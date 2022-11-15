Путин призвал ухаживать за захоронениями жертв геноцида как за воинскими захоронениями

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15 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 14:59  |  vz.ru
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Российское ядерное топливо раскололо Европу

Даже США боятся остаться без ядерного топлива из России Павел Лисицын/РИА Новости
Идея запретить поставки из России еще и ядерного топлива, наряду с запретом на уголь, нефть и нефтепродукты, привела к формированию двух лагерей в ЕС. Польша и Германия всячески поддерживают, а Венгрия и Франция – против. При этом США, которые тоже зависят от российского ядерного топлива, вообще не поднимают эту тему. Зачем Европа бежит впереди паровоза и чем ей это грозит? Подробности...
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О чем идут тайные переговоры России и США

Двум крупнейшим ядерным державам есть о чем поговорить помимо ядерного оружия imago images/Global Look Press
В последнее время все больше сообщений о том, что между главными антагонистами международной политики – Россией и США – ведутся тем не менее переговоры. О чем разговаривают сейчас Москва и Вашингтон, что заставляет сомневаться в искренности Соединенных Штатов и есть ли шансы договориться по поводу Украины? Подробности...
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Как России разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе

Взятие Угледара позволит заметно ослабить оборону противника Станислав Красильников/ТАСС
ВС России сохраняют наступательную инициативу в Донбассе. Освобождены поселок Майорск в районе Горловки и село Павловка близ Угледара, где ВСУ окапывались с 2014 года. При этом сам Угледар имеет важное значение из-за своего положения на господствующих высотах, а контроль над ним дает возможность ВС России зайти в тыл авдеевской группировке ВСУ. Как российские войска смогут выбить с этого плацдарма хорошо подготовленного противника? Подробности...
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Байден не смог изменить позицию Китая по России

На Бали прошла первая очная встреча лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина REUTERS/Kevin Lamarque
Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина в рамках саммита G20 показала: ожидаемых подвижек в разморозке американо-китайских отношений не произошло. Китай и США договорились контактировать, обсуждая разные проблемы, но о снятии антикитайских тарифных барьеров так и не было сказано. И, что важнее всего для России, не оправдались предположения об изменении позиции Пекина к Москве как итоге договоренности Си и Байдена. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Как получишь паспорт – береги страну

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
При получении гражданства человек не только обретает ряд возможностей, но и берет на себя целый ряд обязательств. И если он свои обязательства в рамках «контракта» с РФ нарушает, то контракт должен считаться автоматически расторгнутым. Подробности...

Настало время держаться корней, а не изобретать идеологии

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
У нас склонны настороженно относиться к католичеству и лично папе римскому. Но сейчас папа Франциск является одним из немногих представителей Запада, отношение которого к России не является однозначно и безоговорочно негативным. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Россия ведет борьбу за возможность быть разными

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
В нынешнем противостоянии Достоевский – вне всякого сомнения – воин. Он – наш, как и многие другие гении старой Европы, русские и не русские по происхождению. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Украина додавила Болгарию

Макрон готовит Францию к войне

Россия обязана вернуться в Херсон

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
  • Наступательный

  • Оборонительный

  • Перемирие

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Вы поддерживаете идею проведения переговоров с Украиной?
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    Российское ядерное топливо раскололо Европу

    спецоперация на Украине


    Названы размеры поощрений за уничтожение украинской техники

    «часть войны»


    Эксперт указал на позитив в антироссийской резолюции ГА ООН о «репарациях» Украине

    размер на память


    Солдатам ВС Германии выдали форму с символами SS

    Видео

    встреча на саммите G20


    Байден не смог изменить позицию Китая по России

    спецоперация на украине


    Как России разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе

    «часть дуги хаоса»


    Запад бьет Эрдогана по самому слабому месту

    «большая автономия»


    Во Франции зреет бунт против господства Америки

    настоящая история


    Как украинский сепаратизм вредил России

    окончательное смешение


    Андрей Полонский: Россия ведет борьбу за возможность быть разными

    остановитесь на минуту


    Ирина Алкснис: В долгом противостоянии с Западом России нужно беречь дыхание

    леваки в почете


    Игорь Мальцев: Как обычные площадные хамы вдруг стали активистами

    на ваш взгляд


    Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?

