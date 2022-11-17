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Власти Запорожской области рассказали о переброске украинских войск
Рогов: ВСУ перебрасывают силы на Гуляйпольское, Ореховское и Каменское направления
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Командование ВСУ перебрасывает войска к Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он рассказал, что ВСУ перебрасывают живую силу, вертолеты, бронетехнику, гаубицы, противотанковые пушки, американские системы РСЗО и артиллерию с Херсонско-Криворожского направления через Днепропетровск на Гуляйпольское, Ореховское и Каменское направления, передает РИА «Новости».
Рогов подчеркнул, что разведка отслеживает перегруппировку украинских войск, у властей есть полное понимание замыслов ВСУ.
Ранее Рогов сообщил, что украинские военные возьмут в приоритет Запорожское направление, чтобы установить контроль над Запорожской АЭС.
Зеленский захотел «публичных» переговоров с Россией
Зеленский выступил за «публичную форму» проведения переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона намерена предложить публичные переговоры с Россией.
Как заявил Зеленский, он «получал сигналы» от лидеров других стран о том, что, по их мнению, глава российского государства Владимир Путин стремится к прямым переговорам. Зеленский в ответ заявил, что не хочет проводить переговоры «за кулисами», Киев предложит «публичную форму», передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не может и не хочет проводить переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.
Пентагон оценил способность ВСУ «выбить» российские войска
Председатель КНШ ВС США Милли не поверил в способность ВСУ «выбить» российские войска в ближайшие недели
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Вооруженным силам Украины вряд ли удастся «выбить» российские войска в ближайшие недели, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Милли подчеркнул, что «физически выбить с Украины» войска России будет очень трудно. Он выразил уверенность, что такого развития событий не стоит ожидать в ближайшие недели, если российская сторона «не потерпит полного краха», а подобный сценарий, как заявил Милли, маловероятен, передает РИА «Новости».
Как заявил Милли, «вероятность военной победы Украины» и получение Киевом контроля над Крымом в «какое-то ближайшее» время «невысока», но он не исключает «политического решения». Однако, подчеркнул Милли, «надо вести переговоры тогда, когда вы сильны, а ваш оппонент ослаблен», передает ТАСС.
Напомним, Милли считает, что боевые действия на Украине в зимний период, вероятно, станут менее интенсивными. В связи с этим, как заявил председатель комитета начальников штабов, появится возможность для начала переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев де-факто и де-юре неспособен и не желает вести переговоры, поэтому специальная военная операция будет продолжаться.
Польша передумала срочно созывать Совет НАТО
Моравецкий сообщил о решении Польши отказаться от намерения провести срочные консультации НАТО
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Варшава отказалась от намерения провести срочные консультации НАТО в соответствии со статьей 4 договора Североатлантического альянса после падения на польской территории ракет, сообщил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий признал, что на Польшу не совершали «намеренной атаки», не было «плана нападать на территорию Польши». В связи с этим Варшава «не запустила 4-ю статью, но держала ее про запас». Он отметил, что Польша и так постоянно ведет консультации с НАТО, передает РИА «Новости».
«Мы вместе с президентом на совете комитета по национальной безопасности вчера поздно вечером приняли решение, что мы проверим предпосылки для использования 4-й статьи. И если они будут, то наш посол (в НАТО) имел бы возможность ее использовать», – пояснил премьер.
Напомним, после падения двух ракет в польской деревне Пшеводув появились утверждения о том, что речь якобы идет о российских ракетах. Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии с четвертой статьей договора Альянса. Однако позднее странам Запада пришлось признать, что на Польшу упали украинские ракеты.
Песков назвал первопричину инцидента с украинскими ракетами в Польше
Песков счел первопричиной инцидента с падением украинских ракет в Польше деятельность США и НАТО
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Если «отматывать назад», то первопричиной ситуации вокруг Украины, а следовательно, и инцидента с украинскими ракетами в Польше – действия США и НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал утверждения Вашингтона о том, что Москва якобы несет ответственность за инцидент с украинскими ракетами. Он отметил, что США рассуждают «в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого», передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента России предложил в таком случае «отмотать назад». По его словам, если продолжить рассуждения, то «первопричиной» всей ситуации окажутся «НАТО и США во главе».
Напомним, после того, как на польскую деревню упали две украинские ракеты, на Западе принялись заявлять, что ракеты российские. Однако позднее западным странам пришлось признать, что ракеты запустили украинские военные. Однако Белый дом заявил, что, хотя ракеты, вероятно, и украинские, ответственность за инцидент все равно лежит на России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США всегда есть на кого «возложить ответственность» по политическим мотивам.
Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных на четырех направлениях
Ударами армейской авиации ВКС России на Купянском направлении сорваны попытки наступления трех тактических групп 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ возле населенных пунктов Колесниковка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ликвидированы более 80 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь бронемашин.
