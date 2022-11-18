Избившего актера Прилучного бизнесмена приговорили к исправительным работам

Суд в Калининграде отправил на исправительные работы владельца клуба, избившего актера Прилучного

Районный суд Калининграда приговорил к одному году и пяти месяцам исправительных работ владельца калининградского ночного клуба «Завод» Владимира Семенова за избиение актера Павла Прилучного, сообщили в Калининградском областном суде.

Приговором суда владелец калининградского ночного клуба «Завод» Владимир Семенов признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности актеру Павлу Прилучному, его приговорили к году и пяти месяцам исправительных работ. Также Семенову предстоит выплатить в пользу актера 1 млн рублей и у него будут удерживать 15% заработной платы в доход государства, передает ТАСС.

Семенова обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью актера, но судья переквалифицировала его действия на другую статью УК РФ, так как поверила версии подсудимого о том, что удар был ответным.

Судья отметила, что данная версия подсудимого не была опровергнута стороной обвинения, в связи с чем суд кладет ее в основу приговора», также она заявила, что в действиях Семенова не было умысла и мотива для причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Обвинение требовало приговорить Семенова к трем годам колонии общего режима, защита на прениях требовала оправдать подсудимого, версию о самообороне суд в пятницу счел несостоятельной.

Потерпевший по уголовному делу об избиении актер Павел Прилучный заявил, что во время инцидента был трезв, а во время нападения получил четыре перелома черепа.

Ранее стало известно об инциденте между Павлом Прилучным и владельцем калиниградского ночного клуба «Завод» Владимиром Семеновым. По словам актера, его избил бизнесмен. Семенов в свою очередь заявлял, что актер, будучи нетрезвым, настаивал на спарринге с ним, а потом попытался первым ударить бизнесмена. В итоге, защищаясь, бизнесмен вынужден был ударить Прилучного.

Дело в отношении Семенова рассматривается в суде за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Адвокат обвиняемого в феврале сообщал, что его подзащитный частично признает вину, однако считает, что он нанес актеру один удар, от которого не могло быть таких травм.