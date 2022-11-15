Путин призвал ухаживать за захоронениями жертв геноцида как за воинскими захоронениями

Места, где захоронены жертвы геноцида, необходимо отмечать и ухаживать за ними в той же мере, как и за воинскими захоронениями, заявил президент Владимир Путин.

«До настоящего времени на территории России известно порядка 100 мест, где покоятся останки жертв гитлеровских палачей. И эти места должны быть отмечены и ухожены так же, как воинские захоронения», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

В конце октября городской суд Петербурга по иску прокуратуры признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда.