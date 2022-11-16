В Польше заявили о невозможности защитить всю страну силами ПВО

Генеральное командование ВС Польши заявило, что нигде нет ПВО, защищающей всю страну

Генеральное командование Вооруженных сил Польши заявило после падения ракеты на востоке страны, что ни одна армия не располагает системой противовоздушной обороны (ПВО), защищающей всю территорию страны.

После случившегося в польских социальных сетях и СМИ начали задаваться вопросом, почему не сработала польская система ПВО.

Как заявило командование, ни одна армия не располагает системой ПВО, способной защитить территорию всей страны, а ракетная атака характеризуется точечным ударом в цель, а не разрушением нескольких целей на большой территории, передает ТАСС.

«Задача систем ПВО – защита критической инфраструктуры», – указало командование.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. Власти Польши пригласили международных экспертов принять участие в расследовании.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что данные показывают, что Россия ни при чем в инциденте с падением ракеты на территории Польши.