Огнем артиллерии на Краснолиманском направлении за сутки отражены две попытки ротных групп ВСУ атаковать российские позиции у населенного пункта Коломыйчиха ЛНР. В результате противник потерял более 100 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, четыре бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Контратаками в районах населенных пунктов Авдеевка, Курдюмовка, Георгиевка, Старомихайловка Донецкой народной республики (ДНР) ВСУ безуспешно пытались остановить продвижение российских войск. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп противник остановлен и рассеян. Ликвидированы более 160 украинских военнослужащих, три танка, пять бронемашин, сообщил Конашенков.
Российскими войсками пресечена атака батальонной тактической группы ВСУ на Южно-Донецком направлении в направлении Степного ДНР. В результате огневого поражения противник отброшен. Уничтожены более 65 украинских военнослужащих и наемников, две машины пехоты.
За последние сутки оперативно-тактической авиацией и артиллерией поражены семь пунктов управления ВСУ возле населенных пунктов Берестовое, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка ЛНР, Тягинка, Садовое, Змиевка Херсонской области, Кирово ДНР, 94 артподразделения, живая сила и военная техника в 185 районах, отчитались в Минобороны.
У Новоегоровки ЛНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Возле Орехова Запорожской области взорван склад боеприпасов ВСУ, а под Колесниковкой Харьковской области уничтожены две артсистемы М777 производства США.
В районе населенного пункта Мыловое Херсонской области взорвана украинская самоходная установка «Акация», а рядом с Артемовкой ЛНР уничтожена украинская машина реактивной системы залпового огня «Град», подытожили в оборонном ведомстве.
Минобороны назвало разрушения в польском Пшеводуве и Киеве прямым следствием падения зенитных ракет ВСУ
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Падение ракеты в польском населенном пункте Пшеводув является прямым следствием попадания зенитных ракет ВСУ, заявили в Минобороны России.
По данным ведомства, упавшие в Польше ракеты «однозначно идентифицированы» российскими специалистами как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины, говорится в Telegram-канале МО.
В Минобороны подчеркнули, что заявления украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в Польше якобы «российских ракет» являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки.
Также в ведомстве подтвердили, что 15 ноября Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Ракеты попали в цели, все объекты поражены.
В Минобороны подчеркнули, что удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от границы с Польшей. По объектам в Киеве также ни одного ракетного удара не наносилось.
По данным ведомства, демонстрируемые украинской стороной разрушения в жилых кварталах Киева – следствие падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из комплексов ПВО.
Напомним, после падания ракет в Польше и гибели двух человек Варшава инициировала созыв Совета НАТО в соответствии со статьей 4 об угрозе территориальной целостности.
Стало известно о сокрытии Киевом начала гуманитарной катастрофы в Херсоне
Советник врио губернатора: Киев скрывает начало гуманитарной катастрофы в Херсоне
Украины скрывают гуманитарную катастрофу, которая начинается в Херсоне, заявил член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
По его словам, в Херсоне разворачивается гуманитарная катастрофа, которую киевский режим скрывает, передает ТАСС.
Малькевич рассказал, что на фото, которые были опубликованы в украинских источниках «до введения жесточайшей цензуры», были люди, набиравшие воду в Днепре из-за проблем с водоснабжением.
«Мы видели, что люди набирают воду в Днепре ведрами, потому что там проблемы с водой и с электричеством из-за того, что в ходе обстрелов со стороны Украины повреждена коммунальная инфраструктура Херсона», – добавил он.
Малькевич напомнил, что когда Россия заходила в Херсон весной, она наводила порядок, были и подвоз воды, и полевые кухни, и оперативное устранение всех проблем, в то время, как со стороны пиар-властей и Зеленского нет ничего, кроме сведения счетов.
Ранее Комиссия СПЧ обратилась в ООН, Красный Крест и другие международные организации из-за фото Associated Press с жителями Херсона, прикованными пластиковыми наручниками к столбам за поддержку России.
Пленные ВСУ рассказали о судьбе отказников
Военнопленные с Украины раскрыли детали об участи отказников в рядах ВСУ
Военнопленные с Украины рассказали, что ожидает отказников в украинской армии.
По словам одного из украинских военнопленных Олега Попова, который был призван из Херсона до начала спецоперации, отказников отвозили в соседнее село и держали там – вероятно, военные ожидали суда. Также он отметил, что примерно половина всех мобилизованных уходит в отказники, передает РИА «Новости».
Пленный Виталий Мартыненко из города Белополье Сумской области заявил, что мобилизованные, почувствовав первый взрыв, начали бояться и говорить, что хотят домой. При этом военное начальство им дало два выбора: идти воевать или в тюрьму.
Также пленный украинский боевик Сергей Зиночка добавил, что из его подразделения в 150 человек 20 отказались принимать участие в военных действиях. По его словам, ребята «долго не выдерживают и отказываются».
Ранее в Минобороны заявили, что в войсках Украины есть заградительные отряды, которые должны расстреливать солдат, отказывающихся участвовать в боевых действиях.