    Путин призвал ухаживать за захоронениями жертв геноцида как за воинскими захоронениями

    15 ноября 2022, 14:24

    Текст: Алексей Дегтярев

    Места, где захоронены жертвы геноцида, необходимо отмечать и ухаживать за ними в той же мере, как и за воинскими захоронениями, заявил президент Владимир Путин.

    «До настоящего времени на территории России известно порядка 100 мест, где покоятся останки жертв гитлеровских палачей. И эти места должны быть отмечены и ухожены так же, как воинские захоронения», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    В конце октября городской суд Петербурга по иску прокуратуры признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда.


    В Госдуму поступила президентская поправка о лишении приобретенного гражданства
    В Госдуму внесли поправку к законопроекту с предложением лишать гражданства за действия против безопасности России
    		    13 ноября 2022, 07:30
    Фото: Alexey Bychkov/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В Госдуму внесена президентская поправка к законопроекту о гражданстве, по которой приобретенного гражданства могут лишить за создание угрозы безопасности России или дискредитацию ее Вооруженных сил, сообщают информационные агентства.

    В документе говорится, что гражданство прекращается, если человек, который его приобрел «в результате приема в гражданство» России, создал угрозу безопасности страны. При этом решение не зависит от времени совершения действий и даты их выявления, факт создания угрозы будет устанавливать ФСБ. Поправку предлагается внести в законопроект отдельной статьей.

    Кроме того, лишить приобретенного гражданства предлагается за публичные призывы к действиям против территориальной целостности России, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НКО, передает РИА «Новости».

    Также предлагается разрешить лицам 14–18 лет получать российское гражданство без нотариального заверения подписи, достаточно будет письменного согласия.

    Напомним, весной Госдума единогласно поддержала в первом чтении проект базового закона «О гражданстве России», внесенный президентом страны Владимиром Путиным в конце декабря. В проекте закона предлагается сократить требования для приема в гражданство России более чем для 20 категорий лиц: соотечественников – граждан бывшего СССР, их детях и участниках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

    При этом присвоенное гражданство может быть прекращено в случае совершения преступлений террористической направленности, преступления против государства, преступлений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, предоставления поддельных документов при вступлении в гражданство.

    Коментарии (91)
    Британцы обвинили Сунака в лицемерии после заявления о Путине
    Читатели Daily Mail раскритиковали заявление Сунака о Путине и G20
    		    14 ноября 2022, 09:36
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Читатели Daily Mail резко отреагировали на слова премьер-министра Британии Риши Сунака о решении президента России Владимира Путина не принимать участие в саммите G20, обвинив британского политика в лицемерии.

    «Лицемер. Сунак не собирался ехать на COP27 (климатическая конференция, проходившая в Египте), пока на него не надавили», – передает РИА «Новости» слова пользователя Steve Kent.

    «Сунак – клоун», – прокомментировал RabD.

    «Они от него (Путина) отворачиваются, оскорбляют, а потом удивляются, что он не хочет принимать участие?» – задается вопросом grunt.

    «Сунак и Хант представляют большую опасность для Великобритании, чем Путин», – посчитал QueenandCountry.

    Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что поскольку главы российского государства Владимира Путина не будет на саммите G20 в Индонезии, он не сможет «объяснить» решения по Украине.

    Коментарии (9)
    Путин поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР
    		    13 ноября 2022, 16:18
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Студенты ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу, должны быть демобилизованы, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Как сообщает РИА «Новости», студенты этих республик были мобилизованы до того, как ДНР и ЛНР вступили в состав России.

    Как пояснил Песков, силы народной милиции интегрированы в Вооруженные силы России после вступления ДНР и ЛНР в состав России, Путин поручил провести демобилизацию студентов, а также вернуть их к месту обучения.

    Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых местные жители поддержали возвращение этих регионов в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и поручил опубликовать обновленную Конституцию с поправками о новых регионах.

    Коментарии (34)
    Шольц выразил сожаление о неучастии Путина в саммите G20
    DPA: Канцлер Германии Шольц сожалеет о неучастии президента России Путина в саммите G20

    13 ноября 2022, 21:50

    Текст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц сожалеет о том, что президент России Владимир Путин решил не участвовать в саммите G20, сообщает агентство DPA.

    Во время рабочего визита во вьетнамскую столицу Ханой Шольц заявил, что было бы хорошо, если бы Путин поехал на саммит G20, пишет DPA.

