электропередачи, которая питает электростанцию, указали в ведомстве.
«Стрельба велась из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного ВСУ. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены», – говорится в сообщении.
В Минобороны также уточнили, что радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме, а последствия повреждений в результате артиллерийских обстрелов ВСУ будут уточнены после обследования территории станции экспертами МАГАТЭ и Росатома.
Ранее советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что массированные артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС продолжаются, зафиксировано уже 15 прилетов снарядов по стратегическим объектам станции.
На «Мотор-Сич» уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники ВСУ
Минобороны заявило об уничтожении цеха сборки авиадвигателей на заводе «Мотор Сич»
Воздушно-космические силы (ВКС) России ликвидировали цех оборонного предприятия «Мотор-Сич» в Запорожье, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии «Мотор-Сич» уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники воздушных сил Украины.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВКС России уничтожили две установки американской реактивной системы залпового огня НIMARS в Донецкой народной республике.
Кадыров показал кадры обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал видео обстрела Запорожской АЭС со стороны украинских войск
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры очередного обстрела Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины, снятое командиром ОМОНа «Ахмат» Управления Росгвардии по региону Анзором Бисаевым.
Кадыров в своем Telegram-канале написал, что в то время, когда все международные организации вовсю трубят о якобы ядерной угрозе со стороны России, украинские боевики беспрепятственно бьют по крупнейшей атомной электростанции в Европе. По его словам, командир ОМОНа «Ахмат» управления Росгвардии по ЧР Анзор Бисаев прислал видеосъемки очередного обстрела АЭС со стороны ВСУ.
Глава Чечни добавил, что Запорожская АЭС в последнее время стала «объектом повышенного внимания всевозможных экспертов по ядерной энергетике», которые сходятся в том, что авария на данной станции приведет к масштабным последствиям в первую очередь на западной части континента.
«Так почему же атаки продолжаются? Ядерная угроза исходит не от России, а именно от преступного киевского режима, который изо дня в день отдает эти приказы», – уточнил он.
Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) получила повреждения в результате ударов, нанесенных в субботу Вооруженными силами Украины (ВСУ).
«Укрэнерго» сообщило о «плановых» отключениях электроэнергии по всей Украине
Отключения электроэнергии планируются во всех регионах Украины в воскресенье, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».
По сообщению «Укрэнерго», по всей территории Украины с 8.00 до 24.00 пройдут плановые отключения, при этом аварийные отключения не прогнозируются, передает РИА «Новости».
Напомним, в пятницу глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что выведена из строя почти половина энергосистемы Украины.
Британцы осудили Сунака за внешний вид на встрече с Зеленским
Внешний вид премьер-министра Британии Риши Сунака на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве не понравился читателям британской газеты Telegraph.
Читатели Telegraph указали на то, что наряд британского премьера не соответствовал обстановке, в которой проходила встреча.
«Хорошо, что он поехал туда (на Украину), но почему он был одет, как для фотосессии с богатыми банкирами, а не для визита в страну, которую бомбят и которая находится в нищете», – цитирует одного из комментаторов РИА «Новости».
Издание Daily Mail описало, что Сунак во время прогулки по был одет в черные брюки узкого кроя, белая рубашка без галстука и черный пуховик, а также светло-коричневые ботинки Timberland стоимостью 190 фунтов стерлингов. Однако на фото со встречи в официальной резиденции Зеленского, опубликованных газетой, видно, что премьер Британии переоделся в официальный черный костюм.
Ранее сообщалось, что Сунак прибыл с визитом в Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, где обсуждались вопросы безопасности.
В США назвали принципиальную разницу между Россией и Украиной
Россию можно называть независимым государством, так как они никогда не шла шла на поводу у западных стран, этого нельзя сказать об Украине, заявил американский обозреватель Кристофер Калдуэлл в интервью New Yorker.
В беседе с журналистом New Yorker Исааком Хотинером Калдуэлл отметил, что назвать страну суверенной можно лишь в том случае, если она способна противостоять тенденциям, которые навязывает США и другие страны Запада всему миру.
Также Хотинер и Калдуэлл порассуждали о феномене популярности политики Владимира Путина среди западных консерваторов. По их мнению, российский политик придерживается традиционных представлений о суверенитете, поэтому Москва принимает во внимание критику западных стран, но остается при своем мнении, сообщает РИА «Новости».