Зеленский похвастался «интересной системой» электроснабжения
Зеленский заявил о разработке на Украине «интересной» параллельной системы электроснабжения
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Украина разработала интересную систему электроснабжения, ее собираются запустить после окончания боев, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Как заявил Зеленский, на Украине знают, что собираются «делать, когда можно будет голову поднять». По его словам, разработана «параллельная сеть» снабжения электричеством, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло на заседании Совбеза организации сообщила, что на Украине, по имеющимся оценкам, повреждено 40% энергогенерирующих мощностей. Дикарло отметила особенно тяжелую ситуацию в Киеве – большая часть города вынуждена обходиться без света по 12 часов в день, передает ТАСС.
Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли сказал, что на Украине, по оценкам США, свыше четверти жителей лишены электричества.
Тем временем глава военной администрации Ивано-Франковской области Светлана Онищук сообщила в Telegram, что «график отключений в Прикарпатье будет действовать круглосуточно». Она пояснила, что свет будут забирать на четыре часа, но «отключения будут происходить несколько раз в сутки без соблюдения графиков почасовых отключений».
Компания ДТЭК «Киевские электросети» предупредила жителей Киева о возможных внеплановых отключениях света в городе 17 ноября.
Напомним, после массированного ракетного обстрела Украина столкнулась с отключениями света и воды. Кроме того, из-за проблем на Украине многие районы Молдавии остались без электричества. Также была остановлена прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» со стороны Украины (позднее поставки возобновились).
Повреждены три объекта инфраструктуры Львовской области
Власти Львовского региона Украины сообщили о повреждении трех объектов критической инфраструктуры
Три объекта критической инфраструктуры Львовского региона Украины получили повреждения, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.
В своем Telegram-канале он пояснил, что из-за инцидента порядка 700 тыс. абонентов остались без электричества. В данный момент аварийные службы «постепенно восстанавливают» подачу электроэнергии.
Накануне вечером сообщалось, что Украина подверглась массированному ракетному обстрелу критической инфраструктуры.
В среду по всей Украине объявили воздушную тревогу.
Обломки американской ракеты с истекшим гарантийным сроком нашли в ДНР
Американская ракета AGM-88 HARM с истекшим 25 лет назад гарантийным сроком самоуничтожилась в ДНР
У Донецка нашли двигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, гарантийный срок которой истек 25 лет назад, сообщают информационные агентства.
По всей видимости, ракете не удалось захватить цель, после чего она самоуничтожилась, передает РИА «Новости».
Напомним, российский постпред при ООН Василий Небензя отмечал, что НАТО использует Украину как площадку для утилизации устаревшего вооружения.
Медведев задумался о возможном падении украинской ракеты на Капитолий
Медведев предложил подумать, какую оценку получило бы падение украинской ракеты на Капитолий
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев задался вопросом о том, стало бы падение украинской ракеты на Капитолий «зрадой или перемогой».
Медведев опубликовал в Telegram «послесловие к истерике киевских вассалов по поводу их ответного удара по Польше». Он задался вопросом, как следовало бы оценивать ситуацию, если бы ракета Украины «попала прямо в Капитолий». «Это была бы зрада или перемога?» – заявил Медведев.
Напомним, на польскую деревню Пшеводув упали две украинские ракеты. Сначала на Западе утверждали, что речь идет якобы о российских ракетах, но позднее были вынуждены признать, что их запустили украинские военные.
Автомобиль местных жителей подорвался на мине в Брянской области
Губернатор Богомаз сообщил о подрыве на мине в Брянской области автомобиля местных жителей
В окрестностях села Азаровка на мине подорвалась машина местных жителей, два человека пострадали, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Как сообщил Богомаз в Telegram, на месте взрыва работают оперативные службы.
Напомним, попавший в плен украинский лейтенант Павел Ткачук сообщил о намерении Украины забросить диверсионно-разведывательные группы в Курскую, Брянскую и Белгородскую области.
Во вторник российская ПВО сбила ракету «Точки-У» над Белгородской областью. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб, женщина госпитализирована с осколочными ранениями.
ЛНР предупредила о подготовке Киевом провокации в Харьковской области
Представитель Народной милиции ЛНР Филипоненко сообщил о подготовке Киевом провокации с обстрелом больницы под Харьковом
Украина готовит провокацию с обстрелом больницы в поселке Великий Бурлук в Харьковской области, чтобы отвлечь внимание от падения ракет в Польше, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Великий Бурлук контролируют вооруженные силы украины. Филипоненко со ссылкой на разведку сообщил, что Украина хочет устроить «резонансную провокацию по обвинению России в якобы уничтожении районной больницы». Обстрелять больницу украинские военные планируют ночью 17 ноября из района населенного пункта Хатное, передает РИА «Новости».
Напомним, в польской деревне Пшеводув упали две украинские ракеты С-300, погибли два человека. Украина попыталась обвинить Россию фактически в нападении на одну из стран НАТО, но на Западе признали, что ракеты были украинскими.
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины
Масштабную воздушную тревогу объявили во всех областях Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры.
В данный момент онлайн-карта воздушных тревог на Украине во всех регионах отмечена красным, передает РИА «Новости».
Накануне повышенная опасность была объявлена по всей территории страны.
Воздушная тревога в различных регионах Украины, а иногда и по всей стране, объявляется с 10 октября, когда российские войска в ответ на теракт на Крымском мосту начали наносить удары по украинской инфраструктуре.