    При этом немецкий канцлер подчеркнул, что российского лидера ожидали бы вопросы и критика со стороны многих стран мира, сообщает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле заявили, что не стоит ожидать выступления российского лидера Владимира Путина на саммите G20, видеообращение к форуму АТЭС также не планируется.

    Коментарии (15)
    Путин разрешил иностранцам служить в армии России
    		    14 ноября 2022, 16:59
    Фото: Артем Геодакян/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал приказ, согласно которому иностранные граждане смогут служить в Вооруженных силах Российской Федерации.

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Указ допускает службу по призыву лиц с иностранным гражданством в ВС России, передает ТАСС. По новой редакции документа, прохождение воинской службы по призыву осуществляется «солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами [Российской Федерации], в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства».

    Также отмечается, что граждане с двойным гражданством смогут служить по контракту в должностях солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана, офицера.

    Также поясняется, что контракт не может быть заключен с с россиянином или иностранцем, в отношении которого вынесен обвинительный приговор и которому назначено наказание, в отношении которого назначено либо ведется дознание, предварительное следствие или если уголовное дело передано в суд. Кроме того, вводится запрет на заключение контрактов с людьми, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, а также с отбывавшими наказание в виде лишения свободы или подвергался административному наказанию за потребление наркотических и психотропных веществ.

    В октябре глава государства подписал указ об упрощенном принятии в гражданство иностранных граждан, поступивших на военную службу в Российскую армию.

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    Сунака расстроило отсутствие Путина на саммите G20
    Премьер Британии Сунак выразил сожаление в связи с отсутствием Путина на саммите G20 в Индонезии
    		    14 ноября 2022, 02:58
    Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Поскольку главы российского государства Владимира Путина не будет на саммите G20 в Индонезии, он не сможет «объяснить» решения по Украине, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

    Сунак посетовал, что Путин «не встретится со своими коллегами» и «даже не попытается объяснить свои действия» на Украине. Как утверждает Сунак, именно из-за ситуации на Украине «две трети членов G20 имеют уровень инфляции выше 7%» в год.

    При этом, по словам премьера, Великобритания с партнерами не допустят, чтобы их экономическое будущее оказалось «в заложниках». В частности, они намерены избавиться от зависимости от углеводородов из «таких стран, как Россия», передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц также выразил сожаление в связи стем, что Путин не примет участия в саммите G20. Россия на саммите в Индонезии, который состоится 15–16 ноября, представит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Коментарии (28)
    Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом
    Песков: Путин проведет регулярное оперативное совещание с Совбезом

    13 ноября 2022, 14:31

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Отвечая на соответствующий вопрос, Песков заявил, что такие планы есть, речь идет о регулярном оперативном совещании, передает ТАСС.

    По данным программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», на следующей неделе президент проведет совещание с правительством, также в планах у главы государства заседание оргкомитета «Победа». 

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    Австралийцы резко раскритиковали премьера за нападки на Путина
    Жители Австралии резко раскритиковали премьера Альбанезе за нападки на Путина

    12 ноября 2022, 17:43

    Текст: Кристина Цыцура

    Читатели издания Sky News раскритиковали премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, который призвал мировое сообщество продолжить давление на президента России Владимира Путина.

    По мнению политика, именно таким способом можно заставить Путина отступить в украинском конфликте, передает «360».

    Заявление сделано перед визитом на саммит G20 на Бали. Один из пользователей высмеял подобное заявление политика, который вдруг поверил в свои слова.

    Альбанезе сравнили с услужливым псом США, который «тявкает на Путина» вместо того, чтобы обосновать свои слова.

    Ранее пользователи раскритиковали президента США Джо Байдена за его заявление перед саммитом G20 о российских военных. 

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    Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле
    Президент Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле

    14 ноября 2022, 11:33

    Текст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Тайипу Эрдогану в связи с трагедией в Стамбуле, где прогремел взрыв, унесший жизни, по последним данным, шести человек.

    В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, Путин просит Эрдогана передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.

    Российский лидер выразил готовность к самому тесному взаимодействию с турецкими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.

    Напомним, ранее сотрудники управления безопасности Стамбула задержали человека, который, предположительно, оставил бомбу, взорвавшуюся в центре города.

