Российские войска за сутки уничтожили более 500 военных ВСУ на трех направлениях

За последние сутки российские военные на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях ликвидировали несколько сотен украинских военных, сообщает Минобороны.

ВСУ на Купянском направлении попытался атаковать двумя батальонами в направлении поселков Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка ЛНР, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Наступление было отброшено на исходные позиции, ликвидировано до 150 украинских военных и наемников, шесть танков, пять БМП и 10 автомобилей.

«На Краснолиманском направлении российские войска вели огневое поражение противника дальнобойной артиллерией, штурмовой и армейской авиацией на дальних подступах. Попытки ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка ЛНР пресечены», – добавили в министерстве.

На этом направлении ликвидировали порядка 250 бойцов ВСУ, а также два танка, две БМП, пять пикапов и два других автомобиля.

На Николаево-Криворожском направлении пресечена попытка прорыва ВСУ в сторону поселков Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области, противник отброшен на исходные позиции. Ликвидировано 105 украинских военных, два танка, девять бронированных машин, семь автомобилей. Уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания ЗРК С-300.

Также поражен пункт управления 15-го полка нацгвардии Украины у населенного пункта Кировск в ДНР, 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях.

В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение взводу реактивных систем залпового огня «Ураган» ВСУ в районе населенного пункта Малые Проходы Харьковской области. Также уничтожены: склад боеприпасов в районе населенного пункта Елизаветовка ДНР и хранилище топлива для украинской военной техники в районе населенного пункта Смела Черкасской области», – говорится в сообщении.

У населенного пункта Пасека Харьковской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины.

Во вторник ВСУ также безуспешно пытались наступать на Купянском направлении, все атаки были отражены, противник потерял 150 человек.