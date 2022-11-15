Путин: Россия не забудет, что Победу в Великой Отечественной добывали все народы СССР

Россия никогда не забудет, что все народы СССР внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа». При этом он напомнил, что почти 70% потерь пришлось на РСФСР.

Он подчеркнул, что вклад всех народов СССР в Победу никогда не забывался и не будет забыт, передает ТАСС.

«В то же время историческим фактом остается и то, что 69, почти 70% потерь в Великой Отечественной войне приходятся на РСФСР», – сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что СССР победил в Великой Отечественной войне не только за счет фронтовых битв, но и за счет своей экономической мощи.