     

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    Путин присвоил звание Героя труда России композитору Артемьеву
    		    14 ноября 2022, 17:25
    Фото: Андрей Махонин/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда России композитору Эдуарду Артемьеву, говорится в указе.

    «За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Артемьеву Эдуарду Николаевичу – композитору, члену Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации», – приводит документ РИА «Новости».

    Артемьев – народный артист России, лауреат Государственных премий РСФСР и РФ. Композитор сотрудничал с такими режиссерами, как: Андрей Тарковский, Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Карен Шахназаров и другие. Всего Артемьев написал музыку более чем к 170 кинофильмам.

    Ранее Путин присвоил посмертно звание Героя России Михаилу Васильеву – протоиерею, клирику Московской епархии.

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    Песков рассказал о намерении Путина встретиться с мобилизованными

    14 ноября 2022, 11:40

    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин высказал намерение встретиться с мобилизованными гражданами, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков, отвечая на вопрос о формате и дате встречи, пообещал сообщить дополнительно, когда это намерено будет реализовано, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей глава государства заявил, что хочет лично встретиться с гражданами, чтобы поговорить о ситуации с поддержкой мобилизованных.

    Ранее Путин поручил демобилизовать студентов Донецкой и Луганской народных республик. Студенты попали под мобилизацию в этих регионах еще до вхождения ДНР и ЛНР в состав России.

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    Путин обратил внимание на спад инвестиций в Алтайском крае
    Путин: Фиксируется определенный спад инвестиций в основной капитал в Алтайском крае

    14 ноября 2022, 14:12

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Ситуация в экономике Алтайского края в целом стабильная, однако по инвестициям в основной капитал наблюдается спад, обратил внимание президент России Владимир Путин на встрече с главой региона Виктором Томенко.

    «Я посмотрел материалы по Алтайскому краю – все стабильно, спокойно развивается. И ВРП (валовой региональный продукт) растет, и промышленное производство, и сельхозпроизводство. Основные показатели – надежны. Я посмотрел: есть хорошие инвестпроекты. И в то же время фиксируется определенный спад инвестиций в основной капитал», – передает ТАСС слова Путина.

    Он попросил Томенко начать доклад именно с ситуации в инвестициях.

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    Путин заявил о попытках ослабить Россию
    Путин назвал ослабление России целью попыток перелицевать историю

    15 ноября 2022, 14:39

    Текст: Елизавета Шишкова

    Попытки переписать историю совершаются с целью ослабить Россию, заявил президент Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».

    Он подчеркнул, что попытки некоторых государств перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее и преследуют цель разобщить общество и лишить ориентиров, чтобы в конечном итоге раскачать суверенитет России, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о важности расширять доступ к правде о прошлом, сохранять и передавать потомкам память о предках в ответ на попытки исказить историю.

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    Путин поручил «с душой» провести 80-летие освобождения Ленинграда
    Путин поручил властям «с душой» провести 80-летие освобождения Ленинграда

    15 ноября 2022, 14:30

    Текст: Алексей Дегтярев

    Организацию памятных мероприятий по случаю 80-летия освобождения Ленинграда необходимо провести достойно, заявил президент России Владимир Путин.

    «Я прошу правительство, региональные власти, общественность подойти к организации памятных мероприятий ответственно и что называется с душой», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Также глава государства отметил, что необходимо тщательно ухаживать за воинскими захоронениями времен войны, это происходит не везде.

    «В настоящий момент на территории России известно порядка ста мест, где покоятся останки жертв гитлеровских палачей, и эти места должны быть отмечены и ухожены так же, как воинские захоронения. Обращаю внимание прежде всего местных властей на то, что и за воинскими захоронениями нужно внимательно наблюдать и ухаживать», – подчеркнул президент.

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    Путин назвал составляющие национальной идентичности России
    Путин назвал традиции и нацориентиры составляющей национальной идентичности России

    15 ноября 2022, 14:37

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин назвал основой национальной идентичности России высокие нравственные ориентиры и верность традициям.

    Также, по словам Путина, до сих пор остается важность преемственности поколений, высокие духовно-нравственные ориентиры, передает ТАСС. Заявление сделано на заседании оргкомитета «Победа» во вторник.

    Ранее президент России Путин присвоил почетные звания «Мать-героиня» женщинам, воспитывающим 10 и более детей.

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