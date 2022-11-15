В ЛНР рассказали о действиях противника в направлении Сватово и Кременной

Родион Мирошник: ВСУ хотят перерезать трассу между Сватово и Кременной

ВСУ хотят перерезать трассу между Сватово и Кременной. Однако каждый раз, когда мы фиксируем концентрацию сил противника, наносится удар по их формированиям. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник, комментируя обстановку в регионе.

«На протяжении нескольких недель не прекращаются попытки прорыва нашей линии обороны в ЛНР, которая была сформирована после перегруппировки из Харькова на Кременском и Сватовском направлениях. Ключевая задача ВСУ на сегодня – дорога между Сватово и Кременной. Они очень хотят перерезать эту артерию в районе села Червонопоповка», – рассказал бывший посол ЛНР Родион Мирошник.

«Пока нам удается выявлять все случаи концентрации войск противника, после чего они подавлялись и подвергались артобстрелам. Сейчас, по данным наших разведслужб, на нашем направлении идет постоянное перемещение войск, мы фиксируем активное движение ВСУ», – продолжил собеседник.

Дипломат подчеркнул, что сегодня, как только скопление войск противника попадает в зону досягаемости артиллерии, оно сразу разбивается. «Очевидно, что ВСУ к чему-то готовятся. Но пока не известно, к чему конкретно», – заметил он.

«Кроме того, Зеленский и командование ВСУ новь пытаются получить политическую «перемогу». Для них это крайне важно. Мы осознаем это и намерены противодействовать», – заключил Мирошник.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВСУ усиливают бронетанковыми группами подразделения, которые могут задействовать на направлениях городов Сватово, Кременная, Лисичанск и Попасная в республике. По его словам, командование принимает все меры для сдерживания противника.

Также Марочко заявлял, что дополнительные подразделения украинских войск прибывают в район линии боевого соприкосновения в Луганской народной республике, в том числе с Херсонского направления.

При этом противник ежедневно предпринимает попытки прорыва обороны союзных сил на линии боевого соприкосновения в ЛНР, однако все атаки отражаются бойцами подразделений Вооруженных сил России и Народной милиции республики.

Накануне Минобороны сообщило, что была отражена атака двух мотопехотных рот ВСУ с иностранными наемниками на Краснолиманском направлении возле населенного пункта Червонопоповка ЛНР. Потери противника составили до 90 украинских военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, уничтожено пять бронемашин.

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