Напомним, власти Украины согласятся на переговоры с Москвой только в том случае, если Вашингтон перестанет вооружать Киев, заявил журналист Эндрю Наполитано в интервью с офицером разведки морской пехоты США в отставке Скоттом Риттером.
Во Франции раскритиковали Подоляка после слов о России
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк попал под критику читателей французской газеты Le Figaro после заявления о том, что переговоры с Москвой будут означать капитуляцию Киева.
Один из пользователей задался вопросом действительно ли Подоляк думает, что Киев что-то будет решать. «Если западники во главе с США перекроют кран, все кончено. В какой-то момент им навяжут переговоры. Это единственный выход», – написал он, сообщает РИА «Новости».
«Это Киев создал условия для войны по приказу Вашингтона. Европа и так для вас сделала слишком много, когда вы даже не заслуживаете этого. Еще и отрицаете необходимость переговоров», – отметил другой комментатор.
«Киевской пропаганде конец... Зеленскому уже никто не верит, особенно после удара по Польше... мат!» – написал один из читателей.
«Мой совет Зеленскому и его окружению: хватит гнаться за войной. Дипломатическое решение гораздо мудрее», – подметил еще один комментатор.
Ранее Подоляк заявил, что Украина сочтет своим партнером того, кто будет готов вести переговоры на предварительных условиях, поставленных Киевом.
«Росэнергоатом» сообщил о 15 ударах ВСУ по Запорожской АЭС
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Массированные артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС продолжаются прямо сейчас, зафиксировано уже 15 прилетов снарядов по стратегическим объектам станции, сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.
Карчаа отметил, что обстреливали не только вчера, но и сегодня, «обстреливают вот прямо сейчас». По его словам, на данный момент уже порядка 15 прилетов по объектам атомной станции зафиксировано. Он добавил, что любые артиллерийские поражения атомной станции ставят под угрозу ядерную безопасность, передает ТАСС.
По его данным, ВСУ обстреляли на ЗАЭС спецкорпус № 2, где хранится свежее отработавшее ядерное топливо. «Сейчас идет строительство укрепляющих конструкций, и осколками эту бетонную стену посекло. И хорошо, что удалось поднять уже эти конструкции на достаточно большую высоту, иначе осколки бы прилетели на саму площадку», – сказал он.
Карчаа указал, что сейчас известно, что шесть снарядов попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов, два – в СХОЯТ (сухое хранилище ядерных отходов). Последствия обстрела пока определить невозможно – сохраняется опасность повторных атак, уточнил он, пишет РИА «Новости».
В настоящий момент выбросов радиации из-за обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ не произошло, сказал Карчаа.
Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) получила повреждения в результате ударов, нанесенных в субботу Вооруженными силами Украины (ВСУ).
По всей Украине объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины
Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.
Первые сирены прозвучали в Киеве и области, затем в остальных областях страны, в том числе западных, передает ТАСС.
«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!», – написали в Telegram-канале Киевской государственной городской администрации.
Накануне воздушную тревогу объявили в регионах на востоке и юге Украины.
Глава МАГАТЭ призвал незамедлительно прекратить обстрелы ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси призвал незамедлительно прекратить обстрелы ЗАЭС
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Обстрелы Запорожской АЭС должны быть немедленно прекращены, говорится в заявлении генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.
В заявлении подчеркивается, что новости от экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС в субботу и воскресенье тревожные, так как на площадке атомной электростанции «произошли взрывы, что совершенно неприемлемо», сообщает РИА «Новости».
«Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем», – заявил Гросси.
Отмечается, что по данным МАГАТЭ, на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование. При этом подчеркивается, что разрушения пока не критичны для ядерной безопасности.
Гросси в очередной раз обратился к руководству России и Украины с призывом «как можно скорее» согласовать и ввести зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС
Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) получила повреждения в результате ударов, нанесенных в субботу Вооруженными силами Украины (ВСУ).
СМИ: Франция передала Украине ЗРК Crotale
«Страна»: Министр обороны Франции сообщил о передаче Украине ЗРК Crotale
Франция передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Crotale, сообщили СМИ.
Как сообщило издание «Страна» со ссылкой на «Журналь дю диманш», о передаче Украине двух комплексов ЗРК Crotale сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, передает ТАСС.
«Кроталь» – принятый на вооружение в 1971 году французский всепогодный зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот. Основным эксплуатантом комплекса является ВВС Пакистана.
Ранее депутат Нацсобрания и бывший кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян заявил, что Франция должна перестать поддерживать президента Украины Владимира Зеленского.